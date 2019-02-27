«Немцова убили, потому что боялись»

Истории

Сегодня, 27 февраля, в Новосибирске прошло траурное шествие памяти убитого оппозиционера Бориса Немцова и митинг против политических репрессий. Новосибирск стал единственным городом в Сибири, где власти дали разрешение на шествие и митинг. Журналисты ТВ2 побывали на месте событий.

Мероприятие началось в 13:00 с несогласованного траурного шествия по центральной аллее Красного проспекта. Один из организаторов акции Андрей Гладченко рассказал ТВ2, что траурное шествие – это не публичное мероприятие, его не нужно согласовывать.

«Траурная процессия вообще не требует согласования, она не подпадает под действие соответствующего закона РФ. Если прочитать закон, там написано, что такое публичное мероприятие. Оно отличается, прежде всего, целями публичного мероприятия – выражение тех или иных протестов либо требований к власти. Траурная процессия не предполагает ничего подобного, поэтому если кому-то придет в голову причислить ее к публичным мероприятиям, то это тоже будет одним из фактов политического давления на гражданское общество. Я рассчитываю, что в Новосибирске такого безобразия не произойдет», – прокомментировал Гладченко.

В начале шествия организатор призвал собравшихся не скандировать политические лозунги и не разворачивать плакаты. После он огласил маршрут следования и около 20 человек в компании десятка полицейских двинулись по аллее Красного проспекта в сторону Вознесенского собора. По дороге за колонной ехала полицейская спецмашина с несколькими камерами.

По пути к траурной колонне присоединились еще около 20 человек. Увеличилось и количество идущих за активистами полицейских. Шествие прошло без провокаций. На площадке у Вознесенского собора участники марша встретились с остальными активистами, пришедшими на согласованный митинг. Среди собравшихся были члены партии «Яблоко» и движения «Солидарность», волонтеры штаба Навального и один человек с флагом Либертарианской партии России.

Просим верующих не злиться на нас. Не мы выбрали место между Вознесенским собором и автостоянкой, нас сюда отправили городские власти, – объявила в мегафон председатель новосибирского отделения «Яблока» Светлана Каверзина.

После этого участники марша двинулись вокруг Нарымского сквера к Камню жертвам политических репрессий. Шествие проходило без лозунгов, хотя официально они были разрешены. К концу марша в колонне шли около 100 человек.

«Репрессии возвращаются, – начал выступление Андрей Гладченко. – Мы читаем прессу, какие новые способы давления придумывает государство. Сегодня оно не сосредотачивается на одном человеке, на одном острие вертикали. Оно рассредоточено и стоглавно, и каждая его пасть состязается с другой пастью за право называться самым репрессивным органом. За время с момента убийства Бориса Немцова число репрессивных органов прибыло. У нас появилась Росгвардия, которая заявляет о себе: «Мы - орган репрессий против собственного народа». Государственная Дума у нас также превращается в орган репрессий. Как только гражданское общество совершает новый шаг, Дума в ответ совершает шаг против. Убийство Немцова не было одноразовой акцией, такие «убийства» продолжаются по сей день. Борис Немцов будет приходить в кошмарных снах главарям организованной группировки, именующей себя руководством нашей страны. Он будет приходить в виде пространственных координат, в виде календарной даты – 27 февраля. Это будет напоминанием о том, что в этот день начались новые репрессии против российского народа. Я не знаю, какая это будет дата и будет ли дата конкретной, когда репрессии будут закончены, а преступники, организовавшие их, предстанут перед судом. Я уверен, что эта дата настанет, и настанет она очень скоро, уже при жизни нашего поколения».

После с мемориала жертвам репрессий выступили еще несколько человек. Глава новосибирского «Яблока» Светлана Каверзина, помимо убийства Немцова, вспомнила о конфликте в Украине. Политик призвала к диалогу двух государств и прекращению военных действий. Также микрофон взяли глава местного общества «Мемориал» Александр Рудницкий и экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский, знавший Бориса Немцова лично.

Я огорчена, что нам не разрешили пройти по Красному проспекту с политическими лозунгами, – рассказала гражданская активистка Татьяна. – Это в очередной раз доказывает, что у нас полицейское государство. Бориса Немцова убили, потому что боялись. Это была мощная сила, которая могла повести за собой людей. Его убили чекисты, как он это и предвидел.

Митинг завершился возложением цветов к портрету убитого оппозиционера и заключительной речью организатора акции Андрея Гладченко.

«Традиционно в России акции заканчиваются резолюцией. Я не знаю такого большого количества слов, которое мы могли бы написать в тексте нашей резолюции, – резюмировал активист. – Думаю, что центральная власть и ее нынешние лидеры достойны от нас одной очень короткой фразы из двух слов: «Пошли вон!». Такую фразу не обязательно писать в резолюции. Я надеюсь, что очень скоро эта фраза будет раздаваться из каждого окна, из каждой квартиры, с каждой площади и с каждой улицы нашего города каждый день. И рано или поздно эта фраза будет воплощена. Они пойдут вон, и Россия будет свободной!»