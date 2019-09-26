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26 сентября,
2019
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Истории

Майофисы: история семьи – история страны

Аркадий Майофис
Аркадий Майофис
4 часа назад

С годами меня все сильнее волнует история моей семьи. А спросить уже некого. Остались только архивы, но до поры я не знал, какие именно. Пять лет назад была уничтожена телекомпания ТВ-2. Убивали телекомпанию преемники той же же организации, что топтала мою семью 75 лет назад. НКВД–КГБ–ФСБ. События моей сегодняшней жизни оказались переплетены с жизнью моих отца и деда. Я понял, что откладывать выяснение деталей семейной истории больше нельзя. Так вышел на госархив Латвии. Майофисов отправили из Риги в Сибирь в июне 1941-го. В документах – важные обстоятельства их рижского и сибирского бытия.

В госархиве Латвии
В госархиве Латвии

Действующие лица:


Майофис/Маефис Генох — мой дед, 1904 г.р.
Маефис Эстер — моя бабушка, 1904 г.р.


Допрос Беньямина Иммермана. 7 сентября 1940 года. Рига.
Начало 20.45.
Окончание 22.45.

Генох Майофис. Около 1932 г.
Генох Майофис. Около 1932 г.
Беньямин Иммерман — доносчик
Беньямин Иммерман — доносчик

Вопрос:
— У кого вы скупали инвалюту до советизации Латвии?


Ответ:

— У Майофиса (фамилия подчеркнута). Имеет большой дом на Дзирнаву (в начале улицы). Имеет меховой магазин на Мариинской улице. Торговал валютой.


Вопрос: 

— От кого вы слыхали о том, что валютчики продолжают свои операции?


Ответ: 
— Мне об этом рассказал Шломо Циммерман. По слухам, там собираются Питем, Майофис (фамилии подчеркнуты) и еще некоторые.


Список скомпрометированных показаниями арестованных.

  • Михельсон
  • Годес
  • Вассерман
  • МАЙОФИС

Архивная справка


Годовой оборот оптово-розничного мехового магазина по адресу Рига, Марияс, 8-а:
1937 год — 110.000 лат
1938 год — 114.000 лат
1939 год — 100.000 лат


Использовался наемный труд
1938 год — 3 рабочих
1939 год — 4 рабочих

Справка:


«Маефис Генох Борисович подлежал аресту как крупный домовладелец и торговец, а также валютный спекулянт. А его жена и двое детей на спецпоселение как члены семьи. Однако Маефис ошибочно привлечен к уголовной ответственности не был и содержался в заключении в УСОЛЬЛАГЕ НКВД СССР с 14 июня 1941 до 26 февраля 1945 года без предъявления обвинения.


После освобождения он подлежал направлению на соединение с семьей, находящейся на спецпоселении в Томской области, но по невыясненной причине в феврале 1945 был призван в Советскую армию, где служил до августа 1945 года.

После демобилизации без разрешения возвратился в Ригу. Был направлен этапом в распоряжение Министерства внутренних дел Томской области».


Начальник 3 отделения 1 отдела Министерства внутренних дел Латвийской ССР капитан Туль

Характеристика на Маефис Г.Б.


«Находясь на спецпоселении Маефис Г.Б. часто вспоминает и восхваляет жизнь в Палестине, со стороны Маефиса часто бывает нарушение режима для спецпоселенцев, другими компрматериалами не располагаем».


Комендант Парбигской спецкомендатуры Шумилкин


Характеристика на ссыльно-поселенку Маефис Эстер


«Маефис Эстер полезным физическим трудом не занимается. Мотивирует это тем, что больная. Средства к существованию имеет путем продажи своих вещей».


Начальник Парабельского РО НКВД Ильинов

Майофисы: история семьи – история страны

17 апреля 1951 года источник имел разговор с Маефисом во время поездки на автомашине за тесом.


Маефис сказал:
— В Палестине я был в 1937 году. Ездил с целью того, чтобы устроиться там жить, но так как мой капитал мне показался недостаточным, я вернулся обратно в Латвию.


— Есть сейчас кто-нибудь из знакомых или родственников в Палестине? — спросил источник.


— В Палестине живет мой брат, но я с ним переписку не имею и не хочу иметь, предпочитаю быть осторожным, — ответил Маефис.


— Почему не писать родному брату, — сказал источник, — был бы мой брат, я бы писал ему и просил бы, чтобы он помогал.


— Лучше обойдусь, — сказал Маефис. 


— Ведь ты служил в Советской армии, — сказал источник, — не понимаю, почему ты попал в число ссыльных и находишься здесь.


На это Маефис ответил:


—  В 1941 году я был сослан и попал в лагерь. После отбытия срока меня мобилизовали в Советскую армию. Воевал против немцев. Был награжден. Затем меня мобилизовали, я вернулся в Латвию. В Латвии у меня был свой дом, но в это время в моем доме жил начальник МГБ, который меня опять выслал в Сибирь. Дурак я, поехал в Латвию, надо было мне не ехать.


Мы доехали до Парбига. На этом разговор закончился.

Майофисы: история семьи – история страны

Мероприятия:


  • Выяснить, в каком лагере находился Маефис, когда и сколько времени.
  • Путем наблюдения и бесед установить связи Маефиса в с. Парбиг и поинтересоваться его настроением.
  • Разговор с Маефисом начать, как он реагирует на выпуск нового займа и на сколько полагает подписаться.


Оперуполномоченный МГБ Томской области, ст. лейтенант Кузеванов


Жалоба председателю Совета министров Союза СССР тов. Булганину Н.А. от Майофиса Геноха Борисовича


«Настоящей жалобой я прошу востребовать в Москву и поручить вдумчивым честным людям проверить материалы моей высылки, признать их необоснованными, реабилитировать, снять с учета спецпереселенцев и разрешить вернуться мне и моей семье в Ригу».

Мой дед Майофис Генох Борисович и моя бабушка Майофис Эстер Исаевна вернулись в Ригу через 19 лет, в 1960 году. Жили в квартире с подселением на улице Лаймдотас. Занимали одну комнату площадью семь квадратных метров.


Умерла бабушка в Риге. Дедушка перед смертью уехал к дочери в Киев.


Мой папа Майофис Исай Генохович перебрался в Томск, где и встретил мою маму. Умер в Томске в возрасте 47 лет. На момент ссылки ему было 14 лет.


Сестра папы Майофис Бэлла Геноховна тайно уехала из Томской области в конце 40-х. Ее родители с этого времени на допросах перестают о ней упоминать, указывая только одного ребенка, видимо, чтобы не начали поиск. Всю жизнь она прожила в Киеве. Умерла в Лос-Анджелесе. На момент ссылки ей было 13 лет.

Примерно 1932 год. Мальчик — мой папа Исай. Девочка — его сестра Бэлла. Эстер стоит рядом с дедом. Остальных не знаю
Примерно 1932 год. Мальчик — мой папа Исай. Девочка — его сестра Бэлла. Эстер стоит рядом с дедом. Остальных не знаю

Рижскую недвижимость новые латвийские власти вернули семье в конце 80-х. Кроме деда, никто в Риге тогда не жил. Риелтор семью обманул и недвижимость перепродал. Вскоре риелтор попал в автоаварию и стал инвалидом.


Семью сослали 14 июня 1941 года. Через две недели, в начале июля, в город вошли немцы. Из оставшихся в Риге евреев почти никто не выжил. Погибли и родные братья и сестры Геноха и Эстер.


У меня пятеро детей. Мою дочь зовут Эстер. Мы живем в Израиле.

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