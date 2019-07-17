НЕ СТЫДНО!

Истории

Cмотрим мы на московские выборы в гордуму и вспоминаем 2015 год.



Фото: ТВ2

Я тогда сразу после закрытия телекомпании ТВ2 проводила эксперимент. Пыталась выбраться городским депутатом. Муж сказал сразу, что отсекут на фазе сбора подписей. Но эксперимент же... Поспорили на бутылку виски. Была там в окружной комиссии такая же тетенька, как на известном видео с Любовью Соболь — Надежда Иосифовна Савицкая. Руководила она избирательной комиссией Советского района. Милая, улыбчивая. Сразу сказала – да, да, знаю вашу семью, конечно, мы, кстати, соседи по кладбищу, могилки родных рядом (Томск – город маленький, все друг другу – соседи, родня, учились вместе и все такое). Ну а потом она же сокрушалась насчет некорректности моих сборщиков очень. Мол, невнимательные, не смогли как полагается подписи собрать.



Фото: ТВ2

Сборщиков своих я лично знала, и все это были люди сверхпунктуальные. Да что толку! Сама я тогда ногами дома обошла на своем участке на два раза. Когда забраковали подписи по формальным признакам первый раз, то мы пошли по второму кругу. Следили, чтобы ни одного исправления, чтобы ни одна черточка не вылезла за графу подписного листа!



С людьми много говорила, и почти все мои собеседники тогда были готовы не только подпись поставить, но и прийти на участок и проголосовать, если моя фамилия будет фигурировать в избирательном бюллетене. Убийство ТВ2 было на слуху еще, многие сочувствовали и считали, что журналист опальной телекомпании будет не лишним среди депутатов. Так что шансы избраться у меня были, я считаю.

На ту комиссию, где решалось, пустить ли меня на выборы, приходили люди, которых, по мнению комиссии, не существовало. С паспортами. Но комиссию эти люди не интересовали. Сказано нет, значит нет!

Фото: ТВ2

Из диалога председателя окружной избирательной комиссии Надежды Савицкой с журналистом Викторией Мучник:



— Наталью Ивановну я не могу сминусовать, потому что там совершенно другой человек, записаны все данные не ее.

— Ну как не ее. Вот она тут стоит, вот ее паспортные данные, ее адрес. — Там данные Наталии, а не Натальи. — Вот Наталья Ивановна стоит и говорит, что это она подписывала. Вам же верность подписи нужна?



Фамилию Фикс в подписных листах УФМС забраковало, потому что прочитало ее как Фис. А Фис по указанному адресу не проживает. А графологу показалось, что в одном месте человек написал все сам, кроме почему-то даты. Сын этого человека, собиравший подписи, присутствует тут же, на заседании рабочей группы, и готов подтвердить, что это его отец, что он все писал сам, даже дату. Но мнение графолога определяющее.

Еще тогда УФМС забраковало три подписи, потому что искало не те фамилии, которые были в подписных листах. Два члена семьи значились как Бамбуров и Бамбурова и были написаны через «А». В ответе УФМС указывают, что люди по фамилии Бомбуров и Бомбурова (через "О") по их данным не значатся.

