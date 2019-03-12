Самое главное — здесь вкусно кормят! У людей есть вкусовая память. В ней навсегда остается вкус детства, вкус дома. И пусть человек — уже пенсионер, он все равно пойдет обедать или ужинать туда, где ароматы и вкус блюд возвращают его в то самое время. В конце 90-х это был такой тренд, все готовили как дома. Но не у всех это получалось. А мы вошли в рынок именно с такой кухней и 20 лет держимся в этой нише.