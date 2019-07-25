«Мы их боимся»: жители села Дзержинское протестуют против соседства с исправительным центром

Истории

Жители села Дзержинское Томской области живут «бок о бок» с осужденными — с января в селе действует исправительный центр. Дзержинцы с осужденными ходят в одни магазины, ездят на одном маршруте и лечатся в общей больнице. Сейчас положение дел вызывает у сельчан недовольство. Они написали заявление на имя начальника томских тюрем и собирают подписи против соседства с осужденными исправительного центра.

В исправительных центрах, которые появились в России недавно, отбывают наказание преступники, приговоренные к принудительным работам. До открытия центра в Дзержинке долгое время работала воспитательная колония № 1 для несовершеннолетних.

Осужденные в дзержинском исправительном центре находятся под надзором, но не под стражей. Днем они обычно ходят на работу и не имеют права покидать центр в нерабочее время, исключение — разрешение администрации.

Как рассказывают в своем письме к начальнику тюрьмы дзержинцы, в будни осужденные ездят на работу на общественном транспорте и заранее занимают места в автобусе, разговаривают на тюремном жаргоне, не уступают места детям, беременным женщинам и пожилым людям, слушают музыку без наушников. По улице, как говорят местные, им страшно ходить, потому что в спину «свистят» осужденные.

На конечной остановке автобуса их (заключенных — прим. ред.) собирается больше десяти человек, в автобус они буквально ломятся, глаза бешеные, лица злые… В последнее время осужденные <...> ведут себя агрессивно и вызывающе: в автобусе ругаются, демонстративно оглядывают девушек, мигают им, высказывая вульгарные комментарии… У нас много детей, которые самостоятельно ездят на автобусе в школы города Томска, – говорится в письме жителей.

Также местные обеспокоены, что с началом учебного года количество пассажиров единственного автобуса возрастет и многие вынуждены будут искать другие способы добраться до города. При этом жители отмечают, что они не против «гуманизации уголовных наказаний», но не готовы «жить и бояться за себя, близких и детей, ежедневно подвергая свою жизнь и здоровье опасности».

В письме дзержинцы просят начальника томского УФСИН проверить, все ли осужденные, которые ездят на 81 маршруте, трудоустроены; почему для осужденных не выделяется отдельный маршрут, ведь общественный транспорт перегружается; следят ли в реабилитационном центре за поведением осужденных в общественных местах и «отбывают ли в исправительном центре наказание лица, ранее судимые за убийство, изнасилование и разбой».

Десять лет назад дзержинцы были против колонии-поселения. Тогда в селе действовала воспитательная колония для несовершеннолетних № 1. Местные устраивали акции протеста, уверяя, что не смогут чувствовать себя в безопасности по соседству с осужденными.

ТВ2 поговорило с жителями Дзержинки. Не каждый из них недоволен соседством.



Раиса Черногривова — школьный учитель, живет в нескольких метрах от исправительного центра.

Мне никто из осужденных грубого слова не сказал. Если по деревне идешь, иногда могут прикрикнуть молодые люди, местные. Поначалу в деревне была волна недовольства, что заключенные будут ходить по деревне. Люди просто их боялись. Но я не слышала, что они что-то плохое сделали местным, – говорит Раиса Черногривова.

«Я работаю в городе, часто езжу в автобусе и вижу людей с наколками. Они ведут себя обычно. Спокойно идут на остановку, ни с кем не ругаются. Ничего против них не могу сказать», – рассказала Ирина, которая не захотела называть фамилию.

Женщина добавила, что неудобство от осужденных есть: они занимают места в автобусе по утрам. Но проблема с автобусами в Дзержинском не новость для местных, она появилась еще до открытия исправцентра. Местные отмечают, что проблема легко решилась бы открытием дополнительных рейсов в часы пик.

«Чаще пускали бы автобусы: в деревне работать негде, все в город едут. Стоишь в автобусе часто на одной ноге. Люди просто обозлились, поэтому выплеснули все свое недовольство и гнев через осужденных», – объяснила местная жительница Татьяна.

«Пока ничего не случилось, но осужденные ведут себя раскованно в транспорте, – говорит жительница Дзержинского Татьяна. – Уезжают часов в шесть и приезжают вечерком. Я не слышала, чтобы они с кем-то поругались или кого-то избили. Мы просто опасаемся за своих детей. Я слышала, что родители собирают подписи. Я понимаю, что заключенные должны как-то адаптироваться, поэтому я не подписалась против них. Мне их жаль. Но с другой стороны, у меня растет ребенок и я переживаю за дочку. Но сейчас эти люди ничего не сделали. Местные просто заранее хотят себя обезопасить, чтобы ничего не случилось. Осужденные не пристают, не лазят по участкам. Как я поняла, они целый день работают в городе».

По словам местных, жители Дзержинского зачастую просто опасаются делать замечания осужденным.

Они сразу отличаются, разговаривают на жаргоне. Но они не пристают к девушкам. Вот сегодня мужчина сделал замечание одному из них, тот слушал музыку без наушников. Сразу после замечания убавил громкость. Клеймо на них ставить не стоит, почему не дать шанс? Их днем в деревне не видно. Если мы их сами провоцируем, косо смотрим на них в автобусе, одергиваем свои сумки. Смотрим на них брезгливо, какая у них должна быть реакция? Если мы сами делаем их изгоями? Чего мы тогда ждем? Другое дело, если бы произошел очевидный конфликт, — говорят местные.

Закрыли колонию, открыли исправительный центр

Исправительные центры в России начали открываться два года назад, после выхода в 2017 году нового закона, по которому в качестве уголовного наказания стали применяться принудительные работы. Инициатива была направлена на гуманизацию законодательства и расширение возможностей суда назначать наказания, не связанные с лишением свободы.

Исправительный центр в селе Дзержинское открылся лишь в январе 2019-го на месте исправительной колонии. Он рассчитан на 95 человек: 65 мужчин и 30 женщин. По правилам, в центре осужденные обязаны только ночевать. Остальное время они занимаются принудительными работами на заводах и производстве.

Фото: УФСИН

Фото: УФСИН

Фото: УФСИН

Живут осужденные в исправительном центре за свой счет — из их зарплаты вычитают расходы на питание, проживание и проезд до места работы и обратно.

Томский исправительный центр рассчитан на людей из нашего региона, а также соседних Кемеровской, Новосибирской областей и Красноярского края. Сейчас к принудительным работам приговаривают на срок от двух месяцев до пяти лет.

«Осужденные попали в исправительный центр по решению суда. С 22.00 до 6.00 они не имеют права выходить из исправительного центра, – рассказывает руководитель томской Общественной наблюдательной комиссии Иван Шевелев. – В остальное время они должны находиться на работе. Лечатся осужденные в Тимирязевской больнице. Когда я был в исправительном центре, обратил внимание, что там работает всего восемь сотрудников УФСИН. На ночь в учреждении остается всего один сотрудник».

По словам Ивана Шевелева, в дзержинском исправцентре сейчас находятся 70 человек. Жителям, которые собирают подписи против осужденных и опасаются за свою жизнь, руководитель томской наблюдательной комиссии предлагает обращаться с заявлением к участковому или писать письма на имя губернатора.

«Участковый должен обратиться к начальнику в ИК-4. Чтобы с осужденными провели беседу, в противном случае их просто отправят на зону обратно», – объясняет член ОНК.

Иван Шевелев считает, что у томских тюрем нет возможности пускать служебный автобус до работы осужденных.

Понимаете, заключенных с трудом устраивают на работу, – говорит Иван Шевелев. – Мы отправляли письма в томские компании с просьбой устроить на работу осужденных. Думаете, нам кто-то ответил? Никто не хочет связываться с ними. Эту проблему нужно решать с мэром и губернатором. Я не знаю, чем занимаются осужденные, пока не работают, может быть, подворовывают. Они свободные в этом плане. Сотрудники центра следят за осужденными, но браслетов у них нет.