— Учительница была очень красивая, — вспоминает София. — Я за ней долго бегала. Если я чего-то раньше хотела, меня замыкало, пока не добьюсь своего. К цели шла напролом, ходила за ней по пятам. В итоге она вообще стала меня игнорировать. Был момент, когда она прошла мимо и не поздоровалась. Меня это сильно расстроило, и я попыталась отравиться таблетками прямо в школе.



О том, что София лесбиянка, первым в семье узнал брат. Она тогда училась на первом курсе в университете.



— У большинства представителей ЛГБТ-сообщества это происходило случайно, — рассказала она. — Кто-то что-то видел и догадывался. Я намеренно решила со всеми поговорить, потому что открытый человек. Я больше уязвима, если люди не знают обо мне: меня можно шантажировать, наговорить про меня, а так мне будет все равно. Поступила в университет и стала встречаться с девушкой. Говорила родителям, что это парень. Месяца через три рассказала все брату. Он удивился, что я раньше ему не говорила об этом. Воспринял все хорошо. Потом через какое-то время я сказала маме. На тот момент у меня уже была вторая девушка. Я сказала, что влюбилась в человека и ее зовут Света. Я все прочитала про каминг-ауты и думала, что она станет задавать много вопросов. Готова была к любой реакции, но мама впала в ступор, сидела, смотрела на холодильник и ничего не говорила. Я сказала: «Мам, ты не хочешь у меня что-то спросить?». Она плакала и говорила, что виновата в этом. У нее есть черта всегда винить себя! Я ей все объяснила. Сейчас у нас отличные отношения. Но она до сих пор верит, что я выйду замуж. Я не из тех людей, которые утверждают, что являются лесбиянками навеки. Знаю, что некоторые осознают, что они гетеро-, гомо- или бисексуалы и в 40 лет.

