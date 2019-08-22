Добрые новости
22 августа,
2019
На восток и в Голландию
КАК БУДЕТ СТРОИТЬСЯ ТОМСК В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
С каждым годом Томск становится больше. И в ближайшие шесть лет город продолжит расширяться, причем во всех направлениях. Сотни квартир, детские сады и школы построят в новых районах. Где и когда это будет сделано? На что делать ставку строителям и чего ждать томичам? Это обсудили областные, городские власти и представители ТДСК.
Идем на восток: новые-старые направления
Миллионник в «Солнечной Долине»
Первое соглашение о государственно-частном партнерстве по строительству «Солнечной Долины» — жилого района на востоке Томска — региональная, городская власти и ТДСК подписали в 2008 году. В состав «миллионника» вошли Зеленые горки, Солнечный, Заречный и Подсолнухи. Общие инвестиции в проект составили 33,7 млрд.

Сейчас жилой район застроен на две трети. Проект успешно развивался в 2010-2016 годах, но, по словам замгубернатора по строительству Евгения Паршуто, в последние годы темпы строительства снизились: если до 2017 года ТДСК получила под строительство 110 га земли, то после лишь три гектара. Реализация нацпроекта позволит региональной власти и ТДСК вдохнуть в «Солнечную Долину» новую жизнь.
На первом фото: территория 8-го микрорайона, который не достроила другая компания
Евгений Паршуто, замгубернатора Томской области по строительству:
«Мы планируем в восточном направлении несколько площадок к освоению. Есть территория 8-го микрорайона в «Солнечной Долине» (что за новой школой на улице Федоровского), есть территория, прилегающая к улице Обручева, перспективная, есть ряд территорий, которые мы планировали передать через механизм развития застроенных территорий для комплексного освоения. Это сложная процедура, тем не менее было подписано соглашение. <...> Нужно довести работу до конца, потому что район в полудостроенном состоянии».
В ближайшие годы, по словам замгубернатора, ТДСК для обеспечения инфраструктуры построит в «Солнечной Долине» еще, как минимум, одну общеобразовательную школу и два комфортных детских сада.

«Здесь так и не хватает школьных зданий. Все те школы, которые есть, продолжают учиться в две смены, детских садов мало. Поэтому у нас есть предложение по размещению еще одной школы и, как минимум, двух детских садов на территории 8-го микрорайона», — поделился планами по сотрудничеству замгубернатора.
Подписание соглашения о достройке "Солнечной Долины"
Губернатор дал поручения замам до 1 октября решить проблемы с земельными участками, из-за которых затормозилось строительство в «Солнечной Долине», и обеспечить выделение земли.
Вид на восточную часть Томска
На территориях «Солнечной Долины», которые примыкают к улице Обручева, при строительстве застройщику поручено максимально сохранить зеленые зоны, в которых в будущем появятся пространства для занятий спортом, прогулок и отдыха.

Транспортную доступность здесь, по словам Евгения Паршуто, должна обеспечить новая магистраль, которая откроет транспортные возможности для восточных микрорайонов. Фактически она соединит Иркутский тракт с Богашевским — это ключевое направление для развития транспортной доступности новых районов города.
Через районы новостроек пройдет транспортная магистраль. Сейчас идет строительство развязки на 76-м километре железной дороги Томск - Тайга, которая будет связана с новой автомагистралью до Тайги. В другую сторону дорога будет пролегать рядом с Южными Воротами и Академгородком. Проспект Ковалева, который только запроектирован, пройдет через Зеленые горки и старую часть Солнечной Долины к развязке Иркутского тракта с улицей Беринга.
Академическая площадка в районе Особой экономической зоны
Этот участок земли раньше был зарезервирован под строительство объектов Особой экономической зоны. Сейчас, когда проект развития экономических зон не получает финансирования из федерального бюджета, томские власти приняли решение о жилой застройке прилегающих территорий. Здесь расположится Академический микрорайон для ученых, аспирантов, преподавателей.
«Мы обсуждали этот вопрос два-три года, склонялись к тому, что надо отдавать эти территории под строительство. Есть механизм в законе об ОЭЗ, который позволяет на прилегающей территории строить при наличии инвестора, заинтересованного в комплексном развитии территории», — объяснил Евгений Паршуто.
«Мы обсуждали этот вопрос два-три года, склонялись к тому, что надо отдавать эти территории под строительство. Есть механизм в законе об ОЭЗ, который позволяет на прилегающей территории строить при наличии инвестора, заинтересованного в комплексном развитии территории», — объяснил Евгений Паршуто.
Инвестором готова выступить ТДСК, которая уже владеет здесь 30 га земли из общих 110 га. Регион готов пойти навстречу и с выделением оставшихся земель. Площадь позволяет возвести здесь более миллиона квадратных метров жилья. Власти и застройщик делают ставку на малоэтажное строительство, ориентированное на сложившийся спрос.
«Если мы отдаем это под академический городок, с учетом развития науки и появления Научного образовательного центра, здесь и жилье должно быть соответствующим. Прежде всего мы говорили о малоэтажном строительстве. Это застройка под аспирантов, докторов и иностранных преподавателей, которых мы будем приглашать. Надо подумать над вариантом объединить участки строительства и возвести разные виды жилья».
СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН
Губернатор Томской области
Кроме того, на участках ОЭЗ предлагают построить две новые школы, чтобы снять нагрузку со школы в микрорайоне Наука. Земля под будущие школы уже подготовлена.

«Здесь есть территория, есть все коммуникации, школьный проект будет меньше стоить, потому что обычно в таких проектах тратим очень много денег именно на подготовку территорий, дизайн, а этот участок практически готов», — рассказал Евгений Паршуто.
Губернатор в свою очередь добавил, что строить школы сейчас необходимо постоянно из-за повышенного спроса.

«Имейте в виду, что нас поджимают сейчас первоклассники, все кажется благодушно и хорошо, а на самом деле мы еле-еле успеваем строить школы, потому что первоклашек все прибавляется. Если мы хотя бы на год тормознемся, мы приведем город к коллапсу», — сказал Сергей Жвачкин.
Жилой квартал с голландским акцентом
В это время в центре Томска, на пересечении улицы Лебедева и проспекта Комсомольского, с июня идет строительство жилого квартала, концепт которого разработало голландское архитектурное бюро. Первую очередь планируют сдать уже в 2021 году. В строительство ТДСК инвестирует 3,5 млрд рублей. Финансовым партнером строительства выступил «Газпромбанк». Для покупателей жилья рассматривается вариант долевого строительства с открытием эскроу-счетов.

Проект жилого квартала ТДСК создавался совместно с голландским архитектурным бюро «LEVS architecten». Здесь будет располагаться 600 квартир общей площадью около 40 тысяч квадратных метров. Жильцы смогут выбрать квартиры из 70 вариантов планировки — от однокомнатных (от 36 квадратных метров) до просторных четырехкомнатных в 110 квадратных метров. Первые этажи займут кафе и магазины. За основу района взят классический для Европы вариант с приватными дворами и внешней частью, «открытой» городу и горожанам.
Александр Шпетер, гендиректор Томской домостроительной компании:
«Вы видите здесь современную европейскую архитектуру, закрытый двор без машин. Особенность состоит в том, что одна часть будет семиэтажная, рядом расположится 23-этажная башня. Парковка будет подземной, а на кровле — сады. Все сделано по современным нормам. <...> Наши уважаемые иностранные коллеги сделали только архитектуру, а конструкцию прорабатывает наш проектный институт».
Проект жилого комплекса на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Сибирской
Также в планах компании построить ниже, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Сибирской, еще один жилой комплекс. Проект уже в работе у специалистов ТДСК.

«Он в полтора раза больше, чем этот. Представляет из себя жилой комплекс с одним крупным разноэтажным объектом, внутри которого восемь отдельно стоящих зданий с интересной архитектурой. Рядом протекает река Ушайка. На ней предполагается строительство пляжа и благоустройство зоны отдыха. Наши маркетологи предлагают начинать работу именно с этой части», — поделился планами Александр Шпетер.
Все свое
Чтобы покрыть потребность в тротуарной плитке для благоустройства, на заводе КПД ТДСК недавно открыли собственный цех, где на отечественном оборудовании производят десятки видов разной по цветам, форме и фактуре тротуарной плитки, а также цветные бордюры и поребрики.
Мы за эту зиму провели полную реконструкцию одного из цехов почти с 50-летней историей и в нем смонтировали технологическую линию по производству элементов благоустройства. Линия «Гевит» для компании была произведена в Туле. Это наш ответ на поставленную в свое время губернатором и мэром задачу начать массовое благоустройство из материалов, произведенных в Томске, но с более богатой цветовой гаммой и не уступающих по качеству европейским аналогам.
АЛЕКСАНДР ШПЕТЕР
генеральный директор ТДСК
Сейчас завод КПД ТДСК производит многоцветную плитку коллекций «Старый город», «Урико», «Мюнхен», тактильную плитку для маломобильных групп, цветные бордюры и поребрики. Для благоустройства территорий с высокой проходимостью на заводе выпускают плитку с гранитной крошкой. Себестоимость томской плитки ниже, чем у конкурентов. Линия может выпускать 25-30 тысяч квадратных метров плитки в месяц.
На производстве тротуарной плитки
Партнерский материал

22 августа 2019 года

Фото: Александр Сакалов; пресс-служба администрации Томской области
Компания
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