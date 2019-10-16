Добрые новости
16 октября,
2019
ТВ2
Магазин без упаковки
О том, как делать акварельную бумагу из чеков и зачем продавать ручки из тетрапаков
Около полугода назад томичка Татьяна Семенова узнала о Zero Waste — новом принципе потребления. Приверженцы Zero Waste стремятся свести количество производимого ими мусора к минимуму, а его переработку сделать максимально эффективной. Отправляют отходы на переработку, переделывают старые вещи и в целом стараются не покупать лишнего. Таня этими идеями прониклась и решила рассказать о них Томску — открыла первый в городе магазин, где все товары продаются без упаковки.
Greenpeace посчитал, что каждый год россияне выбрасывают около 70 миллионов тонн бытового мусора. В Томске, по данным открытых источников, на захоронение на городском полигоне каждый день уезжает около 800 тонн отходов. При наличии в каждом районе города сеток для раздельного сбора отходов на переработку попадает меньше 10 тонн. Отчасти можно связать это с отсутствием у населения культуры раздельного сбора мусора. Но еще одна причина — большое количество упаковки, которую переработать просто невозможно. Например, яйца в маркетах возле дома продаются в упаковке из вспененного полистирола, а молочка в тетрапаках — и то, и другое почти не перерабатывается в России. Также специалисты напоминают, что даже если возможность вторичного использования есть, то цикл переработки материалов ограничен. Поэтому для действительно экологичного подхода лучше по максимуму использовать то, что еще может служить, и не поддерживать рублем производство нового потенциального мусора.

В книге «Дом без отходов» американка Беа Джонсон рассказывает, как ей удалось сократить объем мусора до литровой банки в год. К этому призывают стремиться адепты Zero Waste: пусть и не банка в год, но как можно меньше. Например, простое: можно ходить в магазин со своими многоразовыми пакетиками и следить, чтобы упаковка товара заранее не была обречена лежать на мусорном полигоне.
«Я искала идею бизнеса. Продавать продукты, еду, посуду, может быть, — рассказывает Татьяна. — Одновременно с этим начала интересоваться экологией и движением Zero Waste. И в какой-то момент стукнуло: можно ведь продавать продукты без упаковки!».

Идеями Zero Waste Татьяна прониклась с полгода назад. Как-то раз девушка читала книгу по декору интерьера, где было много идей украшений из пластика и «второй жизни» старых вещей. Это подтолкнуло ее к мыслям о разумном потреблении и сокращении отходов. Позже Таня наткнулась в Сети на курс «Теперь так», посвященный этим темам.

«Не знаю, почему я увлеклась идеями экологии, — вспоминает Татьяна. — Мусор начала разделять раньше, чем полгода назад, но не совсем понимала, к чему это и зачем. После курса «Теперь так» вникла. Его слушателям раз в неделю присылают письмо с подробным рассказом о том, как в разных областях жизни сократить потребление. Я читала, вникала в происходящее в мире из-за мусора и ужасалась. Примерно в это же время многие начали говорить о проблемах экологии. Думаю, была общая волна. Не знаю, кто ее запустил, но рано или поздно это должно было случиться».
Когда все оргвопросы по запуску бизнеса были решены, а в помещении своими силами доделали ремонт, стали готовиться к открытию магазина. На него, вспоминает Татьяна, пришли около ста человек. Большинство этого дня ждали. Вообще, томичам не чужды идеи Zero Waste, считает девушка. Потому что в городе, например, уже есть контейнеры для раздельного сбора мусора, который идет на переработку, и несколько экопроектов. Таня сходу вспоминает фримаркеты, субботники и уроки экологии для школьников от «Зеленого луча», лекции и урны для сбора мусора от проекта «Чистый университет» в ТГУ и скидки на кофе в свою кружку в нескольких кофейнях.
Тетрапаки — на трубочки, чеки — на акварельную бумагу
«К нам каждый день приходят люди, рубящиеся за экологию, — воодушевленно говорит Таня. — У меня есть много друзей, придерживающихся Zero Waste. У них, конечно, не баночка мусора в год собирается, но они стараются. Находят магазинчики рядом с домом, где берут продукты в свою тару, сдают стекло и пластик в переработку. В целом стараются не покупать ненужное».

На прилавках «Двух лимонов» стоят и знакомые крупы на развес, и то, чего обычно в магазинах Томска не увидишь. Например, зеленая гречка, амарант и тритикале. Тритикале — это гибрид ржи и пшеницы, амарант — крупа, которую называют «пшеницей ацтеков». Таня шутит, что сама не знает, как такую еду готовить. Есть в продаже весовые специи, чаи, семечки и орехи. Все это насыпают в тару, с которой приходят покупатели. Что примечательно, всю эту непривычную снедь везут с соседнего Алтайского края.

«Мы гордимся, что у нас можно купить ванилин и лимонную кислоту на развес. Если весовую паприку еще можно найти в Томске, то ванилина и лимонной кислоты нигде больше нет, — говорит Татьяна. — Из несъедобного у нас продаются бамбуковые зубные щетки, губки из растения люффы, многоразовые бахилы и ручки из тетрапаков. Тетрапак в России не перерабатывают почти нигде, но под Москвой ребята научились это делать. И вот — из одного тетрапака выходит одна ручка».
В отделе косметики на стеллажах стоят бутыли шампуней, средства для мытья посуды, зубные порошки и минеральные дезодоранты с интересными названиями: «Дыхание леса», «Объятия пушистых лап», «На подушке из мха», «Нежность первых ростков».

«Это бытовая химия и косметика от кировской компании «Голодный леший». Они веганы, не тестируют продукцию на животных и придерживаются Zero Waste. Продукцию нам присылают в больших бутылках, которые используют повторно. А мы ее переливаем в то, с чем к нам покупатели приходят».
В соседнем зале хозяйка обустроила мини-кафе, где можно выпить кофе с веганским шоколадом и почитать: тут же стоит шкаф для книгообмена. Над кофейным столиком висит на самолет. Его смастерил один из покупателей «Двух лимонов» из того, что могло бы стать мусором.

Раз в месяц в магазин можно принести и сдать макулатуру, которая в уличных сетках мокнет и портится. Пластик, стекло и алюминий можно положить в баки в любой рабочий день. А недавно в «Двух лимонах» начали принимать и кассовые чеки, чтобы делать из них акварельную бумагу.

«Чеки — это термобумага, вдобавок пропитанная разными веществами. Как макулатуру их не сдашь, потому что они не перерабатываются и портят сырье. Сжигать тоже нельзя — горящие чеки выделяют токсины. Мы нашли вариант — из чеков можно делать акварельную бумагу! Для этого их нужно разорвать на кусочки, поварить и спрессовать. Мы еще не пробовали, пока собираем чеки», — объясняет Таня.
Сейчас каждый день за покупками в «Два лимона» заходят 15-20 человек. Числом покупателей Татьяна довольна. На вопрос о типичном клиенте смеется и показывает на себя. Говорит, это девушка лет 25-ти с крашеными волосами и авоськой в руках.

«А вообще, у нас покупатели очень разные. Есть люди, которые видят вывеску «магазин без упаковки» и из любопытства идут посмотреть, — улыбается Таня. — Первое время очень много таких было, сейчас один-два в день заходят. Мы им рассказываем, для чего и почему. И ни разу еще не было негатива. Все понимают, зачем нужен Zero Waste, многие возвращаются. Жителям соседних домов нравятся наши цены и продукты, которых в других местах не купить. Они от безысходности покупают первую фруктовку и с ней к нам приходят».
Покупатели о «Двух лимонах»
Галина Сосновских, программист и мама троих детей, 37 лет
«Магазин «Два лимона» — шаг к улучшению экологической ситуации в нашем городе и регионе. В нашей жизни стало очень много мусора и одноразовых вещей. Благодаря таким магазинам можно сократить количество упаковки, которая после однократного использования отправляется на свалку. Попробуйте прийти в этот магазин со своими мешочками и баночками, купить все необходимое, даже зубную пасту и стиральный порошок. Дома вы поймете, что с этой покупкой не принесли ничего такого, что нужно сразу же выкинуть. Еще в «Двух лимонах» регулярно проходит сбор вторсырья, что помогает экономить ресурсы нашей планеты. Из исписанных бумаг можно сделать новую бумагу и не вырубать деревья. Из пластиковых бутылок можно сделать флисовую кофту, новые бутылки, новые пластиковые изделия и тротуарную плитку. Из жестяных и алюминиевых банок — новые банки, или самокаты, велосипеды, из стекла — новые стеклянные изделия».
Евгения Падалко, менеджер по работе с клиентами и преподаватель танцев, 36 лет
«Такой магазин, как этот, нужен каждому городу. Я с детства обращала внимание на мусор вокруг. И много раз слышала от людей, которые бросают обертки прямо себе под ноги: "Подумаешь, одной больше, одной меньше". И уже в то время я смогла понять, что если все обертки на газоне — это результат такого мышления. И если бы какой-то конкретный человек так не подумал, то вот конкретно вот этой штуки на газоне не было. А другой бы не подумал —и вон той. В итоге их вообще бы не было. Но все так думать почему-то не могут. Даже донести мусор до мусорки — не решение проблемы. Просто представьте, это как сгрести все обертки на газоне в одну кучу. Эстетики это не прибавит, пользы для окружающего мира тоже. А ведь свалки — это просто большие такие кучи на газоне. Просто этот газон не там, где мы ходим. И куча сама по себе меньше не становится. Я же могу по крайней мере замедлить ее рост».
Полина Галайдо, копирайтер и инструктор йоги, 39 лет
«Я стараюсь двигаться в направлении Low Waste. До Zero waste мне очень далеко, да и сомневаюсь, что в нашем городе это возможно. В магазине Два лимона я беру товары, которые нигде больше не найду без упаковки — например, зубную пасту на развес. Б Также моющие средства и шампунь на разлив. В принципе, там еще есть товары, которые и так на развес можно купить — специи, крупы. Но к «Двум лимонам» у меня в этом случае больше доверия в плане гигиены хранения этих продуктов. Я вообще готова всегда от души поддерживать важные инициативы, за которыми стоит нечто большее, чем просто желание подзаработать. Еще такой магазин нужен, чтобы обратить внимание потребителей на замусоривание мира. Может, кто-то живет и не задумывается, а увидит магазин или пост в соцсетях и подумает: О, действительно, я дофига пластика выкидываю каждый день».
О том, зачем томский бизнесмен собирает мусор во время пробежек и как живет девушка, которая почти не оставляет после себя отходов, читайте в материалах ТВ2 «Иногда накрывает мысль: Мы все умрем в мусоре» и «С Ван Гогом без мусора».

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Текст: Роман Чертовских, Елена Бронникова
Фото: Елена Бронникова
16.10.2019
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