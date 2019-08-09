Кто вспомнит мастера

Уже прошло два с половиной года, как друзья и поклонники таланта Виктора Королева собрали деньги на установку памятника музыканту. Но до сих пор собранные на благотворительном концерте в филармонии средства так и не дошли до родных Королева. В администрации губернатора разводят руками и удивляются.



Областное управление по культуре и директор филармонии организовали благотворительный концерт в 2017 году. На установку памятника тогда собрали около 90 тысяч рублей. Наталья Королева неоднократно обращалась в администрацию с просьбой разобраться в ситуации.



«Спустя год после смерти Вити мы начали готовить проект памятника. Я обратилась в областное управление культуры, они меня отправили в фирму «Декор», там нам назвали цену за памятник около 700 тысяч рублей. Нам сказали, что в почетном квартале бюджетных памятников быть не может».



Почему так долго не отдавали деньги, вдова до сих пор понять не может.



«Директор филармонии сказала, что сейчас денег нет, так как в филармонии идет ремонт. И вообще они не знают, как передать нам эти деньги из бюджета. Последний раз я обратилась в администрацию губернатора, меня приняла Тамара Пьяных, она была удивлена, что деньги нам так и не передали. Мне ответили, что деньги с благотворительного концерта проходят по какой-то другой ведомости. Директор филармонии обещала перезвонить, как узнает о возможности перевести эти деньги. За два года никто мне так и не перезвонил».



Директор филармонии Наталья Чабовская дала комментарий ТВ2:



«Мы бы не смогли выплатить деньги семье, так как мы бюджетное учреждение. Мы можем приобрести камень, плиту, какие-то услуги по изготовлению рисунка. Я разговаривала с Натальей Королевой пару дней назад. Как мне известно, стоимость камня - около 120 тысяч рублей. На благотворительном концерте мы собрали 87 тысяч рублей, и на эту сумму мы готовы приобрести камень, больше выделить мы не можем. Мы не знаем, как покрыть эту разницу и заключить договор. Нам не так просто можно выделить деньги, мы же не частная организация. У нас много сложностей по оформлению документов. Для того чтобы приобрести камень, мы должны провести торги, как государственное учреждение. Сейчас мы решаем, как это сделать. Половина сотрудников в отпусках, поэтому проблемы мы решаем медленнее, у нас проходит ремонт. Нельзя просто взять из кармана эти деньги и отдать. Нужно, чтобы была договоренность на услугу с ООО, ИП, ЧП, Мемориальным центром. Все должно быть оформлено соответствующим образом».





