В это время в центре Томска, на пересечении улицы Лебедева и проспекта Комсомольского, с июня идет строительство жилого квартала, концепт которого разработало голландское архитектурное бюро.
Первую очередь планируют сдать уже в 2021 году. В строительство ТДСК инвестирует 3,5 млрд рублей. Финансовым партнером строительства выступил «Газпромбанк». Для покупателей жилья рассматривается вариант долевого строительства с открытием эскроу-счетов.
Проект жилого квартала ТДСК создавался совместно с голландским архитектурным бюро «LEVS architecten». Здесь будет располагаться 600 квартир общей площадью около 40 тысяч квадратных метров. Жильцы смогут выбрать квартиры из 70 вариантов планировки — от однокомнатных (от 36 квадратных метров) до просторных четырехкомнатных в 110 квадратных метров. Первые этажи займут кафе и магазины. За основу района взят классический для Европы вариант с приватными дворами и внешней частью, «открытой» городу и горожанам.