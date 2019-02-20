Недетские разборки

Истории

«Остров для ваших сокровищ» — частный детский сад по адресу Московский тракт, 53. В конце января 2018 года он со скандалом закрылся. Затянувшийся спор учредителей закончился вывозом имущества и вызовом полиции. Воспитанникам детского сада около двух недель пришлось учиться в частном коттедже за городом, арендованном родителями.

Фото: Ангелина Шагивалиева

«У детсада сложная система управления, мы в ней не разобрались, — рассказывает один из родителей Николай Шахторин. — Знаю, что было общество с ограниченной ответственность «Остров для ваших сокровищ» и автономная некоммерческая организация с таким же названием. Управляла садом АНО, учредителем которого была предприниматель Ольга Соколовская. Она решила убрать директора Ксению Белову и поставить другого человека. Но родители и персонал детсада «ушли» вместе с Ксенией. Среди соучредителей «Острова» был руководитель одной микрофинансовой организации. Он воспользовался ситуацией и 29 января начал вывоз имущества из здания. Вывозили имущество тайно, вечером, в 40-градусный мороз. Родители об этом узнали и попытались вывоз остановить. Полицию вызвали и те, и другие. Скандал был большой».

По словам Николая Шахторина, соучредители забрали целую «газель» вещей. Часть из них принадлежала ООО и АНО, часть — родителям и сотрудникам детсада. Полицейские пообещали, что имущество опишут, а здание временно опечатают. Но здание не опечатали, и вывоз вещей в следующие дни продолжился. Десятого февраля собственник здания Николай Бадулин, прежний директор «Острова» Ксения Белова и часть родителей с полицейскими и сотрудниками МЧС вскрыли дверь садика и вошли в здание.

«Дверь пришлось вскрывать, потому что соучредители поменяли замки и ключи нам не передали, — продолжает Шахторин. — Собственник здания Николай Бадулин тоже приехал, дал показания в полиции и провел пресс-конференцию в РИА Томск. Учредитель Соколовская и другие финансисты на конференцию не пришли и с Бадулиным общаться не захотели. Мы, родители, собрались и решили детсад восстанавливать. Из здания увезли много игрушек, детские раковины и унитазики. Увезли методматериалы, хотя это вообще собственность преподавателей. Сняли пожарную сигнализацию, на которую не имели никакого права. Цена сигнализации — около 400 тысяч, но зачем, ведь на вторичном рынке такие вещи все-равно не продашь. Думаю, это вредительство: 21 февраля должна быть противопожарная проверка здания, которую без сигнализации не пройти».

Николай Шахторин рассказал, что, после того как сад зарыли, родители на свои деньги сняли за городом коттедж. Почти две недели бывшие сотрудники детсада вели занятия там. И сейчас родители, собственник здания и бывший директор «Острова» хотят детсад восстановить.

«Учредители просто хотели распилить бабки!»

Владелец здания Николай Бадулин — гендиректор инновационной компании «ФиБр», венчурный инвестор и бывший блогер Forbes. Он купил здание в 2006 году. Сдал в аренду под детский сад в 2014.

«Мы заключили договор бессрочной аренды с последующим правом выкупа,— говорит Бадулин. — Здание оценили в 70 миллионов рублей, аренду — в 500 тысяч рублей в месяц. За прошедшие четыре года из положенных 21 миллиона я получил лишь два, но для меня это и не был денежный проект. Управляли садиком две женщины: Ольга Соколовская и Ксения Белова. Соколовская, женщина постарше, были лишена налоговой инспекцией права создавать новые общества с ограниченной ответственностью. Но автономную некоммерческую организацию в декабре 2015 году это ей открыть не помешало. Так появилось АНО «Остров для ваших сокровищ».

Фото: Ангелина Шагивалиева

Параллельно АНО «Остров для ваших сокровищ» в 2018 году появилось одноименное общество с ограниченной ответственностью. Создавали его специально для того, чтобы взять в число соучредителей собственника Николая Бадулина.

Кроме того, с 2014 года существовало другое ООО СДЦ «Остров для ваших сокровищ». Руководила этим обществом Ольга Соколовская, а в числе учредителей были финансист Антон Ерлыков и Ксения Белова. Создали его для того, чтобы взять в микрофинансовых организациях Ерлыкова кредит. Как гарант того, что деньги будут выплачены, Ерлыков захотел вступить в число учредителей и получить контрольный пакет акций.

«Ерлыков пошел навстречу садику — снизил проценты по кредитам с 36 до 20 годовых, — продолжает Николай Бадулин. — Но как только у садика появились свободные деньги, отношение кредиторов изменилось. В декабре 2018 года директор садика Ксения Белова позвонила мне и сказала, что ее вынуждают к выведению из АНО полутора миллионов рублей — учредители просто хотели распилить бабки! Поскольку АНО — это некоммерческая организация, деньги из нее выводить было нельзя. Но 15 января Ольга Соколовская, как единственный учредитель АНО уволила Ксению Белову. Уволила некрасиво, без всяких выплат. А главой детсада стал более управляемый человек».

Вместе с бывшим директором «Острова» Ксенией Беловой ушли все сотрудники, кроме двух нянь и одного воспитателя. Ушли и 57 воспитанников «Острова».

«Мы не можем опустить руки и ждать, пока нас заклюют»

Ольга Соколовская, единственный учредитель АНО «Остров для ваших сокровищ», комментировать конфликт вокруг организации отказалась.

Ерлыков поставил вопрос: на какие нужды направляются деньги? Мы планировали вложить их в новое здание для детсада, а Ерлыков хотел просто получить свою долю, — объясняет суть конфликта Ксения Белова. — Финансами «Острова» тогда управляла я и деньги выводить не стала. Но Ерлыков убедил Соколовскую меня уволить и поставить во главе детсада более управляемого человека.

Николай Бадулин с решением об увольнении не согласился, но его мнение не учли. Тогда Бадулин запретил вывоз имущества из здания на Московском, 53 и подал в суд на ООО. Деньги за аренду он не брал около трех лет и за это время, по словам Беловой, накопилась сумма порядка 13 миллионов рублей. Бадулин также запретил вывозить вещи из помещения детсада — чтобы разобраться, кому что принадлежит. Но 29 января вывоз имущества все-таки начался. Это увидел один из родителей и позвонил остальным. Началась «семичасовая осада садика».

Сейчас, как говорит Ксения Белова, Ерлыков пугает ее судами за не выплаченные кредиты, а персоналу детсада по его инициативе не отдают трудовые книжки и грозят увольнением по статье.

Фото: предоставлено сотрудниками детского сада

«Деньги в этой истории потеряли только две мои организации»

Родители посещавших «Остров» детей, Николай Бадулин и Ксения Белова считают, что проблемы у детсада началась из-за финансиста Антона Ерлыкова. Сам же Ерлыков говорит, что в этой ситуации деньги потеряли лишь его организации, которые заняли детскому саду деньги и не получили их назад.

По словам Антона Ерлыкова, ни по одному вопросу с Ксенией Беловой договориться не удалось. Поэтому решено было убрать Ксению Белову с поста директора детсада. Решение, по словам Антона Ерлыкова, была принято совместно с Ольгой Соколовской и согласовано с Бадулиным. Но юридически уволила Ксению Белова сама Соколовская — как единственный учредитель АНО она могла это сделать. Во главе «Острова» встал другой человек, а Беловой предложили должность руководителя по развитию.

Ксения отказалась передавать дела новому директору, начала пакостить и сплетничать. Она внушала родителям и персоналу, что с новым директором садик умрет, а воспитателей и нянечек уволят без зарплаты. Хотя мы с ней просто поговорили за закрытыми дверьми ее кабинета.

Антон Ерлыков говорит, что с приходом нового руководителя сотрудники и клиенты детсада попросили организовать собрание для знакомства с новым руководителем. Дата собрания совпала с днем выдачи аванса. Но расчетный счет АНО с финансами детсада был заблокирован — Соколовская уже не доверяла Беловой. В сейфе «Острова» новый директор денег не нашла, а всю бухгалтерию Белова якобы вывезла. Теперь новому директору придется восстанавливать документы и, возможно, обращаться в полицию.

«Какие-то деньги людям все же нужно было заплатить. Поэтому я передал новому директору «Острова» 65 тысяч рублей как займ для организации, и она выдала сотрудникам аванс, — рассказывает Ерлыков. – На собрании меня не было. По рассказам, там был показной скандал — сотрудники детсада объявили об увольнении всем составом. Заявления они якобы уже давно написали на имя Ксении Беловой. Новый директор был в шоке».

По словам Ерлыкова, позже выяснилось, что именно во время собрания пропали коробки с методическими материалами и, возможно, там же лежали детские медкарты. Также Ерлыков утверждает, что главный вопрос в этой истории – не деньги и структура управления организацией, а то, что здание Николая Бадулина по пожарным нормам для детского сада не подходит. Об этом сказано в постановлении МЧС от 14 сентября 2018 года:

«Таким образом, на объекте защиты не создана система обеспечения пожарной безопасности, которая должна включать систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты и комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. На объекте не осуществляется комплекс мероприятий, обеспечивающих защиту людей и имущества от пожара, следовательно, существует угроза возникновения пожара и угроза жизни и здоровью людей».

Проверка МЧС в 2018 году выявила, что в здании недостаточно широкие лестничные пролеты и не хватает пожарных выходов, а при отделке помещений детсада использовались легковоспламеняющиеся материалы. К тому же, здание «Острова» — четырехэтажное, а норматив для таких организаций — два этажа. Но после проверки садик все-таки остался в старом здании.

18 февраля почти все воспитанники и сотрудники «Острова для ваших сокровищ» вернулись в здание на Московском тракте. Как рассказал ТВ2 Николай Бадулин, люди пришли с огромными пакетами. В пакетах: новые матрацы, одеяла, подушки, игрушки, тетради, фотографии.



Фото: предоставлено сотрудниками детского сада

В помещениях садика установили новые кровати, раковины и унитазы. Возможно, установили и новую противопожарную систему. 21 февраля пожарная инспекция снова посетит «Остров», и садику нужно будет как-то проверку пройти. И параллельно решить проблему: кому и что в этом частном садике принадлежит. Родители готовы потерпеть, потому что этом саду рассказывают об основах физики, учат паять микросхемы и собирать роботов…А для дошкольного образования это редкость.