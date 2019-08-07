По словам Софии, такое стереотипное мышление характерно для всего постсоветского пространства. Россию, считает она, негативно в этом плане выделяет законодательство: запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
— Из-за этого закона мы можем проводить какие-то мероприятия только для людей старше 18 лет, — рассказала София. — Но это так не работает. Если бы работало, то я стопроцентно должна была стать гетеросексуалкой: реклама, фильмы, постеры, вопросы «а тебе нравится кто-нибудь из мальчиков в садике?», «у тебя есть жених?». Пропаганда не работает, потому что люди становятся такими с рождения. При этом надо помогать подросткам — это более уязвимая группа. Суицид среди таких детей – частое явление, их часто не принимают родители.
По ее словам, важная проблема ЛГБТ-сообщества – ложь со стороны властей.
— Власть нас не поддерживает и врет, — рассказала она. — Последний пример — Чечня. Путин выступает по телевизору и говорит, что у нас все хорошо, а в Чечне происходят события
, из-за которых мы вынуждены людей оттуда эвакуировать в зарубежные страны. Почему мы способны защитить их своими силами, а президент нет? Если там узнают, что у них в семье гей, его могут убить для защиты чести семьи. Девушек могут держать взаперти, как кошек или собак.
Беженцев ЛГБТ-активисты сначала перевозят в убежища в городах России. Там они ждут подготовки документов и помощи с переездом. По словам активистки, в России их найдут, даже за рубежом находят некоторых.
И такие преступления никак не расследуются — им приписывают другие мотивы.
— Они пишут что угодно вместо этого, — рассказала София. — Например, недавно девушку убили, и я почти уверена, что не напишут, что это на фоне ненависти, гомофобии, а спишут просто на неадекватность. Несмотря на то что СМИ освещают это, в суде всегда доказывают, что все по-другому. В России преступления на почве ненависти почти никогда не рассматривают как таковые. С ними не умеют работать и не хотят искать очевидных причин.
София стала организатором серии одиночных пикетов 29 июля в Томске
с требованиями расследовать убийство Елены Григорьевой, совершенное на почве ненависти.