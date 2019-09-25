Обращаться с Дружком ответственно! А как?

Истории

История Данилы Сафронова, щенок которого попал под машину, вызвала широкий общественный резонанс. Многие тогда в числе прочего писали, что выгуливать щенка без поводка рядом с гаражными боксами было безответственно.

В конце декабря 2018 года президент РФ подписал закон об ответственном обращении с животными. Этот закон, в том числе, регламентирует и правила выгула животных. Что еще содержит текст закона, как он отразится на обычных гражданах, устраивает ли он зоозащитников, исполним ли он в наших реалиях – об этом в материале ТВ2.

Что регулирует закон?

Закон призван защитить животных от жестокого обращения и обеспечить безопасность людей при обращении с животными. В ст. 4 среди прочего сказано, что отношение к животным строится на том, что они существа, способные испытывать эмоции и физические страдания, а человек отвечает за судьбу животного.

Закон касается домашних и безнадзорных животных, диких, но содержащихся в неволе, а также зверей, которые используются в культурно-зрелищных целях. В документе есть требования к содержанию и использованию животных, статья о работе приютов, инструкция по работе с животными без владельцев.

На сайте Госдумы говорится, что в подзаконных актах еще предстоит закрепить требования к приютам для животных, описать, как обращаться с бездомными животными. Будет утвержден перечень потенциально опасных собак, которых нельзя будет выводить и выгуливать без поводка и намордника (сейчас в предварительный список входит 13 пород), и животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Дополнительно создадут требования к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, случаи, когда возможно использование домашних животных в предпринимательской деятельности.

С принятием закона нельзя: Держать дома животных, входящих в список запрещенных к содержанию. Один из его авторов Ольга Тимофеева заверила, что речь в нем идет о потенциально опасных диких животных и некоторых породах собак. Закон не затронет «черепашек, хомячков, спаниелей»; Натравливать животных на людей, если только это не самооборона, не использование служебного животного или не дрессировка собаки кинологом; Проводить бои и другие мероприятия, влекущие за собой нанесение травм и увечий животным и их смерть; В законе появился однозначный запрет на пропаганду жестокого обращения с животными.

Фото: ТВ2

Домашним животным в законе уделена отдельная статья. Помимо соблюдения общих требований к содержанию животных, их владельцы должны соблюдать «права и законные интересы лиц», которые живут в многоквартирном доме вместе с их питомцем.

Предельное количество животных должно быть таким, чтобы их хозяин мог обеспечить им условия по ветеринарным нормам и правилам, не забывая о санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах. Если владелец отказывается от права собственности на питомца или больше не может его содержать, он должен найти нового хозяина или передать животное в приют. От хозяев требуют стерилизовать зверей — в законе это звучит как «принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных».

Другие требования к содержанию питомцев закреплены в ст. 9. Есть и раздел, посвященный выгулу животных. В частности, от владельцев требуют «исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при переходе через дорогу, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов и их дворах, на детских и спортивных площадках»; убирать продукты жизнедеятельности в общественных местах и не выгуливать животных «вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления».

Томские реалии

15 июля из окна на восьмом этаже многоэтажного дома на Иркутском тракте выбросили двух котов. Один кот погиб, а второго доставили в клинику. По словам очевидцев, соседи уже жаловались на семью, из окна которой выбросили животных.



Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с двумя котами. Санкция статьи предусматривает максимальное лишение свободы на срок до пяти лет. О задержании подозреваемых ничего не сообщалось.

15 августа волонтеры команды помощи Amstaff team Tomsk приехали в дом № 9 по улице Новой и обнаружили истощенных добермана, маламута, коня, а также щенка сенбернара и взрослую овчарку.

Фото: Алексей Лыба

Добермана зоозащитники забрали сразу. Спустя неделю они вместе с сотрудниками полиции и ветеринарами изъяли у хозяев маламута. Сейчас животные чувствуют себя хорошо и набирают вес. Полиция начала проверку, о возбуждении уголовного дела информации нет.

С площадками для выгула собак в Томской области дела обстоят сложно. В 2010 году власти приняли закон «О содержании собак и кошек», который предусматривает наказание за выгул животных в неположенных местах.

Согласно закону, в Томске запрещен выгул животных в Лагерном саду, на Ново-Соборной площади, в Буфф-саду. Позднее под запрет попали Городской сад, Сквер памяти напротив мэрии, сквер у гостиницы Томск-I, сквер рядом с ТЮЗом, на Белом озере, а также Сквер студенческих отрядов.



При этом принятый закон обязывает органы местного самоуправления выделить территории или обустроить площадки для выгула собак. Единственная в Томске площадка для выгула животных была открыта в августе 2017 года в районе улицы Сибирской.

В апреле этого года Иван Кляйн предложил обустраивать площадки для выгула животных их хозяевам за свой счет.

«Здесь должна быть не административная рука, а желание самих хозяев животных. Раз ты содержишь, любишь животное — никто не запрещает, но нужны условия. Для машины нужно парковочное место — ввели норматив. Здесь то же самое, но эти места должны быть не на общественных пространствах. Кто будет там убирать за собаками? Опять бюджет? Места должны быть на собственных территориях либо на выгороженных участках. Мы навязывать здесь ничего не будем. Пусть это развивается через собственную инициативу», — сказал мэр.

В настоящее время в Томске идет строительство второй специализированной площадки для выгула. Она появится в Советском районе Томска, на улице Жуковского. При этом общественники отмечают, что землю под создание специализированных площадок получить не так просто, а владельцы говорят, что такие площадки помогут только жителям близлежащих домов, так как отвозить животное на другой конец города для выгула никто не будет.

«Нет стимула выполнять»

«Хорошее в этом законе только одно. То, что его приняли и озаботились ситуацией с животными, — комментирует ТВ2 томская зоозащитница Светлана Батурина. — Но он работать просто не будет. Просто у нас не с чем работать. Взять любой пункт. Например, собаки должны выгуливаться в определенных местах. У нас на весь город одна площадка для выгула собак, вторая строится. Как этот пункт будет выполняться? Где?

Больше всего мне не нравится в этом законе пункт о том, что хозяин должен заботиться о своей собаке, но если она ему не нужна, то он может отдать ее в приют. То есть фактически снимает любую ответственность с хозяев за взятую собаку или кошку. Захотел – взял, захотел – сдал. И так до бесконечности. Вот тот же человек скажет: по закону вы должны взять собаку. Куда? У нас нет мест ни в одном приюте. У нас в Томске нет приюта для кошек. Конечно, бывают люди, которые говорят, что вы зоозащитники, вы должны взять мою собаку или кошку. На это отвечаю: давайте посмотрим, сколько мы вам должны? Вы бросали в ящик для благотворительности какие-то деньги? Вы приносили корма для животных? Сколько мы вам должны, чтобы взять вашу собаку или кошку? На что все это будет содержаться? Кто будет финансировать?

Фото: Елена Бронникова, ТВ2

Светлана Батурина обращает внимание и на пункт про список запрещенных пород. По ее словам, все зависит от воспитания. Например, в Томске есть собака-волонтер Макс. Это стафф, сертифицированный для работы с детьми. Он лечит страхи, скованность, замкнутость в себе. Однако сейчас стафф по закону проходит как запрещенная порода.

«Нам директора детских учреждений сами звонят, приглашают на встречи. Дети очень любят Макса. Мы постоянно ездим в один из детских домов на Новый год, привозим собак. Там дети привыкли к нашим собакам, и они сидят и ждут не Деда Мороза, а Макса и компанию. Конечно, по-разному реагируют. Одно дело, когда им привозишь золотистого ретривера, другое дело – Макса, амстаффа, да еще с такой суровой внешностью. Занимаемся мы и со взрослыми, помогаем им избавиться от страха перед животными. Был у нас случай, мужчина из Новосибирска, занимает высокий пост, серьезный человек, но с детства боится собак. Мы с Максом с ним позанимались, теперь он завел себе амстаффа, вопреки всяким мифам», — рассказывал его хозяин Алексей ТВ2.

Фото: Фото: Екатерина Богачёва

Критикуют зоозащитники и пункт о том, что породистые собаки не подлежат отлову. По словам Светланы, сейчас всех потеряшек спокойно отлавливает «Верный друг» и возвращает хозяевам.

«Хозяева знают, где искать свою собаку. Если ее отлавливать нельзя, что будет делать эта собака, что будет делать этот хозяин? Собака будет бегать по городу, хозяин будет бегать по городу. И вероятность того, что собака либо погибнет, либо кого-то покусает, очень велика. Отлавливать нельзя, а что делать вместо этого, не написано. Закон дырявый и не соотносится прежде всего с финансовой реальностью. Мы должны финансово обеспечить всех этих собак в приютах, стерилизовать. Но никакой статьи про финансирование нет», — подчеркивает зоозащитница.

Да, в законе прописана одна хорошая вещь: изъятие собак, если с ними плохо обращается хозяин. У нас недавно случай был: изымали двух истощенных собак. Это раньше было незаконно, теперь законно. Но процедура не прописана. Каким образом изымать? На основании чего? Как это будет происходить, чтобы не было потом никаких проблем с хозяевами? — говорит Светлана.

«Следующий пункт, который мы пытались сами пробить в законе: стерилизация и недопущение нежелательного потомства, — продолжает Светлана. — То есть стерилизация животного. Со стерилизацией сейчас более-менее нормально. С нежелательным потомством сложнее. Проблема в терминологии. По нашему мнению, все потомство, которое не от номерных собак и кошек, все нежелательное. Но если хозяин говорит, что оно для меня желательно, то он плодит кошек. Несмотря на то что их потом пристроить нереально. Нет терминологии».

В законе не прописаны «кнуты и пряники». Толком нет ни штрафов, ни каких-то плюшек за то, что ты молодец и стерилизуешь своих животных. Чипируешь и регистрируешь. Нет стимула выполнять этот закон. Хорошо, штрафы. Но кто будет за этим следить, кто будет взимать эти штрафы?