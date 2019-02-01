«Обыкновенное чудо» для «Обыкновенного чуда»

Истории

30 января в томском театре «Версия» прошел благотворительный спектакль «Обыкновенное чудо» в честь десятилетия одноименного фонда, который вырос из благотворительного марафона ТВ2. Зал был полон. Но одного человека, без которого спектакль бы не состоялся, в зале не было. Журналист Андрей Мурашов, которому и принадлежит идея сыграть «Чудо» для «Чуда», ушел из жизни в сентябре 2018 года.

«Томск славен традицией благотворительности, меценатства, — рассказывает одна из организаторов, депутат областной Думы Галина Немцева. — Тревожно было начать нашу благотворительную акцию, ведь традиционно считается, что январь - сложный месяц для продаж. Но тем не менее мы решились. У нас полный зал. Люди пришли и откликнулись. Что особенно радует, так это то, что люди покупают билеты, а потом звонят и просят отдать их подопечным фонда, пенсионерам, родителям. Например, сегодня звонили и говорили, что в последний момент не могут подойти, и просили просто кому-то отдать билет. Это берет за душу. Хорошо, что традиции благотворительности в Томске живут и что друзья Андрея Мурашова решили завершить его идею, сделали такой финал. Я очень рада, думаю, что Андрей радуется за нас».

Среди тех, кому благотворители приобрели билеты на спектакль, десять подопечных фонда для людей с ментальными особенностями развития «Ресурс».

«Организация «Ресурс» помогает тем, кто закончил школу. Она дает возможность людям работать в специализированных мастерских, не быть оторванными от общества, — рассказывает член организации Надежда Фалендыш. — Мы сами с сыном подопечные фонда «Обыкновенное чудо». Участвуем во всех мероприятиях. Хотели прийти сюда как благотворители, но нам было дороговато, а фонд предложил билеты».

Жанна как раз из числа благотворителей. Говорит, что их семья всегда участвует в благотворительных акциях и на подобный спектакль сходила бы еще.

«О спектакле мне рассказал муж. Он узнал про постановку и сказал, что хочет, чтобы мы сходили. У нас было огромное желание прийти, помочь ребенку. Вот мы и решили посмотреть», — говорит томичка.

Все деньги, собранные с продажи билетов, пойдут на помощь Мише Барабанщикову. У мальчика деформация ушной раковины и отсутствует слуховой проход. На лечение нужно 600 тысяч рублей.

«Уже собрано сто тысяч на билеты, пятьдесят тысяч выделило «Деревенское молочко», — рассказывает пресс-секретарь фонда Ирина Колосова. — Мы надеемся, что еще какая-то сумма будет в кубе пожертвований, который также стоит на благотворительной ярмарке. Украшения для нее делали наши мамы. Для нас это очень важное событие, потому что Андрей много лет помогал организовывать благотворительный концерт в Горсаду. Мы хотим продолжать добрую традицию, добрые дела Андрея. Мы заинтересованы в том, чтобы подобные мероприятия проходили регулярно, чтобы как можно больше томичей были вовлечены в осознанную благотворительность, чтобы желание помочь стало не порывом, а образом жизни».

Мама Миши Татьяна Барабанщикова рассказывает, что операция уже назначена на 3 сентября 2019 года. Женщина благодарит всех, кто помогает ее семье.

«Огромное спасибо артистам, которые согласились на выступление. Спасибо фонду за то, что они организовывают такие мероприятия, за то, что помогают нам, родителям, которые оказываются в такой сложной ситуации, когда мы не знаем, что делать. У нашего малыша деформация ушной раковины и отсутствует слуховой проход. Самое опасное в нашей патологии то, что из-за атрезии и отсутствия слухового прохода может возникнуть опухоль, холестеатома, которая развивается в сторону мозга. Единственные в мире врачи, которые могут нам помочь, — американские доктора из клиники. Они посмотрели нашу компьютерную томографию, объяснили, что у нас внутреннее ушко полностью сформировано и мы можем восстановить слух. То есть после операции Миша сразу будет слышать. Сумма, конечно, огромная, но мы потихонечку идем к нашей цели. Поэтому огромная благодарность всем людям, которые пришли, за то, что они помогают, находят время помочь, несмотря на то что у них есть свои проблемы и дела. Мне хочется сказать огромное спасибо людям, которые проявляют такую человечность, доброту, это очень трогает. До глубины души».

Театральный критик Татьяна Веснина отмечает, что благотворительные спектакли в Томске — давняя традиция. И хорошо, что она продолжается.

«То, что предложил Андрей, это в его характере. Мы всегда встречались с ним в театре, старались не пропустить ни одну премьеру. Поэтому то, что этот посыл шел именно от него, это настолько правильно, настолько естественно, что я не удивилась. Я думаю, что он был бы очень рад этому названию. Мало того, что спектакль совпадает с названием фонда, так и сам по себе это спектакль, который нацелен на то, чтобы пробудить в людях чувство мечты, любви, веры. Это же прекрасный текст Шварца, в котором заложено столько мыслей, что каждый, кто придет, получит ответы на какие-то внутренние вопросы. Я бы очень хотела смотреть спектакль, как и многие другие, с Андреем. Мысленно я буду представлять его рядом, и, наверное, первым, кому я расскажу свои впечатления, будет он».

Зрители увидели спектакль в постановке театра из Северска «Наш мир». Директор театра Виктор Шошин также с благодарностью вспоминает Андрея Мурашова.

«В середине 90-х нам очень нужна была поддержка. Был период становления театра, мы отходили от формата музыкальной группы к драматическому искусству. Не все зрители сразу это поняли, а Андрею хотелось рассказать об этом как можно большему количеству людей. Он работал тогда на «Радио России» и делал несколько передач по минут 15-20. И, естественно, потом, работая на ТВ2, не забывал про нас».

Режиссер постановки Геннадий Шошин рассказывает, что любит драматургию Шварца и за 25 лет ставил его пьесы трижды. Премьера «Обыкновенного чуда» состоялась в середине декабря в Северске, теперь постановку увидел и томский зритель. Текст Евгения Шварца режиссер не менял, но сократил: спектакль идет около двух часов без антракта.

«Я знал про фонд, лет семь назад мы участвовали в его мероприятиях, — рассказывает Геннадий Шошин. — А тут юбилей, идея Андрея Мурашова сделать вечер с театральной постановкой. Так сошлись звезды: название один в один, добрый спектакль про любовь. Тот случай, когда параллельные прямые пересекаются. Что мне нравится в фонде «Обыкновенное чудо», так это то, что он делает чудеса не вообще, а для конкретных детей и людей. Поэтому пусть благодаря нашему спектаклю в жизни какого-то конкретного человека случится маленькое, но обыкновенное чудо».

Режиссер отмечает, что в своей постановке он не копировал советский фильм, снятый по той же пьесе.

«Что заводило меня в этой постановке, так это то, что российскому человеку очень сильно не хватает мечты как импульса, как цели. Как того, ради чего стоит жить. Как-то сейчас стали очень скучно все жить. Потребности есть, а мечтать стали реже. А это отражается и на взаимоотношениях между людьми, когда стремятся сделать какие-то невозможные вещи. Волшебник, в пьесе он фигурирует как Хозяин, произносит очень важные слова о мечте и о чуде: