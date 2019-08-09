Добрые новости
09 августа,
2019
Кто вспомнит мастера
Когда почетное место на кладбище выделили, а деньги на памятник томскому скрипачу где-то растворились.
Как деньги, собранные на памятник томскому музыканту, два года «висят в воздухе».
Заслуженный артист России, дирижер и концертмейстер оркестра «ТГУ-62» Виктор Королев скончался 1 июня 2014 года после долгой и тяжелой болезни. Тогда попрощаться с музыкантом пришли его многочисленные друзья и коллеги. Церемония прощания состоялась в Большом концертном зале Томской филармонии.
Виктор всю свою жизнь, сколько я его знаю, он собой представлял соединение человека и музыки. Это человек, который всегда хотел сделать добро. И, я думаю, Томск от того, что его жизнь была здесь, много получил.
Виталий Сотников, руководитель хоровой капеллы
Мы с ним прожили прекрасную творческую и дружескую жизнь. Это был самый прекрасный в моей жизни музыкант. И чистейший человек.
Асхат Сайфуллин, томский джазмен
Этого прекрасного музыканта, к сожалению, уже нет в живых. Нужно установить ему памятник, к которому могли бы приходить музыканты, чтобы поклониться его таланту. Витя был для меня мужем, прекрасным отцом, сыном, братом. Я не знаю человека, который бы так любил людей. Только сейчас начинаю понимать, насколько он был гениален. Очень скучаю, постоянно думаю о нем, видимся в моих снах.
Наталья Королева, вдова музыканта
Виктор с отцом Сергеем Королевым
Наталья, старший сын Юра, младший Виталий, свекровь и Виктор Королев
Виктор Королев, известный томский скрипач, ушел из жизни в шестьдесят два. Перенес четыре операции. Затем инсульт, потом инфаркт.

В редакцию ТВ2 обратилась его вдова Наталья Королева. Власти Томска сначала помогли с организацией благотворительного концерта, где все собранные с продажи билетов деньги должны были пойти на памятник музыканту, однако деньги семье артиста так и не отдали.

Сначала за помощью по установке памятника Наталья обратилась в администрацию Томской области. Там ее отправили в областной департамент по культуре и туризму.

«Волк (глава департамента по культуре и туризму — прим. редакции) переадресовал мою просьбу директору филармонии Наталье Чабовской. Тогда власти не смогли выделить деньги, но решили организовать благотворительный концерт, — рассказала вдова музыканта.


Уже прошло два с половиной года, как друзья и поклонники таланта Виктора Королева собрали деньги на установку памятника музыканту. Но до сих пор собранные на благотворительном концерте в филармонии средства так и не дошли до родных Королева. В администрации губернатора разводят руками и удивляются.

Областное управление по культуре и директор филармонии организовали благотворительный концерт в 2017 году. На установку памятника тогда собрали около 90 тысяч рублей. Наталья Королева неоднократно обращалась в администрацию с просьбой разобраться в ситуации.

«Спустя год после смерти Вити мы начали готовить проект памятника. Я обратилась в областное управление культуры, они меня отправили в фирму «Декор», там нам назвали цену за памятник около 700 тысяч рублей. Нам сказали, что в почетном квартале бюджетных памятников быть не может».

Почему так долго не отдавали деньги, вдова до сих пор понять не может.

«Директор филармонии сказала, что сейчас денег нет, так как в филармонии идет ремонт. И вообще они не знают, как передать нам эти деньги из бюджета. Последний раз я обратилась в администрацию губернатора, меня приняла Тамара Пьяных, она была удивлена, что деньги нам так и не передали. Мне ответили, что деньги с благотворительного концерта проходят по какой-то другой ведомости. Директор филармонии обещала перезвонить, как узнает о возможности перевести эти деньги. За два года никто мне так и не перезвонил».

Директор филармонии Наталья Чабовская дала комментарий ТВ2:

«Мы бы не смогли выплатить деньги семье, так как мы бюджетное учреждение. Мы можем приобрести камень, плиту, какие-то услуги по изготовлению рисунка. Я разговаривала с Натальей Королевой пару дней назад. Как мне известно, стоимость камня - около 120 тысяч рублей. На благотворительном концерте мы собрали 87 тысяч рублей, и на эту сумму мы готовы приобрести камень, больше выделить мы не можем. Мы не знаем, как покрыть эту разницу и заключить договор. Нам не так просто можно выделить деньги, мы же не частная организация. У нас много сложностей по оформлению документов. Для того чтобы приобрести камень, мы должны провести торги, как государственное учреждение. Сейчас мы решаем, как это сделать. Половина сотрудников в отпусках, поэтому проблемы мы решаем медленнее, у нас проходит ремонт. Нельзя просто взять из кармана эти деньги и отдать. Нужно, чтобы была договоренность на услугу с ООО, ИП, ЧП, Мемориальным центром. Все должно быть оформлено соответствующим образом».


Виктор Королев со своей мамой Екатериной
ТВ2:
— Если семья приобретет камень за 120 тысяч своими силами. Где повиснут 87 тысяч рублей?

НЧ:
— Нигде не повиснут.

ТВ2:
— А как вы их отдадите семье?

НЧ:
— Значит, мы их не отдадим семье. Мы не можем. На благотворительный концерт люди покупают билеты. Это не куб, куда бросаются деньги. Деньги с концерта были запланированы на помощь по изготовлению памятника. Не семье, а на помощь по изготовлению памятника.

ТВ2:
— Вы сможете оплатить другие работы по установке камня, которые будут входить в сумму 87 тысяч рублей?

НЧ:
— Да, но насколько я поняла, других вариантов памятника у Натальи Королевой не было.

На вопрос, почему деньги с благотворительного концерта зависли в бюджете, Чабовская ответила, что Наталья Королева сама долго решала вопрос насчет установки памятника.

Место под памятник помог получить замгубернатора Евгений Паршуто при участии руководителя джаз-бенда «ТГУ-62» Аркадия Ратнера. Площадку забетонировали, родственники уже заказали плиту, где будет изображена надпись и фотография музыканта.

Сейчас установкой монумента заслуженному артисту России на кладбище Бактин занимаются родные музыканта. В агентстве по изготовлению памятников вдове артиста дали две недели, чтобы она успела выкупить надгробную плиту стоимостью 120 тысяч рублей. Чтобы оплатить установку памятника, сыну Виктора Королева пришлось продать машину. Всего родные потратили 223 тысячи рублей. Все чеки на покупку гранитной плиты для облицовки имеются в редакции ТВ2. Наталья надеется, что полученные с благотворительного концерта деньги все-таки отдадут.

«Нам была нужна помощь на установку памятника, но мы сами выкрутились. Сын долгое время не мог продать машину, но в конце концов продал», — отметила Наталья Королева.

После звонка ТВ2 в Томскую филармонию Наталье Королевой позвонили из бухгалтерии учреждения, попросили оставить номер счета, на который можно перечислить 87 тысяч 200 рублей.

Жена музыканта рассказала, что надгробная глыба будет сделана из красного гранита, работы по установке фото и надписи обойдутся семье еще в 60 тысяч. Родственники хотят сделать плиту с информацией о томском музыканте, но для этого нужны дополнительные деньги.

«Собирать деньги не нужно. У нас есть деньги от продажи машины. Я уже была готова «простить» Чабовской «благотворительные» деньги, просто билась из принципа. Еще много-много раз спасибо вам!» — рассказала Наталья Королева.

Заслуженный артист РФ Виктор Королев 30 лет работал в Томской областной филармонии и был руководителем Томского симфонического оркестра. С 1976 года Виктор Королев работал с оркестром «ТГУ-62», кроме того, гастролировал сольно и в составе джаз-квартета «Сибирский джаз». В 1996 году ему присвоено звание заслуженного артиста РФ, в 2000-м он стал победителем конкурса Томской области «Человек года».
Текст: Юлия Фаллер

Фото: из личного архива Виктора Королева
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