Кто задолжал Южным воротам?

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Жители микрорайона Южные ворота недовольны развитием района. В конце ноября они направили обращение в компанию ТДСК, где поставили строительной компании в вину отсутствие поликлиники, дорог, спортивного комплекса и отклонения от проекта застройки. Обращение подписали около 600 человек.

В ТДСК же говорят, что план по развитию района они не просто выполнили, а перевыполнили. Мол, они готовы построить все, только денег на это «все» у администрации нет.

«Строится не по утвержденному проекту»

В своем обращении жители Южных ворот критикуют ТДСК за то, что компания строит район не по утвержденному ранее плану.

«По факту более трех лет строительства имеем ряд несоответствий утвержденному проекту застройки. Например, должно быть построено три детских сада на общее количество мест в 870. Но построено два детсада на 245 мест и планируется третий детсад на 220 мест вместо 340! При этом переквалификация всей школы-сада в детсад на 260 мест под вопросом. Итого будем иметь 465 мест в детсадах вместо требуемых 870 мест. При этом в очереди в детсады на текущий момент стоят около 700 детей только по мкр. Южные ворота», — говорится в обращении жителей.

Также они отмечают, что в 2015 году застройщик обещал школу на 1600 мест, а построил стандартную на 1100 мест.

«По проекту застройки должна быть поликлиника на 1000 посещений. Почему такой важный социальный объект запланирован на земле, принадлежащей физическому лицу, даже не проживающему на территории РФ? На данный момент другого участка земли под строительство поликлиники в Южных воротах не выделено. Почему не передали альтернативный участок земли под поликлинику, как это сделано с землей под объект для РПЦ?» — спрашивают жители.



Также они говорят о транспортной недоступности Южных ворот, где до сих пор не запущены дополнительные автобусы и нет отдельной дороги.

«Будут ли в мкр. Южные ворота доступный для жителей спортивный комплекс, стадион, и когда? Почему не строятся подземные паркинги? Почему не обеспечена безопасная пешеходная доступность жителей? Будет ли размещено пожарное депо? Зачем нужно было вообще проводить публичные слушания в 2015 году, спрашивать мнение жителей, если потом на это мнение наплевали и строите так, как вам выгодно, а не так как, положено по проекту застройки?» — задаются вопросами жители.

Строители ни при чем?

В ТДСК говорят, что они – строительная компания, которая за последние несколько лет построила ряд крупнейших объектов. Но сейчас ситуация поменялась. Из-за изменений в долевом законодательстве у компании нет свободных денег. Если раньше компания могла построить школу или садик за свои деньги, а потом ждать, когда область эти учреждения соцсферы выкупит, то сейчас этот вариант невозможен.

Если бы это была жилая недвижимость, то мы бы сами решали эти моменты: сколько нужно ее, кому продавать и по какой цене. Социальные объекты должны быть в каждом жилом комплексе, но здесь мы уже в роли исполнителя заказа. Да, мы иногда строили, забегая вперед и за свой счет, но сейчас это невозможно, — объясняют в компании.

Там подчеркивают, что социальный объект нужно не только построить, но и взять его на баланс. А с выкупом даже уже построенных помещений у области возникали проблемы.

Так, в 2018 году ТДСК построила два детских садика на 145 мест с ясельными группами: на ул. Грачева, 4а в микрорайоне Южные ворота и на улице Береговой, 10 в микрорайоне Радонежский. Однако в бюджете были деньги только на один новый детский сад.

«Принцип такой: мы строим детские сады с ясельными группами, типовые объекты, которые входят в реестр Минстроя. Что касается параметров финансирования, на 2018 год федеральный трансферт – 150 млн рублей, на 2019-й —160 с небольшим млн. Наше региональное софинансирование определено пока в размере 30 млн рублей на каждый год. Поэтому на этот год у нас финансирование порядка 180 млн рублей. По сути, это один объект столько стоит. Поэтому необходимо и требуется найти деньги, чтобы запустить два новых объекта в этом году», — объяснялся по этому поводу замгубернатора по строительству Евгений Паршуто с журналистами.

Именно из-за поиска денег на выкуп здание детсада некоторое время простаивало. Детсад-ясли на улице Грачева, 4а был построен в 2018 году, а дети начали посещать группы только в июле 2019 года.

На выкуп построенной школы в бюджете заложено 1,1 млрд рублей (687,8 миллиона из областного бюджета и 393,6 миллиона из федерального). Выкупить ее планируют в 2020 году, открыться она должна 1 сентября следующего года.

Некоторые жители считают, что строительство поликлиники является обязанностью застройщика. Однако в соответствии с Градостроительным кодексом развитие социальной инфраструктуры, включая объекты здравоохранения, является обязанностью органов муниципальной власти — в данном случае администрации Томского района. <...> В утвержденной документации проекта планировки жилого района Южные ворота не предусмотрено размещение поликлиники, так как потребность не обозначена в задании на проектирование, — говорится в ответе ТДСК жителям.

Там подчеркивается, что строительство поликлиники возможно только на земле муниципалитета.

«В концепции застройки жилого района Южные ворота предусмотрена возможность размещения поликлиники на 1000 посещений в смену. Предполагаемая территория расположена между жилыми домами и детским садом на улице Грачева. Эти земельные участки принадлежат Томскому району и частным лицам. В случае подготовки администрацией Томского района участка под строительство объектов здравоохранения ТДСК готово принять участие в аукционе на право строительство поликлиники», — подчеркивается в ответе.

Жители Южных ворот, уставшие ждать, опубликовали петицию, адресованную губернатору, с просьбой построить поликлинику.

«Ни взрослые, ни дети не могут получить компетентную медицинскую помощь у себя в поселении. В отделении общей врачебной практики, которое имеется у нас, нет узких специалистов, и за получением профессиональной медицинской помощи приходится ехать на общественном транспорте в Лоскутово с двумя пересадками (а это около двадцати километров по пути следования автобуса). При этом очень многим жителям этот многочасовой путь приходится преодолевать с маленькими детьми. В такой же сложной ситуации оказываются пожилые люди и маломобильные граждане.

По проекту мкр. Южные ворота было предусмотрено строительство поликлиники. Но на данный момент работа не ведется. Мы все просим вас как можно скорее изыскать возможность и выделить деньги на строительство большой поликлиники в нашем поселении. Этот социальный объект остро необходим всем жителям нашего поселения, — говорится в тексте.

С момента опубликования под петицией подписались около тысячи человек.

При этом в настоящее время в проекте бюджета Томской области деньги на поликлинику в Южных воротах не заложены.

Сети, садики, дорога и школа

Строительство района Южные ворота началось в 2015 году. Тогда в феврале компания ТДСК объявила, что за пять лет инвестирует 30 млрд рублей в строительство нового жилого комплекса. Планировалось, что будут построены около 600 тысяч квадратных метров на 10 тысяч квартир эконом-класса, где станут проживать 18 тысяч жителей.

Начали с сетей, которых в районе никогда не было. Инженерные сети стоили порядка 400 миллионов рублей, дороги – еще около 200 миллионов, а до этого землю пришлось выкупать у частников.

«Нам пришлось эту землю сформировать и выкупить. Совершенно очевидно, что это легло на себестоимость и на цену квадратного метра. Вообще-то, подготовка территории не дело застройщика. Если бы этого не было у нас в составе, примерно на 30 процентов квартиры могли быть дешевле», – комментирует глава ТДСК Александр Шпетер.​

Не сказать, чтобы проблему транспортной доступности вовсе игнорировали. Так, в 2014 году на деньги области и федерации был расширен железнодорожный переезд на площади Южной. В 2015 году власти договорились с РЖД о проекте реконструкции Степановского переезда с расширением до четырех полос. Планировалось, что, как и в случае с Мокрушинским переездом, расширение после утверждения проекта произойдет быстро, то есть не позже 2016 года. Однако подготовленный проект не был утвержден и в начале 2019 года мэрия Томска расторгла договор с подрядчиком. Теперь планирует объявить новый конкурс. Пока пробка на Степановском переезде – ежедневное испытание для жителей Южных ворот.

В планах в Южных воротах построить еще две дороги – по улицам Тихая и Тояновская. Однако не известны ни сроки строительства, ни источники финансирования.

Мы готовы построить, но финансов нет. Вот улица Тояновская, для нее мы даже сами выполнили проект. А рядом будет большая дорога на Тайгу – элемент малого транспортного кольца. Как только она будет построена, наш район по транспортной доступности будет самым лучшим в городе Томске. Отсюда можно будет доехать в любую часть города по самому короткому пути, – отмечает Александр Шпетер.

В декабре 2016 года началось строительство нового здания для начальной школы и детского сада на 200 мест. Сооружение комплексное, одну его половину занимает детский сад на 100 мест, вторую половину – начальная школа также на 100 мест.

В 2018 году началось строительство школы и нового детского сада с ясельными группами. В том же году открыли и поликлинику в шаговой доступности. Площадь нового медучреждения составила 197 квадратных метров. Здание обошлось областному бюджету в 14 миллионов рублей.

«Общая врачебная практика (ОВП) готова принимать и взрослых, и детей. Жителям микрорайона теперь не нужно никуда ездить для сдачи анализов, здесь будет работать процедурный кабинет и дневной стационар. В ближайшее время наряду с терапевтом и педиатром прием по графику начнут узкие специалисты», – отмечал во время открытия глава облздрава Александр Холопов.

По предварительным прогнозам, к медучреждению должны были прикрепить две тысячи человек.

«Если желающих будет больше, мощность поликлиники позволяет увеличить время приема пациентов и ввести дополнительные врачебные ставки», — утверждали власти.

Присоединят к Томску?

Жители Южных ворот жалуются не только на инфраструктуру. Смущает их и география. Люди платят за коммуналку по тарифам Томска, многие работают в Томске, но формально считаются частью Томского района. Это означает, что они прикреплены к больнице в Лоскутово, все социальные вопросы должны решать с администрацией Томского района. Это неудобно.

Мы были уверены, что Южные ворота — это город. Узнали, что Томский район только когда документы в МФЦ сдали, назад уже не пойдешь, — жалуется в ВКонтакте Валентина Романова.

Накануне депутаты областной Думы посетили Южные ворота. Во время совещания некоторые из них выступили за то, чтобы ЮВ стали частью Томска.

Так, по мнению заместителя председателя облдумы Александра Куприянца, перспектива объединения очевидна с учетом проектов по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры и продолжения застройки новых жилых районов. Поддержала эту идею и спикер Думы Оксана Козловская.

Александр Брониславович абсолютно прав. Для жителей Южных ворот и Северного парка этот вопрос стоит достаточно остро, хотя он не вышел пока на поверхность. Они говорят: почему не присоединяете нас к городу Томску? Возможностей будет действительно больше, в том числе по дорожному строительству, обслуживанию территории и населения. Главное, из чего мы должны исходить, из интересов людей. Если люди страдают, то извините. Власть будет вынуждена принимать решения, которые будут устраивать большинство, живущее на этой территории, – цитирует НИА-Томск Оксану Козловскую.

Эту точку зрения не поддержал глава Томского района Александр Терещенко. По его мнению, строящиеся новые жилые районы – это будущие малые города, которые административно могут стать отдельными муниципальными образованиями в границах района. Так, по мнению Терещенко, Южные ворота в будущем могут сравниться с такими городами, как Асино или Стрежевой.

Пока же ясно одно: ТДСК будет продолжать строительство в Южных воротах. Жилых домов — однозначно. Объектов соцсферы — в случае, если «белый дом» найдет на них деньги.