Русская кухня очень близка мне. Я умею и суп варить, и пирожки печь, и огурцы солить. До сих пор считаю, что мы сделали правильный выбор, когда остановились на русской кухне. В ней — секрет успеха нашего ресторана. В Москве и других больших городах сейчас обилие заведений: японская, китайская, итальянская, грузинская кухни. Но люди уже наелись этим всем. Им хочется чего-то родного, русского. Поэтому, когда они приезжают в Томск, они приходят покушать бруснику с медом и кедровыми орешками, уху с расстегаем и жареную картошку с белыми грибами.