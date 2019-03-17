Кому в Томске нужен гольф… в минус 37 по Цельсию?

Истории

Вы когда-нибудь задумывались, почему в Томской области нет ни одного поля для гольфа? Вбиваю в поисковике: «Гольф в Томске», результаты: «Купить Фольксваген Гольф». И правда, какой гольф в Сибири? Игра, которую мы когда-то видели разве что в «Том и Джерри» и «Утиных историях», так и осталась частью «мультика». И все, что знают о гольфе одни – из ряда стереотипов, другие – «это так скучно…».

Но пока мы рассуждаем, томич Юрий Марков выходит на улицу в минус 37 и играет в гольф. Да вообще в любую погоду.

— Зачем? — Для меня это забава. Психотропик нехимического действия.

Фото: Дарья Гришанова

«Может, я ненормальный? Но я так не считаю»

В Томске Юрий Марков, в основном, известен, как теннисист – чемпион Сибири среди ветеранов-любителей. Кроме того, увлекается дартсом и стрельбой. Изобретатель – имеет несколько патентов.

— Так все-таки: кто вы больше? Метатель или стрелок?

— Чтобы получить дозу физической нагрузки, я играю в теннис, а, что касается психологических вещей, ментальных – иду и играю в гольф. И мне это не стоит ни рубля. Старые теннисные мячики для игры в теннис не годятся. Лысые. А для гольфа самое то. Если гладкая поверхность и снежок немножко – вообще шикарно. И мороз. Этого японцы себе не могут позволить. Шейхам не по карману! Это же снег – кристаллическая форма.

Юрий Романович играет в гольф почти 12 лет, 20 лет занимается стрельбой. Его гостиная – импровизированный тир, который при надобности легко трансформируется в лужайку для гольфа.

Готовишься стрелять – видишь цель. На практике цель тебя тоже видит. Представьте, спортсмены олимпийских дисциплин тратят минуту на выстрел. Неподвижно сидит, выцеливает. Это, как я говорю, ГТО – готовлю труп отечеству. Надо «пш!» – и все. Иначе ты покойник.

— Моторику очень развивает. Можно присесть, стрельнуть, поймать. А если молодой человек или девушка, можно вообще все в движении, — показывает, как это на деле.

— Ладно, я уже устал. Я говорил вам, что изобретатель. Показать патенты?.. Плоский кабель для подъемных кранов. Способ мерной резки кабелей.

Посмотрев патенты, возвращаемся к игре. Все началось в юношеские годы Маркова, когда «не было никаких забав», кроме чижика и лапты. Он родился и вырос в Ширинском районе Республики Хакасия. Там сосланные эстонцы научили Юру играть в настольный теннис.

— А потом в Томск приехал. И на втором курсе ТПУ в 1966-м схватил бациллу большого тенниса.

У японцев земли мало, но самое большое количество полей

Осенью 2011 года Юрий Марков участвовал в ТГУ-шной конференции «Возможности развития туризма сибирского региона и сопредельных территорий», где представил гольф как средство «повышения туристической привлекательности Сибири». Там же на тему развития Сибири рассуждали тюменцы, москвичи, делегаты из Монголии.

— Я просто говорил: «Ребята, это не сложно!». Бизнес придумал такие заумные правила, что публика боится. Мол, если миллиарда долларов нет в кармане, то неприлично туда соваться. Например, владельцы гольф-клубов не приветствуют хождения пешком. Надо купить кар. А средняя дистанция — 200 метров, допустим. Вот я стукнул, сажусь в кар и поехал. Опять стукнул. Красиво, антуражно, но для мужика – ну что это!? Детсад. Все это ерунда. Гольф – это игра древних пастухов. Камешки закатывали в шотландские норы. Клюшка у них – рабочий инструмент. Как топор у плотника, понимаете?

— В Томске совсем не играют в гольф?

— Я знаю двух человек. Люди стесняются. Козьма Прутков говорил: «Хочешь быть счастливым – будь им». Я вот хочу играть в гольф и играю. Хоть у театра, хоть на площади Революции, хоть в Лагерном саду.

— Слышали о понятии «Платонова пещера»? Люди сидят в пещере спиной к свету и судят о том, что происходит вне, только по теням на тупиковой стене. А реальность совсем другая. У россиян менталитет… Китайцы давно начали, нас обогнали, Вьетнам скоро обгонит. Какие-то мы застрявшие и не понимаем этого. Такое неостроумное у нас чувство превосходства. Японцы вообще сходят с ума по гольфу, потому что они все задерганные, все в стрессе. У них земли мало, но самое большое количество полей – 2400 с чем-то, и рейнджей (тренировочных полей) – 4000.

Металлические шарики, которые Юрий Романович использует в «домашнем гольфе», он тоже называет психотропиком. «Как спиннер. Спиннер, да? Правильно?». Старый абажур – вариация лунки. Клюшка сделана из хоккейной шайбы, обломка старой удочки и деревянного бруска.

— Не каждому петуху посреди села кукарекать. Вот, например, мои теннисисты: мы с ними уже в годах мальчики. Старый-старый знакомый с 1992 года еще играл. Я говорю: «Нам уже надо на гольф переходить. Нет сил бегать-то». Не хотят. Спортсмены, политики в отставке играют – самое то, спокойно. Если хорошая компания еще… А кому-то и не нужна компания.

«Ноль рублей, ноль копеек»

— Часто незнакомые люди удивляются вашей активности?

— Честно, да. В Лагерном саду: один из десяти – нейтрально или, мол, «повернутый». Но большинство говорят: «Какой вы молодец». Подходят, скандинавская ходьба – у нас сейчас много этим занимаются: «Ой, а что это у вас?». Я говорю: «Русская ходьба: с одной палкой и с мячиком», — смеется. — Некоторые: «А можно попробовать?». Да бога ради!

— Вас какие люди окружают? Такие же, как вы?

— Таких мало, прямо скажу. Для пожилых людей нет нормального ассортимента. А для молодых нужных образцов в достаточном количестве. Плохие образцы становятся кумирами молодежи. Они пренебрежительны ко всему интеллектуальному. Нужно пить пиво или что покрепче и кушать. И орать. Все.

— А что было в ваше время? Что изменилось?

— Я семилетку играл в струнном народном оркестре. Еще на фортепиано играл, сонаты, в том числе, бетховенские. Иван Степаныча Баха бахал. Ну и в институте активный был, везде старался участвовать. Наверное, это из семьи.