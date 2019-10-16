Магазин без упаковки

«К нам каждый день приходят люди, рубящиеся за экологию, — воодушевленно говорит Таня. — У меня есть много друзей, придерживающихся Zero Waste. У них, конечно, не баночка мусора в год собирается, но они стараются. Находят магазинчики рядом с домом, где берут продукты в свою тару, сдают стекло и пластик в переработку. В целом стараются не покупать ненужное».
На прилавках «Двух лимонов» стоят и знакомые крупы на развес, и то, чего обычно в магазинах Томска не увидишь. Например, зеленая гречка, амарант и тритикале. Тритикале — это гибрид ржи и пшеницы, амарант — крупа, которую называют «пшеницей ацтеков». Таня шутит, что сама не знает, как такую еду готовить. Есть в продаже весовые специи, чаи, семечки и орехи. Все это насыпают в тару, с которой приходят покупатели. Что примечательно, всю эту непривычную снедь везут с соседнего Алтайского края.
«Мы гордимся, что у нас можно купить ванилин и лимонную кислоту на развес. Если весовую паприку еще можно найти в Томске, то ванилина и лимонной кислоты нигде больше нет, — говорит Татьяна. — Из несъедобного у нас продаются бамбуковые зубные щетки, губки из растения люффы, многоразовые бахилы и ручки из тетрапаков. Тетрапак в России не перерабатывают почти нигде, но под Москвой ребята научились это делать. И вот — из одного тетрапака выходит одна ручка».