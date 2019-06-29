Матрица. Томская версия

Разработчики считают, что ключевая проблема в российском геймдеве - «отток мозгов». По словам Дениса, практически все яркие разработчики, которых он знает, работают в крупных зарубежных компаниях – «ЕА», «Ubisoft».
— Очень многие хиты, которые на слуху, например, «Сall of Duty», значительной частью делаются в России, — отмечает Денис Шергин. – У нас есть множество аутсорсинг-студий, работы которых вы потом можете увидеть на обложках топовых блокбастеров. Отдельные вещи могут делать в России: контент, появились арт-директора, но у нас нет денег на собственные крупные проекты.
Позитивная сторона отечественного геймдева – разработка мобильных игр. Примером российской мобильный разработки может служить игра «Сut the Rope» студии «ZeptoLab». Первая версия приложения появилась в AppStore в 2010 году. К 2011 году игра стала лидером в Google Play. Всего было загружено 45 миллионов копий, что принесло команде прибыль в девять миллионов долларов.