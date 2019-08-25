От вакцинации до передержки

Есть волонтеры, которые пишут посты. Пиар занимает 15-20 минут, зато помощь колоссальная – дает отклик, который быстрее помогает пристраивать животных.
Также в «Колыбели Дианы» проводится ежедневная уборка. Для уборки тоже нужны волонтеры. Волонтеры привлекают друзей: на субботники или строить вольеры. Так сообщество немного разрастается.
Существует ресурс – «Ярмарка добра»
– интернет-группа, где можно продавать ненужные вещи в пользу животных. Средства, полученные с продаж, идут на корм, лечение и другие нужды.
«Когда передержка у нас была очень маленькая, можно было увидеть, как образовалась целая цепочка волонтеров: пришел один человек, потом его друг, потом друг друга, и так появилась группа волонтеров из одного университета, чуть ли не из одного потока», – рассказывает Анастасия.