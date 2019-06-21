Добрые новости
21 июня,
2019
10
фото
Истории

Левобережье без дороги...

Валентина Анкудинова
Валентина Анкудинова
2 часа назад

Томич Сергей Вольный обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь достроить левобережную дорогу и построить третий мост через Томь. До президента этот вопрос не дошел. А вот губернатор давно дал ответ: по мнению Сергея Жвачкина, у Томска нет необходимости в левобережной дороге. Правда, строить университетский кампус и новый стадион губернатор планирует именно на левобережье.

Левобережье без дороги...

О том, что университетский кампус на 20 тысяч человек будет построен на левом берегу Томи, губернатор объявил на прошедшем архитектурном форуме 13 июня.

«Я посоветовался с нашими архитекторами, строителями, ректорами и студентами — все вместе мы решили, что лучшего места для нового студенческого кампуса, чем на левом берегу Томи, не найти. Я считаю, что живописное место на берегу реки, давшей имя Томску, по праву должно принадлежать университетам и студентам. На левобережье есть размах и нет ограничений для творчества проектировщиков и будущих жителей. Тем более что левобережье расположено напротив главных томских университетов. И мы соединим два берега вантовым пешеходным мостом, который будет совсем рядом с коммунальным», — сказал губернатор.


Томичи восприняли эту новость с недоумением. 

Вынос кампуса из города еще сильнее усугубит городские проблемы. Как и стадион на левом берегу. Потому что основная проблема — это неустойчивое экстенсивное развитие. Которое пытаются компенсировать такими вот сверхпроектами, чтобы сделать хорошо хотя бы локально. Только по факту и локально хорошо не получится, и глобально целый ворох проблем добавится. На примере ТВЗ уже могли бы догадаться, что вывод активности на окраину не работает. Нужно интегрировать подобные проекты в городскую ткань, чтобы они тянули остальные территории, а не затмевали их и высасывали ресурсы, — считает урбанист, создатель сообщества «Умный транспорт Томска» Алексей Козявкин.

Левобережье без дороги...
Комментарии в группе "Администрация Томской области" в Фейсбуке под новостью о строительстве кампуса
Комментарии в группе "Администрация Томской области" в Фейсбуке под новостью о строительстве кампуса

Неудивительно, что томские архитекторы и гости форума продолжают обсуждать проект. Декан архитектурного факультета ТГАСУ Владимир Коренев вспомнил, что раньше власти города уже пытались реализовать подобную идею. 

«Безусловно, самая ключевая и понятная тема – это то, что университетский комплекс должен погружаться в среду города, — говорит Владимир Коренев. — На самом деле это так и происходит, потому что основная часть университетских объектов сосредоточена в центральной части. 84 % территории университетов находится в историческом ядре. Безусловно, это накладывает свои особенности. В свое время была концепция, которая предполагала развитие всех университетских территорий. В 2011 году была предложена такая схема: давайте свяжем историческую часть, и будем формировать ее именно как исторический центр, и новую часть, где можно разместить совершенно новый студенческий кампус». 


Над той концепцией работал «Томскархпроект» под руководством Петра Классена. Проект предусматривал строительство студенческого кампуса, включающего в себя исследовательские институты, лаборатории и бизнес-инкубатор. Его начали разрабатывать в 2008 году, надеялись получить финансирование из государственного бюджета в рамках реализации «ИНО Томска».

Левобережье без дороги...
Фото: из проекта Петра Классена

Однако некоторые томские архитекторы уже в 2011 году относились к идее строительства кампуса на левом берегу скептически. Они отмечали, что уже готов проект развития Московского тракта как межвузовской территории. А на левом берегу часть территории постоянно подтапливает.

Это достаточно серьезная акция, когда город уходит на другой берег реки, — считает один из гостей Форума, главный архитектор Московской области Александр Кузьмин. —  Большинство городов так и остаются на одном берегу. Но мне кажется, что в самом Томске достаточно много неэффективно используемой территории. А если исторически сложилось так, что вся цепочка университетов находится в одном месте, а кампус, я так понимаю, это что-то, что их должно соединить, то, может, найти место под его строительство там, где эта среда формировалась. Не уходить за реку, потому что, мне кажется, в этом случае Томск потеряет какой-то потенциал.

Но губернатор Сергей Жвачкин твердо решил строить кампус на новом берегу. Сейчас готовится документация, чтобы в конкурсе на создание проекта кампуса смогли поучаствовать «ведущие архитектурные мастерские России и зарубежья».


Помимо кампуса, Сергей Жвачкин хочет построить на левом берегу и новый стадион. Поддерживает это решение и мэр города, но Иван Кляйн настаивает на том, чтобы левобережная дорога все-таки была достроена.


«Если меня спрашивать как жителя, то я бы точно вынес стадион за территорию города, чтобы не создавать пробки и проблемы. Сейчас левобережье слабо осваивается, потому что нет ресурсов. Стадион позволил бы провести туда электроэнергию, воду, канализацию. Все возможно, но нужен крупный социальный проект. Возможно, это поспособствует и строительству третьего моста через Томь», — сказал Иван Кляйн на пресс-конференции в апреле 2019 года.


Однако про третий мост губернатор области даже не хочет слышать — называет подобные планы мечтами и говорит, что в бюджете области на его постройку денег нет.

В контексте дорожной темы хочу высказать свое мнение о строительстве третьего моста через Томь, — подчеркнул Сергей Жвачкин во время своего годового отчета 30 мая 2019 года. — Его опять захотели построить мечтатели в мэрии Томска. Позиция у меня одна: любой каприз за ваши деньги, тем более что городская администрация у нас хвастается профицитом. Но у области лишних 30 миллиардов рублей на этот мегапроект нет и не будет. <...> Нам жизненно необходим новый мост через Чулым, чтобы обеспечить круглогодичный проезд в Асино, Зырянку, Первомайку, Тегульдет. А вот необходимость третьего моста через Томь ценой в 30 миллиардов у меня вызывает вопросы. Поэтому предлагаю не витать в облаках, а ставить перед собой реальные цели.

Не видит губернатор области и необходимости в достройке левобережной дороги, строительство которой началось в 2008 году. Тогда проект строительства левобережки выиграл конкурс Минэкономразвития. В федеральном бюджете образовался излишек средств, а в Томске нашелся старый проект, который вовремя оказался в нужном месте. Старый проект когда-то готовили под застройку левобережья. Новая четырехполосная дорога длиной 11 километров должна была соединить новый и старый коммунальные мосты. Общая смета левобережной дороги составляла 3,15 млрд рублей. Работы на 2,4 млрд рублей были выполнены.

Левобережье без дороги...

Строительство левобережной дороги остановилось в 2013 году. К этому времени полотно уже было отсыпано щебенкой. Но тут сменился губернатор, а Сергей Жвачкин засомневался в необходимости левобережной дороги:


«Жить всегда нужно по средствам. Наша задача – найти компромисс между желаниями и возможностями. Пример — дорога на Левобережке. На мой взгляд, эта дорога нужна лет через 100. Дорогу построили без обочин. Счастье, что не было паводков. Я был категорически против продолжения строительства», — так тогда прокомментировал ситуацию с левобережной дорогой Сергей Жвачкин.


В 2017 году дорогу законсервировали. Сейчас она готова на 90 %. Осталось сделать две развязки, которые соединят «левобережку» с дорогами, идущими от нового моста со стороны Северска, и дорогой со стороны Тимирязевского, и положить асфальт. Сейчас самым затратным является строительство двух колец, стоимость каждого из которых — 500 миллионов рублей. 

Конечно, левобережка нужна Томску, — неоднократно говорил депутат городской Думы Василий Музалев, который на левобережке строил мосты через Тояново озеро и речку Бурундук. — Эта дорога была нужна еще в 80-е годы, потому что требовалось убрать транспортный поток из Тимирязева и Дзержинки. Предполагалось, что это будет элементом кольцевой дороги, которая разгрузит город. Отмечу, что на водозабор эта дорога никак не влияет (были споры по этому поводу — прим. ред). Доделать ее можно за год, по деньгам потребуется примерно миллиард рублей. Жалко, что время уходит. Дорога понадобится, когда встанет на капитальный ремонт коммунальный мост. Она будет нужна, как воздух.

Левобережье без дороги...
Левобережье без дороги...
Левобережье без дороги...
Левобережье без дороги...

А пока левобережную дорогу постепенно растаскивают.

Левобережье без дороги...

Ссылки по теме: 


ТОМСК: НЕДОСТРОЙКИ ВЕКА

Сергей Жвачкин: Левобережная дорога нужна Томску лет через 100

Николай Николайчук: Левобережную дорогу выгоднее не консервировать, а достраивать

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.