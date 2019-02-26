Музы Пушкина

Истории

В Томской области в прошлом году на миграционный учет было поставлено 28 989 граждан Узбекистана. Депортирован за пределы страны из Томского центра временного содержания иностранных граждан 261 человек, из них 191 в Узбекистан. В очереди за РВП (разрешение на временное проживание) в основном узбеки. Среди тех, кто в 2019 году, после развала СССР, остаются лицами без гражданства — большинство рожденные в Узбекистане.

Узбекская диаспора единственная ведет ежедневный прием в Доме дружбы народов. Атабек Абдуллаев, заместитель председателя узбекской диаспоры Томской области, рассказал ТВ2 о том, с чем приходят люди. В основном, это вопросы легализации на территории РФ и вопросы гражданства. Атабек сам прошел весь путь получения российского гражданства. Путь был долгий, но закончился успешно.

Фото: Юлия Корнева

Родом из Узбекистана

История № 1. Двое молодых парней — детдомовцы, русские, родились в России. В 90-е годы их усыновил узбек Анвар. При усыновлении он дал им узбекские имена. Когда Анвар умер, его тело отправили на родину. Мальчики на тот момент были еще несовершеннолетними. Один из этих парней, Равшан, не так давно пришел в узбекскую диаспору за помощью. Ни узбекского, ни российского паспортов у парней не было. Были какие-то проблемы со свидетельством о рождении. В миграционной службе Томского района им пошли навстречу. Однако нужно было доказать в суде не только факт проживания на территории России на начало 1992 года, но и подтвердить личность. В узбекской диаспоре, которая помогала однажды Анвару с жильем, помнили усыновленных им мальчиков. И выступили свидетелями в суде. Сейчас парни получили российское гражданство. Один уже женился и завел детей.

— Случаи, когда в узбекской диаспоре приходится помогать лицам без гражданства, все-таки редки, — рассказывает Атабек. — Чаще обращаются те, кто имеет узбекское гражданство, но фактически живет в России. В последнее время получить российское гражданство стало намного сложнее. Положение этих людей практически бесправное.

Обратился к нам Игорь, этнический русский. Несколько лет назад приехал в Россию из Узбекистана. Ни разрешения на временное проживание, ни вида на жительства получить так и не смог. Работает по патенту для иностранных граждан. Патент в размере 3500 рублей ежемесячно оплачивает. Дети пока еще учатся в школе, но в школе требуют регистрацию по месту жительства. По какой-то причине с февраля этого года перестали регистрировать детей тех, кто вынужден работать по патенту. Вынужден, потому что сейчас получить квоту на разрешение на временное проживание в Томской области стало фактически невозможным. Квот всего 800, а спрос в разы больше. А вне квот ему говорят: «У вас нет оснований». Хотя он этнический русский, носитель русского языка и родился в СССР в Узбекистане. И по закону он может получить РВП вне квот. Но не дают.

История № 2. Миграционная служба в 2014 году выдворяла пожилого человека. Русский, но родился в советское время в Узбекистане. У него был паспорт СССР, и этот паспорт, по его словам, при задержании полицейские из миграционной службы «забрали и потеряли». Был отправлен запрос в консульство Узбекистана, пришел ответ, что данный человек не является их гражданином. Пенсионер долгое время находился в центре для иностранных граждан, подлежащих депортации, то есть фактически был лишен свободы. Через диаспору в Узбекистане были найдены его родственники. Они помогли восстановить документы и узбекское гражданство, так как на момент распада СССР мужчина жил в Узбекистане. Диаспора же помогла отправить его из Томска к родственникам в Узбекистан.

Фото: Юлия Корнева

Музы Пушкина

— Я в свое время сдавал экзамен по-русскому языку, со мной в группе был парень из Казахстана, — рассказывает Атабек Абдуллаев. — 20-30 тем, лежат конверты. Ему попалась тема «Культура и свобода». Взаимосвязаны ли эти два понятия? Даже профессору, мне кажется, будет сложно ответить на этот вопрос. Парень этнический русский, сказал: культура — это кино, искусство, музыка. А свобода в моем понимании — то, что я свои мысли могу выражать свободно. И он не сдал экзамен! Так что квоты на РВП тот парень не получил.

Вопросы очень странные. Многие русские, знающие только русский язык, завалили этот экзамен. Еще одному знакомому из Казахстана попалась тема: какой должна быть роль государства по улучшению экономики России. Он говорит: извините, я не Медведев, не могу ответить на этот вопрос. Он просто в ступор впал. То есть тебе как носителю языка дают возможность получить российское гражданство, но сдать экзамен очень сложно. А пересдать можно, но только через год.

Например, была тема клонирования человека: это хорошо или плохо. Некоторые даже не знают, что такое клонирование. Или тема «Отказ от военно-промышленного комплекса даст ли скачок улучшению экономики?». То есть, если мы не будем тратить деньги на вооружение, а будем тратить на социальные нужды, здравоохранение или образование. Эта тема досталась мне. Я сдавал в 2016 году. И сказал: не надо отказываться от вооружения. Потому что это как отсечь себе левую руку и работать только правой. Но от биологического и химического оружия нужно отказаться, так как это очень опасно. Мне повезло, я сдал.

Или была тема: музы Александра Пушкина. Оказывается, это девять женщин, которые в разное время были музами Пушкина, и он им посвящал свои стихи. Товарищ мой, которому этот вопрос достался, говорит: можно я честно скажу, я знаю, что Пушкин – поэт, но про его муз ничего не знаю. Вы меня спросите, как делать штукатурку, шпаклевку — вот на это я отвечу. А про муз Пушкина ничего не знаю. После того как он завалил экзамен, он специально полез в интернет и прочитал про его муз. Звонит мне и говорит: да Пушкин просто какой-то бабник был! И потом его из-за бабы и застрелили. И эти темы и вопросы заранее не узнаешь. Не подготовишься. Смысл данного экзамена в том, чтобы проверить, насколько глубоко человек мыслит на русском языке. Тут не рассматривается грамотная русская речь, правильность правописания — не это главное. А в первую очередь насколько человек мыслит на этом языке.

— Например, вопрос: какова должны быть роль современной женщины в обществе. Ну и те, кто с Востока сюда приехал, что могут сказать: жена должна сидеть дома. Все, бац, завалил экзамен. Но у него ментальность такая.

В комиссию входят сотрудники федеральной службы безопасности, областной прокуратуры и обладминистрации. Они принимают решение, предоставить ли тому или иному гражданину статус носителя русского языка. Чаще всего сдают экзамен этнические русские из Узбекистана и Кыргызстана. И чаще всего они заваливают экзамен. Хотя многие из них, кроме русского языка, никакого другого и не знают.

История № 3. Мужчину без документов привезли в Томск из деревни. Была зима, на тот момент он сильно болел. Никаких документов на руках. Татарин, рожденный во времена СССР в Узбекистане, но так и не приобретший ни узбекского, ни российского гражданства. Его привезли в диаспору. В диаспоре приютили, накормили. Хотели депортировать, но Узбекистан его своим гражданином не признал. В Томской миграционной службе ничем не помогли. В 1992 году мужчина жил в России, но доказать этого не мог. Полулегальными путями его смогли переправить в Узбекистан. Дальнейшая судьба неизвестна.

— Еще одна проблема — отказ от гражданства. Только жителям Таджикистана, с ним у России действует соглашение о двойном гражданстве, не нужно отказываться от таджикского гражданства. А всем остальным: из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана — нужно обращаться в свое консульство о выходе из гражданства. Это мучение. Потому что консульства рассматривают этот вопрос очень долго (до года). И пока они не дали ответ, что да, оформлен выход или по какой-то причине в выходе отказано, ты живешь и не можешь начать процесс получения российского гражданства.

В России есть привилегии, например, гражданам Белоруссии не обязательно вставать на миграционный учет, они имеют право находиться здесь 90 дней без регистрации. И имеют право, минуя РВП, сразу подавать на вид на жительство. А из других стран постсоветского пространства должны сначала подать документы на РВП, квота на которые в Томской области ежегодно сокращается. В этом году было всего 800. При этом выросла цена на патент для работы. Сейчас это 3500 рублей в месяц. И трудовым мигрантам это не выгодно. Поэтому они тоже стараются получить квоту на РВП наряду со студентами и иными гражданами, которым эта квота обязательно нужна. Потому что, если ты получил РВП, ты три года можешь находиться в России легально и ничего не платить. И можешь работать наравне с гражданами России, но только не в госструктурах. А если иностранец работает по патенту, то организация должна ежемесячный отчет делать в Пенсионный фонд. Поэтому людей с патентами стараются на работу не брать. И, естественно, все эти мигранты в начале года бегут за РВП. Отсюда дикая очередь, ОМОН, дубинки, электрошокеры...

История № 4. Недавно в диаспору обратилась молодая девушка, у ее отчима обнаружили рак, но российского гражданства у отчима нет, был только паспорт СССР. Мужчину отказывались лечить, так полиса ОМС у него тоже не было. Мужчина русский, родился в Узбекистане. С 1988 года жил в Томской области, в деревне, работал, пока не заболел. Дочь спрашивала, как ему помочь. Диаспора обратилась в областной департамент здравоохранения, там посоветовали обратиться за материальной помощью — это примерно 30 тысяч рублей.

— Сейчас самая серьезная проблема — это нарушение прав ребенка. Если у ребенка отсутствует РВП, езжайте к себе на родину. А то, что он уже учится в российской школе, не является основанием. Родителям говорят: отвозите детей туда, а сами приезжайте работайте. С другой стороны заявляют: пусть дети не сидят дома, а учатся, а сами их в школу не пускают. Я до сих пор не понимаю, кто курирует этот вопрос. В Государственной Думе много всяких комитетов, по делам СНГ, обсуждают русский мир, русский язык, куда они смотрят? Это массовое нарушение прав детей.

Дети-то в чем виноваты? В Томской миграционной службе говорят: пишите запросы, мы будем оправлять их в Москву. Я даже в Москву один раз звонил, там говорят, что нет в законе таких ограничений по обязательному требованию о регистрации детей трудовых мигрантов для приема в школу. Но по факту, если родители в течение этих 90 суток не зарегистрируют ребенка по месту жительства, то их штрафуют за то, что они своевременно не поставили детей на учет или не увезли на родину. То есть за то, что дети здесь находятся нелегально. Два штрафа, и вам закрывают въезд на три года. Мы пытаемся напрямую с директорами школы договариваться. Кто-то идет навстречу, кто-то нет. Также мы поднимали эту тему на Координационном совете при губернаторе. Но пока вопрос не решен.