Новый удар по историческому Томску

Истории

На Карташова, 16, где когда-то находился дом известного сибирского архитектора Петра Федоровского , в самом центре исторического района Елань началось строительство 4-х этажного блочного жилого дома.

Имя Петра Фёдоровича Фёдоровского для Томска имеет особое значение. С 1896 по 1905, и с 1912 по 1916 годы – он исполнял обязанности городского архитектора, и историческое ядро Томска сложилось при его непосредственном участии. Сам Федоровский автор таких томских жемчужин архитектуры как усадьба Желябо — «Дом с жар-птицами», дома купца Смирнова, нынешний НИИ онкологии, недавно отреставрированного «гоголевского дома» на Набережной Ушайки, 20. В 2009 году томичи назвали в честь Федоровского улицу в отдаленном микрорайоне города, а вот дом, в котором жил архитектор, увы, сгорел и был снесен в 2011 году.

Фото: Виктория Мучник

Пожар случился в 2009-м году, а до этого в 2006 году дом Федоровского выкупила у частных собственников строительная компания «Томлесстрой». В планах компании, согласно сведениям «Томского обзора», изначально не было планов восстановления дома в оригинальном виде. Застройщик Шабан Байрамов планировал снести здание и построить на его месте дорогостоящие административно-гостиничные комплексы, о чем честно говорил томским журналистам. Но реализовать быстро эту идею идею ему не удалось. Реставрация дома по Карташова, 16 вошла в комплексный проект восстановления достопримечательного места Елань, который курировал тогдашний губернатор Виктор Кресс. Поставить дом на государственную охрану не успели, но застройщик предложил компромиссный вариант и пообещал на месте дома Федоровского построить новодел, похожий на старое здание. «Томлесстрой» же выкупил и соседнее историческое здание — дом архитектора Оржешко, на сегодня заброшенный недостроенный новодел. Стоит отметить, что у Федоровского в соседях кроме Викентия Оржешко (Белинского, 23) были еще и архитекторы Константин Лыгин (Белинского, 17) и Станислав Хомич (Белинского, 19).

Восемь лет у Шабана Байрамова до участка на Карташова, 16 не доходили руки. Сначала он воевал с томской общественностью за то, чтобы на месте бывших мастерских «Томскреставрации» по адресу Источная, 41а – прямо за памятником федерального значения по Татарской, 46 построить многоэтажку. После кратковременной победы градозащитников «Томлесстрой» сумел-таки возобновить строительство: комитет по охране культурного наследия согласовал стройку, и мэрия выдала новое разрешение на строительство трехэтажного дома на десять квартир. Затем у Байрамова начались проблемы с дольщиками. В апреле 2019 года было заведено уголовное дело по факту мошенничества в отношении пайщиков дома по адресу Сибирская, 89. Строила этот дом компания «Томлесстрой» под руководством Шабана Байрамова.

23 августа 2019 года председатель комитета строительного контроля Павел Геннадьевич Аникин от имени Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска выдал разрешение на строительство 4-этажного дома некой застройщице Людмиле Александровне Остапенко. Однако строители на площадке сообщили корреспонденту ТВ2, что возводить блочный дом будет «Томлесстрой». Шабан Байрамова в телефонном разговоре опроверг данную информацию и сообщил, что он выступает лишь консультантом по строительству 3-х этажного дома с гаражами в цоколе. Руководитель «Томлесстроя» уверяет, что из-за финансовых трудностей он участок на Карташова, 17 Людмиле Остапенко продал

Аффилированные лица Людмила Остапенко и Шабан Байрамов или нет — это может выяснить прокуратура. Тем более, что жалобу туда на незаконное строительство в историческом квартале собирается подать региональное отделение Всероссийской организации по охране памятников истории и культуры(ВООПИиК). Кстати, в истории с обманом дольщиков по Сибирской, 89 прокуратура выяснила, что за счет средств пайщиков погашались долги аффилированных организаций «Томлесстроя», а ЖСК руководил Ильгар Мамед Оглы Магеррамов, юридический адрес которого улица Шевченко, 15, совпадает с юридическим и физическим адресом ОАО «Томлесстрой».



Фото: Виктория Мучник

Председатель Томского отделения ВООПИиК Мария Бокова рассказала ТВ2, что утраченный деревянный дом по ул. Карташова, 16 входил в программу «Сохранение деревянного зодчества», но статуса не имел и на государственную охрану поставлен не был. «Сама же программа, о которой так любят рассказывать с высоких трибун муниципальные и региональные власти, не обеспечивает защиту включенных в нее объектов. И если вспомнить ситуацию с домом В.Оржешко, и то обстоятельство, что он продолжает разрушаться, несмотря на имеющееся решение суда, можно сделать вывод, что сегодня в городе идет борьба с архитекторами прошлых лет, создававшими облик Томска, —говорит Мария Бокова. А ведь именно благодаря этим людям Томск снискал славу столицы деревянного зодчества Сибири!» Томский ВООПИиК недоумевает, почему Комитет по охране культурного наследия Томской области допускает подобное строительство и открытое причинение вреда памятникам и объектам деревянного зодчества.

Согласна с коллегой архитектор, доцент кафедры ладшафтного строительства ТГУ Ольга Воронина. Сейчас в процессе утверждения находится проект границ исторического поселения и именно в этот момент грубо нарушаются правила застройки в историческом районе,– недоумевает она.



В настоящее время действует проект зон охраны, как утверждают органы власти: «очень строгий документ!». И, что мы видим? — недоумевает Ольга Саламатовна. — Новое согласование 4-х этажного блокированного жилого дома в центре города на месте исторического здания. Хочется спросить департамент архитектуры и градостроительства города Томска: что они хотят получить в итоге – сплошную ковровую застройку квартала, окна в окна, двери в двери? Исторические кварталы центральной части города деградировали абсолютно все! Точечная застройка, начавшая в конце 90-х, казалось бы, уничтожила многое и уже пора бы волевым решением ее прекратить, но нет! Застройщики выискиваются тихие мирные уголки в центре города, а сговорчивая администрация не препятствует появлению новых зданий.

Градозащитники отмечают, сложно объяснить действия администрации Томска и что с каждым новым подобным разрешением на строительство, мы шаг за шагом лишаемся своей идентичности.

История с домом Фёдоровского показывает, что ни у городской ни у областной администрации нет ни планов по сохранению исторического центра города, ни даже минимального уважения к той работе которая была выполнена их предшественниками, ни к бюджетным средствам, которые были вложены в эту работу, — считает депутат Законодательной думы Томской области Галина Немцева. — В этой ситуации единственной возможностью сдержать уничтожение архитектурного облика города является следование правилам, установленным проектом зон охраны. Но и эти правила в последние годы стали систематически игнорироваться.

Согласно проекту зон охраны участок на Карташова, 16 находится на территории достопримечательного места Елань, в зоне регулирования застройки с ограничениями по строительным материалам. В таких районах допускается возведение только деревянных или смешанных (с кирпичным и деревянным этажом) зданий. Это требование проигнорировано не только при выдаче разрешения на Карташова, 16, но и на таких участках как Плеханова, 8; Гагарина, 18 Источная, 41а – причём во всех случаях возведение бетонных, плохо вписыванных в историческое окружение объектов согласовано с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

К сожалению получить комментарий председателя Департамента по сохранению объектов культурного наследия Томской области по поводу стройки на Карташова, 16 не удалось. Елена перетягина до 16 сентября 2019 года находится в отпуске.

«Томск, исторический город, которому, действительно, есть чем гордиться. Своими улочками, деревянными и каменными домами, он сам собой являет интерактивную книгу, повествующую о нашем прошлом, — говорит Ольга Воронина. — Неужели у государства нет механизмов, способных препятствовать внедрению точечной застройки даже в городах имеющих статус исторического поселения федерального значения?»

