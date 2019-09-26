Майофисы: история семьи – история страны

Истории

С годами меня все сильнее волнует история моей семьи. А спросить уже некого. Остались только архивы, но до поры я не знал, какие именно. Пять лет назад была уничтожена телекомпания ТВ-2. Убивали телекомпанию преемники той же же организации, что топтала мою семью 75 лет назад. НКВД–КГБ–ФСБ. События моей сегодняшней жизни оказались переплетены с жизнью моих отца и деда. Я понял, что откладывать выяснение деталей семейной истории больше нельзя. Так вышел на госархив Латвии. Майофисов отправили из Риги в Сибирь в июне 1941-го. В документах – важные обстоятельства их рижского и сибирского бытия.

Действующие лица:

Майофис/Маефис Генох — мой дед, 1904 г.р.

Маефис Эстер — моя бабушка, 1904 г.р.

Допрос Беньямина Иммермана. 7 сентября 1940 года. Рига.

Начало 20.45.

Окончание 22.45.

Вопрос:

— У кого вы скупали инвалюту до советизации Латвии?

Ответ: — У Майофиса (фамилия подчеркнута). Имеет большой дом на Дзирнаву (в начале улицы). Имеет меховой магазин на Мариинской улице. Торговал валютой.

Вопрос: — От кого вы слыхали о том, что валютчики продолжают свои операции?

Ответ:

— Мне об этом рассказал Шломо Циммерман. По слухам, там собираются Питем, Майофис (фамилии подчеркнуты) и еще некоторые.

Список скомпрометированных показаниями арестованных. Михельсон

Годес

Вассерман

МАЙОФИС

Архивная справка

Годовой оборот оптово-розничного мехового магазина по адресу Рига, Марияс, 8-а:

1937 год — 110.000 лат

1938 год — 114.000 лат

1939 год — 100.000 лат

Использовался наемный труд

1938 год — 3 рабочих

1939 год — 4 рабочих

Справка:

«Маефис Генох Борисович подлежал аресту как крупный домовладелец и торговец, а также валютный спекулянт. А его жена и двое детей на спецпоселение как члены семьи. Однако Маефис ошибочно привлечен к уголовной ответственности не был и содержался в заключении в УСОЛЬЛАГЕ НКВД СССР с 14 июня 1941 до 26 февраля 1945 года без предъявления обвинения.

После освобождения он подлежал направлению на соединение с семьей, находящейся на спецпоселении в Томской области, но по невыясненной причине в феврале 1945 был призван в Советскую армию, где служил до августа 1945 года. После демобилизации без разрешения возвратился в Ригу. Был направлен этапом в распоряжение Министерства внутренних дел Томской области».

Начальник 3 отделения 1 отдела Министерства внутренних дел Латвийской ССР капитан Туль

Характеристика на Маефис Г.Б.

«Находясь на спецпоселении Маефис Г.Б. часто вспоминает и восхваляет жизнь в Палестине, со стороны Маефиса часто бывает нарушение режима для спецпоселенцев, другими компрматериалами не располагаем».

Комендант Парбигской спецкомендатуры Шумилкин

Характеристика на ссыльно-поселенку Маефис Эстер

«Маефис Эстер полезным физическим трудом не занимается. Мотивирует это тем, что больная. Средства к существованию имеет путем продажи своих вещей».

Начальник Парабельского РО НКВД Ильинов

17 апреля 1951 года источник имел разговор с Маефисом во время поездки на автомашине за тесом.

Маефис сказал:

— В Палестине я был в 1937 году. Ездил с целью того, чтобы устроиться там жить, но так как мой капитал мне показался недостаточным, я вернулся обратно в Латвию.

— Есть сейчас кто-нибудь из знакомых или родственников в Палестине? — спросил источник.

— В Палестине живет мой брат, но я с ним переписку не имею и не хочу иметь, предпочитаю быть осторожным, — ответил Маефис.

— Почему не писать родному брату, — сказал источник, — был бы мой брат, я бы писал ему и просил бы, чтобы он помогал.

— Лучше обойдусь, — сказал Маефис.

— Ведь ты служил в Советской армии, — сказал источник, — не понимаю, почему ты попал в число ссыльных и находишься здесь.

На это Маефис ответил:

— В 1941 году я был сослан и попал в лагерь. После отбытия срока меня мобилизовали в Советскую армию. Воевал против немцев. Был награжден. Затем меня мобилизовали, я вернулся в Латвию. В Латвии у меня был свой дом, но в это время в моем доме жил начальник МГБ, который меня опять выслал в Сибирь. Дурак я, поехал в Латвию, надо было мне не ехать.

Мы доехали до Парбига. На этом разговор закончился.

Мероприятия:

Выяснить, в каком лагере находился Маефис, когда и сколько времени.

Путем наблюдения и бесед установить связи Маефиса в с. Парбиг и поинтересоваться его настроением.

Разговор с Маефисом начать, как он реагирует на выпуск нового займа и на сколько полагает подписаться.

Оперуполномоченный МГБ Томской области, ст. лейтенант Кузеванов

Жалоба председателю Совета министров Союза СССР тов. Булганину Н.А. от Майофиса Геноха Борисовича

«Настоящей жалобой я прошу востребовать в Москву и поручить вдумчивым честным людям проверить материалы моей высылки, признать их необоснованными, реабилитировать, снять с учета спецпереселенцев и разрешить вернуться мне и моей семье в Ригу».

Мой дед Майофис Генох Борисович и моя бабушка Майофис Эстер Исаевна вернулись в Ригу через 19 лет, в 1960 году. Жили в квартире с подселением на улице Лаймдотас. Занимали одну комнату площадью семь квадратных метров.

Умерла бабушка в Риге. Дедушка перед смертью уехал к дочери в Киев.

Мой папа Майофис Исай Генохович перебрался в Томск, где и встретил мою маму. Умер в Томске в возрасте 47 лет. На момент ссылки ему было 14 лет.

Сестра папы Майофис Бэлла Геноховна тайно уехала из Томской области в конце 40-х. Ее родители с этого времени на допросах перестают о ней упоминать, указывая только одного ребенка, видимо, чтобы не начали поиск. Всю жизнь она прожила в Киеве. Умерла в Лос-Анджелесе. На момент ссылки ей было 13 лет.