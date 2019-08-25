От вакцинации до передержки

Нина начала читать информацию по птицам, о том, как их лечить, начала общаться с людьми из других городов России: Новосибирск, Кемерово, Москва, Санкт-Петербург, которые так же, как она, помогали выхаживать раненых и больных птиц.



Нина сама научилась рассчитывать дозу и ставить уколы. Это было самым сложным.



Первыми пациентами были голуби, стрижи и вороны. Не хищные птицы. Первый хищник попал к девушке года четыре назад.



Это была болотная сова с переломом крыла. Сова была еще птенцом и только пыталась летать. Она оставила Нине в подарок много шрамов и царапин.



Был у Нины и парализованный ястреб-тетеревятник очень необычного окраса, с которым пришлось провозиться почти две недели. К сожалению, ястреб так и не выжил.

