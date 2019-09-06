«На сына завели уголовное дело, а он хотел спасти собаку»

Истории

На Данилу Сафронова завели уголовное дело. Началось все 5 июня этого года. Возле гаражей на Кольцевом переезде в районе Каштака сбили его собаку. Лайке Берте было всего три месяца. Данила взял ее с собой ремонтировать машину друга: она бегала рядом с гаражом без поводка. Парень услышал собачий визг, выбежал из гаражного бокса и увидел: Берту переехал джип. Данила в отчаянии ударил по капоту машины. Сейчас за это ему грозит штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы сроком на два года. По версии следствия, он якобы специально оставил вмятину на дорогом авто.

Я увидел, что автомобиль остановился на собаке, — рассказал Данила Сафронов. — Выбежал из гаража и закричал, чтобы водитель съехал. Водитель Ниссана не отреагировал, я ударил по капоту машины. Мужчина вышел, стал извиняться. Но собаку уже было не вернуть.

Даниле 16 лет, он недавно окончил девятый класс. Для него собака была долгожданным подарком. Его младшему брату родители так и не сказали правду. С водителем авто парень знаком не был. Но через некоторое время оказалось, что тот подал на парня в суд, оценив свой материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Договориться и разрешить вопрос мирным путем отцу Данилы так и не удалось.

«Водитель джипа вызвал участкового, те сотрудников ДПС, — рассказывает отец Данилы. — Они составили схему ДТП. Но я считаю, что они составили ее неправильно. А я от волнения все протоколы подписал. Водитель уехал с места происшествия, а когда вернулся, то машину поставил в другое место дороги. А это неправильно. Мы хотели, чтобы возбудили административное дело. Но нам отказали, якобы из-за «отсутствия состава преступления». Мы похоронили собаку и поехали по домам. А через некоторое время нас с сыном вызывает следователь Ленинского РОВД. На сына возбудили уголовное дело».

В ГИБДД не возбудили административное дело, так как сочли, что должны соблюдаться правила выгула собак. Животное, даже щенок, должно быть на поводке и в наморднике.

Водитель написал заявление на парня. Тот якобы угрожал ему, вымогал деньги за собаку и повредил капот машины. При этом свидетелей со стороны молодого человека во время доследственной проверки даже не опросили.



«Александр (ФИО водителя имеется в редакции) совершил наезд на собаку. Владелец собаки — Сафронов Евгений Николаевич 1976 г.р. В результате наезда собака скончалась. Указанные обстоятельства исключают производство по делу об административном правонарушении. На основании пункта 2 части 1 статьи 245 (Жестокое обращение с животными), части 5 статьи 28.1 (Возбуждение дела об административном правонарушении) Кодекса РФ об административных правонарушениях. В возбуждении дела об административном правонарушении отказать в связи с отсутствием административного правонарушения», — из постановления полиции.

«Мы разговаривали со следователем из Ленинского РОВД, она напирала на моего сына: «Зачем ты специально ударил машину?», — рассказал Евгений Сафронов. — Ребенок же был в шоковом состоянии, как он специально мог ударить машину? Следователь говорит, что мы сами виноваты: собака была не привязана и без намордника. Ну, какой намордник, это же щенок, меньше 40 см в длину. Они говорят, что мой сын матерился, хватался за топор. Водитель уехал с места ДТП на два-три часа, потом вернулся. Наших свидетелей нет в материалах дела, их даже не вызывали на допрос. Хотя мы называли фамилии и давали контакты. Никто нас не хочет слушать. Даже не узнали, какое психологическое состояние у ребенка после смерти собаки. Я хотел договориться с водителем, у меня претензий нет, собаку не вернешь. Он мне ответил: «Иди машину ремонтируй», и все началось. Мы написали в томский паблик и попросили людей помочь советом. Меня следователь начала пугать, что заведут уголовное дело из-за раскрытия тайны следствия».

Сейчас Данилу обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Полицейские нашли признаки уголовного преступления: несовершеннолетний владелец собаки якобы угрожал убить водителя. Кроме того, следователь Ленинского РОВД (ФИО следователя есть в распоряжении редакции) обнаружила признаки еще и административного правонарушения. По материалам следствия, когда водитель Ниссана наехал на собаку и сбил ее насмерть, Данила его оскорбил, тем самым «унизил его честь и достоинство».

Докладываю в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что в ходе производства по уголовному делу № 2019/1111 установлено, что 5 июня в адрес ... были высказаны словесные угрозы убийством, которые последний воспринял реально и опасался за свою жизнь и здоровье. Таким образом, в действии неустановленного лица могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью), — из материалов дела.

Вместе с водителем был свидетель ДТП. И как раз его свидетельские показания в деле есть.

«Проезд между гаражами был узкий, щенок бегал без присмотра. Проезжая мимо собаки ... остановился, пропуская щенка, тот пробежал, а когда ... начал движение на автомобиле, щенок прыгнул под колеса. Так что ... ничего не смог сделать. Щенок завизжал, и из гаража появились люди. <…> Молодой парень подошел к капоту автомобиля и нанес один удар двумя руками, на капоте образовались вмятины», — показания свидетеля со стороны водителя Ниссана из материалов следствия.

Руководитель томской зоозащитной организации «Содружество» Мария Горбулева рассказала, что если хозяин действительно пытался спасти собаку, то существует закон о защите прав животных. Теперь по закону относиться к животным следует как к «существам, способным испытывать эмоции и физические страдания» (статья 4 ФЗ № 498 закона о защите прав животных).

«Согласно законодательству собака больше не является частной собственностью, — говорит зоозащитник Мария Горбулева. — По новому закону нельзя убивать животных и жестоко обращаться с ними. За это можно понести уголовную ответственность. До принятия закона животные считались «имуществом». По статье 137 Гражданского кодекса к животным применялись такие же правила, как к имуществу. Если на парня завели уголовное дело, нужно в ответ на водителя подавать в суд. Сейчас огромную роль играет поддержка СМИ и общественности. Водитель тоже должен понести наказание. Ситуация может разрешиться в пользу молодого человека».

Закон о защите прав животных 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подписали в декабре 2018 года. За жестокое обращение с животными можно получить срок до пяти лет лишения свободы. 245-я статья УК РФ состоит из двух частей. В первой части говорится, что за жестокое обращение с животными, повлекшее гибель или увечье, могут наказать штрафом до 80 тысяч рублей либо отправить на исправительные работы или в колонию на срок до трех лет. Если же над животным издевалась группа лиц или смерть наступила на глазах у ребенка, суд может ужесточить наказание: отправить в места лишения свободы на пять лет.

Согласно этому закону, стоит не забывать и о правилах выгула собак.

«При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках», — из текста закона о защите животных.

Что делать, если ты сбил собаку

По правилам дорожного движения наезд на собаку считается дорожно-транспортным происшествием. Если вы уехали с места ДТП, вас могут лишить прав на 12-18 месяцев или арестовать на 15 суток.

Также, если собака ранена, водитель должен обратиться в ветеринарную клинику.

В этой истории собаку уже не вернуть. Родители Данилы сделали заключение у специалиста, что их сын тяжело пережил трагическую гибель собаки. По словам отца, выписка находится в Томской клинической психиатрической больнице. Ее могут выдать из медучреждения по запросу органов следствия.

Бесплатную консультацию по защите животных могут дать юристы по бесплатной горячей линии. Зоозащитники круглосуточно принимают звонки по телефону общероссийской горячей линии 8 800 600 7082. Вам перезвонят, если операторы будут заняты. Также можно написать в группу во ВКонтакте.

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«Я хочу, чтобы от нас отстали, — сказал Евгений Сафронов. — Почему я должен платить деньги за капот машины, водитель которой задавил нашу собаку. Зачем моему ребенку портить жизнь и заводить уголовное дело. Я обратился в зоозащиту, позвонил на ТВ2, осталось только дождаться суда. И, надеюсь, он будет справедливым».

Теперь отец с сыном ходят в Ленинский РОВД к следователю и ждут суда. Они настаивают, чтобы сейчас в материалы дела вошли показания всех свидетелей, в том числе с их стороны. Им назначили бесплатного адвоката, но он отказался комментировать ТВ2 обстоятельства дела Сафронова.

Данила Сафронов в свои 16 лет никогда не стоял на учете в полиции и не привлекался к уголовной и административной ответственности.

«Ущерб в размере 14 тысяч рублей является для водителя значительным, и он просит привлечь виновное лицо к ответственности. С возмещением ущерба в полном объеме», — из материалов дела.

По данным следствия, автомобиль был куплен в 2018 году в новосибирском автосалоне за 1 млн 140 тыс. рублей (из материалов дела).

С водителем автомобиля нашей редакции связаться не удалось.

ТВ2 будет следить за судебным процессом по этому уголовному делу. Дату суда пока не назначили.