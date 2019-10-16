Отец на час

«У меня в жизни был сосед, который не вылезал из детских тюрем и колоний, — рассказывает Михаил Казиник. — Однажды я играл «Лунную сонату». Он постучал ко мне и попросился зайти. Когда я закончил, он попросил меня сыграть снова. Я опять сыграл. Затем он спросил: «А я могу сам так сыграть, хотя бы несколько звуков?». И он стал играть четыре такта. После этого он никогда не попадал в тюрьмы, стал «бетховеноведом» и написал книгу о поздних сонатах Бетховена, не имея музыкального образования».



Музыкального образования у большинства из тех, кто присутствует в зале, действительно нет. Но это не является препятствием. Дядя Миша приглашает на сцену детей, и вместе они играют на рояле, импровизируют. Михаил Казиник говорит, что этот момент меняет всех — и тех, кто сидит в зале, и тех, кто стоит на сцене.

