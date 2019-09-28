Добрые новости
28 сентября,
2019
КВН не тот или томичи не те?
Что стало с томским КВН?
С того момента как томичи перед экранами болели за команду КВН «МаксимуМ» прошло уже больше 10 лет. Со времен победы в Высшей лиге «Детей лейтенанта Шмидта» (1998) - больше двух десятилетий. «Северному слиянию» в 2014 году не удалось пройти в Вышке дальше 1/8. С тех пор про томский КВН в России не слышно. Почему так? В поисках ответа на этот вопрос мы поговорили с КВНщиками разных эпох.
Виталий Гасаев
Автор и актер команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта»
КВН – это в первую очередь команда, а найти единомышленников всегда тяжело. Да и сейчас время показывает, что проще пробиться в одиночку: для этого существуют различные Comedy Battle, StandUp… Гораздо проще ездить одному, а вот командой… Чем больше народу, тем, соответственно, дороже куда-то ехать играть в лиги. Поэтому сейчас существует тенденция на малочисленные команды. Когда мы-то играли, КВН уже был шоу-бизнесом со своими подводными камнями, а сейчас так вообще все поставлено на коммерческую основу.

В нашу КВНовскую молодость было совершенно другое время. Телевидение не было так насыщено юмористическими программами, тогда шли только КВН и «Смехопанорама» с Петросяном. КВН был популярен так, что на играх в городе не было свободных мест! Да и мы были фанатами своего дела, показывали новое. До нас в КВН не было такого, что в выступлении одни шутят, одни поют, одни танцуют и еще по бокам на подтанцовке люди. Мы были молодые, голодные и амбициозные и понимали, что для того, чтобы что-то получить, нужно много вкладывать и работать. А сейчас молодые хотят денег. Причем много и сразу.

У нас каждый день были репетиции, а чем ближе к выступлению, тем их больше. А так как мы еще и сами писали шутки, после репетиций приходили домой и продолжали думать над материалом. В команде мы учились друг у друга: ребята из «Люкса» [театр эстрадных миниатюр «Люкс», Томск] учились у нас петь и танцевать, а мы [шоу-театр «Калейдоскоп», Барнаул] у них актерке.

«КВН уже не тот», говорят те, которые видели тот КВН. Раньше было по две команды в полуфинале, финале! А сейчас наберут по 6-8 команд, и ты сидишь вроде смеешься, а в голове ничего не откладывается. Сейчас юмор другой. Даже Масляков говорил: «КВН – игра молодых», поэтому игра никогда не стоит на месте, она постоянно меняется. Сейчас все меньше текстового юмора, все шутки теперь надо показывать – главное, чтобы было смешно.

Команда КВН "Дети лейтенанта Шмидта", Томск
Образовалась в 1996 году после объединения томского театра эстрадных миниатюр «Люкс» и барнаульского шоу-театра «Калейдоскоп». В 1997 году команда стала чемпионами лиги «КВН-Сибирь», Новосибирск. В 1998 году «ДЛШ» впервые приехали на сочинский фестиваль команд КВН «КиВиН» и сразу попали в гала-концерт и Высшую лигу, в которой они стали чемпионами в том же году. «ДЛШ» – обладатели «КиВиНа в золотом» и дважды – «Летнего кубка чемпионов».
Сложнее сейчас или легче… Мне кажется, ничего не изменилось. Если ты талантливый, то рано или поздно пробьешься. И если уж ты поехал на фестиваль [ежегодный Сочинский фестиваль команд КВН «КиВиН»], то не трать время зря. Общайся, впитывай, обменивайся опытом, учись, где-то что-то подсматривай. Это пригодится.
Думаю, если человек по-настоящему любит КВН, он хочет уйти оттуда чемпионом
Дмитрий Вьюшкин
Автор и актер команды КВН «МаксимуМ»
Мне кажется, сейчас в Томске КВНщиков как раз достаточно. Городу не хватает именно команды! А команде нужен опыт. Но опыт ты можешь получить только тогда, когда погрузишься в эту игру полностью, с головой: нужно писать шутки, репетировать и, главное, много выступать.В свое время мы перед каждой игрой, будь то Первая Лига МС КВН или Высшая Лига МС КВН, проводили факультетские игры ТГУ.

Команда КВН "МаксимуМ", ТГУ, Томск
Команда была создана в 2000 году. За время своего существования Максы стали чемпионами Томска (2000), вице-чемпионами центральной лиги МС КВН «Азия» (2001), дважды вице-чемпионами Первой лиги МС КВН (2002, 2003), дважды чемпионами Премьер-лиги МС КВН (2004, 2005). В 2008 году «МаксимуМ» взял чемпионство Высшей лиги КВН. Также они – обладатели Малого КиВиНа в темном (2005, 2006), Малого КиВиНа в светлом (2007), Большого КиВиНа в золотом (2008) и Большого КиВиНа в светлом (2009).
На каждую такую игру мы собирали новое выступление. Зачем? Чтобы проверить свой материал и набить руку в актерском мастерстве. Представьте, в год в Премьер-лиге 5-6 игр, а так как перед каждой игрой мы проводили факультетский КВН, получается 13-14 игр в год! И это только Премьер-лига, и я не говорю про Вышку, в которой есть Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН», Кубок чемпионов… Мы были постоянно в творчестве, постоянно в КВНе. Конечно, у нас было и свободное время тоже. В определенный момент у нас появилась финансовая поддержка со стороны губернатора Томской области, мэрии Томска, кстати, ТГУ нас поддерживал всегда. И после этого нам стало гораздо легче играть, и мы стали чемпионами. Сравнивая тогда и сейчас, скажу, КВН тот, просто сейчас время другое.
Евгения Гольц
Автор и актер команды КВН «Селивановы», г. Ульяновск,
автор и актер команд «Северное слияние», «Евген и ребята», г. Томск
В нулевые на волне «Детей лейтенанта Шмидта» и «Максимума» в Томске был КВНовский бум. У нас не так много что происходило, чтобы не следить за командой, которая несколько лет играет на Первом канале. Да и в городе тогда было много лиг и команд. В каждом университете был КВНовский движок, та команда-хедлайнер, которая развивала КВН в нем. У нас даже не было времени, чтобы ходить на все игры. А сейчас такого примера для подражания нет. «Это же те, из телика!» - вот же движок для любого школьника и первокурсника, чтобы поехать на школу КВН и начать заниматься этим.
Мы тогда были старшеклассниками и подхватили эту волну - занимались КВН в кружке во Дворце детей и молодежи. Нам читали лекции, как писать шутки, рассказывали разные схемы построения шуток, и все это было систематически. Вот так, кто-то ходил на танцы, кто-то на гитару, а мы на КВН. Мы готовили по несколько конкурсов, соревновались в лигах и знали этих «Максов» [«Максимум»] через одно рукопожатие. Тех парней, которых мы смотрели по телевизору, за которых болели! И университетская лига казалась нам сильной – там же «Максы» играли! Кстати, они потом в ней и редакторами были. Помню, как-то раз опоздала на редактуру, а когда прибежала, увидела уже только ЕГО спину, подумала: «Вау, нас редактировал Бурковский…» [Андрей Бурковский, участник команды КВН «Максимум]. «Максы» выступали на всех мероприятиях города, их популяризировали, им помогали, их любили. Все хотели быть, как они. И когда в 2012 году мы образовали команду «Северное слияние», то поставили максимальную цель – тоже стать чемпионами Вышки, но в 2018 году. И вот тогда уже возникла проблема – поколение «ветеранов» КВН, тех, кто играл в одно время с «Максами», ушло, и нам не с кем было соревноваться. К своей цели мы шли 2 года, пока в марте 2014 года не вылетели из первой игры Высшей Лиги.

Купите хотя бы желтые ботинки.
Вы как продавцы хёндаев!
Если сравнивать нас и «Максимум», то они были классической командой. Мы тоже классика и по сути закосили под «Максов». Но по факту мы не получились такими, как они. У нас даже форма была, как у них – ребята в пиджаках, но нас уже воспринимали смешно. Но нам даже Шпеньков [Дмитрий Шпеньков, редактор Высшей Лиги МС КВН] тогда сказал: «Купите хотя бы желтые ботинки, вы как продавцы хёндаев». Так вот, если Максы в своих черных пиджаках были в моде, то мы в таких же пиджаках были уже чем-то устаревшим.

«Северное слияние» вылетает из вышки, и можно было, конечно, продолжить играть и пойти в новый сезон, но тогда это нужно было далеко не всем.

Сборная команда КВН «Северное слияние», Томск-Ямал
Команда была образована в 2012 году. Сборная играла в центральной лиге «Азия» МС КВН, в Первой лиге МС КВН. По итогам сочинского фестиваля 2014 года команда прошла в Высшую лигу, где удалось сыграть только в 1/8.
Поэтому мы какой-то непонятной компанией снова начали играть теми, кто хотел, – так появились «Евген и ребята». Тогда нам уже было с кем соревноваться в Томске, выросли сильные команды КВН «Урожай», «Дождь». В команде не было проблем с энтузиазмом, но уже никто так сильно не хотел попасть в Высшую Лигу. И вот судьба еще раз нам дала шанс, и мы по итогам Сочинского фестиваля "КиВиН" 2016 года прошли «Евгенами» в Премьер-лигу. Но то, что изначально в команде все было как-то на лайте, и то, что отнеслись к этому не так серьезно, как нужно было, помешало нам пройти дальше 1/8.

Команда КВН «Евген и ребята», ТГУ
Команда образовалась в 2014-м, в этом же году «Евгены» стали чемпионами лиги «Томск» и на следующий год вновь завоевали чемпионство. В 2016 году команда прошла в Премьер-лигу КВН, где сыграла в 1/8.
С 2018 года Евгения Гольц – автор и актер команды КВН «Селивановы», четверть-финалиста Высшей Лиги 2019 года.

Не жалеешь, что сейчас представляешь не Томск?
Не скажу, что болит сердце или просыпаюсь ночью в холодном поту: «Почему не Томск?». Это уже мое личное. И когда мы этой командой дойдем до серьезных высот, я не обломаюсь, что представляла Ульяновск. Но мне бы хотелось, чтобы какая-то команда представляла Томск в серьезных лигах, чтобы было на кого возложить надежды. И если бы сейчас была такая команда из Томска – КВН в городе сразу бы начал оживать и заинтересовывать больше людей.
Почему КВН в Томске не так востребован, как раньше?

Есть много факторов «почему». Сейчас КВН уже не единственное место для юмора. В 2005 году появился Comedy Club и начали плодиться разные около-КВНовские проекты. И встал вопрос: «Зачем мне играть в КВН, если я могу поучаствовать в Comedy Battle или пойти в StandUp, например? Возможно, коллективное творчество, которым и является КВН, уже отмершая форма и сейчас все стремятся к чему-то индивидуальному. Хотя в то же время начинает расцветать «Импровизация» – тот же КВН, но неподготовленный [формат «Импровизации» подразумевает участие команды от 4 до 6 человек].

Сейчас в Томске нет системы и в городе некому за нее хорошо взяться. Да, начинающие команды приходят играть в томские лиги, но они проходят сквозняком. Как этого избежать? Может быть, перед каждой игрой, где появляются такие «зародыши» команд, стоит проводить школы КВН и учить играть? Хотя раньше никто никого не учил, но почему-то было по 20 команд на фестивалях лиг. Тогда команды сами собой плодились, плюс были старички, с которыми было интересно посоревноваться. А сейчас даже соревноваться не с кем. Если сравнить «тогда» и «сейчас», все то же самое: те же самые мальчики, те же девочки, того же возраста. Просто старички, выросшие на триумфе «Максов» и «Детей лейтенанта Шмидта», «вымерли», а новички еще не народились. Из-за этого кризис и какая-то яма.
Но такая «яма» не во всех регионах, привести в пример тот же Красноярск, в котором КВН до сих пор развивается. Возможно, это происходит на волне «Молодости» и «Плохой компании» [красноярские команды КВН, участники Высшей Лиги МС КВН], к их редакторам едут команды с разных регионов. А зачем приезжать в Томск? Обычно едут за редакторами, и вот в Новосибирске редактирует Аркадий Дьяченко [чемпион Высшей Лиги 1995 года, ТОП-5 редакторов МС КВН], а в Томске Женя Гольц. К кому ты поедешь? Так что, может быть, если бы мы не упустили свой последний шанс «Евгенами», к нам бы в Томск тоже ездили.
Если и заниматься чем-то, то заниматься этим максимально.
А то будет, как у нас в Премьерке.
Павел Янчук
Редактор ОЛ МС КВН «Томск», участник команд КВН «Молодость», «Виасипед», «Красота»
Сейчас в лиге «Томск» мало команд, и я ЗА это. Меньше команд – выше уровень. Лучше пусть будет мало тех, кто хочет, чем много тех, кто ждет, что за них что-то сделают. Раньше был КВН по 4 команды в игре, и ничего, вся страна собиралась у экранов. Это позволяло командам плотно поработать и показать все, что хотят. Тем более когда доходишь до теле-лиги, уже никто не должен сомневаться в твоем чувстве юмора.

Сейчас в Высшую лигу берут больше команд, и популярность КВН, соответственно, больше в тех регионах, где есть команда-участница Вышки. Но при этом лиг, более низших по статусу, делают меньше, специально для того, чтобы команды аккумулировались в шести Центральных лигах и в четырех телевизионных.

Почему раньше КВН был более популярен? Это был остаточный эффект отсутствия в стране юмористических программ, кроме КВН. Но из-за появления таковых у юмористов возникли новые векторы развития. И да, там сложнее, там нет команды, и чтобы чего-то достичь, тебе самому нужно быть уникумом. Тем не менее за все это время пробиться «туда» удалось только двум из Томска – Стасу Старовойтову и Сергею Федотову, все остальное ерунда.

Не совру, если скажу, что до сих пор КВН – самая популярная телепрограмма в слоте «Юмор», вторая по популярности – Comedy Club. Да, сейчас КВН видоизменяется, но творчество же видоизменяется вместе с обществом. Сложно создать шедевр для людей, когда те не понимают простую математику. Все развивается по спирали, и я считаю, что сейчас происходит возвращение популярности КВН. Тех, кто следит за КВН в телеграм-каналах, очень много, растет сама среда, выходит Премьер-лига, Детский КВН – все это ведет к динамике. И рано или поздно «наверх» придет команда из Томска, просто нужно понимать, какие команды будут нужны в теле-лигах через год-два.

Поэтому моя задача как редактора здесь, у истоков, у команд формировать КВНовское мышление, то есть осознание того, как они своими силами могут сыграть против соперников. Но вот чтобы попасть в теле-лигу, им нужно определенное количество времени поиграть в серьезный КВН. Поиграть в Центральных Лигах МС КВН, и пока команды не наберутся опыта, они никому не будут нужны даже в Первой лиге МС КВН. Те же «Максы» столько играли и столько придумывали, они были просто машиной, в которой каждый был очень хорошим автором. Поэтому, команды, работайте, просто работайте.

Любите не себя в КВН, а КВН в себе.
Дарья Показаньева
Автор и актер команды КВН "Вояж", ТГУ
Мы, как молодые КВНщики, и не знаем, что такое «другой» КВН. Знаем выражение «КВН не тот», но мы другого и не видели. Как КВНщики, мы сейчас развиваемся в окружении тех, кто играл совсем недавно либо продолжает играть в настоящий момент. И лично для меня примером являются не «Максы», хотя они очень достойный пример, а те действующие КВНщики, у которых мы учимся. Возможно, нам повезло, что в самом начале нашего пути нам помогали «Урожай», Женя Гольц, Дима Кубенин, если бы не они, нам бы было гораздо сложнее на начальном этапе.

Когда ты только начинаешь играть в КВН, ты это делаешь ради эмоций и еще не понимаешь, что эта игра – огромная система, и чтобы в ней существовать тебе нужно развиваться. Сначала ты получаешь удовольствие от первых написанных шуток, от первых побед. Но потом осознаешь, что это лишь одна сторона медали. КВН требует больших финансовых вложений, и эта составляющая может многих тормозить и пугать, если нет азарта. Участие во всех лигах платное, и чем выше статус лиги, тем больше в ней организационный сбор. Добавить к этому проезд и проживание в городе, где находится лига, получается приличная сумма. Нам 20 лет, у нас еще нет постоянного заработка, и мы плохо представляем, что нас ждет в будущем, но тем не менее мы хотим быть в игре, которая пусть и требует затрат. Когда есть хоть какая-то финансовая поддержка, со стороны университета, города или спонсоров, играть уже легче. Но за все время существования нашей команды ее по сути не было.

Еще у молодых команд поначалу есть стереотип, что вы должны писать только сами. Я не имею в виду то, что не должно быть авторских сборов, штурмов, конечно, это и есть основная деятельность команды. Но когда мы говорим про большой КВН, про телевизионный формат, там уже нужно укреплять свое выступление авторской помощью. Но она опять же не бесплатная…

Сейчас мы играем в лигах в Нягани и Тюмени, и мы видим, что в этих городах сформировано большое КВНовское движение. В Нягани билеты на КВН раскупают за месяц! Это событие для всего города. А в Томске совсем не так. Вообще, есть ощущение, что мы предоставлены сами себе. У нас нет взаимосвязи между молодыми командами, новички приходят и уходят. Почему? Потому что их никто не втягивает, никто их не заинтересовывает КВН. А может, все потому, что им просто не на кого ровняться. Новички придут в первый раз на редактуру, их наругают, шутки вырежут, а потом они выходят на сцену и не кайфуют. Из-за этого многие перестают играть. Это позже ты уже начинаешь нормально относиться к тому, что выступление не удалось, учишься проигрывать. Именно поэтому нужны школы КВН, нужны лиги. Показательный пример - томская школа КВН 2013 года. Когда я на нее приехала, я была абсолютно не знакома с КВН, но интуитивно понимала, насколько это круто. На школе нас именно учили, а не говорили, что наши шутки нельзя показывать со сцены. Поэтому мы, те, кто на ней был, втянулись в эту игру.

Нужно создавать движение, нужно, чтобы команды между собой общались, чтобы были хорошие школы. Ведь если нет КВНовской среды, то и КВНщиков не будет.


Как говорят теоретики, время, которое тратит команда на то, чтобы дойти до Высшей Лиги, в среднем занимает 5-6 лет. Добавить к этому бесконечной работы, упорства и той КВНовской среды в Томске, которая сможет взрастить, поддержать и направить молодых КВНщиков в нужное юмористическое русло, и, может быть, такой же «машиной», как «Дети лейтенанта Шмидта» или «Максимум», снова станет молодая и перспективная команда томичей?
Екатерина Соколова
28 сентября 2019 года
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.