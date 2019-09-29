НДС, зарплаты, работа хостелов и судов: что изменится с 1 октября

Истории

С 1 октября россиян ждут очередные изменения. Изменится НДС и зарплаты, заработают новые суды, а некоторые хостелы, напротив, закроются. Подробнее — в материале ТВ2.

Закрытие хостелов

С 1 октября хостелы в многоквартирных жилых домах окажутся вне закона. Открыть мини-гостиницу можно будет только на первом этаже после перевода помещения в нежилой фонд и организации отдельного входа.

Напомним, в марте этого года Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает размещать хостелы в квартирах. Минэкономразвития отреагировало на это и оценило потери для малого бизнеса в случае действия закона в 4 миллиарда рублей. Автор законопроекта Галина Хованская назвала эту цифру необоснованной. Мы пообщались с владельцами томских хостелов, чтобы понять, кто и что может потерять после вступления закона в силу. В конце сентября стало известно, что один из хостелов города с октября прекращает работу.

Работа судов по-новому

С 1 октября в России начнут работать новые окружные апелляционные и кассационные суды. Всего в стране будут функционировать девять кассационных, пять апелляционных судов общей юрисдикции, а также кассационный и апелляционный военные суды. Пересмотр судебных актов из Томской области будут осуществлять пятый апелляционный суд и восьмой кассационный, расположенные в Новосибирске.



Кроме того, теперь россияне смогут подавать групповые гражданские иски. Ранее объединяться могли только предприниматели, чтобы решить экономические вопросы в Арбитражном суде. Теперь это смогут делать и физлица для решения споров в судах общей юрисдикции.

НДС: и вверх, и вниз

С 1 октября меняется НДС на пальмовое масло – он вырастет с прежних 10 % до 20 %. Пальмовое масло в России в основном применяют как альтернативу молочному жиру. Больше всего его бывает в маргаринах, сметане, мороженом, йогуртах, сгущенном молоке и выпечке. С этой же даты снижается НДС на фрукты и ягоды — будет 10 % вместо 20 %. По оценкам Московской торгово-промышленной палаты, из-за роста налога на пальмовое масло кондитерские изделия могут подорожать на 5−7 %.

Зарплаты и пенсии

1 октября текущего года уполномоченные лица планируют провести индексацию пенсий военных. Ранее планировалось увеличить их на 4,3 %, однако позже Владимир Путин поручил пересмотреть этот показатель, увеличив его еще на 2 %. Таким образом, пенсии будут откорректированы на 6,3 %. Благодаря индексации средний размер пенсии составит 26,2 тысячи рублей.

Сотрудники казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений также могут рассчитывать на то, что с 1 октября 2019 года их зарплаты увеличат. Повышение запланировано на уровне в 4,3 %. Власти регионов и муниципалитетов в свою очередь также проведут эту процедуру для сотрудников учреждений, относящихся к муниципальным и региональным.

Военным с 1 октября увеличат оклады. Процент повышения тот же, что и для бюджетников (4,3 %).

Кредит не всем

С 1 октября, перед тем как принять решение о выдаче кредита, банки будут рассчитывать долговую нагрузку потенциального заемщика. Показатель представляет собой соотношение между действующими кредитными обязательствами и совокупным официальным доходом клиента. Если долговая нагрузка 50 и более процентов от общей суммы дохода потенциального клиента кредитного учреждения, ему откажут в выдаче средств.

Также ЦБ установил повышенные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам.

В отпуск по новым правилам

С 1 октября, согласно поправкам в Трудовой кодекс, сотрудники смогут подавать заявления на отпуск и увольнение в электронном виде. Наниматель обязан принять такие заявления.

Отзыв сотрудника из отпуска в экстренных ситуациях тоже допускается.

При этом неиспользованная часть отпуска предоставляется работнику до конца текущего года в удобное для него время или присоединяется к отпуску в течение следующего года. Список причин, по которым персонал могут отзывать из отпуска, составляет сам работодатель.

ДТП по европротоколу и ремни в автобусах

С 1 октября меняются правила оформления дорожно-транспортного происшествия по европротоколу. В новых правилах отмечено, какие именно случаи рассматриваются. Причинение вреда исключительно ТС с ОСАГО без принятия во внимание наличия или отсутствия разногласий можно зафиксировать самостоятельно. Для совершения этого процесса водителям придется использовать спецприложение или устройство ГЛОНАСС.

Также планируется увеличить размер максимальной выплаты на ремонт по европротоколу. Ранее она составляла 4000 только для столицы, Московской области, СПб и Ленинградской области. Сейчас такой показатель будут принимать во внимание все регионы.