Левобережье без дороги...

Истории

Томич Сергей Вольный обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь достроить левобережную дорогу и построить третий мост через Томь. До президента этот вопрос не дошел. А вот губернатор давно дал ответ: по мнению Сергея Жвачкина, у Томска нет необходимости в левобережной дороге. Правда, строить университетский кампус и новый стадион губернатор планирует именно на левобережье.

О том, что университетский кампус на 20 тысяч человек будет построен на левом берегу Томи, губернатор объявил на прошедшем архитектурном форуме 13 июня.



«Я посоветовался с нашими архитекторами, строителями, ректорами и студентами — все вместе мы решили, что лучшего места для нового студенческого кампуса, чем на левом берегу Томи, не найти. Я считаю, что живописное место на берегу реки, давшей имя Томску, по праву должно принадлежать университетам и студентам. На левобережье есть размах и нет ограничений для творчества проектировщиков и будущих жителей. Тем более что левобережье расположено напротив главных томских университетов. И мы соединим два берега вантовым пешеходным мостом, который будет совсем рядом с коммунальным», — сказал губернатор.

Томичи восприняли эту новость с недоумением.

Вынос кампуса из города еще сильнее усугубит городские проблемы. Как и стадион на левом берегу. Потому что основная проблема — это неустойчивое экстенсивное развитие. Которое пытаются компенсировать такими вот сверхпроектами, чтобы сделать хорошо хотя бы локально. Только по факту и локально хорошо не получится, и глобально целый ворох проблем добавится. На примере ТВЗ уже могли бы догадаться, что вывод активности на окраину не работает. Нужно интегрировать подобные проекты в городскую ткань, чтобы они тянули остальные территории, а не затмевали их и высасывали ресурсы, — считает урбанист, создатель сообщества «Умный транспорт Томска» Алексей Козявкин.

Неудивительно, что томские архитекторы и гости форума продолжают обсуждать проект. Декан архитектурного факультета ТГАСУ Владимир Коренев вспомнил, что раньше власти города уже пытались реализовать подобную идею.



«Безусловно, самая ключевая и понятная тема – это то, что университетский комплекс должен погружаться в среду города, — говорит Владимир Коренев. — На самом деле это так и происходит, потому что основная часть университетских объектов сосредоточена в центральной части. 84 % территории университетов находится в историческом ядре. Безусловно, это накладывает свои особенности. В свое время была концепция, которая предполагала развитие всех университетских территорий. В 2011 году была предложена такая схема: давайте свяжем историческую часть, и будем формировать ее именно как исторический центр, и новую часть, где можно разместить совершенно новый студенческий кампус».

Над той концепцией работал «Томскархпроект» под руководством Петра Классена. Проект предусматривал строительство студенческого кампуса, включающего в себя исследовательские институты, лаборатории и бизнес-инкубатор. Его начали разрабатывать в 2008 году, надеялись получить финансирование из государственного бюджета в рамках реализации «ИНО Томска».

Фото: из проекта Петра Классена

Однако некоторые томские архитекторы уже в 2011 году относились к идее строительства кампуса на левом берегу скептически. Они отмечали, что уже готов проект развития Московского тракта как межвузовской территории. А на левом берегу часть территории постоянно подтапливает.

Это достаточно серьезная акция, когда город уходит на другой берег реки, — считает один из гостей Форума, главный архитектор Московской области Александр Кузьмин. — Большинство городов так и остаются на одном берегу. Но мне кажется, что в самом Томске достаточно много неэффективно используемой территории. А если исторически сложилось так, что вся цепочка университетов находится в одном месте, а кампус, я так понимаю, это что-то, что их должно соединить, то, может, найти место под его строительство там, где эта среда формировалась. Не уходить за реку, потому что, мне кажется, в этом случае Томск потеряет какой-то потенциал.

Но губернатор Сергей Жвачкин твердо решил строить кампус на новом берегу. Сейчас готовится документация, чтобы в конкурсе на создание проекта кампуса смогли поучаствовать «ведущие архитектурные мастерские России и зарубежья».

Помимо кампуса, Сергей Жвачкин хочет построить на левом берегу и новый стадион. Поддерживает это решение и мэр города, но Иван Кляйн настаивает на том, чтобы левобережная дорога все-таки была достроена.

«Если меня спрашивать как жителя, то я бы точно вынес стадион за территорию города, чтобы не создавать пробки и проблемы. Сейчас левобережье слабо осваивается, потому что нет ресурсов. Стадион позволил бы провести туда электроэнергию, воду, канализацию. Все возможно, но нужен крупный социальный проект. Возможно, это поспособствует и строительству третьего моста через Томь», — сказал Иван Кляйн на пресс-конференции в апреле 2019 года.

Однако про третий мост губернатор области даже не хочет слышать — называет подобные планы мечтами и говорит, что в бюджете области на его постройку денег нет.

В контексте дорожной темы хочу высказать свое мнение о строительстве третьего моста через Томь, — подчеркнул Сергей Жвачкин во время своего годового отчета 30 мая 2019 года. — Его опять захотели построить мечтатели в мэрии Томска. Позиция у меня одна: любой каприз за ваши деньги, тем более что городская администрация у нас хвастается профицитом. Но у области лишних 30 миллиардов рублей на этот мегапроект нет и не будет. <...> Нам жизненно необходим новый мост через Чулым, чтобы обеспечить круглогодичный проезд в Асино, Зырянку, Первомайку, Тегульдет. А вот необходимость третьего моста через Томь ценой в 30 миллиардов у меня вызывает вопросы. Поэтому предлагаю не витать в облаках, а ставить перед собой реальные цели.

Не видит губернатор области и необходимости в достройке левобережной дороги, строительство которой началось в 2008 году. Тогда проект строительства левобережки выиграл конкурс Минэкономразвития. В федеральном бюджете образовался излишек средств, а в Томске нашелся старый проект, который вовремя оказался в нужном месте. Старый проект когда-то готовили под застройку левобережья. Новая четырехполосная дорога длиной 11 километров должна была соединить новый и старый коммунальные мосты. Общая смета левобережной дороги составляла 3,15 млрд рублей. Работы на 2,4 млрд рублей были выполнены.

Строительство левобережной дороги остановилось в 2013 году. К этому времени полотно уже было отсыпано щебенкой. Но тут сменился губернатор, а Сергей Жвачкин засомневался в необходимости левобережной дороги:

«Жить всегда нужно по средствам. Наша задача – найти компромисс между желаниями и возможностями. Пример — дорога на Левобережке. На мой взгляд, эта дорога нужна лет через 100. Дорогу построили без обочин. Счастье, что не было паводков. Я был категорически против продолжения строительства», — так тогда прокомментировал ситуацию с левобережной дорогой Сергей Жвачкин.

В 2017 году дорогу законсервировали. Сейчас она готова на 90 %. Осталось сделать две развязки, которые соединят «левобережку» с дорогами, идущими от нового моста со стороны Северска, и дорогой со стороны Тимирязевского, и положить асфальт. Сейчас самым затратным является строительство двух колец, стоимость каждого из которых — 500 миллионов рублей.

Конечно, левобережка нужна Томску, — неоднократно говорил депутат городской Думы Василий Музалев, который на левобережке строил мосты через Тояново озеро и речку Бурундук. — Эта дорога была нужна еще в 80-е годы, потому что требовалось убрать транспортный поток из Тимирязева и Дзержинки. Предполагалось, что это будет элементом кольцевой дороги, которая разгрузит город. Отмечу, что на водозабор эта дорога никак не влияет (были споры по этому поводу — прим. ред). Доделать ее можно за год, по деньгам потребуется примерно миллиард рублей. Жалко, что время уходит. Дорога понадобится, когда встанет на капитальный ремонт коммунальный мост. Она будет нужна, как воздух.