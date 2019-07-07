Моделинг — это не просто красивое лицо

Истории

Лера Мачкинис родилась и училась в закрытом городе Северск Томской области. Сейчас работает моделью в агентстве Allez models management и к своим двадцати годам уже успела побывать в Корее, Китае, Таиланде, Малайзии. Сейчас находится в Гонконге.

Лера Мачкинис рассказывает о том, чего обычный зритель шоу не замечает и что происходит за кулисами.

«С таким ростом ты можешь только по Томску работать»

Попасть в моделинг сложно даже имея все данные. Считается, что если ты ростом больше 170 и у тебя милое личико, то дорога в мир моды для тебя открыта. Но есть и проблема слишком большого роста. В 13 лет Лера заключила контракт с Томским модельным агентством. После этого сидела у себя в городе без съемок, без работы и, если чего-то хотела, то организовывала все сама. В 15-16 лет, когда девушка более или менее узнала, как это все работает, она решила, что пора двигаться дальше.

– Написала в свое агентство, что хочу работать, мне сказали: «Ой, Лера, у тебя рост 181, это слишком много для модели. С таким ростом ты можешь только по Томску работать, извини».

Лера разорвала контракт и ушла в другое агентство. Там у девушки начались поездки.

​Неудобно? Терпи!

Глядя на модель, мы видим красивую картинку. Модные, дорогие платья, мягкие шелковистые волосы и тому подобное. Но красиво не всегда хорошо. Модели никогда не должны показывать, что им что-то не нравится или что им не комфортно. Это искусство – сохранять подобающий вид тогда, когда хочется сорвать с себя все.

– Модель прежде всего это манекен, вешалка, кукла. Тебя всегда одевают, тебя причесывают, красят. И не важно, что тебе там спалили волосы или брови, что у тебя туфли не застегиваются, что платье на тебе висит или тебе дали слишком маленький размер. Никого это не волнует, ты должна работать, и все. Я часто работаю в обуви 39-го размера, хотя у меня 41-й, и никого не волнует, что мне неудобно и что у меня там кости уже растут непонятно как, наверное. Бывает такое, что ты снимаешь каталог купальников зимой, где-нибудь на камнях возле моря, и не волнует, что тебе холодно. Или же, наоборот, всякие пуховики или шубы в 30-градусную жару где-нибудь в Пекине. Лично у меня такого не было. Просто бывает, что мне жарко или холодно. Хотя мне всегда либо жарко, либо холодно, поэтому я не жалуюсь на такие вещи.

Позируй, позируй, позируй

Обычно съемки у моделей длятся от 2 до 20 часов. Перед камерой ты не должна выходить из образа. Стильные позы, красивое лицо даже когда ты болеешь и ничего не хочется. Здесь нужно уметь соображать на ходу, работать быстро.

– В Китае очень часто бывает такое, что модель работает с утра до ночи, у нее 300 аутфитов и ей нужно отснять каталог. Я не работаю на таких штуках, потому что я очень высокая для китайской одежды. Для меня все джинсы короткие, рубашки с рукавами тоже, поэтому меня чаще всего это все обходит стороной. Была, конечно, пара каталогов, но там не сильно сложно. Журнальные съемки длятся обычно часов 7-10. Для журналов интереснее сниматься. Там ты более творчески себя раскрываешь, чем для каталогов. Здесь ты просто принимаешь определенные позы, которые уже, можно сказать, отточены. Приходишь обычно рано с утра. У тебя, допустим, три минуты на один образ, чтобы сделать фотки. Потом тебе меняют образ, и так с 6 утра до 8 вечера. Бывает, что не с 6 утра, а там с 9-10. Зависит от того, какое время назначат. Если модель заболевает, прям очень жестко, что даже с кровати встать не может, то надо написать букеру и попросить перенести съемку. Но обычно такое не практикуется, и даже с температурой тебя будут заставлять работать в 30-градусную жару или на морозе.

Время впустую

Если на съемках нужно действовать быстро и каждая минута на счету, то с шоу все наоборот. Постоянное ожидание и свободное время. Бездействовать тоже трудно, ведь когда ты чего-то ждешь, время идет еще медленнее и ты волей-неволей задумываешься о том, сколько же времени у тебя уходит в никуда.

– Обычно всех собирают рано утром, часов в 8. Вы приходите, два часа ждете, потом начинается макияж, прическа. Потом ты ждешь, пока всем, допустим, 20 девочкам сделают прическу и макияж. Потом вы все вместе идете репетировать. Сначала в своей одежде, потом переодеваетесь в одежду, которая должна быть на показе, и репетируете еще. Это занимает где-то час-два. Потом ланч, обед, еще куча свободного времени, и примерно часов в 10 вечера шоу. Вас обувают, одевают за час до него. Вы, как попугаи, стоите за кулисами, ждете, когда менеджер скажет заветное «Go!» – и все. Очень много времени ты тратишь впустую. Постоянно ждешь или просто сидишь.

В работе нет места для любви

Существует распространенный стереотип о том, что за моделями всегда бегает куча поклонников, они постоянно с кем-то в отношениях и их балуют дорогими подарками. Но не все всегда происходит по шаблону. Зачастую личная жизнь для моделей — это сложности и проблемы. Разъезды, перелеты, съемки, шоу – одним словом, работа. Именно она почти не дает строить личную жизнь.

– Молодого человека у меня нет. Когда-то он был и у нас были как бы отношения на расстоянии, когда я ездила в Китай. И скажу я, что это полный бред. Отношений на расстоянии не существует. Это все очень сильно ослабило наше доверие друг к другу. Что он перестал мне доверять, что я ему. Расстояние подрывает доверие. Он на 100 % не мог знать, где я и куда иду, и также я. Поэтому я больше не практикую отношения на расстоянии, и поэтому я не заводила парня, когда была у себя в городе. Ну а так да, есть постоянно какое-то чувство, что я что-то упускаю, что хочется быть любимой, что хочется кого-то иметь. Некоторые девочки как-то решают этот вопрос. Конечно, хотелось бы, но, видимо, в другой раз.

Несмотря на все сложности модельного мира, здесь определенно есть и свои плюсы. Саморазвитие, работа над собой, безмерный опыт, закалка характера... В мире все сбалансировано, везде есть свои плюсы и минусы. Большую роль играет то, как человек сам себя запрограммирует. Если тебе нравится то, что ты делаешь, если ты готов идти до конца, то тебе и горы по колено.