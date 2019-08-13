«Мы не можем на могиле отца установить памятник»

Истории

Елена Кирилина в 2011 году похоронила отца. Тогда на его могиле установили простой деревянный крест с намерением в будущем сделать гранитный памятник. Недавно памятник с благоустройством был заказан в одной из частных томских фирм. Где Елене сразу пояснили: чтобы его установить на могиле отца, нужно разрешение. За этим разрешением Елена обратилась в «Службу городских кладбищ», где с удивлением узнала, что делать что-то на могиле отца они с мамой могут только с разрешения бывшего мужа Елены. О том, что у могилы есть «ответственное лицо» и кто им является, Елена не знала. На вопрос «Что делать?» получила ответ: «Брать заверенное разрешение у бывшего супруга либо обращаться в суд».

— Я говорю, что мы с мужем уже разведены, он живет где-то в Москве, связь с ним утеряна, мы не общаемся. Когда мы в 2011 году хоронили моего отца, он был еще моим мужем, видимо, оплачивал какие-то услуги и его просто записали. Похороны – это огромный стресс, масса хлопот, так что мы даже не знаем, как так получилось, что он оказался ответственным лицом.

В такой ситуации, получается, любого человека можно записать ответственным лицом, даже соседа, который просто помогает в организации похорон. Я предоставляю все документы по поводу смерти отца, вот сидит моя мама, соответственно, жена умершего. Я говорю: как решить этот вопрос? Мне отвечают: либо нотариальное согласие от мужа, либо через суд. Ну это же бред.

— Я говорю, а что если ответственное лицо, например, тоже умрет. Мне говорят: тогда приносите свидетельство о его смерти. Но я же объясняю, я с ним связь утратила. Это теперь чужой мне человек. Отвечают: тогда идите в суд.

То есть я собственному отцу не могу поставить памятник. Соответственно, и подхоронить мы не можем никого в ограде, хотя специально брали больше земли. Идти в суд, чтобы похоронить своего родственника, — это неправильно. Да и суд не примет решение за два-три дня.

Правила захоронения прописаны в законе о похоронном деле 1996 года и в положении, утвержденном мэром Томска в 2016 году. По правилам: вы пишите заявление в «Службу городских кладбищ», вам выдают участок в безвозмездное бессрочное пользование. Правила землепользования те же. Ответственному лицу принадлежат все права собственника, кроме права распоряжаться этим земельным участком. Соответственно, никто не может что-то делать на участке без согласия ответственного лица.

— Ну, это то же самое, что я не могу на вашем дачном участке что-то делать без вашего ведома: ни цветочек посадить, ни траву прополоть. Так же и на могиле, — поясняет директор «Службы городских кладбищ» Елена Гарус. — С 2016 года новое городское положение это просто юридически закрепило. Что земля предоставляется в бессрочное безвозмездное пользование и вы несете за содержание могилы всю ответственность. У нас сейчас даже у коммерческих фирм, работающих в похоронном деле, доверенность не на представление интересов, а только на предоставление документов от граждан. Чтобы не было такого, как раньше, что за могилу вашего родственника отвечают агенты частных фирм.

Фото: с сайта кладбищавтомске.рф

Исходя из этой нормы права, получается, что и уже стоящий на могиле памятник является собственностью ответственного лица. Во время похорон близкого человека родственникам обычно не до этой важной детали — кто именно будет ответственным лицом. Тем более не задумываются они о последствиях.

А последствия таковы, что чтобы сделать на могиле близкого благоустройство, поменять памятник, оградку, все нужно согласовывать с хозяином участка. Если связь с ним не утеряна, можно взять с него доверенность, не обязательно заверять ее нотариально, можно заверить по месту работы или проживания. Но нужно обратить внимание, что если в нотариальной доверенности не указан срок, то действительна она по Гражданскому кодексу только один год.

Если связь с хозяином участка утеряна, нужно идти в суд.

— Если вы не знаете, где человек, за которым закреплен участок, берете двух свидетелей и идете в суд, — объясняет Елена Гарус. — И юридически устанавливаете факт его отсутствия. Тот факт, что вы не знаете, где он и, например, больше года его не видели. Люди несут нам разные документы, доказывающие утерю связи с ответственным лицом. Поэтому если у этой женщины есть решение суда, где установлен факт длительного отсутствия ее бывшего супруга в Томске, то нам этого достаточно. Пусть она принесет решение суда, и мы переоформим участок.

Естественно, если вы на чьей-то могиле просто полете траву или высаживаете цветочки, никто с вас не будет спрашивать, есть ли у вас на это право. Но в остальном руководство Воронинского кладбища просит придерживаться установленных законами правил.

— У нас недавно была ситуация, когда родственники между собой поругались. И нам пришлось разбираться. Ведь тот, с кем заключен договор, может сказать, что снос и установка нового памятника — это глумление и я ничего не разрешал. Иногда родственники между собой договориться не могут. А нам что делать? Заключая договор с конкретным человеком, мы прописываем в нем обязанность ухаживать за этой могилой, содержать ее в надлежащем состоянии. Это цивилизованный путь. Вот, например, мы замечаем проваленные или неухоженные могилы, мы можем позвонить ответственному лицу и попросить его навести на могиле порядок. Ибо это его обязанность. И да, ответственное лицо определяет, кого подзахоранивать на выделенном участке.

Все правила и нормы, в том числе требования к установке памятников и ограды, можно найти на сайте http://кладбищавтомске.рф.

Сейчас вопрос об установке памятника на могиле отца Елены Кирилиной решен. Участок будет переоформлен на нее, чтобы в будущем у семьи не было проблем. Ведь если установка памятника может подождать, пока формальности решатся через тот же суд, то вопрос с похоронами нужно решать быстро. И для вас может оказаться полной неожиданностью необходимость согласовывать с кем-то посторонним захоронение родственника в семейную могилу.

Лично мне эта ситуация кажется в корне неправильной, — говорит Елена Кирилина. — Ведь это мой отец, почему я должна доказывать свое право ухаживать за его могилкой. Не должна формальность брать верх над человеческим.