Мусорных контейнеров нет, а плату взимают

Истории

В поселке Басандайка Томского района, 49 километров от города, никогда не было мусорных контейнеров. То есть не было организованного сбора мусора. В Басандайке более 800 человек. Мусор они вывозили на окраину деревни, при этом люди считали, что это официально определенное для них место свалки. Ибо должна же была власть продумать за долгие годы существования населенного пункта этот вопрос. Деревня не маленькая, а мусор сам в воздухе не растворится. И весь его в той же печке не сожжешь, да и нельзя. Так было и есть.

Единственное, что изменилось с начала мусорной реформы для тех, кто живет в Басандайке — это неожиданное получение в августе квитанций об уплате за вывоз ТБО (твердых бытовых отходов).

Александр Волков, житель п. Басандайка:

– Мы всегда сюда на окраину деревни мусор отвозим, сколько я здесь живу. А живу я здесь 12 лет. Мусор сталкивают иногда в яму, и все. Кто-то сжигает часть мусора в бочках у дома. Но все не сожжешь. Если установят у нас контейнеры, тогда понятно, за что платить. Но мы-то сами собираем мусор, сами нанимаем трактор с тележкой и сюда на свалку вывозим. Есть, конечно, и стихийные свалки в лесу. Некоторые едут по ходу и вываливают. За что берут с нас деньги в разосланных квитанциях, нам непонятно.

Неоказанная услуга

Сами разобраться в этой ситуации жители Басандайки не смогли. Позвонили на ТВ2. На импровизированном сходе «у магазина» они пожаловались на вывоз мусора, на «мертвые души» в квитанциях, на плохие дороги и на перемерзающую зимой воду.

Антонина Сюндюкова, жительница п. Басандайка:

– У нас никогда не было мусорных контейнеров, а расчет уже за июль пришел. Мы прямо очень возмущены. Ну, какую-то работу они должны провести, чтобы с нас деньги взять. Берут деньги за вывоз мусора, а мусор не вывозят. У нас есть мотоблок, мы сейчас вывозим мусор за деревню, у нас там место определено. Больше нам вывозить мусор некуда. Я живу в Басандайке 25 лет, и никогда не был у нас организован сбор и вывоз мусора.

Сергей Давыдов, житель п. Басандайка:

– По отвалу-то медведи ходят, а если по деревне поставим мусорки, так медведи по улицам будут ходить. Я вообще против мусорных баков в деревне. Вот они поставят эти баки, а будут они как-то обустраивать мусорную площадку, как-то огораживать? У нас по деревне скотина ходит, собаки бегают, это по всей деревне, значит, мусор будет растаскан. И еще у меня теща живет в другом конце деревни, где вообще дороги нет, ни зимой, ни летом. Уже пять лет обещают дорогу сделать, но так и не сделали. Бабушка у меня в том конце живет. Они как будут этот мусор выносить? Сейчас начнутся дожди и мусоровоз 20-30-тонный до нас просто не доедет. Зимой у нас бровки больше метра высотой, дорогу плохо чистят. Так эти мусорные баки вообще снегом занесет, на дороге их же не поставишь.

– Я уже выяснила, — говорит еще одна жительница п. Басандайка. — По правилам, если мусорный бак стоит больше чем в 200 метрах (на самом деле 100 метров — прим. редакции) от твоего дома, ты не должен за вывоз мусора вообще платить. У меня родственники живут в поселке Корнилово, они специально проехали, замерили, на каком расстоянии от них находятся баки. Баки находятся в полутора километрах. После этого они добились, чтобы задолженность с них списали.

Валентина Сизинцева:

– У нас в деревне есть многодетные семи, есть даже по 8-9-10 ребятишек. Это представляете, 400 рублей отдать. Им, считающим каждую копейку. Но главное, непонятно за что. За неоказанную услугу. Это мошенничество получается со стороны «Спецавтохозяйства».

Нина Гергель:

– А у меня другой вопрос. У меня три года назад умер сын. Я съездила в Межениновку с документами о его смерти, выписала его, сделала все как надо. Сейчас у меня в доме прописаны два человека, а мне в квитанциях все время пишут, что прописаны три. И деньги за третьего тоже взимают. И еще тут мне написали объем потребления — два куба что ли на двоих? Да я за месяц если один пакет пластика соберу, и то хорошо. У нас ни договора нет, ничего. Как нам вообще эти квитанции выписали?

– Откуда вообще эти мертвые души? Ведь не только у нее стоит больше прописанных, — подключается еще женщина. — У меня муж умер десять лет назад, а его тоже учли как прописанного. У меня реально только один ребенок тут прописан, но он живет в городе. И платит за вывоз мусора там. А мне пишут, как будто у меня прописано четыре человека. То есть и умершего мужа учли, и детей, которые здесь уже давно не живут.

– У меня сын в армии служит, а прописан здесь. Получается, я сейчас тоже за него буду платить.

– А где нам вообще за это платить? — женщина объясняет, что за свет и воду они платят на почте. — Тут написано в квитанции, что нужно оплатить до 25 числа, а то потом пеня будет. А за воду они имеют право деньги брать? Зимой у нас постоянно колонки перемерзают и мы ходим по деревне ищем, где колонка не замерзла. У нас раньше на колонках был обогрев, тэны стояли. Но за свет дорого стало платить, и тэны вырубили. И теперь вода постоянно перемерзает.

На сентябрь в Басандайке назначен сход жителей, на который приедет глава Межениновского сельского поселения Алла Званитайс. Но людям важно понять уже сейчас:

Платить или не платить?

И тут можно сказать однозначно — не платить. Так как мусорных контейнеров нет и то есть сбор и вывоз мусора из Басандайки ни на бумаге, ни в реальности не организован, за неоказанную услугу платить не нужно. Контейнеры появятся в деревне не раньше сентября. И как только из них хоть один раз вывезут мусор, только тогда можно будет говорить о какой-то услуге.

Глава Межениновского сельского поселения, куда входит и Басандайка, Алла Званитайс подтвердила, что если в Межениновке контейнеры появились несколько лет назад, в Басандайке их действительно никогда не было:

– Мусорные контейнеры закупает администрация Томского района, срок поставки их в наше поселение — сентябрь, по-моему, во второй декаде. Мы определили по схеме, где будут эти контейнерные площадки. Но если какие-то места окажутся неудобными, будем мониторить и переставлять контейнеры. Просто в Басандайке реально не было сбора и вывоза мусора, так что придется опытным путем решать, где им стоять лучше. Контейнеров будет что-то около 26. До этого в Басандайке мы несколько раз привлекали трактор с тележкой, он ездил по деревне и собирал мусор. Но это были разовые акции.

— А куда «Спецавтохозяйство» будет этот мусор увозить?

— На окраине Басандайки — это несанкционированная свалка. Год назад у нас были из Облкомприроды и выписали нам постановление о том, что у нас несанкционированная свалка. Пришлось убирать ее и делать рекультивацию. То, что сейчас там появилось, накопилось за год. Мы подавали заявку в администрацию Томского района, говорили о том, какие у нас сложности. Указали, что у нас нет денег на установку контейнеров в Басандайке. И своих мусоровозов у нас нет. У нас бюджет-то дотационный.

На горячей телефонной линии в УМП «Спецавтохозяйство» объяснили, что начисление платы за вывоз мусора, если услуга не оказана, это ошибка. Но чтобы ее исправить, нужно приехать в Томск и подать письменное заявление. Каждому!

Но ошибка касается не одного человека, а всего достаточно большого населенного пункта, и было бы неправильно заставить всех ехать в город и решать проблему с перерасчетом в индивидуальном порядке.

Директор УМП «Спецавтохозяйство» Евгений Жигайлов, которому мы позже дозвонились, подтвердил, что ошибку нужно исправлять комплексно.

— Раз нет контейнеров, услуга не оплачена и платить не надо. И ехать в город каждому, чтобы исправить эту ошибку, не нужно, — мы специально повторяем эти слова Евгения Жигайлова. Ибо они ответ на главный вопрос.

Через некоторое время после нашего звонка директор «Спецавтохозяйства» действительно обратился с письмом в «Томский расчетный центр», напечатавший эти квитанции, с просьбой аннулировать начисление за услугу по обращению с ТКО за июль и не начислять в августе.

Также глава САХа объяснил, что значит объем потребления, понятый людьми в квитанциях как кубометр с человека в месяц.

— Объем потребления — это количество проживающих. Оно просто за июль не было кратно 1, потому что начисление шло со 2 июля, а не с 1 июля. Если бы мы целый месяц обслуживали, там было бы написано 1. Поэтому получилось не совсем понятно для людей. То есть это не кубометры. Почему так получилось, что это вообще было начислено? Мы только приступили к работе в Томском районе в качестве регионального оператора. У нас пока нет полной информации, которая нарабатывается определенное время. Поэтому мы и наняли по договору ТРЦ — Томский расчетный центр, ибо у них эта информация должна быть. После вашего обращения мы проведем анализ, откорректируем и сделаем перерасчет везде, где было начислено ошибочно.

(Аналогичные ситуации сложились во многих поселениях Томского района, например, в Малиновском — прим. редакции)

— Откорректируют ли информацию о проживающих? Плата взимается с человека, а люди жалуются, что у многих в квитанциях оказались «мертвые души».

— Эта проблема, видимо, связана с законом о персональных данных. Сейчас вроде как готовится законопроект, по которому хотя бы для ЖКХ информацию о персональных данных откроют, но пока этого нет. У нас, у «Спецавтохозяйства», информации о количестве проживающих вообще никогда не было. Поэтому мы и обратились в Томский расчетный центр, где эта информация была, но, возможно, она у них тоже уже устаревшая. Договор носит публичный характер, мы разместили его на сайте, опубликовали в газете, и через какое-то время, по закону, он считается заключенным. Ибо, естественно, мы физически не можем охватить индивидуальными договорами все 670 тысяч населения Томска и Томского района.

Вопросы-ответы

Информация взята с официального сайта Томского расчетного центра.

В квитанциях Томского расчетного центра за июль появилась новая строчка – платеж за вывоз твердых коммунальных отходов. Ее увидят в своих квитанциях за водоснабжение и водоотведение примерно 80 % горожан и жителей Томского района. Для остальных жителей многоквартирных домов Томска плата за вывоз мусора останется в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги от УК, ТСЖ и ЖСК – тех, кто заключил договор с региональным оператором, то есть со «Спецавтохозяйством», если это Томск и Томский район. Сбытовым агентом «Спецавтохозяйство» выбрало ООО «Томский расчетный центр».

Предельный тариф за вывоз мусора на территории Томска и Томского района установлен в размере 264,98 рублей на одного проживающего. Размер платы на одного проживающего зависит от нормы накопления ТКО в год, которая разнится для жителей многоквартирных и частных домов, а также для горожан и жителей Томского района. Так, в городе житель многоквартирного дома ежемесячно будет платить за вывоз мусора 66,24 рубля, собственник частого дома — 67,79 рублей. В Томском районе плата для жителей многоквартирников составит 57,63 рублей, а для проживающих в частном секторе — 34,45.

По данным «Спецавтохозяйства», ряд управляющих компаний выставили в своих квитанциях плату за вывоз мусора, не заключив соответствующего договора с региональным оператором. Это означает, что некоторые томичи, чей жилой фонд обслуживают эти УК, могут увидеть начисление за услугу не только в квитанциях от Томского расчетного центра, но и в квитанциях за ЖКУ.

17 управляющих организаций (список их на сайте ТРЦ постоянно обновляется) вправе выставить в своих «платежках» сбор за вывоз мусора, так как такой договор с региональным оператором заключили.

Часть домов ранее приняли решение о заключении прямых договоров с поставщиками услуг.

Если у вас дублированы счета за услугу в разных квитанциях, вносить плату за вывоз мусора в случае «двойного» начисления необходимо по квитанциям Томского расчетного центра.

Места размещения контейнерных площадок (мусорных баков) для частного сектора определяет районная администрация. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов на расстояние не менее 20 метров и не более 100 метров (основание - п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»).

Самостоятельно утилизировать мусор жители частного сектора не могут в соответствии с постановлением администрации г. Томска «Об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов».

При этом заключение договора на утилизацию отходов также не обязательно. Он считается заключенным, как только выставлена счет-квитанция за услуги.

ООО «Томский расчетный центр» занимается лишь начислением и сбором платежей за обращение с ТКО с потребителей в соответствии с агентским договором, заключенным с УМП «Спецавтохозяйство». Начисление за услугу, как утверждают в ТРЦ, производится исходя из данных, переданных поставщиком услуг. Если плата за обращение с ТКО начислена безосновательно (нет мусорных баков), ТРЦ просит сообщить либо по телефону 904-300 (но там стоит автоответчик, и мы не смогли это сделать), либо на e-mail pribor@tomrc.ru или в рубрику «Вопрос-ответ» на сайте. После этого ваше обращение будет отправлено региональному оператору. Только на основании его решения будет возможно списание платы за услугу.

Если фактическое число проживающих меньше или больше, чем указано в квитанциях, откорректировать информацию можно, обратившись, например, в свою управляющую компанию. Следует убедиться, что управляющая организация внесла соответствующие изменения, а затем, для ускорения процесса, можно самостоятельно подать сведения в Томский расчетный центр. Достаточно направить на их адрес справку о составе семьи (выписку из домовой книги). Сделать это можно очно, обратившись в любой из офисов ТРЦ, или же направить информацию дистанционно.