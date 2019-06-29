Матрица. Томская версия

— Игры очень разные, — объясняет Денис. — Нельзя их в одну плоскость ставить. Есть просто тайм-киллеры, игры, которые являются жвачкой, а есть глубокие, на уровне полноценных произведений искусства. Они позволяют попадать в ситуации, в которые в жизни человек не попадет никогда, ставят ему неудобные вопросы. Не важны форма и размеры проекта — игры с крутой графикой могут быть пустышками.



Проблемы в игровой индустрии связывают с финансовыми трудностями на начальном этапе и отсутствием большого количества издателей.



— Если сравнивать разработку серьезного софта и игр, вторая сфера более рискованная и трудозатратная, — комментирует руководитель студии «Игровая Инициатива» Дмитрий Иванов. — Это сложный рынок, хотя и растет он гигантскими темпами. Игровая индустрия давно обогнала кино и музыку, но в ней глобальная конкуренция. Большинство крупных IT-компаний сначала работают на заказ, а уже потом выходят на собственные продукты. В игровой разработке на такие продукты надо выходить сразу, и это не то, что среднестатистическая команда может себе позволить со старта.



