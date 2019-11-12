Мэрия судится за признание «падающей» многоэтажки на улице Ферганской незаконной постройкой

Истории

В Томске первую многоэтажку, построенную незаконно, снесли в 2015 году. На улице Салтыкова-Щедрина ее воткнули в частном секторе на земле, предназначенной под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Три этажа, 60 квартир, которые продавались как доли в общедолевой собственности. Люди, купившие квартиры, остались ни с чем.

Начиная с 2012 года, мэрия не раз заявляла о намерении снести дома по еще нескольким адресам: Щетинкина, 35, Орловский, 14, Витимская, 25а, Ивановского 31/1, Дальне-Ключевская, 65, Кольцевой проезд, 15/1, дом по улице Блок-Пост. В разное время по разным данным говорилось, что таких самовольно построенных домов в Томске от нескольких десятков до сотни. Многоквартирных по факту, но построенных на землях, предназначенных под ИЖС, и без разрешения на строительство. Проблема этих домов была не только в том, что чаще всего люди имели в собственности только долю — со всеми вытекающими отсюда последствиями, например, невозможностью продать квартиру без разрешения всех собственников других долей. Это почти не реально сделать, если квартир в доме, например, 75. Проблемой было и то, что многоквартирник садился на коммунальные сети, предназначенные для меньшего на порядок количества людей.

Последние пару лет проблема с незаконно построенными многоквартирниками вроде бы поутихла. Если бы не «падающий» дом по адресу Ферганская, 65а. Этот дом в прошлом году пытались признать аварийным – не получилось. Теперь мэрия подала в суд, чтобы дом признали незаконной постройкой.

Мы проехали по проблемным адресам, которые заявлялись мэрией Томска как дома под снос, посмотрели, что по этим адресам построили. И поговорили с жильцами этих незаконно построенных многоквартирников.

Фото: Юлия Корнева

Томск, ул. Ферганская, 65а. 47 квартир, 4 этажа

Валерий Петров — житель дома по ул. Ферганская, 65а:

— Подав в суд, мэрия, видимо, намеревается снести наш дом. Отвечать должен застройщик. Но куда мэрия смотрела? Кто хозяин в городе? Прокуратура должна контролировать. Государство должно нам помочь. Говорили, что дом поплыл сразу. То есть неправильно был сделан фундамент. Торопились строители, видимо, быстрее состряпать. Когда мы эту квартиру покупали, мы даже не знали, что дом проблемный. Документы-то были в порядке. Покупал мне сын. За квартиру в 24 квадратных метра мы заплатили больше миллиона рублей.

Анатолий Гуциленко — житель дома по ул. Ферганская, 65а:

— Мэрия не хочет брать дом на баланс. Я живу здесь четыре года. Дом был накрененный, но больше он не кренится. Да и как мэрия признает дом незаконным, если он находится на частной земле? Они его снести в любом случае не смогут. В этом году наш дом появился в Росреестре, с будущего года мы даже, скорее всего, начнем платить за квартиры налоги. У каждого квартира в собственности, и не в долевой. Только вот земля принадлежит одной пенсионерке, которая, как говорят, где-то в Краснодарском крае живет. Мы покупали новую квартиру у застройщика. И здесь еще пять домов таких же стоят. Все они, получается, являются незаконной постройкой, все стоят на частной земле. Единственная проблема, после того как прошли первые суды по нашему дому о том, чтобы признать его аварийным, от нас отказалась управляющая компания, перестраховываются они. Пока еще полгода нас будет обслуживать старая компания, так вроде как положено по правилам, а потом кто нас будет обслуживать — не знаю. Не знаю, сколько это все будет длиться, но я надеюсь, что до этого приобрету другую квартиру и съеду отсюда. Мы эту квартиру приобретали как временную. Продать ее можно, тут только этой весной три квартиры были проданы.

Александр Лешков — житель дома по ул. Ферганская, 65а:

— Я юрист по образованию, живу в этом доме и сейчас защищаю интересы жильцов в суде. Пока у нас была только досудебка, где администрация заявила ходатайство о назначении экспертизы. Вопросы: возник ли наклон дома из-за строительных нарушений и каким образом эти нарушения устранять? Но данную экспертизу застройщик уже проводит за свой счет. Первый этап уже выполнен — исследовали землю под домом. Сейчас проводится геодезия: что собственно с домом, наклоняется он дальше или нет, как это устранять? Но администрация настаивает, что данная экспертиза должна быть проведена повторно. Ее не устраивают наши результаты. Хотя вторую нашу экспертизу делает профессор из ТГАСУ.

Иск у мэрии звучит так: о приведении постройки в соответствие. В иске они просят признать постройку самовольной. Второе, привести ее в соответствие с установленными требованиями законодательства. И, третье, просят взыскать с собственника земельного участка неустойку в размере десяти миллионов рублей в пользу администрации, если требования не будут выполнены. То есть, не в пользу жильцов дома, которые являются пострадавшей стороной, а в пользу мэрии. Но пострадали в этой ситуации-то мы, жильцы.

— Мэрия в нашем доме приобрела несколько квартир для госслужащих и детей-сирот (7 или даже 8 квартир), и было бы понятно, если бы они требовали устранить недостатки, так как у них тут квартиры по договору купли-продажи. В этом случае они имеют право требовать. Но они просят признать ее самовольной постройкой, и в данном случае требование неустойки неправомерно. Тут они, как пчелы против меда, идут против самих себя.

По Жилищному кодексу дом считается многоквартирным, если в нем есть две и более квартиры. То есть никаких дополнительных бумаг для этого не нужно. Мы по факту многоквартирный дом. Такова позиция у Фонда капитального ремонта и у Росреестра. По новым законам таким образом построить многоквартирный дом нельзя. Сейчас действует прямой запрет. Но строили-то дом по старым законам, и в 2011 году единственным документом, подтверждающим факт создания жилого дома, являлся его кадастровый паспорт. На основании этого кадастрового паспорта проводилась регистрация. Да, вроде бы требовалось разрешение на строительство, но в том же 122-ФЗ было сказано, что если разрешение отсутствует, это не является основанием для прекращения регистрации.

Я задавал в Росреестре вопрос, почему до сих пор под домом земельный участок принадлежит частному лицу. Ведь по Жилищному кодексу земля следует за зданием. Если здание поделили на всех, то земельный участок тоже должен быть поделен. В выписке из Росреестра сказано, что он принадлежит Марии Ивановне М. (фамилия известна редакции), и комментарий, что находится он в совместной собственности у жильцов дома. То есть, по закону он как бы находится у нас в общей собственности, но по документам принадлежит М. Кадастровая собственность этого участка была 438 тысяч рублей. А по налогам сказали, что никаких начислений на этот земельной участок нет и не было. Я так понимаю, что земельный участок просто где-то повис. За квартиры мы до сих пор тоже не платили налоги.

— Сейчас мэрия, я так полагаю, пытается прикрыть себя. Дом стоит восемь лет. Обращались люди еще до меня в прокуратуру, в администрацию. Даже я обращался летом 2018 года. Но они только спустя год отреагировали на наше заявление.

— Дом продолжает накреняться?

— Если верить геодезии – мы проводили исследование летом и сейчас — пока что он больше не наклоняется. Как стоял, так и стоит. Дом по мощностям подключен как многоквартирник, по крайней мере так в «ТомскРТС» сказали. И электричество у нас по мощностям подается как на многоквартирный дом. Вот у нас недавно крышу ветром срывало, УК починила, никаких проблем.

Томск, ул. Щетинкина, 35. 33 квартиры, 3-этажный дом

Светлана Потапова, в этом доме живет родственник, за которым она ухаживает:

— Раньше наш дом хотели снести, но сейчас вроде бы все утихло. Активисты собирают деньги на что-то, но на что — мы не знаем, они не отчитываются. У меня тут родственник живет, он инвалид. Покупали квартиру у частного лица. Тепло есть. Вода есть. Только у нас проблема — канализация. Она прямо в доме и не предназначена для такого количества квартир. Все время воняет, все время качают. Условно 33 квартиры в один туалет ходят. Вот сейчас сантехники приехали, будут откачивать. Бывает, пахнет еще хуже, чем сейчас. Сыро очень.

Мы покупали у частного лица. Звали женщину Надежда. Тут в округе не один дом ею так построен. Еще два таких же дома, а может, и больше. Квартирки маленькие. У нас 17 квадратных метров комнатка. Отдали за нее с черновой отделкой, то есть только за стены, 750 тысяч рублей.

Томск, ул. Витимская, 25а. 3 этажа, 11 квартир

Ян Ботаненко — житель дома по ул. Витимская, 25а:

— Я тут давно живу, лет девять, но чтобы хотели дом наш снести — первый раз слышу. Тут отопления нет – вот это проблема! Батареи хоть сейчас можно отрезать и выкинуть. Обогревателями отапливаемся. В месяц зимой нагорает на 8-9 тысяч рублей. Сырость. Поначалу отопление было, наверное, месяца три. Но кочегару никто не платил, котлы сразу полетели и котельную забросили. Вода есть только холодная. Мы давно уже ходили в прокуратуру, нам там сказали: ждите. Потом ходили к юристу. Все бесполезно. Нам эту квартиру подсунула риелторша. Я когда пошел потом узнавать, мне сказали, что эту риелторшу саму нужно было судить, она половину Томска обманула. Я кинулся, давай по прокуратурам ходить, а она быстро все свои полномочия сдала. Потом только я узнал, что муж риелторши тут все и строил. А я, лопух, ничего тогда не знал. А потом даже два года прописаться не мог сюда. Кое-как добился.

Раньше дом обслуживала УК «Жилищник». Но они забили на все. Хотя счета нам продолжают выставлять. Вот обшивку на доме оборвали у нас, вышка неудачно проехала, провод чуть ли не на улицу свисал. Они нам говорят: а вы складывайтесь сами и обшивайте заново. И мы теперь отсюда ни выехать не можем, ни продать, ни обменять. Я бы давно отсюда сбежал, да некуда. Так вот и терпим.

Томск, ул. Заливная, 19. 3-этажный дом. 75 квартир

С этим домом разгорелся скандал в 2012 году. Мэрия купила в этом «незаконно построенном доме» 15 квартир, в том числе для детей-сирот. Дом не собирались сносить. Но, по словам одного из жильцов, сохраняется одна нерешенная проблема — квартиры здесь в общедолевой собственности у всех 75 собственников квартир.

Томск, Кольцевой проезд, 15/1. 3 этажа, 48 квартир

Елена Андреева — собственник одной из долей в доме по адресу Кольцевой проезд, 15/1:

— Сейчас от нашего дома отстали. Только у нас по-прежнему не как квартира-студия, а долевая собственность. Если кто-то продает квартиру, всем остальным 47 квартирам приходят письма. Если кто-то не согласен, то квартиру уже не продать. Говорят, все это из-за того, что застройщик не заплатил почти полтора миллиона за кусок земли, который захватил. В основном, квартиры люди здесь сдают, потому что в реале продать очень сложно. Люди стараются отсюда съезжать. Тут дубак зимой, во все щели дует. Фундамент треснул. Дом построен на помойке, которая была на этом месте больше 20 лет. Я покупала эту комнатку за 1 миллион 150 тысяч. А сейчас цена упала, моя квартира стоит 760 тысяч. Управляющая компания у нас вроде есть, но вот в прошлом году ураган был, листы с крыши оторвались. Они раз сделали, листы опять оторвались. Так наш сосед с 3 этажа сам залез на крышу и прикрутил. Жители сами сделали забор, ограничивающий детскую площадку, стол и скамейки сами поставили.

Мы проехали еще по трем адресам, где начинали строить многоквартирные дома на земле, предназначенной под ИЖС. Пер. Орловский, 14, ул. Ивановского, 31/1 и ул. Дальне-Ключевская, 65. Домов по данным адресам нет. На какой стадии была приостановлена стройка этих домов — неизвестно. Но еще в 2012 году мэрия заявляла, что будет вести борьбу с таким незаконным строительством, в том числе путем сноса уже построенных домов. Но что делать с теми многоквартирниками, что уже построены и заселены, непонятно.

Запрос в мэрию по текущей ситуации с подобными многоквартирными домами будет направлен в ближайшее время.



Сюжет программы "Час Пик" о самостроях, вышедший 8 сентября 2012 года.

