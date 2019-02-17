Кто они, кришнаиты?

Как произошло знакомство с религией?
Когда я встретился с движением, мне было 17 лет. До этого я интересовался эзотерикой. У меня были вопросы, которые выходили за рамки обыденного восприятия действительности. Были программы, которые популяризировали ведическое знание. Приезжал Лакшми Нараяна (Леонид Тугутов) и читал свои лекции, которые вызвали у меня какой-то внутренний отклик. Потом меня приглашали на неформальные мероприятия – Нама-хатта
, которые проходили на квартире. Стал приходить, практиковать при этом мантра
-медитацию.
Чем ваша религия отличается от других?
Внешние различия есть, но они не сильно влияют на суть. Смысл Гаудия-вайшнавизма
в том, что мы являемся вечной душой, которая находится во временном теле. Мы как наблюдатели остаемся неизменны. Личность наблюдает перемены тел. Природа этой личности – ее отношения с Богом. Основные священные писания вайшнавов – это «Бхагавад-Гита как она есть» и «Шримад-Бхагаватам».
Были в Индии?
Был два раза. В первый – хорошо углубился. Духовная практика в святом месте проходит более интенсивно. Во второй поездке я понял важность духовной связи с тем местом, где ты родился. Нужно заниматься служением Богу в том месте, где ты находишься.
Какие функции выполняете в общине?
Я занимаюсь группой духовной общины – нама-хатта. В организации я отвечаю также за духовных лидеров групп. Они собираются вместе примерно раз в две недели, а я курирую эти встречи. Еще у нас был конфликтный комитет, куда люди обращались, когда возникали сложности и философские разногласия. Но последние 2 года обращений нет. Если в нашей общине появляются свои мини-общины со своими убеждениями, мы разбираемся в сути.Как относитесь к людям другой веры?
Положительно. У меня есть дружеские отношения с представителями православной традиции. Другие члены общины по-разному. Когда человек в начале духовной жизни, он автоматически считает свою традицию самой лучшей. Когда он развивается духовно, то начинает понимать, что разные традиции предназначены для разных людей. Каждый должен найти свой путь, а в какой религии это происходит – не так важно.А как относитесь к атеистам?
Я считаю, что это определенный этап в развитии. Возможно, человек становится атеистом, если религия видится ему поверхностной. Разумный человек, вероятно, попросит каких-то доказательств. С одной стороны, атеизм (если он не фанатичный) - это определенная трезвость. Но с другой, если человек искренен, то в будущем он должен к чему-то прийти, потому что, кроме материи, определенно есть что-то еще.Расскажите о семье.
Моя супруга с трех лет воспитывалась в ведической традиции. С ней мы вместе уже 11 лет. У нас двое детей, старшему шесть лет, младшему год. Они тоже не едят мясо. Старший сын ходил в частный детский садик, но потом не захотел. Мы заставлять не стали. У нас часто бывают гости с детьми, поэтому общения со сверстниками ему хватает.