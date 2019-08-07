Добрые новости
07 августа,
2019
Мама, ты не хочешь меня о чем-то спросить?
Про любовь, гомофобию, феминитивы и равноправие для всех. Интервью с томской ЛГБТ-активисткой
София Назарова входит в совет томского регионального отделения Российской ЛГБТ-сети, руководит Центром для женщин ЛГБТИ-сообщества и феминисток «Сапфо», томским филиалом Федерации ЛГБТ-спорта России. Какие основные проблемы у представителей сообщества в стране и в Томске? Часто ли приходится сталкиваться с дискриминацией? Как реагируют родственники и друзья на каминг-ауты?
Ходила за ней по пятам
— Понимание, что я лесбиянка, пришло в 14 лет, — рассказала София. — Потом, вспоминая детство, я осознала, что была такой всегда. Думаю, что это врожденное. Моя единственная влюбленность в мальчика была в девять. У нас дружили семьи, и все шутили про жениха и невесту, но мне нравились воспитательницы и меня всегда тянуло к девушкам. В 14 лет я влюбилась в учительницу и стала со временем понимать, что это не просто фанатизм.

В школе София была изгоем: ни с кем не общалась в классе, одевалась «не так, как все». Влюбленность в учительницу чуть не закончилось для нее суицидом.
— Учительница была очень красивая, — вспоминает София. — Я за ней долго бегала. Если я чего-то раньше хотела, меня замыкало, пока не добьюсь своего. К цели шла напролом, ходила за ней по пятам. В итоге она вообще стала меня игнорировать. Был момент, когда она прошла мимо и не поздоровалась. Меня это сильно расстроило, и я попыталась отравиться таблетками прямо в школе.

О том, что София лесбиянка, первым в семье узнал брат. Она тогда училась на первом курсе в университете.

— У большинства представителей ЛГБТ-сообщества это происходило случайно, — рассказала она. — Кто-то что-то видел и догадывался. Я намеренно решила со всеми поговорить, потому что открытый человек. Я больше уязвима, если люди не знают обо мне: меня можно шантажировать, наговорить про меня, а так мне будет все равно. Поступила в университет и стала встречаться с девушкой. Говорила родителям, что это парень. Месяца через три рассказала все брату. Он удивился, что я раньше ему не говорила об этом. Воспринял все хорошо. Потом через какое-то время я сказала маме. На тот момент у меня уже была вторая девушка. Я сказала, что влюбилась в человека и ее зовут Света. Я все прочитала про каминг-ауты и думала, что она станет задавать много вопросов. Готова была к любой реакции, но мама впала в ступор, сидела, смотрела на холодильник и ничего не говорила. Я сказала: «Мам, ты не хочешь у меня что-то спросить?». Она плакала и говорила, что виновата в этом. У нее есть черта всегда винить себя! Я ей все объяснила. Сейчас у нас отличные отношения. Но она до сих пор верит, что я выйду замуж. Я не из тех людей, которые утверждают, что являются лесбиянками навеки. Знаю, что некоторые осознают, что они гетеро-, гомо- или бисексуалы и в 40 лет.
Бабушке София все рассказала в 19 лет. Тогда начались ее самые серьезные отношения, которые длились два с половиной года.

— Мы с братом жили в одной комнате, — рассказывает она. — У нас было две кровати. Я со Светой стелила на полу. Это было очень странно. Бабушка что-то могла подумать. Я уже тогда не скрывала ничего в социальных сетях. Родители это видели, а бабушка нет. У меня много литературы было складировано, но я не могла ей вживую сказать. Написала письмо. Вставила его в книжку про ЛГБТ, пошла гулять с девушкой и отдала книжку бабушке. Вечером она никак не отреагировала, сделала вид, что не прочитала. Утром подошла ко мне за завтраком, и мы поговорили. Она восприняла это нормально, лучше родителей. Спрашивала: как же дети, как же то, другое. Я все рассказала, и больше мы эту тему не поднимали. Бабушка нормально воспринимает всех моих девушек. Мы часто все вместе сидим за столом на празднике.
Отцу София написала об этом во «ВКонтакте». Ей всегда казалось, что он самый жесткий человек в семье.

— Он сказал, что ему вообще без разницы, — рассказывает София. — Но если я хочу серьезных отношений, то, мол, нужно уезжать в другую страну. Я не согласна, что надо скрываться. Отношения — важная часть человека. Большинство разговоров люди посвящают отношениям.
Мужчина может готовить, а женщина убивать мамонта
— Первая проблема в нашей стране с ЛГБТ-сообществом — это видимость, — считает София. — Многие люди считают, что нас вообще не существует. Пока я бабушке своей не сказала, она думала, что это какие-то люди из телевизора и их иногда показывают, но у нас в России такого вообще нет. В стране ЛГБТ-сообщества не видят. Особенно это касается людей старшего возраста. Вторая проблема – тотальная безграмотность людей. Для большинства мы просто те, кто спит с представителями своего пола. Все. Также существует мнение, что ВИЧ появился из-за нас. Если же смотреть статистику, то в первую очередь этому подвержены геи и гетеросексуалы, а лишь потом лесбиянки.
ЛГБТ-движение
ЛГБТ-движение — общественно-политическое движение лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. ЛГБТ-активисты борются за гражданское равноправие, искоренение дискриминации, сексуальную свободу и толерантность.

Первые активисты и группы, выступающие за права гомосексуалов, появились во второй половине ХIХ века. В 1886 году австрийский переводчик и публицист Карл Мария Кертбени впервые ввел в оборот понятие «гомосексуальность».

В 1897 году врач Магнус Хиршфельд основал Научно-гуманитарный комитет, целью которого была отмена антигомосексуальных положений Уголовного кодекса Германии. В 1919 году Хиршфельдом был основан Институт сексуальных наук, в котором гомосексуалов рассматривали как представителей третьего пола наряду с мужчинами и женщинами.

Похожие процессы происходили и в других странах, но в ту пору менее активно, чем в Германии.

Вторая мировая война значительно изменила уклад жизни, что дало толчок развитию ЛГБТ-движения. Наиболее важные процессы теперь происходили в США, где после войны начали образовываться подпольные гей-кварталы и сети гей-баров.

В начале 70-х годов в США активисты ЛГБТ придерживались леворадикальных взглядов, отрицали брак как таковой и службу в армии, а в XXI веке движение стало консервативным, добилось отмены запрета службы в вооруженных силах и легализации однополых браков.

На 2018 год однополые браки были легализованы в 29 странах мира.

По словам Софии, такое стереотипное мышление характерно для всего постсоветского пространства. Россию, считает она, негативно в этом плане выделяет законодательство: запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

— Из-за этого закона мы можем проводить какие-то мероприятия только для людей старше 18 лет, — рассказала София. — Но это так не работает. Если бы работало, то я стопроцентно должна была стать гетеросексуалкой: реклама, фильмы, постеры, вопросы «а тебе нравится кто-нибудь из мальчиков в садике?», «у тебя есть жених?». Пропаганда не работает, потому что люди становятся такими с рождения. При этом надо помогать подросткам — это более уязвимая группа. Суицид среди таких детей – частое явление, их часто не принимают родители.

По ее словам, важная проблема ЛГБТ-сообщества – ложь со стороны властей.

— Власть нас не поддерживает и врет, — рассказала она. — Последний пример — Чечня. Путин выступает по телевизору и говорит, что у нас все хорошо, а в Чечне происходят события, из-за которых мы вынуждены людей оттуда эвакуировать в зарубежные страны. Почему мы способны защитить их своими силами, а президент нет? Если там узнают, что у них в семье гей, его могут убить для защиты чести семьи. Девушек могут держать взаперти, как кошек или собак.

Беженцев ЛГБТ-активисты сначала перевозят в убежища в городах России. Там они ждут подготовки документов и помощи с переездом. По словам активистки, в России их найдут, даже за рубежом находят некоторых.

И такие преступления никак не расследуются — им приписывают другие мотивы.

— Они пишут что угодно вместо этого, — рассказала София. — Например, недавно девушку убили, и я почти уверена, что не напишут, что это на фоне ненависти, гомофобии, а спишут просто на неадекватность. Несмотря на то что СМИ освещают это, в суде всегда доказывают, что все по-другому. В России преступления на почве ненависти почти никогда не рассматривают как таковые. С ними не умеют работать и не хотят искать очевидных причин.

София стала организатором серии одиночных пикетов 29 июля в Томске с требованиями расследовать убийство Елены Григорьевой, совершенное на почве ненависти.
При этом София считает, что есть на постсоветском пространстве страны, где с гомофобией еще и похуже, чем в России. Считает, что в Украине агрессии еще больше.

Она участвовала в Марше равенства в Киеве. По ее словам, активисты-гомофобы там фотографировали людей. После приезда в Томск ей поступали угрозы от правых радикалов в социальных сетях.
— ЛГБТ-сообщество там власть больше поддерживает, но много агрессивно настроенных людей, — говорит София. — В России в последнее время кое-что в отношении меняется к лучшему. Не знаю, как в других городах, но в Томске я вижу, что мы растем. Может, потому что студентов много, молодежи. Молодежь в этом плане прогрессивнее. Большинство из тех, кому сегодня 15-16 лет, уже считают, что это нормально. Наше поколение (София 1995 года рождения) делится еще на два типа: более прогрессивные и те, кто многое не принимает и не хочет принимать. Последние опросы радуют — 47 % людей в России уже считают, что надо узаконить однополые браки. Мы уже на границе.

Опрос провел Левада-Центр в апреле 2019 года. Почти половина россиян считает, что представители ЛГБТ-сообщества в России должны пользоваться теми же правами, что и все. За последние 14 лет это самый высокий показатель в стране.
В России, по словам Софии, к геям относятся хуже, чем к лесбиянкам. Она связывает это с тем, что образ женщины сильно сексуализирован.

— Когда две девушки — это еще больше секса, — рассказала она. — Меня мой отец однажды обидел. Показал фотографию, дескать, смотри, какие две девушки, и сказал, что не понимает этого, мол, его с ними нет. С мужчинами все по-другому. Это связано, наверное, с законом о мужеложстве. В СССР это было криминализировано, за это сажали. А лесбиянок нет. На них не обращали внимания.

Преследование гомосексуалистов в России отменили в 1993 году. За 60 лет действия уголовных статей, по разным оценкам, было осуждено от 25 до 250 тысяч человек.

В дискриминации геев София видит пересечения с феминизмом.

— Геи — это плохо, потому что они как бабы, — говорит София. — Бабой быть плохо. Бабы ниже. Если девушка походит на парня, то это еще нормально воспринимается. А если парень на девушку, он слабак, ничтожество. Я поэтому не разделяю взглядов про обратный сексизм. Как правило, мужчин дискриминируют сами мужчины. Даже в армии парни сами себя дискриминируют. Допустим, был случай, когда моего знакомого достаточно хрупкого телосложения с больной спиной на филфаке, где одни девушки, попросили поднять наверх кулер с водой. Он отказался, и над ним посмеялись мужчины-преподаватели. Это странно.

Один из преподавателей, когда узнал, что София лесбиянка, сказал, что нормально к этому относится, но таких мальчиков не воспринимает.
В университете у нее при всем при том были случаи, которые она воспринимает как легкую дискриминацию.

— У нас была риторика, - рассказала она. - И преподавательница дала задание осветить любую неоднозначную тему, показать все за и против. Я подготовила работу по однополым бракам в России. Выступаю я с докладом, а в аудитории сидит преподавательница с суровым лицом. Все студенты и даже пара ребят из Чехии - все понимали, что происходит. В итоге, когда я закончила, преподаватель сказала, что это не про филологию. Однако до этого люди выступали с работами по прыжкам с парашютами, усыновлению детей, смертной казни.

По словам Софии, сейчас многие люди переходят к квир-мышлению.

— Есть три периода, — пояснила она. — В стереотипном мышлении есть девушка и мужчина. Мужчина убивает мамонтов, а девушка работает по дому. На втором этапе все становится сложней, появляются геи, лесбиянки, трансгендеры. Третий этап, квир-мышление, подразумевает, что каждый человек определяют свой гендер совершенно по-разному. Я определяю себя как женщина, но все равно по-другому, не так, как другой человек. Каждый по-своему себя чувствует. Нельзя людей сводить к полам. Есть позиция, что потом перестанут говорить, что ты гей, не будет никаких категорий. На втором этапе тебя все равно заставляют выбирать, а на первом у тебя нет выбора. На третьем этапе это все уже не имеет значения. Каждый человек находится на своем этапе. Общество в целом только переходит от первого ко второму.
Фото предоставлено героиней материала
Гомофобия – признак первого этапа.

— При жестком отыгрыше социальных ролей мужчина все же может хорошо готовить, а женщина убивать мамонта, — поделилась она. — Появляется агрессия против инаковости. Если ты не похож, ты не с нами. На определенном этапе развития человечества это было нужно. Мы просто вымерли бы. Сейчас мы развились до такой степени, что есть другие способы появления жизни. Глупо говорить, как же мы будем продолжать род, ведь есть ЭКО и другие процедуры.

В Томске, по словам девушки, приметных случаев гомофобии не было давно. Только одному ЛГБТ-активисту из Северска недавно несколько раз обмазывали дверь экскрементами. При этом сами активисты не уверены, что здесь дело именно в гомофобии.

— В России в других городах агрессии больше. Мы всегда отставали от Запада на сто-двести лет в прогрессе. При этом, отставая, и развиваться не хотим. Мы привыкли, что испокон веков за нас все решалось. Раньше царь решал… теперь другой царь решает. Людей послушать, они даже не понимают, что происходит в стране – смотрят «Первый канал», читают «Комсомольскую правду». Мы боимся. Борются за права единицы, и их за это и власти, и сами люди ругают. Мы запуганы еще с советских времен. В последнее время меня часто спрашивают, беспокоюсь ли я за себя, особенно преподаватели в вузе. Больше всего я переживаю за семью. Я не боюсь побоев, полиции – мы с юристами готовы к этому. Однако если со мной что-то случится, семья будет сильно переживать.

София рассказала, что после публикаций в СМИ ситуация обостряется. В прошлом году после выступления ЛГБТ-активистов на радио «Свобода» поступало много угроз в их адрес.
Ты сам должен к этому прийти
По словам Софии, ситуация в стране с ЛГБТ-активностью разная, зависит от регионов. Ее подругу, единственную ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре, много раз таскали в прокуратуру.
ЛГБТ-движение в России
В Российской империи гомосексуальные контакты между мужчинами считались преступными. После Октябрьской революции Советская Россия стала одним из первых государств, где было отменено уголовное преследование за однополые отношения. Но к 1930-м годам отношение властей к ним ухудшилось и гомосексуалы подвергались репрессиям.

В СССР в 60-х годах шла активная дискуссия об отмене уголовного наказания за добровольное мужеложство. Так, юрист Павел Павлович Осипов из Ленинградского университета в своей кандидатской диссертации «Половые преступления» высказал предложение отменить наказание, аргументируя это тем, что гомосексуальность не преступление, а болезнь, которую нужно лечить.

Юристы из учебных учреждений МВД высказывались категорически против таких концепций как противоречащих коммунистической морали. Несмотря на дискуссию, 121 статья УК РФ и ее аналоги в других советских республиках сохранялись вплоть до конца существования Советской власти. Она использовалась неоднократно и как инструмент давления на инакомыслящих. В частности, по этой статье были осуждены знаменитый кинорежиссер Сергей Параджанов (1974), археолог Лев Клейн (1981) и др. В России 121 статью упразднили только в 1993 году.

Первое организованное движение за соблюдение прав человека в отношении сексуальных меньшинств в России берет начало в конце 80-х: возникают Ассоциация сексуальных меньшинств, Либертарианская партия, Ассоциация геев и лесбиянок «Крылья».

Ассоциация геев и лесбиянок была названа в честь вышедшей в 1906 году повести «Крылья» М. А. Кузмина, первой в европейской истории позитивной истории однополой любви.

Вторая волна ЛГБТ-движения возникла в 2000-х годах. В 2004 году стартовал Проект «LaSky», направленный на профилактику распространения эпидемии ВИЧ среди гомосексуалов, который стремительно перерос в межрегиональный проект.

В 2005 году в Москве сформировался правозащитный проект GayRussia.Ru во главе с Николаем Алексеевым. В 2006 году была основана «Российская ЛГБТ-сеть» — первая и единственная в России межрегиональная правозащитная ЛГБТ-организация. Со временем образовался целый ряд ЛГБТ-организаций в регионах.

В 2013 г. в России был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, значительно затрудняющий деятельность ЛГБТ-активистов.
А во многих городах страны вообще нет ЛГБТ-активистов. В Кемерове, Уфе, Казани... В Новосибирске организация довольно молодая, по сравнению с Томском.

— В Томске особая ситуация, — пояснила София. — Здесь много организаций и клубов, но у сообщества много проблем. Недавно в нашем движении произошел раскол. У нас сейчас нет помещения, мы запрашиваем ресурсную поддержку. Три месяца ей пользовались, но за это время не смогли найти постоянное финансирование. Раньше располагались на Ленина в офисном здании, где «Читай-город». Через месяц надо возобновлять деятельность, времени уже нет и помещения тоже. При этом Томск очень старается в ЛГБТ-активности не сильно отставать от Москвы и Питера. Сейчас в Совете Российской ЛГБТ-сети из семи человек два томича.
Творческий вечер в Сети // фото предоставлено героиней материала
В Томске, по мнению Софии, представителей ЛГБТ-сообщества много – десятки тысяч, но только около десяти из них – активисты.

— Есть особенность одна, которая меня очень огорчает в последнее время, — поделилась София. — Дело в том, что в Томске сообщество неактивно. Когда я организовывала фестиваль спортивный, к нам приехали люди из Москвы, Омска, Кемерова, а из Томска людей приходилось уговаривать. Ничего не хотят делать. В Томске много молодежи и развлечений. Есть альтернативы.

Спортивный фестиваль «Крылья Сибири» ЛГБТ-сообщество проводило в четвертый раз, три из них в Томске. Раньше фестиваль назывался «Сибирские Афины», идея фестиваля возникла в Томске. Во второй раз в городе были срывы площадок, а в третий раз он прошел в Новосибирске. В этом году фестиваль в городе организовала София. Участие в нем приняли свыше 60 человек.
Форум активисток и активистов России-2018 // фото предоставлено героиней материала
Фестиваль шел три дня. Играли в настольные игры, футбол, боулинг, бильярд, волейбол.

— Вечная проблема фестиваля — постоянные срывы, потому что площадки нам отказывают, — рассказала София. — Я этого очень боялась в этом году. На второй день должны были пройти соревнования по бильярду и боулингу, и я арендовала «Fakel». Мы пришли туда, а на дверях висит табличка «нет света». Попросила вернуть предоплату, но кассы тоже не работали. Сказали приходить в понедельник. У нас в Томске два места, где можно поиграть в боулинг, и мы позвонили в «Шарики». В «Шариках» тоже сказали, что нет света, и мы начали спрашивать, как так получилось. Потом нам сказали, что нет дорожек. Мы позвонили с номера волонтера, и тут же все нашлось.

ЛГБТ-сеть в Томске проводит лекции по гендерной идентичности, этике общения, организует встречи шахматного клуба, настольные игры, кинопоказы. У ЛГБТ-сообщества есть программы психологической поддержки, юридической помощи. Деньги на оплату специалистов выделяются из ЛГБТ-центра в Москве. Специально для представителей ЛГБТ-сообщества существуют программы экстренной поддержки при угрозе жизни. С помощью них люди могут переехать жить в безопасное место.
Фото предоставлено героиней материала
— ЛГБТ-сообщество — это поддержка, — рассказала София. — Когда ты один и не знаешь, что это, почему ты не такой, как все, ты чувствуешь себя одиноким. Здесь ты можешь общаться с людьми, заводить знакомства. Люди могут тебя поддержать. Также это просвещение — ты можешь прийти за информацией. Много брошюрок выпускают за границей и здесь, в России. Гетеросексуалам мы рассказываем о нас ненавязчиво. Я часто приглашаю своих друзей, когда считаю, что они близки к восприятию проблемы. Если не хотят, то ничего страшного. Я никого насильно не буду убеждать, что это нормально. Человек сам должен к этому прийти. Мы можем только показать, что существует другой взгляд, другое мнение. Люди понимают лучше, когда видят примеры, живых людей. У меня было много знакомых, которые удивлялись, что я из ЛГБТ-сообщества. Им со мной было интересно, и они понимали, что ориентация человека – это не все.

Открытые крупные акции, по словам Софии, привилегия Москвы и Питера.

— В Томске мы пока не рискуем что-то проводить из-за законодательства, — рассказала она. — До недавнего времени я и сама была против уличного активизма. Считала, что тихое просвещение лучше. Но потом осознала, что нас не видно. Парады показывают, что нас много. Ты понимаешь, что не три человека в городе, а тысячи людей. Новый закон в России увел активизм в подполье. Первое мое крупное мероприятие — Марш равенства в Киеве. Это несравнимое ощущение сплоченности, где все стремятся к общей цели. Такие события помогают бороться с эмоциональным выгоранием. Часто активисты и копейки не получают, только вкладывают, а общество на них давит. Со временем тебе начинает казаться, что ты делаешь бессмысленную работу. Такие мероприятия — подзарядка. Ты видишь, что вас много и вы делаете хорошее дело.
София считает, что улучшить ситуацию в плане активизма могут кардинальные изменения в стране.

— Нам нужны коренные преобразования, — пояснила она. — Нужна выборная сменяемая власть. Здесь все взаимосвязано. Должна быть непредвзятая судебная система. Я бы дала людям возможность открыто выражать мнение, а не вот эти разрешенные митинги на окраине. Закон об оскорблении власти нас в сталинские времена возвращает.

По словам активистки, власть периодически беспокоит их даже в «подполье». На кинопоказы постоянно жалуются, что там присутствуют несовершеннолетние.

— Один раз мы организовывали кинопоказ, и к нам пришли из прокуратуры, — пояснила София. — Меня тогда не было. С полицией общались волонтеры. У них потребовали листы регистрации участников. Там у нас нет имен, они зашифрованы, но все-таки имена некоторых участников можно понять. Волонтеры отдали списки. Это был очень большой косяк. Если бы там была я, этого бы не произошло. Полиция не имела права этого требовать.
Женщина тоже бывает профессором
София борется не только за права ЛГБТ, но и за права женщин. Она основала сообщество феминисток «Сапфо». В 2018 году она провела пикет в поддержку борьбы женщин против гендерного неравенства. Стояла на Ново-Соборной площади с плакатом «8 марта - День солидарности женщин в борьбе против гендерного неравенства. А не праздник весны и женственности».
Феминизм
Феминизм — идеология, политическое и социальное движение, направленное на достижение равенства прав для женщин, преодоление сексизма.

Первая волна феминизма относится главным образом к суфражистскому движению XIX и начала XX веков, в котором ключевым вопросом было предоставление женщинам избирательных прав.

Под «второй волной» понимают идеи и действия, связанные с женским освободительным движением, которое начало развиваться с 60-х годов и выступало за полное юридическое и социальное равенство женщин и мужчин.

Третья волна - реакция на ряд неудач второй, появилась в 90-х годах.

Характерными чертами феминизма третьей волны является включение компонентов квир-теории, антирасизмa и интернационализма и дестигматизация женской сексуальности.

В частности, отношение к порнографии как к одному из способов эксплуатации женщин, характерное для второй волны, в третьей сменяется на разнообразные, в том числе диаметрально противоположные, точки зрения.
— Женщин до сих пор подвергают дискриминации, — считает София. — На многие должности предпочитают брать мужчин. Часто работодатели считают, что женщина уйдет в декрет, хотя в России нет закона, который бы запрещал это делать мужчине. Как правило, мужчин продвигают больше по карьерной лестнице. По-прежнему существуют дурацкие сексистские стереотипы: женская логика, женщина за рулем. Когда я гуляю с компаниями, часто мужчины говорят друг другу «ты что, баба?», подразумевая слабость. Получается по этой логике, что женщиной быть плохо. Феминизм за то, чтобы женщины могли устроиться на работу. В XXI веке мы до сих пор не можем работать во всех профессиях. Есть список профессий, запрещенных для женщин.

В России с 1974 года это список из 456 видов работ. ООН относит такие списки к ущемляющим права человека. В 2021 году в России список хотят сократить до 98 запрещенных видов работ.

И домашнее насилие!

— Каждые полчаса одна женщина погибает от домашнего насилия, — рассказала София. — Но домашнее насилие – это не только избиение и убийство. Это и повседневная дискриминация в быту. Часто женщин ущемляют дома. Как правило, считается, что работой по дому должна заниматься женщина, но это было нормальным давным-давно. Сейчас очень сложно найти пару, где работает только мужчина. Работают оба, но редкий мужчина в старшем возрасте будет помогать женщине. Молодые парни уже себя так не ведут. У них меняется сознание.
По данным Росстата, в 2015 году от насилия в семье пострадали 36 493 женщины, а в 2016-м — 49 765 женщин. После декриминализации побоев резко снизилось число пострадавших: в 2017 году их было уже 25 667, а в 2018-м — 23 518 человек.

В 2017 году Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Закон перевел побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные, если поступок совершен впервые.
Деятельность центра направлена не только на феминисток, но и на женское ЛГБТ-сообщество. Здесь рассказывают историю феминизма, объясняют его смысл. В центре работают дружественные специалисты, психологи и гинекологи.

Одним из путей повышения «видимости женщин» София считает введение в русский язык феминитивов.

— Они повышают видимость женщин в мире, — объяснила она. — Я сейчас скажу слово «профессор»… кого ты видишь? А женщина тоже бывает профессором. Если я скажу профессорка – ты не сможешь представить бородатого дядьку. Ты представишь женщину. Конкретизация образов. Ряд профессий имеют феминитивы: учительница, няня, гувернантка, уборщица. Чаще всего это профессии нижнего звена. Врача или доктора уже нет, но есть медсестра. Такие слова есть в словарях. Эти профессии изначально не были рассчитаны на женщин. Девочки, когда растут, применяют на себя то, что относится к женщинам. В голове рождается стереотип, что они выше не смогут подняться, что нельзя мечтать.
Феминитивы
Феминитивы — существительные женского рода, которые обозначают женщин, и образованы от однокоренных существительных мужского рода, являются парными к ним.

Исторически в русском языке преобладали наименования лиц мужского пола, потому что многие области деятельности были закрыты для женщин, однако в настоящее время происходит появление новых феминитивов.

На создании и использовании феминитивов-неологизмов настаивают активистки и активисты феминистского движения, протестуя против общественных традиций.

Феминитивы сегодня есть во многих языках мира, где существует грамматическая категория рода. Во французском языке феминитивы, как и в русском, образуются с помощью суффиксов. Ранее Французская академия, регулирующая употребление французского языка, отвергала создание новых феминитивов, однако в начале 2019 года Академия признала существование проблемы правильного употребления названий профессий, титулов и должностей, когда речь идет о женщинах.
К феминитивам, по словам Софии, отношение у лингвистов разное.

— Языковеды из маленьких городков, преподающие русский язык в школе, скажут, что это ужасно и мы коверкаем язык, — рассказала София. — Любой филолог, который нормально учился в университете, вспомнит, что язык - живая подвижная самостоятельная естественная система. Насильно его не заставить быть на месте. Как «кофе» получило две нормы, потому что люди говорили, что это «оно». Все зависит от того, как мы говорим. Не мы должны обслуживать язык, а язык должен обслуживать нас. Чем чаще употреблять слова, тем быстрее они попадут в словари. Общество не отвертится, уже журналисты феминитивы начинают использовать. Во многих языках феминитивы есть давно, например, в польском и чешском. В каких-то языках слова являются гендерно-нейтральными, как в английском.
Мне кажется, если я отсюда уеду, здесь все заглохнет
Сейчас девушка в академическом отпуске, оканчивает последний курс магистратуры филфака, планирует поступать в медицинский колледж.

— Я бы в медицинский университет пошла, но слишком много времени потребуется и денег, — рассказала она. — А я хочу быть в медицине. Путешествую много. Сейчас думаю, как заработать денег. В 23 года пора карабкаться. График жесткий с ЛГБТ-активизмом, поэтому на нормальную работу не устроюсь, хочу зарабатывать фрилансом.

София занимается флористикой и планирует открыть свой бизнес — оформлять букеты с авторскими стихами. Она пишет стихи, занимается музыкой и спортом, много путешествует.
— За путешествия спасибо родителям, — рассказала София. — Много где побывала, почти во всех странах СНГ (Украина, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан), ездила во Вьетнам, Польшу, Словакию, Венгрию, Италию, Францию, Бельгию, Германию, Нидерланды, Англию и другие страны. Бельгия очень понравилась. Это вторая страна по выдаче гражданства русским и вторая страна, где были узаконены однополые браки после Нидерландов. Там большая русская община. Там есть где работать — можно стать гувернанткой, учительницей музыки. Там хороший климат, очень тепло. Я очень люблю маленькие невоюющие страны. А из городов больше всего мне по духу Киев. И люди, и атмосфера нравятся. Редко мне в городах так легко: обычно на меня давит город, его суета, а там все размеренно, воздух, много зелени. В плане активизма я вижу там много простора для развития, но не могу бросить Томск, потому что мне кажется, что если я уеду, тут все заглохнет. Знаете, такое очень самоуверенное, пожалуй: «Если не я, то кто?». Страшно, что в Томске станет меньше активных людей с моим отъездом. Я люблю Томск.
Текст: Александр Мазуров

7 августа 2019
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