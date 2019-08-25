Добрые новости
25 августа,
2019
От вакцинации до передержки
В Томске помощью бездомным животным занимаются исключительно волонтеры
Муниципальный приют для животных, отвечающий всем современным требованиям, в Томске так и не был построен. Вопрос обсуждался не одно десятилетие, но с места так и не сдвинулся. Сейчас помощь бездомным животным оказывают исключительно добровольческие зоозащитные сообщества и частные передержки.

Мы выяснили, к кому можно обратиться за помощью, если вы подобрали бездомную кошку, собаку или... дикую птицу.
«Мимо пройти нельзя, не бросать же»
Екатерина с детства любила животных. Когда была студенткой и жила в общежитии ТГАСУ, обнаружила у гаражей маленьких щенков. Начала кормить, написала пост в интернете с просьбой о помощи.

«Мне ответила волонтер Юля. Она нашла щенкам передержку, помогла отдать в хорошие руки», – рассказывает Екатерина Рой, у которой сейчас дома три кошки и собака, тоже некогда бездомные.

Кроме того, Екатерина помогает трем бабушкам, у одной из которых дома сейчас аж 19 питомцев. Занимается этим Екатерина по выходным, в свободное от работы время.
«Животные у меня дома появились по-разному. Иду однажды по улице, вижу, как кошка направляется к контейнеру. Подумала, что, если позову и она ко мне пойдет, буду спасать. Позвала – пошла. Беременная оказалась. Через пять дней родила трех котят», – рассказывает Екатерина.

Два котенка быстро пристроились, их мама спустя три года. А вот третьему котенку — Марьяне — хозяев так и не нашли.

Екатерина пыталась пристроить Марьяну дважды. В первый раз ее вернули, так как она отказывалась есть дешевый корм, а корм среднего класса хозяева покупать не хотели. Второй раз Марьяну вернули спустя пару месяцев. Молодой человек женился, а у девушки была собственная кошка.
На вопрос о том, сложно ли содержать домашних животных, Екатерина ответила, что ей не сложно. Сложнее тем, у кого передержка. Психологически трудно.
– Часто встречаешь на улице очередное бездомное животное и понимаешь, что мимо пройти нельзя, не бросать же. Несу домой, рыдаю с мыслями о том, куда дену и как и на что теперь его содержать. Но это минутные слабости. Беру себя в руки, а там по накатанной: обработка от паразитов, кастрация, вакцинация, пристрой.
Неравнодушных людей много. Одни помогают с перевозкой, другие кормами, наполнителем, руками, деньгами.

«В прошлом году я была инициатором сбора помощи для организации «Котодом» в Северске. Помогали в том числе многие сотрудники с работы. Я никого не агитирую помогать. Но и от помощи не отказываюсь. На те собранные средства был куплен влажный корм и передан в приют».
Куда обратиться за помощью?
Сообщества, которые помогают бездомным животным, делятся на частных кураторов и пункты передержки, которые создают небольшие группы из соцсетей. Обычно в них от ста до полутора тысяч подписчиков.

Таких групп в соцсетях в Томске около 20. В группе публикуются объявления о сборах на корм, наполнитель, лекарства, а также информация о животных, для которых ищут дом.

Раскручиваться мелким группам помогают более крупные зоозащитные сообщества, число подписчиков у которых может достигать порядка двадцати тысяч.
Также в Томске существует центр реабилитации диких животных «Феникс». О нем нам рассказала создатель этого центра Нина Крылова.
От голубя к хищным птицам
Еще в детстве Нина твердила родителям, что станет ветеринарным врачом.
– Все началось с уличного голубя. Я подобрала его рядом с дорогой, видимо, его сбила машина. Что с ним делать – не знала. Я не нашла в городе ни одного человека, кто бы мог меня проконсультировать по лечению голубя. Ни один ветеринарный врач на тот момент не занимался птицами, а это был далекий 2010 год.
Нина начала читать информацию по птицам, о том, как их лечить, начала общаться с людьми из других городов России: Новосибирск, Кемерово, Москва, Санкт-Петербург, которые так же, как она, помогали выхаживать раненых и больных птиц.

Нина сама научилась рассчитывать дозу и ставить уколы. Это было самым сложным.

Первыми пациентами были голуби, стрижи и вороны. Не хищные птицы. Первый хищник попал к девушке года четыре назад.

Это была болотная сова с переломом крыла. Сова была еще птенцом и только пыталась летать. Она оставила Нине в подарок много шрамов и царапин.

Был у Нины и парализованный ястреб-тетеревятник очень необычного окраса, с которым пришлось провозиться почти две недели. К сожалению, ястреб так и не выжил.
Сейчас в «Фениксе» коршун и длиннохвостая неясыть с переломом крыла, двуцветный кожан с переломом плечевой кости, три маленьких летучих мыши, которых нужно выкармливать, и горлица с нарушением координации и обмена веществ.

Центр находится в квартире, где Нина живет с родителями. В будущем Нина хочет переехать в частный дом, где поставит вольеры для птиц и создаст условия для лучшей реабилитации.
Нина считает, что от животных чаще всего избавляются, когда приобретают их необдуманно.
– Взять, к примеру, хаски. Заводят собаку из-за красоты, но абсолютно не изучают породу. А хаски – активные собаки, которым нужно много бегать, так как они ездовые. Собакой не занимаются, не воспитывают. Вырастает – становится огромной и неуправляемой. И тогда собаку просто выкидывают.
С кошками то же самое. Бросают из-за необдуманных решений, неожиданных подарков, «гадить не там начал» и прочих проблем.

Тех, кто избавляется от животных, намного больше, чем тех, кто пытается потом им помочь.
Анастасия Дергачева – волонтер зоозащитного сообщества «Колыбель Дианы».
О жизни в «Колыбели»
В «Колыбели Дианы» – арендованном старом доме – живут 70 кошек и 15 собак. Некоторые собаки живут на платной передержке у частных лиц, потому что в арендованном доме не хватает места. За дом и передержку ежемесячно платят из собранных добровольных пожертвований.

Когда животные попадают с улицы, они проходят карантин. Если болеют – их вылечивают, протравливают от паразитов, прививают, кастрируют. Только после этого делается фото животного, волонтеры пишут текст и животное «пиарится».
– Когда появляется желающий его забрать, он приходит, общается с животным, с кураторами. Если нас устраивают условия, мы заключаем договор. Но и потом отслеживаем судьбу питомца, ненавязчиво: просим хозяина присылать фотографии, спрашиваем, как дела.
«Колыбель Дианы» не оставляет своих подопечных: даже спустя несколько лет волонтеры могут подсказать врача или посоветовать, какой корм лучше.
На вопрос о том, сложно ли быть волонтером, Анастасия ответила:
– Когда ты волонтер, ты уделяешь какому-то делу столько времени, сколько ты хочешь. Нужно помогать куратору передержки. Ведь на нем уборка помещения, капельницы ночью, грелки и прочее. Постоянно не хватает денег – на ремонт дома, на больных животных, да и на здоровых, приходится постоянно что-то придумывать.
Есть волонтеры, которые пишут посты. Пиар занимает 15-20 минут, зато помощь колоссальная – дает отклик, который быстрее помогает пристраивать животных.

Также в «Колыбели Дианы» проводится ежедневная уборка. Для уборки тоже нужны волонтеры. Волонтеры привлекают друзей: на субботники или строить вольеры. Так сообщество немного разрастается.

Существует ресурс – «Ярмарка добра» – интернет-группа, где можно продавать ненужные вещи в пользу животных. Средства, полученные с продаж, идут на корм, лечение и другие нужды.

«Когда передержка у нас была очень маленькая, можно было увидеть, как образовалась целая цепочка волонтеров: пришел один человек, потом его друг, потом друг друга, и так появилась группа волонтеров из одного университета, чуть ли не из одного потока», – рассказывает Анастасия.
Различные организации в помощь животным
Томское зоозащитное сообщество «Содружество»
Ветеринарная клиника с гостиницей для кошек «Сами с усами»
Зооцентр с гостиницей для кошек и собак «Золотая косточка»
Зоозащитное объединение «Вместе» для волонтеров
Томский проект «Happy end». Здесь собираются истории о животных, которые обрели дом
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