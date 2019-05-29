Меняю Бухарест на Малиновку

— Когда я приехал в Томск, начал искать церковь, в которую буду ходить, — рассказывает Антон Ермолаев. — Был у пятидесятников, в Троицкую церковь ходил, но меня все это не устраивало. А потом переехал в Малиновку, пообщался с местными ребятами, они приняли крещение, и мы начали строить храм.



На момент открытия церкви, община состояла всего из четырех семьей, сейчас прихожан уже около сотни. Приехали в Малиновку с разных мест. Большая часть — женщины и дети. У старообрядцев принято иметь много детей, обычно в семье по семь – девять ребятишек.



Малиновская церковь, как и томская — белокриницкого согласия. Белокриницкие — в честь австрийского села Белые Криницы, куда из-за гонений, в середине 19 века старообрядцы перенесли свой духовный центр, оттуда и название религиозного течения в старообрядчестве.



Пока мы беседовали с Антоном Ермолаевым, к нам подошел настоятель церкви отец Валентин и пригласил внутрь. В храме за столом сидели дети, оказалось, у двух мальчиков сегодня день ангела. Отец Валентин пояснил, старообрядцы отмечают именно день ангела, а не день рождения.

