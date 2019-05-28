Мы все — граждане СССР

Истории

Они отказываются признавать Россию легитимным государством, власть правомочной и считают, что российские паспорта им навязали обманом. Не платят по кредитам и коммунальным счетам. Считают себя гражданами СССР и членами «Союза ССР».

Впервые о «Союзе ССР» заговорили в 2017 году. Тогда несколько жителей Нижнего Тагила через суд потребовали признать их гражданами государства Советский Союз. Иск к нижнетагильскому УМВД подали сразу десять человек. Суд отказал в удовлетворении исков, но сам факт стал известен в России. Позже такие иски рассматривались и в других региональных судах.

Центральный офис профсоюза находится в Санкт-Петербурге, там же живет председатель — бывший бизнесмен Сергей Демкин, который в разное время был нефтетрейдером, директором по строительству успешной компании, выполнявшей крупные подряды РЖД. Сейчас Демкин владеет компанией в Липецкой области. А в 2016 году он решил организовать профсоюз.

«Цель создания нашего профсоюза — это объединение всех граждан, работников, студентов, учащихся ПТУ с 14 лет, фермеров, членов кооперативов, индивидуальных предпринимателей, таксистов, дальнобойщиков, строителей, временно не работающих, пенсионеров и т.д., для отстаивания своих законных прав и свобод. Членом профсоюза может стать гражданин любой страны», — говорится на сайте.

Здесь же рассказано, как стать членом профсоюза. Нужно заполнить заявление, оплатить разовый взнос — 1000 рублей и ежемесячно вносить членские в 200 рублей прямым переводом на карту или Яндекс-кошелек. В группе профсоюза «Вконтакте» на момент публикации состоит 18 200 человек, отделения есть в десятках российских городов.

Фото: Антон Новодережкин/ ИТАР-ТАСС

В Томске отделение появилось недавно — меньше года назад. В группе 165 человек. Однако, о гражданах союза в Томске заговорили раньше — когда в ресурсоснабжающие организации стали приходить первые письма от членов с отказом платить за коммунальные услуги. «Томскэнергосбыт» столкнулся с этим в начале 2017 года. В апреле того же года компания выступила в СМИ с заявлением, что членство в профсоюзе ССР не освобождает от оплаты электроэнергии. Компания даже обратилась в прокуратуру с просьбой проверить деятельность профсоюза. В 2019 году письма с отказом платить продолжали поступать.

«Основанием для бесплатной поставки услуг заявители называют наличие у них публичного договора поставки коммунальных и прочих услуг для обеспечения жизнедеятельности участников Профсоюза «Союза ССР», который дает им право на «потребление коммунальных и прочих услуг на безоплатной основе», подписанного председателем Профсоюза Сергеем Александровичем Демкиным», — рассказывают в «Томскэнергосбыте».

В компании уверены, что многих жителей, вступивших в профсоюз, просто вводят в заблуждение.

«Считаем, что действия представителей «Союз ССР» нарушают законные права граждан, так как последних вводят в заблуждение, говоря, что жилищно-коммунальные услуги поставщикам оплачивать не нужно, — отмечает начальник управления правового обеспечения ПАО «Томскэнергосбыт» Денис Набатников. — Мы обратились в правоохранительные органы с заявлением провести проверку этих лиц и, если законодательство нарушается, принять соответствующие меры».

Всего в «Томскэнергосбыт» пришло 40 таких заявлений от жителей Томска, Стрежевого, Колпашева. Из них десять человек на март 2019 года суммарно имеют задолженность в 69 тысяч рублей, их отключили от услуг, задолженность будут взыскивать в судебном порядке. Еще 18 граждан ССР имеют небольшую задолженность, но нерегулярно ее оплачивают, а пять членов профсоюза — добросовестные плательщики. Получали такие письма и другие ресурсоснабжающие компании — ТомскРТС, Томскводоканал.

Мы связались с одним из тех, кто писал в компанию письма с отказом оплачивать услуги. Михаил Высоцкий живет на севере Томской области, в Стрежевом. Большую часть жизни — с 1969 года — проработал на солерастворном узле, специфическом предприятии в системе нефтедобычи. О гражданстве СССР узнал на YouTube.

«Узнал о профсоюзе из сети. Искал информацию по поводу того, как наше государство нас ласково обманывает и превратило в рабов. А началось все с проблем по ЖКХ, потом со Сбербанком. Когда узнал о профсоюзе, прошел по их ссылке с YouTube, написал, задал вопрос, как все это происходит, и вступил. В Петербурге у них есть руководитель, на его адрес отправил письмо, его обработали и выслали мне профсоюзный билет», — рассказывает Михаил Высоцкий.

Фото: РИА Новости / Владимир Семенюк

Кроме Михаила, в Стрежевом есть и другие члены профсоюза, но их немного. «У нас человек 15 — это слабенько. А вот дальше в Ханты-Манскийске, Нижневартовске, Сургуте — там уже побольше, помощнее». Общения со стрежевскими единомышленниками, по словам Михаила, почти нет. «Никто у нас не афиширует: кого-то зажимают, кто-то переживает за родных. Мне все равно, мы с женой в разводе, дети взрослые».

За ежемесячные взносы в 200 рублей, говорит Михаил, профсоюз обещал ему юридическую помощь и помощь в оформлении документов.

«Есть документальное сопровождение, консультации. За ЖКХ сейчас я не плачу, но я откладываю деньги на всякий случай. У меня была ситуация с «Томскэнергосбытом», я им не платил за свет, написал заявление - требование, чтобы они мне предоставили реквизиты того банка и той страны, в которой находится банк, то есть конечного получателя моих денег платежей за свет. В интернете нашел информацию, что это все в Канаде. Говорю, я плачу деньги, а они уходят в Канаду, они мне отвечают, что мы все так живем», — сетует Михаил.

На вопрос, уверен ли Михаил, что гражданство СССР действительно имеет юридическое основание в наши дни, рассказывает историю:

«Читал в интернете про мужчину — средний руки бизнесмен. Клич кинул в сети четыре или пять лет назад, что 100 тысяч долларов и Мерседес последней модели даст тому человеку, который ему предоставит юридический документ, что РФ в своем существовании юридически законна. И вы знаете, уже лет пять, наверное, болтается это в интернете. Никто не нашел подтверждения, никто не взял эти деньги, не ездит на том Мерседесе».

Еще в феврале этого года в томском отделении Союза ССР не было председателя. Сейчас эти обязанности исполняет Елена Томенко — ныне пенсионерка, в прошлом — учитель русского языка и литературы. Председателем ее выбрали на общем собрании.

«Первый раз об этом профсоюзе я узнала полтора года назад. Первое, что услышала — про банки, что они масштабно нас обманывают. Потом, что все мы до сих пор граждане Советского союза», — рассказывает Елена Томенко. — По конституции каждый человек является гражданином СССР и поныне. Мы по статусу рождения являемся гражданами СССР, понимаете? А после референдума, который прошел в 1991 году, мы узаконили свое государство. До этого оно было такое же, как РФ нелегитимное, созданное в результате вооруженного восстания в 1917 году. А вот в 1991 году, 17 марта, когда все люди вышли на народное вече на референдуме, это узаконило статус. С этого момента мы, каждый гражданин Советского союза, стали соучредителями государства».

РФ, по мнению членов профсоюза, не государство, а торговая компания, которая зарегистрирована зарубежом.

«Нынешняя власть — не власть по сути дела. Российская федерация — это иностранная торговая компания, которая зарегистрирована в Великобритании. Президентом этой компании является Медведев. Все эти документы есть в открытом доступе в интернете. Заходите на сайт UPIK.de, там набираете английскими буквами «правительство РСФСР». Вы знаете, сколько денежных средств выводит эта компания из нашей страны — миллиард долларов ежедневно, это вместе с ресурсами и прочим», — объясняет председатель Елена Томенко.

Привычный российский паспорт, с позиции профсоюза, не определяет гражданство и не имеет юридической силы, так как получен незаконно. Чтобы «законно» получить его, каждому из нас для начала нужно письменно отказаться от советского гражданства.

«Паспорт РФ не подтверждает гражданства. У нас даже есть ответ из томского отделения МВД, что на сегодняшний день я не выходила из гражданства СССР. При обмене паспорта идет подлог, — рассказывает Елена Томенко. — Во-первых, это должно происходить добровольно по письменному заявлению гражданина, во-вторых, по законодательству Советского союза у нас может быть только одно гражданство. И, соответственно, мы не можем вступить в гражданство РФ, пока не выйдем из гражданства СССР. А выйти мы не можем, потому что не страна развалилась, а именно управление, аппарат, который дезертировал».

Тех, кто считает себя гражданами ССР, председатель называет единомышленниками.

«У нас нет такого понятия как членство, мы не общественная организация, — объясняет Елена — Профсоюз мы сейчас только создаем, он будет заниматься социальными вопросами. Будем защищать права граждан. Будет юрист, юридическая помощь. Система еще не выстроена в регионе, а люди уже в этом нуждаются».

Единомышленники регулярно собираются на встречи, где делятся опытом, ходят на судебные процессы друг к другу. Точное число единомышленников они назвать отказываются, но говорят, что в Томске их больше сотни.

«Сейчас нас больше ста: Томск, Томская область — Асино, Стрежевой, Колпашево. Граждане СССР сейчас не зацикливаются каким-то одним субъектом, к нам недавно приезжала женщина из Нижнего Тагила. Они очень хорошо наработали практику в суде пересчитывать и доказывать, что пенсионные начисления рассчитаны неправильно. В течение двух лет они делали наработки. И также по ресурсам женщина приезжала и давала нам мастер-класс. Мы все общаемся: Новосибирск, Самара, Владивосток, Москва, Карелия. Все звонят и ищут единомышленников», — рассказывает Елена.

Права граждан, по мысли профсоюза, нужно защищать от власти, которая пользуется народными ресурсами и необоснованно взимает с населения дополнительные платы.

«Те же ресурсы не мы оплачиваем, а нам их оплачивают из бюджета федерального. Есть официальные письма из администрации президента, которые четко говорят, что с продажи ресурсов в регионах средства поступают в бюджет РФ, а оттуда потом по сметам до 40% возвращается, — объясняет Елена Томенко. – В письмах, которые я давала в ресурсные компании, просила: предоставьте нам документ о развале СССР, право собственности на ресурс, право передачи с баланса СССР на баланс РФ».

Сейчас граждане СССР ведут в Томске просветительскую работу – создали и продвигают собственный ютуб-канал «РСФСР Томск». Там размещают видеоролики с походов в официальные ведомства, суды, компании, банки, говорят «о правах граждан СССР».

По словам Елены Томенко, в последнее время активисты начали чувствовать давление в свой адрес. В одну из последних съемок, которая проводилась в отделении «Сбербанка», председателя и ее единомышленника задержали полицейские. По словам активистов, их несколько часов держали в участке, а после возбудили дело за «неповиновение представителям власти».