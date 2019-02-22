— А чем вас привлекли Мария и Петер?

— Знаете, я так часто был на грани, что совсем не было денег. То есть работа была, но никто не хотел за неё платить, и я думал: всё брошу и пойду на нормальную работу. Но что-то меня всегда удерживало. И я не сдавался. Наверное, вот это я увидел и в них: пробиваться, не сдаваться. На документальные фильмы и сейчас не проживёшь, это скорее для сердца, для души. Конечно, я не богат, но могу прожить на профессию, которую люблю.



Когда три года прошло, мы продолжили встречаться. Петя пригласил меня на своё шестидесятилетие. Так встречаемся.



— И какая реакция на фильм?— С интересом относятся. Меня спрашивают, кому интересен этот фильм. И как-то человек встал и сказал, что не только для России, Германии, что это многослойный фильм, был бы интересен и в других странах. Ну, посмотрим. Он ещё свежий.



— А вот знаете, говорят, что негативное отношение к новой волне миграции, к политике Ангелы Меркель и в том числе среди русских. Как вы к этому относитесь?

— Это для меня очень эмоциональная тема. Мне стыдно, честно говоря. Тогда люди переезжали просто, чтобы у них была лучше жизнь. Не из-за войны. А вы знаете, когда люди плывут на лодочках через Средиземное море. И никто не покидает свою Родину просто так. У нас есть конституция, где написано, что мы должны помогать таким людям. А у нас теперь появилась партия АФД, в которой наци. Я думаю, что немцы, должны бы сделать какие-то выводы. И русские, которые сами когда-то переехали.



И разрешите покритиковать СМИ. Если новости и мужчина совершил преступление. И вот если это беженец, то упоминают, что он беженец. А если немец совершил преступление? Почему так, тогда пусть упоминают и ту, и ту нации. Всё плохое видно, если кто-то кого-то убил. Но большинство-то стараются, работают.



Мне очень обидно, что именно наши русские немцы относятся так. Вы забыли, как вы приезжали, как вас принимали?



Я сам работал на этой Балканской руте с Ральфом и ребятами из Kegali Films. Когда мы откладывали камеры, надо было вытаскивать людей из воды. Это ужас. Столько детей, которые травмировались. Конечно, иммиграция, это тяжело. В Германии думают, что они приедут, будут учить законы и сразу устроятся. Сами немцы их не помнят. А люди бегут от войны, им нужно время. Они не знают всех своих прав и прячутся.

Может, как-то по-другому надо относиться?

