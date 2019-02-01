Найти свои корни

Истории

На пожелтевшей фотографии — группа представительных мужчин с усами. Самые пышные, с бакенбардами — у Ипполита Фалина. Сто лет назад он занимался хозяйственными вопросами губернского правления и в его подчинении находились извозчики, курьеры и кочегары.

Известно, что фотография сделана в начале 1910-х. Еще известно, что у Ипполита было два брата — Захар и Порфирий, которые во времена его томской службы крестьянствовали на Алтае. После революции одного из них раскулачили и сослали в Томскую область. Задачу узнать, куда именно, поставил перед собой правнук Ипполита Владимир Фалин.

Мне интересна история моей семьи, — говорит Владимир Фалин. — Я второй год на пенсии, не работаю — решил потратить немного времени на поиски. Хорошо, если бы смог что-то найти — хочу оставить своим детям документальную «Книгу о Фалиных»...

Вместе с Владимиром Фалиным послушать о том, с чего начать и как вести поиски информации о репрессированных родственниках, на заседание историко-краеведческого клуба в музей «Следственная тюрьма НКВД» пришли еще два десятка человек.

Модератор семинара, руководитель музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич рассказал, что своей родословной начал заниматься с 1989 года — когда в СССР начало свою работу общество «Мемориал». До того момента уроженец села Белосток мало что знал о том, откуда в томской глубинке взялись его предки-поляки и что произошло февральской ночью 1938 года, когда разом арестовали 88 человек — всех взрослых мужчин села. За 30 лет поисков Василий Ханевич установил родственную связь с более чем 2500 персон, а корни его генеалогического древа уходят в 17 век. Но особенно сложно было искать информацию о том, что происходило в послереволюционном 20 веке.

«Многие попали под каток репрессий, — говорит Василий Ханевич. — Надо понимать, что репрессии — это не только «политическая» 58 статья (с 1922 года в УК РСФСР устанавливалась ответственность за «контрреволюционную деятельность» - прим. ред.). Репрессии — это целый комплекс мер принудительного характера в отношении граждан страны по разным мотивам и в разные годы...

...Поэтому первым делом надо узнать у родственников, что представляли собой эти репрессии. Хотя это очень сложно. Потому что обычно приехали, забрали. А кто забрал и по какому поводу — неизвестно. Люди в форме — то ли милиционеры, то ли сотрудники НКВД...

Первая категория попавших под репрессии — так называемые «лишенцы». Люди, которых первая советская Конституция 1918 года (а потом и вторая — 1925 года) лишила права избирать советскую власть. В эту категорию попали целые сословия: купцы, торговцы, домовладельцы, служители религиозных культов, дворяне и члены их семей соответственно.

Списки «лишенных» вывешивали на видных местах и в селах, и в городах, что тоже было формой давления — не только правового, но и эмоционального. За поражением в правах автоматически следовали репрессии более сурового характера: повышенные налоги, недопущение к преподавательской работе, к учебе в вузе.

«Люди пытались доказать свою невиновность, — говорит Василий Ханевич. — Писали обращения, жалобы на неправильное их лишение избирательных прав. Были целые комиссии, которые эти жалобы рассматривали. И сейчас комплекс документов, который связан с «лишенцами», хранится в ГАТО. И все желающие могут с этими документами ознакомиться. Этот фонд насчитывает несколько десятков тысяч дел, он хорошо обработан — есть описи...

...Фамилии из этих дел вывешены на нашем сайте. Но из-за особенностей программирования пользователь может прочитать лишь краткую информацию — ФИО и социальный статус («кулак», «торговец» и т.д.). Все остальные сведения — краткое содержание и ссылка на источник (фонд, опись, дело) — на сайте скрыты. Но мы по запросу эту информацию выдаем — по телефонному или письменному.

Вторая категория репрессированных — «раскулаченные». Начиная с 1930-х годов, был запущен процесс массового лишения имущества некоторых групп граждан. И попавших под раскулачивание власти делили на три подкатегории.

Первая — это те, кто активно сопротивлялся политике правительства — например, выступал против коллективизации. Таких обычно арестовывали, судили и отправляли в лагеря на сроки разной продолжительности. А членов их семей ссылали в места отдаленные — вроде Нарымского края. Их относили ко второй подкатегории раскулаченных.

«По нашим данным, не менее 350 тысяч человек были высланы в Томскую область как раскулаченные крестьяне, — говорит Василий Ханевич. — Кто принимал решения? Местные органы власти, комитеты бедноты. Утверждались эти списки райсоветами, райисполкомами. Поэтому документы о выселении тоже нужно искать в госархиве, но в фондах райисполкомов, поселковых советов...

...Документы о пребывании в местах ссылки надо искать в архивах комендатур. Этот комплекс документов хранится в ведомственном архиве — информационном центре УВД ТО на Елизаровых, 46/4.

Третья категория данного контингента — это лишенные имущества и жилья, но не выселенные из родного села или города. А были еще так называемые «самораскулаченные» (те, кто сами все бросили и бежали). По ним решений местные комбеды не выносили, поэтому документального подтверждения притеснениям найти практически невозможно.

Какие дела, в каком объеме, где и сколько времени хранятся — всю эту информацию можно найти на сайте музея «Следственная тюрьма НКВД» в разделе «Реабилитация». Тут же можно найти и образцы заявлений в различные ведомства — УВД, ФСБ.

«База данных репрессированных по Томской области насчитывает около 300 тысяч человек, — говорит Василий Ханевич. — Это далеко не все, кто пострадал в годы репрессий. Но электронная база постоянно пополняется за счет обработки хранящихся архивных дел и внесения в эту базу. Так что если несколько лет назад вы к обращались с запросом в ИЦ УВД и вам тогда ничего не нашли, повторите попытку, может, что-то новое за это время появилось...

...Правда, надо помнить, что из-за закона о персональных данных для запроса вам потребуются документы, подтверждающие родство. Воспоминания в расчет не принимаются.

Итак, если вы знаете, что ваши родственники были высланы в Томск из другого региона (Алтайского края, Новосибирской области и т.д.), то надо обращаться в государственный архив того региона, откуда производилась высылка. Информацию о размещении в местах ссылки надо искать по линии информационных центров УВД. Шанс найти хоть какие-то зацепки есть, но не для всех.

«Практика показывает, что первые годы высылки в начале 1930-х годов были самыми тяжелыми, — говорит Василий Ханевич. — Огромная масса депортированных, люди умирали в дороге, их не хоронили, выбрасывали за борт барж, закапывали на берегу рек... О них просто нет никаких сведений. Во многих случаях учетные дела спецпереселенцев начинали формировать, когда время подходило уже к снятию их с учета. И это очень куцая информация...

...Взять, к примеру, спецпоселки Палочка, Суйга, Городецк Верхнекетского района, куда в 1931 году были высланы одновременно 7800 жителей Алтая — в первый же год две трети из них умерли. Инициативная группа жителей поселка Палочка недавно выиграла президентский грант и сейчас едет в Новосибирск работать с картотекой, чтобы составить список всех, кто был в их поселок выслан. А потом уже будут выяснять, кто выжил, кто умер — потому что в рядом с поселком остались четыре кладбища с местами коллективных захоронений (умерших закапывали в общие братские могилы). И задача инициативной группы — осуществить мемориализацию этих мест захоронений.

В отличие от «расстрельных дел», которые обязаны храниться вечно, уголовные дела осужденных, скажем, по «Указу 7-8» («Закон о трех колосках» об охране социалистической собственности — прим. ред.) имели срок давности. Единственное, что можно найти в этом случае в информационных центрах — выписку о приговоре.

Это Василий Ханевич выяснил, когда пытался отыскать дело своего отца, который, будучи 18-летним парнем, в 1949 году отлил из трактора соседу бутылку колхозного керосина и получил за это семь лет. Так что если вы знаете, что предка судили, но неизвестно за что — за растрату, падеж скота и т.д. - обращайтесь в информационный центр УВД или в прокуратуру того района. Хотя бы краткая информация об этом эпизоде должна существовать.

Получив доступ к делу на своего родственника, к сведениям, представленным в нем, надо относиться критически. И дело не только в том, что дела «фабриковались», а обвинения фальсифицировались. Нередко люди намеренно искажали информацию о себе, чтобы уберечь близких от преследований. Впрочем, какие-то факты — адреса проживания, места работы — могут стать отправной точкой для новых поисков.

Самый же первый шаг в поисках своего семейного прошлого можно сделать при помощи базы данных memo.ru — в списке «Жертв политического террора в СССР» значатся порядка 3,5 млн фамилий. Она составлена и постоянно пополняется из разных источников — региональных Книг памяти, ведомственных архивов. Эти источники указаны, и дальше искать следует уже там.

Посоветоваться о том, как лучше построить поиски, всегда можно с сотрудниками музея «Следственная тюрьма НКВД». Ведь им ваша история тоже интересна — в рамках проекта «Последний свидетель» музей собрал более 700 диктофонных, 80 видео и около 300 рукописных свидетельств того, как люди большой страны переживали период Большого террора, и других периодов советской эпохи.

Возможно, однажды на сайте появится и история Ипполита Фалина и его братьев. Их правнук Владимир настроен на поиски серьезно — во всяком случае, пока есть свободное от дачных дело время. Так что если у вас есть информация о людях, которые изображены на пожелтевшей фотографии 1910-1912 года (см. выше) — поделитесь с нами.