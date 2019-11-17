Нужна ли Томску деревянная архитектура?

Истории

В феврале 2019 года президент Владимир Путин дал поручение губернатору Томской области Сергею Жвачкину «обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Томска как исторического поселения федерального значения». Но государственная охрана – это не только утверждение границ исторического поселения, которые, к слову, до сих пор не утвердили. Это еще и обеспечение сохранности зданий, которые формируют исторический облик Томска – прежде всего памятников архитектуры. А это требует финансовых вложений, причем чем раньше эти вложения будут сделаны, тем меньше их потребуется в дальнейшем. Реальность же такова, что с каждым годом областные и городские власти сокращают бюджеты на реставрацию деревянной архитектуры и они стремительно приближаются к нулю. Но обо всем по порядку.

Как поддерживали деревянную архитектуру Лигачев и Кресс

Планомерная работа по сохранению деревянного зодчества началась в Томске по инициативе первого секретаря Томского обкома КПСС Егора Лигачева. Именно он создал реставрационные мастерские «Томскреставрация» и проектный институт «Сибспецпроектреставрация», которые получили государственное финансирование. В 90-е годы эта работа прекратилась и была вновь возобновлена при губернаторе Викторе Крессе, который с 2005 по 2012 год лично курировал эту работу и ежегодно выделял средства из областного бюджета на восстановление не просто отдельных зданий, а целых улиц. Так были восстановлены комплексы деревянной застройки на улицах Кузнецова, Белинского, Дзержинского, Гагарина, Красноармейской. Эта работа получила общероссийский и даже международный резонанс. А Томск приобрел репутацию города, в котором произошел прорыв в деле сохранения деревянного зодчества.

После ухода Виктора Кресса с поста губернатора Томской области финансирование восстановления деревянного зодчества из областного бюджета было полностью прекращено. «Если где-то будут реально сносить памятник исторического наследия, я сам выйду на пикет. Деревянное зодчество — это не просто памятники, это часть жизни томичей», — говорил депутатам Сергей Жвачкин, когда только стал губернатором. Однако ни на какие пикеты Жвачкин не вышел, а здорово испугал общественность Томска, когда из недр Белого дома просочилась информация о том, что для реализации проекта «Томские набережные» нужно снять с города статус исторического поселения.

Прорыв 2015 года: на ремонт исторических зданий выделено 70 млн рублей

Финансирование из городского бюджета какое-то время продолжалось за счет муниципальных программ по капитальному ремонту и программы «Сохранение деревянного зодчества». В отличие от губернаторской работы, которая имела характер планомерного восстановления исторических улиц, совмещенного с благоустройством, городская программа работала по точечному принципу: велся плановый выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в самых разных районах города, в целях предотвращения аварийных ситуаций. Исторический максимум здесь был достигнут в 2015 году, когда из городского бюджета было выделено на капитальный ремонт исторических зданий – как деревянных, так и каменных – более 70 миллионов рублей.

Фото: Роман Петрушин

Фото: Роман Петрушин

Фото: Роман Петрушин

С 2016 года плановое финансирование из городского бюджета было прекращено. Средства стали выделять «разовым» порядком на отдельные объекты – либо в связи с аварийными ситуациями, либо в связи с предписаниями контролирующих органов, от которых не было возможности уклониться. Так с 2018 года ремонтируют памятник федерального значения по пр. Ленина, 56. В 2018 году на ремонт дома по Ленина, 56 было выделено аж 24 млн рублей. Но из них смогли освоить только 5 млн, остальные деньги вернулись в бюджет города. В этом году дали 11,5 млн рублей. Но работы велись вяло и ремонт дома до сих пор не закончен.

Памятники архитектуры, которые разваливаются у нас на глазах

Отсутствие планового финансирования привело к остановке планомерной работы по сохранению исторических многоквартирников, которая была выстроена к 2015 году. Дома, ремонт которых был запланирован еще в 2016 году – в том числе на которые в 2015 году за счет бюджетных средств была разработана проектная документация – ежегодно снимаются с ремонта, несмотря на обращения жителей и даже предписания Комитета по охране объектов культурного наследия.

Фото: Роман Петрушин

Дом по Дзержинского, 6 – один из выявленных объектов культурного наследия, на который была разработана проектная документация в 2015 году. Тогда планировалось завершить восстановление всей улицы Дзержинского, и ремонт этого дома должен был начаться в 2016 году. Но не случилось. Теперь жители ежегодно пишут письма, пару раз их даже поддержала городская Дума, однако дом ежегодно выкидывают из графиков ремонта. Дом разрушается с каждым годом и приходит в аварийное состояние.

С 2015 года, как сделали проектную документацию, так больше ничего и не делали, — рассказывает жительница дома Любовь Дмитриева. — Теперь я бьюсь, чтобы хоть крышу починили. Года три назад, когда был сильный ветер, то снесло железные листы с крыши. Дом у нас 1900 года постройки. Он был крыт железом. Мы обращались в управляющую компанию «Жилремсервис», чтобы нам починили крышу. Я ходила в Думу, в администрацию Томска, писала письма во всевозможные инстанции, но говорят, что нужно много денег. Но денег на доме нет, потому что у нас всего 5 квартир и общая сумма на ремонт получается маленькой. И нам каждый год крышу перекрывают полиэтиленовой пленкой. А что такое полиэтиленовая пленка? Ветер дунул, и она улетела. У нас дом весь гнилой, венцы сгнили, фундамент осел. Из-за того, что крыша протекает и потолок сгнил. Дом в аварийном состоянии.

Татарская, 31/1 - памятник регионального значения, расположен в Татарской слободе. Был в плане на ремонт, но увы. Находится в плачевном состоянии.



Приезжали летом немцы, которые обследовали наш дом и прослезились, — рассказывает житель дома по Татарской, 31/1 Валерий Семенов. — Ничего у нас не движется и не ремонтируется. Крен дома усиливается, фундамент садится, рамы лопаются. Сами ничего предпринять не можем, потому что дом – памятник деревянной архитектуры. Обидно, что люди к нам приезжают, восхищаются нашими домами, а мы сами их не ценим. Один город на всю Россию такой, и никому нет дела. Но лично я отсюда никуда уезжать не хочу. Место хорошее, потихоньку во дворе прибираемся, туристам дом наш показываем.

Подробнее о том, в каком состоянии сейчас находится объект культурного наследия - достопримечательное место Томска, читайте в материале ТВ2: Татарская слобода: заброшена и умирает?

Студгородок, 3. Бывшее здание аптеки и лазарета при Иоанно-Предтеченском женском монастыре. Дом является памятником регионального значения. В нем две квартиры, жители – пенсионеры, бывшие сотрудники Томского госуниверситета. В свое время они сами привели в порядок крышу, но сейчас у них отходит пристройка из-за проблем с фундаментом, набрать средств на ее ремонт они не могут. В региональную программу капитального ремонта такие дома не включают. Единственная надежда – программа «Сохранение исторического наследия».



Я уже три года хожу хлопочу за этот дом, — говорит Алевтина Олейник. — Была комиссия. Итоги комиссии мне передали такие: депутаты не одобрили. Собираюсь сходить еще к главе района Валентине Денисович, жду, когда она выйдет из отпуска. У Ивана Григорьевича была на приеме. Вроде обещал помочь. Нам нужно только пристройку поправить, фундамент поднять. Мы приватизировали этот дом раньше, чем нам повесили табличку, что это памятник регионального значения. Сами мы не в состоянии решить проблему с пристройкой. Мы не знали, что нам привесят эту табличку, и теперь было бы разумно нам помочь.