В ближайшие годы, по словам замгубернатора, ТДСК для обеспечения инфраструктуры построит в «Солнечной Долине» еще, как минимум, одну общеобразовательную школу и два комфортных детских сада.



«Здесь так и не хватает школьных зданий. Все те школы, которые есть, продолжают учиться в две смены, детских садов мало. Поэтому у нас есть предложение по размещению еще одной школы и, как минимум, двух детских садов на территории 8-го микрорайона», — поделился планами по сотрудничеству замгубернатора.

