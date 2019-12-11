Обвинительные клоны

Бездоказательные обвинительные приговоры — следствие не только политического «заказа». Таково устройство системы в целом. Людей признают виновными без достаточных оснований ради цифр в отчетах. Мы собрали человеческие истории, экспертные комментарии и цифры, чтобы рассказать, как и почему система работает именно так.

Но правоохранительным органам и судам без разницы, каковы твои политические амбиции и насколько активна твоя гражданская позиция. Обвинительный уклон с тем же успехом работает и в отношении «неполитических» — тех, кто не ходит на митинги, не высказывает свое мнение в соцсетях, не поддерживает общественные организации. Их отличие в том, что за решетку они отправляются обычно тихо и незаметно. Без резонанса.

Что может быть общего между инструктором по сплавам, сварщиком и главой фермерского хозяйства? Например, то, что все они стали жертвами обвинительного уклона российского правосудия. Мы часто встречаем это словосочетание, когда читаем о резонансных делах в отношении правозащитников, политиков, общественных активистов, журналистов или людей, которые участвуют в акциях протеста.

«Я невиновен. Суд разберется». Уверены, что это так? Сегодня уже нет. Мы создали этот проект для того, чтобы кратко, доступно и аргументированно объяснить – почему.





На самом деле в этом проекте не сказано ничего нового. Все описано до нас. Еще в 2014 году фонд «Общественный вердикт» выпустил книгу «Правоохранительная деятельность в России», в которой объяснил, как все устроено и почему система работает именно так — эта книга актуальна до сих пор. В 2019 году книгу «Невиновные под следствием» выпустил руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров. Пять лет об устройстве системы в своих публикациях пишет «Медиазона». Статьи о полицейском произволе и необходимости реформы правоохранительных органов и судебной системы регулярно появляются в проекте «Голунов», запущенном «Медузой» после того, как журналиста Ивана Голунова обвинили в наркодилерстве, подбросив ему наркотики.





Зачем тогда мы все это написали? Потому что хотим вывести тему за границы аудитории, которая и так понимает, что с системой не все в порядке (или все не в порядке). Вы можете не следить за тем, что пишет «Медиазона» или «Голунов» — в конце концов это непросто, требует и временных, и моральных усилий. Если вы не интересуетесь темой работы полиции и судов профессионально, то, вероятно, никогда не прочтете книгу «Общественного вердикта» или книгу Федярова. И это нормально.





Но вы можете потратить четверть часа на проект «Обвинительные клоны», чтобы больше не говорить: «Ну, раз суд признал виновным — значит, есть за что». Чтобы не думать: «Суд разберется». И чтобы понимать: даже если вы ведете тихую жизнь обывателя, сторонитесь любой политической и гражданской активности, в какой-то момент вы сами, ваши друзья, коллеги или близкие могут оказаться на скамье подсудимых и за решеткой просто потому, что попались под руку. Просто потому, что система так устроена. Просто ради цифр в отчетах.