Магазин без упаковки

Евгения Падалко, менеджер по работе с клиентами и преподаватель танцев, 36 лет

«Такой магазин, как этот, нужен каждому городу. Я с детства обращала внимание на мусор вокруг. И много раз слышала от людей, которые бросают обертки прямо себе под ноги: "Подумаешь, одной больше, одной меньше". И уже в то время я смогла понять, что если все обертки на газоне — это результат такого мышления. И если бы какой-то конкретный человек так не подумал, то вот конкретно вот этой штуки на газоне не было. А другой бы не подумал —и вон той. В итоге их вообще бы не было. Но все так думать почему-то не могут. Даже донести мусор до мусорки — не решение проблемы. Просто представьте, это как сгрести все обертки на газоне в одну кучу. Эстетики это не прибавит, пользы для окружающего мира тоже. А ведь свалки — это просто большие такие кучи на газоне. Просто этот газон не там, где мы ходим. И куча сама по себе меньше не становится. Я же могу по крайней мере замедлить ее рост».