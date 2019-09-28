КВН не тот или томичи не те?

Мы, как молодые КВНщики, и не знаем, что такое «другой» КВН. Знаем выражение «КВН не тот», но мы другого и не видели. Как КВНщики, мы сейчас развиваемся в окружении тех, кто играл совсем недавно либо продолжает играть в настоящий момент. И лично для меня примером являются не «Максы», хотя они очень достойный пример, а те действующие КВНщики, у которых мы учимся. Возможно, нам повезло, что в самом начале нашего пути нам помогали «Урожай», Женя Гольц, Дима Кубенин, если бы не они, нам бы было гораздо сложнее на начальном этапе.



Когда ты только начинаешь играть в КВН, ты это делаешь ради эмоций и еще не понимаешь, что эта игра – огромная система, и чтобы в ней существовать тебе нужно развиваться. Сначала ты получаешь удовольствие от первых написанных шуток, от первых побед. Но потом осознаешь, что это лишь одна сторона медали. КВН требует больших финансовых вложений, и эта составляющая может многих тормозить и пугать, если нет азарта. Участие во всех лигах платное, и чем выше статус лиги, тем больше в ней организационный сбор. Добавить к этому проезд и проживание в городе, где находится лига, получается приличная сумма. Нам 20 лет, у нас еще нет постоянного заработка, и мы плохо представляем, что нас ждет в будущем, но тем не менее мы хотим быть в игре, которая пусть и требует затрат. Когда есть хоть какая-то финансовая поддержка, со стороны университета, города или спонсоров, играть уже легче. Но за все время существования нашей команды ее по сути не было.



Еще у молодых команд поначалу есть стереотип, что вы должны писать только сами. Я не имею в виду то, что не должно быть авторских сборов, штурмов, конечно, это и есть основная деятельность команды. Но когда мы говорим про большой КВН, про телевизионный формат, там уже нужно укреплять свое выступление авторской помощью. Но она опять же не бесплатная…



Сейчас мы играем в лигах в Нягани и Тюмени, и мы видим, что в этих городах сформировано большое КВНовское движение. В Нягани билеты на КВН раскупают за месяц! Это событие для всего города. А в Томске совсем не так. Вообще, есть ощущение, что мы предоставлены сами себе. У нас нет взаимосвязи между молодыми командами, новички приходят и уходят. Почему? Потому что их никто не втягивает, никто их не заинтересовывает КВН. А может, все потому, что им просто не на кого ровняться. Новички придут в первый раз на редактуру, их наругают, шутки вырежут, а потом они выходят на сцену и не кайфуют. Из-за этого многие перестают играть. Это позже ты уже начинаешь нормально относиться к тому, что выступление не удалось, учишься проигрывать. Именно поэтому нужны школы КВН, нужны лиги. Показательный пример - томская школа КВН 2013 года. Когда я на нее приехала, я была абсолютно не знакома с КВН, но интуитивно понимала, насколько это круто. На школе нас именно учили, а не говорили, что наши шутки нельзя показывать со сцены. Поэтому мы, те, кто на ней был, втянулись в эту игру.



Нужно создавать движение, нужно, чтобы команды между собой общались, чтобы были хорошие школы. Ведь если нет КВНовской среды, то и КВНщиков не будет.





