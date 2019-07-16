«Майские указы» — это просто анекдот»

Истории

В середине июня в Томске при поддержке штаба Навального было создано региональное отделение «Альянса учителей». 3 июля «Альянс» выпустил видео, в котором сотрудники томских школ говорят, что, даже работая на 1,5 ставки, учителя в основном получают около 30 тысяч рублей. Мы поговорили с членом томского «Альянса учителей», а также секретарем омского и председателем новосибирского отделений профсоюза. В этом тексте они рассказывают, почему для отстаивания своих прав нужен независимый профсоюз и как «майские указы» выполняются в их образовательных учреждениях.

Мария Драчева, 24 года, педагог дополнительного образования

Я знала, что моя зарплата не соответствует «майским указам». С учетом всех стимулирующих за месяц зарплата была в районе 20 тысяч (на платежке, которую Мария показала весной 2019 года в видео профсоюза Навального, указана сумма 19 770 рублей, — прим. ред.). А средней по региону тогда была [зарплата] в 41 тысячу. В штабе предложили поддержку с записью видео.



Я предполагала, что могут быть неприятности по работе, но в целом все прошло довольно безобидно. Увольнение мне не грозило, потому что я устраивалась работать на время декрета [другой сотрудницы]. Было несколько неприятных разговоров, ездили в департамент образования на разъяснительную беседу, мне очень вежливо и корректно объяснили, почему мои права не нарушаются.

Сказали примерно то же, что сейчас приходит в ответах из прокуратуры тем, кто отправил жалобы: что речь идет о средней заработной плате, каждому работнику педагогической сферы такой зарплаты не обещали, что кто-то получает больше, так как работает на несколько ставок. Но из тех четырех человек, с кем я разговаривала в своем учреждении (до 1 июля Мария была преподавателем ИЗО в томском детском саду № 85, — прим. ред.), все или смеялись, или возмущались такими цифрами. Потом я разговаривала с учителями - у меня, по сравнению с ними, отличная ситуация, там зарплаты вообще мизерные, допустим, 13 тысяч. Как на них выживать?

Психологически комфортнее отстаивать свои права, когда ты знаешь, что ты не один. Точно знаю, что довольных условиями труда учителей и воспитателей сейчас практически нет, все возмущаются, но публично об этом заявлять пока боятся. Работают они очень много, получают очень мало, об этом все знают. На презентации профсоюза в штабе Навального нам рассказывали, в частности, о деятельности «Альянса врачей», про их успехи, и про «Альянс учителей», как устроен профсоюз, какие это дает преимущества, и предложили вступить, когда появилась возможность создать ячейку в Томске.

Михаил Яковлев, 32 года, старший преподаватель ОмГТУ

Я посмотрел ролик про «майские указы» Путина, о том, что я должен получать 200 % от средней зарплаты по региону, и понял: меня где-то обманывают. То есть что меня обманывает государство я понял еще много лет назад, но конкретно в этом случае я был чуть больше удивлен.

Раньше я работал и на 0,5 ставки, и на 1,25, и меня это устраивало. Разные года, разная нагрузка — это нормально. Мой оклад, если бы я работал на полную ставку, — 23 100 рублей. Средняя зарплата по Омской области — около 32-39 тысяч. Из прокуратуры пишут, что средняя зарплата в моем учреждении как раз такая, что «майские указы» президента выполнены. Но я прекрасно понимаю, как это происходит на бумаге: 10 рядовых сотрудников получают условные 25-30 тысяч, и даже 50 тысяч рублей, а кто-то один получает 500 тысяч (зарплата ректора ОмГТУ составляет 507 000 рублей, а его заместители получают около 250 тысяч — прим. ред.). А в среднем «майские указы» Путина выполняются.

Теперь я буду получать чуть больше 3,5 тысяч. Я подписал согласие [о переходе на 0,15 ставки], так как, если его не подписать, после моего несогласия мне обязаны предложить другую аналогичную работу. Но, во-первых, не факт, что она найдется, а во-вторых, не факт, что я на нее соглашусь. После моего второго отказа со мной бы расторгли трудовой договор. Юристы из федерального штаба [Профсоюза Навального] сказали, что даже жалоба в прокуратуру не поможет: договор изначально построен так, что работник находится в невыгодном положении. Я буду продолжать работать в ОмГТУ — мне нравится моя работа, хотя она не приносила и не приносит мне «золотые горы». Конечно, я также работаю в коммерческой сфере, как и предлагал премьер-министр Медведев. Иначе мне не хватило бы моей зарплаты в 12 тысяч рублей, которую я получал раньше. Проблем с руководством университета пока не было. Боюсь, что они не так давно узнали о видео (в июне Михаил Яковлев записал обращение, где возмутился тем, что из-за объединения ОмГТУ и Института Сервиса его хотят перевести на 0,15 ставки, в то время как доход руководства вуза растет — прим. ред).

Дело не только в работниках сферы образования, у нас любой работник боится объединиться или сказать хоть слово своему начальству, тем более публично. Человек просто боится что его уволят и ему нечем будет кормить детей. Отдельный профсоюз нужен, потому что официальные не защищают права работников. Они давно забыли, что задача профсоюза — это не дарить шампанское и конфеты на Новый год, а защищать интересы работников, консультировать по юридическим вопросам, следить за условиями труда. Профсоюзы давно слились с руководством. Часто в профсоюз берут на руководящие должности бывших руководителей этих самых организаций.

Ирина Толмачева, 29 лет, Новосибирск. Педагог-психолог

«Майские указы» — это просто анекдот. Я знаю, что нашего школьного бухгалтера отправляли на специальные курсы, где учили считать зарплаты в соответствии с этими указами. Директор говорит, что все, чего не хватает нашим зарплатам до средних по региону, нам компенсируется в декабре. Но настолько космических сумм за декабрь мы не получаем. Это гораздо меньше, чем разница со средней зарплатой по региону за год. Зарплата в 25 [тысяч] — мой максимум, и это почти праздник.

Складывается ощущение, что сфера образования сейчас обслуживает интересы далеко не детей и учителей. Каждый год что-то меняется, приходится докупать новые учебники и рабочие тетради. Ты можешь, например, закупить весной учебники по программе «Гармония», а летом ее отменят и ты должен учить только по «Школе России». Помимо этого, каждый год проводится огромное количество семинаров на одни и те же темы, а денег на воплощение высказанных идей никто не добавляет. О какой безопасности образовательного пространства может идти речь, если школа разваливается, падают плитки с потолка, крошатся картонные двери, в туалетах нет кабинок, весной течет крыша?

Профсоюз — это способ быть услышанным. У меня на работе поодиночке писали кому-то свыше жалобы на маленькую зарплату, и им никто не удосужился ответить. В твиттере я заметила «Альянс врачей» и их расследования. Захотелось быть причастной к чему-то такому же крутому.



На настоящий момент я совсем не чувствую, что работники образования готовы объединяться и бороться за улучшение условий труда. Максимум, как они догадываются выразить свою позицию, это уволиться. Но это не поменяет болезней системы. И к чему мне менять профессию, если у меня к ней способности, если я училась на нее 7 лет? Какие-то коллеги, близкие ко мне, относятся к идее с профсоюзом прохладно, но я думаю, это дело времени.

Напомним, 14 июня в Томске прошел пикет бюджетников. Работники школ, детских садов и учреждений культуры города потребовали повысить окладную часть до 45 % от всей зарплаты. Сейчас она не дотягивает и до 30 %. Остальная часть оплаты труда — компенсационные и стимулирующие выплаты, они составляют 70 %.



В настоящее время окладная часть зарплаты педагогов составляет больше семи тысяч рублей, в соответствии с рекомендациями трехсторонней комиссии она должна измениться до 10 500 рублей. В начале июля заммэра Ирина Ярцева рассказала, что администрация повысит окладную часть работникам образования и культуры.

Ни о каком повышении зарплат речи не может идти, — подчеркнула заммэра Ирина Ярцева в ходе собрания городской Думы. — Речь идет о повышении окладной части путем перераспределения ее со стимулирующей. Это мы делаем, сейчас в процессе. По отрасли образования все документы подписаны. С 1 сентября будет работать. По работникам физической культуры и спорта готовятся документы. По управлению культуры мы сейчас обрабатываем вопрос с администрацией области в связи с тем, что поднять оклады на 140 % у нас нет возможности. Поэтому, возможно, оклады будут увеличены на чуть меньше, но тоже с 1 сентября».