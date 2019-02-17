Добрые новости
17 февраля,
2019
Кто они, кришнаиты?
Посмотрели на эту религию глазами ее последователей
Индуизм имеет множество направлений. Одним из них является кришнаизм – учение, основанное на вере в Кришну как воплощение единого бога. В 1966 году сторонники этой традиции создали Международное общество сознания Кришны. Более 7 миллионов людей по всему миру окутывают себя в яркие ткани (дхоти/сари), поют мантры, а звуки фисгармонии разносятся по храмам и общинам.

Их в России нередко называют сектантами, а над обычаями и традициями иронизируют. Чем их религия отличается от остальных и почему продолжает привлекать последователей?
В Томске Общество сознания Кришны существует более 20 лет. Мы поговорили с руководителем общины и ее последователями.
Руководитель общины
Истории преданных
Дмитрий Салятов (практикует 20 лет, занимается ведическим знанием и молитвенной практикой. Возглавлял томское общество Сознания Кришны на протяжении трех лет. Сейчас в общине координирует развитие групп духовного общения)
О себе
Как произошло знакомство с религией?
Когда я встретился с движением, мне было 17 лет. До этого я интересовался эзотерикой. У меня были вопросы, которые выходили за рамки обыденного восприятия действительности. Были программы, которые популяризировали ведическое знание. Приезжал Лакшми Нараяна (Леонид Тугутов) и читал свои лекции, которые вызвали у меня какой-то внутренний отклик. Потом меня приглашали на неформальные мероприятия – Нама-хатта, которые проходили на квартире. Стал приходить, практиковать при этом мантра-медитацию.

Чем ваша религия отличается от других?
Внешние различия есть, но они не сильно влияют на суть. Смысл Гаудия-вайшнавизма в том, что мы являемся вечной душой, которая находится во временном теле. Мы как наблюдатели остаемся неизменны. Личность наблюдает перемены тел. Природа этой личности – ее отношения с Богом. Основные священные писания вайшнавов – это «Бхагавад-Гита как она есть» и «Шримад-Бхагаватам».

Были в Индии?
Был два раза. В первый – хорошо углубился. Духовная практика в святом месте проходит более интенсивно. Во второй поездке я понял важность духовной связи с тем местом, где ты родился. Нужно заниматься служением Богу в том месте, где ты находишься.

Какие функции выполняете в общине?
Я занимаюсь группой духовной общины – нама-хатта. В организации я отвечаю также за духовных лидеров групп. Они собираются вместе примерно раз в две недели, а я курирую эти встречи. Еще у нас был конфликтный комитет, куда люди обращались, когда возникали сложности и философские разногласия. Но последние 2 года обращений нет. Если в нашей общине появляются свои мини-общины со своими убеждениями, мы разбираемся в сути.

Как относитесь к людям другой веры?
Положительно. У меня есть дружеские отношения с представителями православной традиции. Другие члены общины по-разному. Когда человек в начале духовной жизни, он автоматически считает свою традицию самой лучшей. Когда он развивается духовно, то начинает понимать, что разные традиции предназначены для разных людей. Каждый должен найти свой путь, а в какой религии это происходит – не так важно.

А как относитесь к атеистам?
Я считаю, что это определенный этап в развитии. Возможно, человек становится атеистом, если религия видится ему поверхностной. Разумный человек, вероятно, попросит каких-то доказательств. С одной стороны, атеизм (если он не фанатичный) - это определенная трезвость. Но с другой, если человек искренен, то в будущем он должен к чему-то прийти, потому что, кроме материи, определенно есть что-то еще.

Расскажите о семье.
Моя супруга с трех лет воспитывалась в ведической традиции. С ней мы вместе уже 11 лет. У нас двое детей, старшему шесть лет, младшему год. Они тоже не едят мясо. Старший сын ходил в частный детский садик, но потом не захотел. Мы заставлять не стали. У нас часто бывают гости с детьми, поэтому общения со сверстниками ему хватает.
Об общине
Кто в Томске основал организацию?
Была небольшая община, порядка 30 человек, которые практикуют. В основном это были зрелые люди и несколько молодых ребят. В 1999 году этим начал заниматься Энвер Измайлов и я помогал ему в организации мероприятий. Проводили небольшие курсы, куда пришло много молодых людей. Мне было вдвойне приятно, что рядом сверстники, это вдохновляло.

Есть ли какие-то запреты или то, что отделяет вашу жизнь от жизни других людей?
Есть рекомендации. Их называют регулирующие принципы свободы. Если человек идет духовным путем, ему не рекомендуется причинять насилие другим живым существам, без острой необходимости. Не рекомендуется есть мясо, у нас все вегетарианцы. Также не рекомендуется употреблять разного рода интоксикации: наркотики, алкоголь, курение. Не рекомендуется вступать в отношения вне брака. И четвертое, не рекомендуется играть в азартные игры, заниматься денежными махинациями - это разжигает в человеке желание легкой наживы.

Расскажите про ваши традиции, праздники.
Праздники призваны для того, чтобы люди собрались вместе и совершили какой-то духовный поступок. Например, провели службу совместного воспевания. Сделали то, что радует Бога, и, соответственно, если он рад, каждая душа чувствует себя хорошо.

Таким образом совершаются жертвоприношения «ягьи». В наше время они проходят в позитивном ключе. Нет каких-то кровавых убийств животных. «Ягьей» современной эпохи (Кали-юги) является воспевание имен Бога. Почему-то больше всего людей приходит на праздник Говардхана Пуджа, хотя он не является нашим основным. Делается большой торт из сладостей, и вокруг него совершается ход, распеваются мантры. Выглядит очень зрелищно и впечатляюще.

В соседних городах есть подобные организации?
Да, у нас есть с ними коммуникация. Во всех крупных городах есть местные центры - общины. Либо зарегистрированные, либо нет. В Москве вообще насчитывается порядка пяти-шести тысяч человек. В Томске максимально на празднике было 450 человек. Людей, которые серьезно занимаются, стабильно человек 200.


«Люди приходят настолько разные, что в повседневной жизни бы не встретились. Таксисты, студенты, пенсионеры, астрологи…»
О стереотипах
Часто кришнаитов называют сектантами. Чем это объясняется?
В начале слово «секта» не имело негативную коннотацию. Секта - определенная часть общей культуры. Сейчас, насколько знаю, слово «секта» не рекомендовано в официальном словообороте. Но тем не менее оно есть и используется.

С одной стороны, адепты и последователи других традиций ведут себя не очень корректно, проявляют фанатизм. Людей из внешнего мира это напрягает. Это напряжение продиктовано объективными вещами. А может быть, это продиктовано какими-то своими привычками, которые человек не хочет менять. Возможно также, что среди традиционных верований есть какая-то борьба за паству. В нашей традиции нет «сектантства» в плохом смысле.

На себе ощущали этот негатив?
У нас был период, когда мы пытались построить поселение, причем разных традиций. В основном там были вайшнавы, но и другие конфессии тоже. Мы просто хотели жить на природе, более естественным образом. Томская епархия и силовые структуры вмешались очень активно. Спросили: «Какой веры вы будете?». Когда узнали, началась деятельность против. Были определенные нюансы: не все было правильно оформлено, сельхоз. земли мы хотели перевести в ИЖС. Так делают и другие, но нас ожидали судебные акты и снос построек. Порядка 12 семей остались без жилья. Но сейчас у них все хорошо, Господь позаботился...

Есть ли какие-то сложности существования организации?
Организация официально зарегистрирована в 2001 году, и мы находимся на учете Минюста. В связи с законом Яровой (речь идет о федеральном законе от 6.07.2016 № 374-ФЗ, в 8 статье которого приняты дополнительные меры по ограничению миссионерской деятельности религиозных организаций – ред.) у нас возникли некоторые сложности. Наша уставная деятельность - это определенная пропаганда духовных знаний, здорового образа жизни - просветительская деятельность. Были прецеденты, когда ребята распространяли на улице книги, пели. Были штрафы, были суды. Часть выиграли, часть проиграли.
В 2011 году прокуратура Томска обратилась в суд с иском о признании книги кришнаитов «Бхагавад-гита как она есть» экстремистской. Экспертизу текстов заказали ученым из Томского государственного университета, которые первоначально обнаружили в тексте экстремизм. Однако в ходе судебного заседания они отказались от собственного экспертного заключения. Новую экспертизу попросили сделать сотрудников Кемеровского университета. Психолог и лингвист некоторые фразы из 800-страничной книги сочли возможным призывом к экстремизму. Суд над книгой был возобновлен. Этот судебный процесс вызвал серьезный резонанс. В Индии проходили демонстрации в защиту священной книги кришнаитов, некоторые из которых сопровождались сожжением российского флага. Индийские парламентарии требовали от своего правительства выступить в защиту прав людей, исповедующих индуизм в России.
В конце декабря 2011 года Ленинский районный суд Томска в удовлетворении иска о признании экстремистской книги «Бхагавад-гита как она есть» с комментариями Свами Прабхупады отказал. Апелляция прокуратуры успеха в Областном суде также не имела.
Что изменилось в связи с этим?
Миссионерской деятельности стало явно меньше. Закон жестко регламентирует, то есть ограничивает просвещение. В целом сейчас стало сложнее. Теперь, прежде чем что-то сделать социальное, приходится 10 раз подумать, посоветоваться с юристом.

Какие отношения с городской администрацией?
У нас есть очень хорошая программа – «Пища жизни»: люди готовят вегетарианскую еду и раздают нуждающимся. Городская администрация раньше оказывала нам поддержку, сейчас отношение нейтральное, нужно снова налаживать связи. Также в городе есть «Межрелигиозный диалог» на базе исторического факультета ТГУ. Там собираются представители разных конфессий и обсуждают различные актуальные для социума темы. Вайшнавы также принимают в нем участие - видят разный опыт отношения к Богу и людям, расширяя таким образом свой внутренний мир.
Евгения (проектировщик, муж программист, практикуют четыре года)
Как вы к этому пришли?
Мы с мужем были в духовном поиске. Все началось с лекций по ведической культуре. Мужу показали их на работе, он заинтересовался, потом принес мне. Мы начали заниматься практиками по семейной жизни, свои обязанности каждый стал выполнять лучше и осознаннее, потом перешли на вегетарианство.

Изначально мы были в христианстве, но при этом стали читать мантры. Потом попали в эзотерическую школу. Там было вообще все намешано: и полубогам поклонялись, порталы какие-то закрывали, там же медитации и христианские молитвы. Но о личности Бога никто толком ничего рассказать не мог. А у меня на тот момент была жгучая потребность понять, кто такой Бог, как он выглядит, какие у нас отношения с ним, зачем я живу и что будет, когда я оставлю тело. Отец, сын и Святой дух, различные полубоги, Кришна, Вишну, Шива… Очень хотелось разобраться, кто же среди них главный и изначальный.

Как-то вместе с ребенком я посмотрела мультик «Маленький Кришна», и меня он очень зацепил. Я начала анализировать, может ли Кришна быть Богом, на основе тех знаний, которые у меня были. Был момент, когда муж уехал в Индию с группой из эзотерической школы в ашрам Саи Бабы, а я осталась здесь. Нам не разрешалось разговаривать по телефону, переписываться. Я поняла, что Кришна - это тот самый Бог, которого я искала и к кому были обращены мои молитвы. Ко мне это осознание пришло в Томске, а муж испытал то же самое, будучи в Индии.
Мы поняли, что это та философия, которую мы искали. Реинкарнация закрыла многие вопросы, на которые не было ответов. Не обязательно страдать, приносить покаяние, можно петь и танцевать ради удовольствия Господа. Быть счастливым и быть с Богом. Мне очень понравилось это настроение, с которым мы встретились в обществе преданных, и люди тоже очень понравились.

Как к этому отнеслись близкие?
Сначала они были немного в шоке от всего этого. У меня родители бастовали, у мужа мама хотела, чтобы мы ушли в староверческую традицию. Было много злых подколов, так как мы очень резко бросили есть мясо, пить, то есть оставили привычный для нашей семьи образ жизни. А сейчас все нормально, у нас теплые, доверительные отношения.
«Нас не обижает такая позиция. Когда мы что-то очень близко принимаем к сердцу, то хотим это навязать. Но я поняла, что все мы разные, у каждого человека свое видение и убеждения»
Анастасия (маркетолог, практикует третий год)
У меня обычная семья. Родители крещеные, но не особо верующие. И я все время думала, что религия – это какая-то сентиментальность. Думала, что верят только глупые люди.
Потом я достаточно сильно заболела. И поймала себя на мысли, что почему-то мысленно обращаюсь к Богу. Это было для меня абсолютно неожиданно. И я решила, что в будущем нужно серьезнее исследовать тему религии.

Позднее мне попалась в интернете лекция Олега Торсунова. Она называется «Законы счастливой жизни». Там он рассказывает о популярных для людей темах: что такое карма, какие есть гуны материальной природы. Я слушала и понимала, что у меня меняется мировоззрение. Эти знания совпадали с моим практическим жизненным опытом. Мне захотелось еще глубже в это погрузиться. Я начала интересоваться ведическим знанием и наткнулась на книги. Читая их, мне удалось разрешить свои философские вопросы и понять, что это мой путь.

Сначала родители смотрели с настороженностью. Думали, увлеклась дочка чем-то, скоро пройдет. Я кормила их прасадом, просто с ними разговаривала. Со временем они приняли мой выбор. Маме очень понравилось, она тоже стала преданной. А папа просто попросил его не втягивать. Это выбор каждого человека.

Как другие реагируют? Говорят, что секта?
Что такое вообще секта? Слово переводится как «школа». Так говорят люди, которые не разбирались и не пробовали практиковать. У них нет того опыта, который есть у меня. Я понимаю, что практика дает определенный результат, который можно отследить в своей жизни. Я нормально отношусь к таким людям, это их мнение, и у всех оно разное.

В ведической системе есть 4 уклада жизни. Первый – брахмачари, когда люди просто учатся. У нас же то же самое – люди учатся в школе, потом в университете. Этот период продолжается до 25 лет. Следующий – грихастха. Это семейная жизнь. Люди должны работать, содержать свою семью. Дальше, после 50-ти, наступает ванапрастха – более отреченный образ жизни. У людей заканчиваются материальные желания, они больше думают о Боге, изучают духовную науку. Есть санньяси, которые приняли полностью отреченный образ жизни. Они не работают, их жизнь полностью состоит из духовной практики и проповеди. В зависимости от своего духовного уровня, наличия материальных желаний каждый делает свой выбор, в каком укладе ему находиться.

В общине есть какие-то ритуалы посвящения?
Да, ты приходишь в общину, практикуешься какое-то время. И в какой-то момент ты понимаешь, что тебе необходимо принять духовного учителя. В этот момент ты начинаешь выполнять определенные требования для посвящения в ученики. Нужно читать 16 кругов джапы ежедневно на четках и соблюдать четыре регулирующих принципа. Также необходимо сдать тесты на знание философии. После того как духовный учитель вас принимает, человеку дается духовное имя и дальше практика становится еще глубже. Это и есть момент посвящения. А до этого ты считаешься просто практикующим.
«У нас не религия, а духовная наука. Она о том, что у тебя есть душа, что с тобой происходит, когда ты покидаешь это тело, и в чем смысл человеческой жизни. О том, что должно произойти в твоем сознании, чтобы твоя жизнь была успешной»
Андрей (программист, практикует два года)
Я пришел через супругу, изначальное негативное восприятие мне бы не позволило самому познакомиться с этим. В какой-то момент она сказала, что перестает есть мясо. Это было неожиданно и резко для меня. После этого прошел примерно год, и супруга захотела пойти на Бхакти-Врикшу. Это духовная программа, которую вайшнавы проводят в домашней обстановке. Туда могут приходить обычные люди, смотреть, общаться. Я, боясь за нее, тоже решил пойти.

Изначально воспринимал это как секту, потому что у меня достаточно консервативная семья. Мне с детства говорили, чтобы я ни в коем случае с таким не связывался. Но я решил разобраться и выяснить, что это на самом деле такое. Мы ходили туда каждую неделю, примерно год-полтора. Я тоже перешел на вегетарианство и все сопутствующие вещи. Находясь в процессе, довольно тяжело отследить в себе изменения, которые происходят. Ты и не замечаешь, как все это из чего-то предвзято негативного становится для тебя абсолютно нормальным.
«Сама философия говорит о том, что к Богу есть много путей. Просто в какой-то момент ты понимаешь, что идти двумя путями сразу не можешь, и выбираешь один – свой»
Мои родители еще не в курсе. Я очень их люблю и берегу их душевное здоровье. Если бы я достаточно рано им об этом сказал, они своим негативом могли бы перебить мое желание, так как они имеют большое влияние на меня. Я знаю, что у них не будет сил и желания разобраться в этом до конца. Но рано или поздно мы им скажем.

Вам важно, как к религии относятся другие?
Я часто переживаю из-за того, как меня воспринимают другие. Наверное, я еще не до такой степени преданный, чтобы не обращать внимания на оценку общества. Я работаю, у меня много друзей, которые не в сознании Кришны, и мне еще пока важно, что они обо мне думают.

Мы все находимся в коллективе. Очень много вещей так или иначе соприкасаются с другими людьми. Например, если на корпоративе ты не пьешь алкоголь, не ешь мясо, то так или иначе возникает вопрос «почему?». Тут уже все зависит от твоей откровенности, насколько ты готов открыться людям. Очень важно понимать, что это больше философия, духовная наука, а не религия.

Как исповедуете кришнаизм, будучи крещеным?
По опыту своих родителей могу сказать, что 90 % христиан пассивные. Они в какой-то момент покрестились, носят крестик, у них есть иконы, иногда они ходят в церковь. А глубокие философские знания есть? Нет. Вера как бы больше ритуальная, чем осознанная.

Нельзя прийти в какое-то место сразу двумя дорогами. Нельзя разорваться и практиковать сразу все. Если в сознании есть только ты и Бог, то на этом уровне противоречий между религиями нет. Все различия находятся на уровне ритуалов. У нас нет такого, что если ты сходил в церковь и поставил свечку по старой памяти, то тебя отлучат. Тут абсолютная толерантность в этом смысле.

Антон (инженер, практикует 22 года)
Мне еще с детства были интересны вопросы: в чем смысл жизни? Что будет после смерти? Почему мы страдаем? Так как в 90-х жизнь у всех была не очень сладкая, то не было понятно, что делать. Я не хотел стать бандитом или наркоманом, как многие мои знакомые в те времена. Мне сердце подсказало, что нужно искать божественные откровения. Тогда я стал интенсивно изучать разные эзотерические книги. Пара из них ответили мне на все вопросы.

Прежде чем прийти в движение, я полгода я изучал эту литературу, сделал четки, начал повторять мантры. Я понял, что это работает. У меня стала меняться судьба. Когда я загадывал желания, они сбывались. Затем я присоединился к преданным. У меня стал пропадать вкус к интоксикациям, мне стало неинтересно курить, пить. Я, «гопник из 90-х», в кепке, лысый, в кожаной куртке, стал проявлять терпение, смирение, сострадание. Сердце стало внутренне меняться, а судьба улучшаться.

«Молодежь 90-х - романтика: кто-то в бандиты, кто-то в кришнаиты»
Родители атеисты. Я не крещеный. Они достаточно успешные, работящие люди и никогда не интересовались религией. Вначале к моему движению они отнеслись отрицательно. Первые пять лет я был фанатиком, ушел жить в храм, бросил институт, работу. Я сам в этом виноват. Но потом я начал меняться, и сейчас у меня прекрасные отношения с родителями. Каждую неделю мы общаемся, мы с женой поддерживаем их деньгами.

Наше движение эволюционировало из «монашеской отрешенности» в умелое сочетание духовности и жизни в обществе. У всех есть машины, квартиры, работа – это вообще не противоречит. Мы не отрекаемся от всего материального.

Сейчас не работаю. До этого 15 лет отработал на химических заводах, и у меня обострилось более 10 хронических заболеваний. У меня есть запас денег, и сейчас я интенсивно занимаюсь своим лечением.
Надеюсь, года через 3 я восстановлюсь, пойду учиться на психолога. У меня много знаний, опыта, который я могу передать. В общине я считаюсь одним из старших преданных, занимаюсь наставничеством, консультирую преданных по социальным вопросам и семейным отношениям. Также я читаю здесь лекции по вечерам.

Не обижает скептическая позиция других людей?
Здоровый скептицизм - это нормально. В соответствии с нашими писаниями сам Господь говорит, что у любого живого существа есть выбор. Главный закон божественности – это независимость. Наше движение добровольное: нет взносов, нет отчетности. Нельзя никого заставлять. Безусловно, в нашей религии есть и фанатики, но они есть везде. К нам приходят люди, которые хотят найти смысл жизни. Они слушают, изучают, чем мы занимаемся, а потом делают выводы. Кому-то это подходит, кому-то нет.

Авторы: Валерия Нипомнящая, Алина Янина
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