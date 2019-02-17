Кто они, кришнаиты?

Мои родители еще не в курсе. Я очень их люблю и берегу их душевное здоровье. Если бы я достаточно рано им об этом сказал, они своим негативом могли бы перебить мое желание, так как они имеют большое влияние на меня. Я знаю, что у них не будет сил и желания разобраться в этом до конца. Но рано или поздно мы им скажем.



Вам важно, как к религии относятся другие?

Я часто переживаю из-за того, как меня воспринимают другие. Наверное, я еще не до такой степени преданный, чтобы не обращать внимания на оценку общества. Я работаю, у меня много друзей, которые не в сознании Кришны, и мне еще пока важно, что они обо мне думают.



Мы все находимся в коллективе. Очень много вещей так или иначе соприкасаются с другими людьми. Например, если на корпоративе ты не пьешь алкоголь, не ешь мясо, то так или иначе возникает вопрос «почему?». Тут уже все зависит от твоей откровенности, насколько ты готов открыться людям. Очень важно понимать, что это больше философия, духовная наука, а не религия.



Как исповедуете кришнаизм, будучи крещеным?

По опыту своих родителей могу сказать, что 90 % христиан пассивные. Они в какой-то момент покрестились, носят крестик, у них есть иконы, иногда они ходят в церковь. А глубокие философские знания есть? Нет. Вера как бы больше ритуальная, чем осознанная.



Нельзя прийти в какое-то место сразу двумя дорогами. Нельзя разорваться и практиковать сразу все. Если в сознании есть только ты и Бог, то на этом уровне противоречий между религиями нет. Все различия находятся на уровне ритуалов. У нас нет такого, что если ты сходил в церковь и поставил свечку по старой памяти, то тебя отлучат. Тут абсолютная толерантность в этом смысле.



