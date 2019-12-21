Куда деть мусор? Сделать из него керамику!

Истории

Знакомьтесь, Дарья Бирюкова – дизайнер-алхимик из Нидерландов. «Алхимик» – слово не случайное здесь. Философский камень и эликсир вечной жизни Дарья пока не нашла. Но вот золото из дорожной гальки – это уже близко... Дарья придумала, как обычный мусор можно использовать для производства керамики. Родом Дарья из России. Училась промышленному дизайну в Австрии и Голландии. В 2018 году она основала свое ИП — индивидуальное предприятие Mixtura в голландском городке Эйндховен для поиска решений, как делать новые продукты из переработанных материалов. В Томске дизайнер-алхимик оказалась по приглашению «Живой лаборатории» для участия в воркшопе на базе ТГАСУ, который проходил при поддержке посольства Нидерландов в РФ. Мы решили воспользоваться приездом Дарьи в наш город, чтобы подробней узнать о ее изобретении и переработке вторсырья в Голландии. Потому что у нас в России с этим очень большие проблемы.

Фото: Виктория Мучник

Дарья рассказала, что выросла и закончила школу в Оренбурге. Затем поступила в Московский университет электронной техники на промышленного дизайнера. После Москвы отправилась поучиться в Австрию в университет прикладных искусств.

— Когда я закончила магистратуру по промышленному дизайну, то мне предложили пройти практику в Эйндхофене в Голландии, — рассказывает Дарья.— Туда на самом деле очень трудно попасть, потому что Академия дизайна очень маленькая, но известная на всю Европу. Мне повезло, что я туда попала. Это изменило мое отношение к дизайну. Там используются по-настоящему инновационные методы. Мы отвечали на вопросы — для чего дизайн, какова задача дизайна в современном мире и какие проблемы он должен решать. Меня это все зацепило, и я решила пройти практику в дизайн-студии. Защитив диплом в Вене, я вернулась в Голландию, и меня взяли фрилансером на работу.

В 2015 году Дарья открыла свою собственную студию. По ее словам, это очень просто и ничего не стоит. Голландия — страна маленьких предпринимателей, где каждый старается после выпуска из университета или академии начать какое-то свое дело, продвинуть какую-то свою идею. Это называется в Голландии «one-man business», по-русски ИП — индивидуальное предприятие. Зарегистрировать его очень просто, поэтому дизайнеры и архитекторы практически все имеют свои студии. Или объединяются в небольшие коллективы для выполнения какого-то большого заказа.

— Я заходила на страничку вашей студии «Mixtura» и выяснила, что вы не просто дизайнер, а дизайнер-алхимик, который проводит эксперименты с отходами и вторичным сырьем. Можно про это подробней?

— Когда я заканчивала обучение, то у меня была задача сделать мастер-диплом. В Голландии все построено на исследовании новых материалов, очень популярно узнавать опыт других стран, и поэтому я решила поехать в Узбекистан. Там очень много разных ремесел, и мой выбор пал на керамику. Я написала много писем различным ремесленникам, и один из них мне ответил — чудесный мастер Алишер Назиров. Его керамика очень высоко котируется в Узбекистане. Он нас провез по лучшим мастерским в Узбекистане.

Фото: с личной странцы в Фейсбуке

— Меня поразил тот факт, что они до сих пор производят керамику из местного сырья, из местных зол, и это ценится в Узбекистане не меньше, чем, например, ювелирные украшения. Для меня был интересен не сам процесс изготовления керамики, а приготовление золы. Проблема с золой, которая используется для глазури, заключается в том, что ее можно получить только при сжигании определенных растений (кирк бугина, чоройнака или гулоба, зола которых богата окисями натрия калия, магния –ред.). Эти пустынные растения надо собирать и затем пережигать. Раз в год ремесленники выходят с палатками, собирают эти растения, потом делят между собой. Затем сжигают эти растения и зола идет в глазурь, которой покрываются керамические изделия. Классный сине-голубой цвет, которым они покрывают посуду, дает как раз именно эта зола.

Фото: с личной страницы в Фейсбуке

Проблема заключалась в том, что растения, которые узбекские мастера превращают в золу и затем используют для изготовления глазури, не так-то просто найти. По словам Дарьи, никто не знал, чем их можно заменить. Ей стало это интересно как исследователю. В Австрии она начала тестировать другие золы и нашла добавку, которая будет пригодна для изготовления глазури. Это была скорлупа ореха. Дарья обрадовалась, что нашла замену, но встал вопрос, где найти большие объемы скорлупы. Стала искать другое подходящее сырье и так вышла на мусороперерабатывающую компанию, у которой оказалось золы как грязи. Зола от сжигания общего мусора подошла для создания глазури.

В Голландии при переработке мусора его очищают от тяжелых металлов и других вредных веществ, которых не должно быть во вторсырье, и только затем перерабатывают. Переработанное вторсырье в Нидерландах используют в строительстве дорог, велосипедных дорожек и других видах благоустройства. Однако в керамической промышленности втросырье никогда не использовали и даже не думали об этом. Пока этим вопросом не задалась дизайнер из России.

Фото: Живая лаборатория

Дарья рассказала, что нужную для керамики золу получают из общего мусора. Не из стекла, бумаги или пластика, а из того, что не пошло в раздельный сбор мусора. В Голландии общий мусор собирают в отдельные серые контейнеры. Одна из мусороперерабатывающих компаний согласилась на предложение Дарьи провести эксперимент.

— Когда мы получили первые экземпляры, то они были шокированы, — рассказывает Дарья.— А в 2018 году компания запатентовала два новых рецепта изготовления глазури для высокого и для низкого обжига. Сейчас мы используем эту глазурь на фасадных кирпичах, керамической плитке и посуде.

— Можно уточнить, т. е. это именно вы придумали, как из мусора делать керамику?

– Да, это мое открытие, оно запатентовано. Но у меня не было у самой денег, чтобы оформить патент на себя, поэтому это сделала компания по переработке вторсырья, которая оплатила все исследования. Но когда продается сама глазурь, то мне платят небольшой процент.

Сейчас у Дарьи есть своя студия, где она проводит испытания и делает небольшие заказы на керамику. Самой ей покупать оборудование было дорого, поэтому Дарья нашла помещение, где есть печь для обжига, и арендует его еще с несколькими коллегами. То, что выставлено на сайте Дарьи Mixtura, можно купить. Но это не основной вид заработка дизайнера. Выгоднее брать заказы на определенную работу.

Изобретение нового материала для глазури дало Дарье много новых контактов. Так, на нее вышла крупная компания Urban Nature Culture Amsterdam , которая производит посуду и занимается продвижением sustainable goods (товаров, которые не оказывают негативного воздействия на окружающую среду, общество и будущее). Производители посуды обратились к Дарье, потому что решили использовать second hand керамику. Большая часть старой посуды в Голландии просто выбрасывается, а в компании решили, что ее можно использовать вторично, если переглазуровать и дать посуде новый цвет. Они предложили Дарье попробовать поэкспериментировать с ее глазурями, потому что им нравилась сама идея, что они сделаны из мусора. В этом году компания выпустила первую партию такой посуды, и она пошла на ура.

— Оказалось, что старой посуде любой формы можно придать один стиль, комбинировать разные цвета, использовать какой-то общий дизайн, — говорит Дарья. — Таким образом можно заключить контракт с каким-то отелем или рестораном, что когда посуда изнашивается или выходит из моды, то можно ее принести нам и она заиграет новыми цветами. Плюс в компании решили создать открытую мастерскую, куда люди могут принести свою старую посуду и дать ей новую жизнь.

Фото: Дарья Бирюкова

Есть и примеры использования керамической плитки, сделанной из мусора. В городе Бреда построен дом, в котором все сделано только из sustainable, устойчивых материалов. Кирпичи из переработанного мусора, черепица их солнечных панелей. Хозяйка этого умного дома выбрала плитку из мусора для внутреннего оформления дома.

— В Роттердаме есть компания AVR, которая энергию от сжигания мусора поставляет для отопления домов, – рассказывает Дарья. — Они тоже заказали нам партию такой плитки для оформления своего центра. Сейчас по сути только начинаются проекты с использованием керамики из вторсырья. Потому что на самом деле было очень сложно найти контакты с фабрикой, которая готова к каким-то изменениям. Фабрик в Голландии много, но они и так хорошо живут и особо не нуждаются в экспериментах. Это ответственный шаг – перейти на новое сырье. Сейчас удалось договориться с фабрикой на севере Голландии «Albarello», и они уже выводят нас на крупные заказы. При строительстве нового здания в Роттердаме и там будут использоваться фасадные кирпичи, сделанные в том числе и из обычного мусора.

Фото: Дарья Бирюкова