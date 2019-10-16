Добрые новости
16 октября,
2019
Отец на час
Михаил Казиник о том,
зачем нужна музыка детям без родителей
Лера живет в центре помощи детям «Росток». Улыбчивой девочке нравится заниматься борьбой, но на встречу с музыкантом Михаилом Казиником она пришла. Еще бы, возможность попасть в Органный зал и вживую послушать скрипку и фортепьяно выпадает нечасто.

«Сейчас моя скрипка вам расскажет, как две девчонки в песочнице — одна старше, другая младше — стали спорить то ли из-за ведерка, то ли из-за совочка, то ли из-за самого песочка. И сейчас, без слов, я расскажу, как они спорили», — говорит Михаил Казиник со сцены Органного зала.

Он начинает играть. Скрипка изображает детскую ссору. А затем в руках маэстро превращается в жука и комара. Дети в зале смеются. Лера тоже.

«Как музыка может повлиять на ребенка? Конечно, самым благотворным образом. Как и другие виды искусства — живопись, танцы», — отмечает педагог-психолог центра «Росток» Анастасия Петлина.
Лера и Анастасия Петлина
Музыка меняет жизнь, — уверен Михаил Казиник. Она помогает познавать мир, говорит о вечных ценностях. Михаил Казиник — педагог, лектор-музыковед, популяризатор классической музыки. Его концерты и творческие вечера пользуются популярностью в России, Белоруссии, Латвии, Скандинавских странах, Германии, США.

При поддержке Сбербанка Казиник отправился в тур по городам России, чтобы организовать творческие встречи с детьми, оставшимися без попечения родителей.
«Когда-то мы с Германом Грефом сели за стол и обсудили, что мы можем сделать. Герман Греф оказался очень чутким, и у него было колоссальное внутреннее желание помочь. Мы придумали два проекта, и идею с детьми он тут же поддержал. При мне позвонил, тут же все организовал, — вспоминает Михаил Казиник. — У этих детей нет самого главного — у них никогда не будет мам, пап, бабушек и дедушек. И всегда будет в жизни незаживающая рана. Поэтому я сейчас на сцене сыграю роль папы и дедушки, старшего брата, то есть целой семьи. Поэтому дети не хотят уходить и бегут ко мне. В этот момент я понимаю, что мы делаем что-то правильное».
Дядя Миша (так 67-летний Михаил Семенович разрешает называть себя детям) всегда говорит, что выступает не с лекцией, а со сказкой. Он рассказывает о маленьком Моцарте, который размашисто, по-детски коряво нарисовал на дорогой нотной бумаге свои первые ноты. Описывает, как создавалась первая скрипка. К концу этой сказки даже у самых грустных ребятишек появляется улыбка на лице. Это доказывает, что даже мимолетное знакомство с классической музыкой может изменить жизнь человека в лучшую сторону.
«У меня в жизни был сосед, который не вылезал из детских тюрем и колоний, — рассказывает Михаил Казиник. — Однажды я играл «Лунную сонату». Он постучал ко мне и попросился зайти. Когда я закончил, он попросил меня сыграть снова. Я опять сыграл. Затем он спросил: «А я могу сам так сыграть, хотя бы несколько звуков?». И он стал играть четыре такта. После этого он никогда не попадал в тюрьмы, стал «бетховеноведом» и написал книгу о поздних сонатах Бетховена, не имея музыкального образования».

Музыкального образования у большинства из тех, кто присутствует в зале, действительно нет. Но это не является препятствием. Дядя Миша приглашает на сцену детей, и вместе они играют на рояле, импровизируют. Михаил Казиник говорит, что этот момент меняет всех — и тех, кто сидит в зале, и тех, кто стоит на сцене.
Вы только представьте: он сыграл в зале филармонии. Мог ли он вчера об этом мечтать? Я никогда не забуду, как в Челябинске ко мне подошли слабовидящие дети. Они окружили меня, и мальчик произнес речь минут на десять. Это была одна из лучших ораторских речей, которые я когда-либо слышал, лучшие минуты моей жизни. Вы не представляете, какие сокровища скрываются в детских домах, каких детей бросили родители, — подчеркивает Казиник. — Есть страны, в которых таких детей нет и быть не может. Например, в Швеции. Там они живут в семьях с другими детьми. Есть целые поселения, в которых дети узнают, что такое семья. В России к этому не пришли, и у нас подобных детей слишком много. Я бы хотел устроить специальный телеканал, чтобы с ними общаться. Не только я, но и другие сказочники.
На встречу с дядей Мишей Сбербанк позвал около двухсот детей. Это дети не только из Томска, но и из области.

«Знакомство с музыкой всегда важно. Тем более так близко, когда ты можешь чуть ли не потрогать рояль и увидеть орган вживую. Это редкая возможность, — говорит Евгения Доронина, руководитель центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района. — С нами приехали дети не только из центра, но и из замещающих семей. Большой семье тоже сложно выехать в город всем вместе, а тут у нас организованная поездка и уникальная возможность познакомиться с музыкой. Конечно, у нас есть в самом Бакчаре и музыкальная школа, а в школе работает педагог дополнительного образования, который прививает детям любовь к музыке. Занятия им нравятся».
Наташа — воспитанница центра из Бакчарского района. Девочка признается, что ей очень нравится петь. Она даже участвовала в нескольких конкурсах, но призовых мест не занимала. Скрипку и фортепьяно вживую она услышала здесь впервые.

«Никогда не играла сама, но хотела бы попробовать», — говорит девочка.
«Сбербанку это нужно потому, что нужно детям, — объясняет управляющий Томским отделением Сбербанка Алексей Зарубин. — Детям, которые обделены вниманием родителей. В первую очередь важны эмоции детей. Мы всегда видим улыбки, интерес. И дальнейшая жизнь детей показывает, насколько важны для них эти встречи. А это бесценно».
Аналогичные лекции-концерты под тем же названием уже прошли в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Тюмени, Челябинске и других городах.

«Я обнимаю вас музыкой», — говорит Михаил Казиник на прощанье. Традиционная фраза, которую произносит маэстро после концерта, имеет особенный смысл в этих стенах для этих детей.



Текст: Валентина Анкудинова
Фото: Александр Сакалов, пресс-служба Томского отделения Сбербанка

16 октября 2019 года
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