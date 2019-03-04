Не пять, а один: Минпросвещения хочет ограничить абитуриентов

Истории

Министр просвещения РФ Ольга Васильева высказывалась за отмену права абитуриентов подавать документы на поступление сразу в пять вузов. В ведомстве посчитали, что возвращение к практике, когда абитуриент мог поступить в один единственный вуз, сделает выбор молодых людей более ответственным и осознанным.

«Я против того, чтобы в пять вузов подавали [документы]. Я вообще считаю, что девальвация высшего образования должна быть прекращена», — сказала министр.

В Совете Федерации предложение министра поддержали. Предполагается, что все необходимые поправки в закон будут приняты до начала новой приемной кампании и подача документов уже с 2019 учебного года будет разрешена только в один вуз. Сейчас абитуриент может подать документы не более, чем в пять вузов, и не более, чем на три направления подготовки в каждом.

Как могут отразиться предполагаемые изменения на томских вузах? Об этом — в материале ТВ2.

«Принцип «один абитуриент – один вуз» когда-то уже существовал в России. Я сам по нему поступал, тогда еще не было ЕГЭ. Но в сочетании с системой ЕГЭ этот принцип абсурден, потому что ЕГЭ и создавался для того, чтобы у выпускников была возможность выбора, — говорит начальник управления нового набора ТГУ Евгений Павлов.

По словам Павлова, в 2018 году только 10-15% абитуриентов целеноправленно поступали в ТГУ. Большинство абитуриентов подали документы в два или в три вуза, а 20% — в четыре или в пять.

«Для нас, как для вуза нестоличного, введение правила «один абитуриент – один вуз» – это риск усиления ситуации «пылесоса», когда московские вузы собирают таланты по всей стране, — считает Павлов. — И в плюсе останутся только столичные вузы. Не потому что они лучше, а потому что в Москве больше возможностей. В ТГУ, скорее всего, недобора не будет, мы один из ведущих вузов, но зато пострадают те вузы, которые абитуриенты указывают в качестве запасных, если не поступят к нам. То есть абитуриенты, которые хотят поступить в престижный вуз и на престижные специальности будут лишены возможности подстраховаться. А еще пострадают узкоспециализированные вузы».

Однако плюсы у этой инициативы тоже есть: студенты станут более профориентированными и мотивированными.

«Сейчас по правилам абитуриент имеет право в рамках одного вуза подать заявление на три направления, — замечает Павлов. — С каждым годом абитуриентов, которые этим правом не пользуются и подают документы только на одно направление, все больше и больше. По статистике каждый год число абитуриентов увеличивается, а число заявлений – уменьшается. Но это в рамках одного университета. Я считаю, что возможность выбора вуза у абитуриента должна быть в любом случае. Как правило, для него это подстраховка. Если останется только один вуз, то конкуренция усилится, и это приведет к глобальному недобору. К тому же абитуриенты спокойно такие изменения не примут, потому что это косвенное ограничение их прав на образование».

Проректора по образовательной деятельности ТПУ Александр Вагнер говорит, что, если инициативу примут, то количество абитуриентов в вузах и контрольные цифры приема все равно не изменятся, так как это не связанные процессы.

«ТПУ работает с абитуриентами в течение всего года, и, как правило, к началу приема документов у нас уже сформировано понимание, кто предпочтет подать документы к нам. Ежегодно в ТПУ документы подают более 6 тысяч абитуриентов, определенная часть в виде копий направляется по почте, через он-лайн и т.д., Возможно, что доля копий станет существенно меньше», — отмечает Александр Вагнер.

По словам проректора, если инициативу примут, то студенты могут перестать рисковать при подаче документов, останавливаясь на проверенных вариантах.

«С позиции университета, такое ограничение упростит процедуру и прозрачность конкурсной ситуации. С другой стороны, это изменение может отпугнуть хороших абитуриентов поступить в лучшие университеты. Когда абитуриент подает документы в хороший университет, в котором высокий конкурс, он также для подстраховки подает документы в университеты, где в прошлом году конкурс был ниже. Окончательное решение абитуриент принимает к окончанию приемной кампании, оценив свои шансы. После вступления в силу этих поправок абитуриента может напугать конкурсная ситуация прошлого года, поскольку она формировалась в иных условиях, и он не решится подать документы в сильный и востребованный университет», — рассказывает Вагнер ТВ2.

СибГМУ, ТГПУ и ТГАСУ — узкоспециализированные вузы города.

В 2018 году в ТГАСУ был открыт набор на 1056 бюджетных места. При этом ректор вуза Виктор Власов отмечал, что количество томских абитуриентов из года в год уменьшается. Поэтому в 2018 году на базе вуза был открыт Предуниверситарий, отвечающий за взаимодействие со школьниками. Новая структура, в частности, организует работу профильных классов ТГАСУ. Пока они действуют в двух школах Томска – 67-й и 16-й, но планируется открытие профильных классов и в других образовательных учреждениях города.

«Инициатива связана с тем, что количество местных абитуриентов падает – томичи и многие наши абитуриенты из Томска и Томской области боятся сдавать физику, – рассказал Виктор Власов. – Поэтому мы пошли в школы с нашими преподавателями, в игровой форме проводим различные мероприятия, помогаем подтягивать ребятам математику и физику, чтобы они потом пришли к нам в вуз».

СибГМУ, как отмечается на сайте вуза, считается лучшим нестоличным медицинским вузом России. В 2018 году в приемную кампанию СибГМУ поступило почти 10 тысяч заявлений от абитуриентов, большинство из которых целенаправленно подавали документы именно туда. В целом, количество заявлений на четверть больше прошлогоднего, а в 2018 году приняли 1645 первокурсников — абсолютный рекорд вуза за последние пять лет.

В свою очередь, замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова на пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года, отвечая на вопрос ТВ2, сказала, уже сейчас более 50% абитуриентов подают заявления в единственный вуз.