Надежда: «Не хочу назад»

Надежда говорит, что бомбежка их так напугала, что после этого они с детьми редко выходили на улицу и подготовили подвал: там были всегда подушки, еда и вода. Семья постоянно молилась.



В балке рядом с их домом все время тренировались боевики – и постоянно что-то горело. Бывает, выйдешь, вспоминает женщина, а по горизонту везде зарево.



«В августе к нам в церковь пришли люди с оружием. Это не ополченцы были точно. У них была военная выправка и все одинаковые, как на подбор, хотя и без шевронов. Они оружие у нас искали. Привел их кто-то из наших прихожан. В городе вообще стали появляться больше людей с оружием, распространилось мародерство».



Надежда с семьей решили уехать в конце августа 2014 года после того, как ДНРовцы стали устанавливать «Грады» в их поселке (Макеевка, как любой шахтерский городок на Донбассе состоит из отдельных поселков, слившихся с друг другом – прим. ред.)и стрелять. Стреляли и рядом со школой, где учился сын Надежды.



«Я поняла, что не смогу никуда детей отпускать. Ни в школу, ни в садик. А закрыть их дома, чтобы они никуда не выходили, тоже не вариант. Мне надо было, чтобы они учились под мирным небом. Когда от нас стреляли "Грады", то спасало одно: Украина в какой-то момент перестала отвечать. Они поняли тактику ведения войны боевиков, которые стреляли не с полей, а из жилых районов. Однажды я увидела репортаж, как "укропы-фашисты" обстреляли наш жилой район в Макеевке, попали в заправку и детсад. Но перед самым обстрелом из нашего военкомата выехала машина "Град" и съемочная группа телеканала "Россия 24". И сразу же этот репортаж появился на "России 24", больше нигде его не было. Сами обстреляли, сами выложили. Вот, пожалуйста, фашисты зверствуют!».



Надежда рассказывает, как троюродный дядя ее мужа из Якутии в начале конфликта прислал им смску: «Держитесь, наши мужики едут к вам на помощь». «Интересно, какое отношение мужики Якутии имеют к нам? От кого защищать едут? – возмущается Надежда. – Я понимаю, что там они просто безработные и тихо спиваются. Им там, в поселках, делать нечего, вот они и едут к нам работать».

