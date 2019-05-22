Мутные воды могочинской переправы

— Какое-то время мы с Матвеем Гуменных работали вместе, — говорит частный перевозчик Андрей Кононов. — Но с прошлого года ТПК «Энергоресурс» отделилась и Матвей решил, что он тут останется один. Хотя на этом берегу в Нарге они даже своего причала не имеют. Матвей объявил войну мне и Капиносу. Сказал, что мы отожмем это все.



— А они мне сказали, что это вы объявили войну и не даете им работать...



— Вчера у меня паром стоял с машинами, они с двух сторон его зажали и не дали отойти. А сегодня он сделал цену 50 рублей! Да тут даже 200 рублей — убыточные цены. Потому что грузопоток небольшой, и чем больше паромов, тем и цена должна быть больше, чтобы оправдать это все. Но если я сейчас у себя оставлю один паром, я вообще ничего не смогу сделать. Они просто не дадут мне подойти к берегу, зажмут с двух сторон, и все. В прошлом году с учетом того, что цена была 150 рублей и всего три парома на переправе, небольшой доход был.

