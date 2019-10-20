Когда деньги были большими

Истории

Елена Малофиенко занимается тяжелой работой. В прямом смысле слова. Сотрудница Краеведческого музея проводит инвентаризацию коллекции царских монет — их в музейных фондах около 1,5 тысячи, и каждый ящик для хранения денег, денежек, копеек и полушек весит по несколько килограммов. При описи монет для госкаталога Елена Малофиенко как начинающий нумизмат открыла для себя много нового и предположила, что и читателям ТВ2 истории из жизни царских медяков покажутся интересными.

Фото: Сергей Коновалов

«История одной вещи» — совместный проект с Краеведческим музеем

Самая старая медная монета в музейной коллекции датирована 1731 годом. Называлась она «денга» и выпущена была в правление императрицы Анны Иоанновны — племянницы Петра I, которую Верховный тайный совет «выписал» в 1730 году из Курляндии после смерти юного Петра II. Заняв российский престол, Анна Иоанновна Верховный тайный совет распустила, восстановила абсолютную монаршую власть, фаворитов предшественника — князей Долгоруких — казнила, возродила Тайную канцелярию, сослала в Сибирь (и впервые — на Камчатку!) более 20 тысяч человек. В общем, культивировала все то, что потом в учебниках истории назовут мрачным словом «бироновщина» по имени ее фаворита Эрнста Бирона.

Фото: Сергей Коновалов

«На аверсе монеты — двуглавый орел со скипетром и державой, на реверсе — надпись в три строчки ДЕ/НГА/1731, — говорит Елена Малофиенко. — Видны радиальные разрывы, которые в предыдущей описи обозначены как «запилы», то есть насечки. Но сверху над орлом, если приглядеться, можно увидеть надпись «ЦРЬ». На обратной стороне проступают буквы «ЕЛIТЕЛЬ». Что для 1731 года странно. Оказалось, что дело в перечеканке. Анна Иоанновна с 1730 года начала перечеканивать петровские копейки, на которых было выбито «ЦРЬ ПЕТРЪ АЛЕѮIЕВИЧЪ» и «ВСЕѦ РОСIИ ПОВЕЛIТЕЛЬ» в «денги». Так что разрывы — это не запилы, а, скорее всего, трещины из-за силового воздействия на металл».

Фото: предоставлено ТОКМ

Для чего Анне Иоанновне понадобилось перечеканивать петровские деньги? Так она реформировала монетное производство. В ее правление выпускались золотые червонцы (10 рублей), серебряные рубли, полтинники (50 копеек), полуполтинники и гривенники (10 копеек), а также медные полушки (¼ копейки) и самые массовые монеты того времени — денги (½ копейки — веком позже, с 1849 по 1866 год, будут называться «денежки»).

Фото: Сергей Коновалов

«Денги» при Анне Иоанновне чеканили по сниженной в два раза «стопе» — этот термин обозначает количество монет, которые могут быть отчеканены из единицы металла. Так, пуда меди теперь должно было хватать на 10 рублей медными полукопейками. Перечеканивая петровские копейки и снижая в два раза их номинал, Анна Иоанновна надеялась создать трудности для фальшивомонетчиков. Так что вследствие этих манипуляций можно считать, что самая старая русская медная музейная монета относится к петровскому 1710 году выпуска.

Фото: Сергей Коновалов

«В XVIII веке на монетных дворах заготовки будущих монет первым делом пропускали через гуртильный станок, — говорит Елена Малофиенко. — Обрабатывали гурт — то есть ребро. В качестве узора могли быть насечки, узоры, надписи. Это должно было защитить платежное средство от фальшивомонетчиков. И уберечь от желающих отщипнуть от монетки кусочек металла. Так, «стрижка металла» широко практиковалась в допетровские времена — потому, например, у монет-«чешуек», которые до конца XVII века штамповались из кусочков серебряной проволоки, и форма, и вес могли различаться разительно».

Фото: Сергей Коновалов

В идеале бракованные монеты — неправильной формы и веса — не должны были допускаться к обращению. Испорченные заготовки рабочие монетного двора обязаны были отправлять на переплавку. Но некоторые умудрялись выносить брак с территории казенного учреждения и пускать в оборот. Так, в коллекции томского музея оказалась денга, отчеканенная в 1750 году в Екатеринбурге — уже во времена императрицы Елизаветы Петровны (дочь Петра I, радевшая за просвещенный абсолютизм, при которой началось активное заселение земель Сибири). На денге видны следы двойного удара штемпелем — видимо, монета залипла в станке и была деформирована. Но судя по тому, что на ней имеются пятна и потертости, монетка имела хождение на рынке.

Фото: предоставлено ТОКМ

«Почему на монетных дворах появилась должность минцмейстера? Чтобы кто-то отвечал за брак, — говорит Елена Малофиенко. — У нас есть монета 1811 года со знаком минцмейстера, то есть директора монетного двора. Денга выпущена в Колывано-Воскресенском горном округе на Нижне-Сузунском медеплавильном заводе. На аверсе — двуглавый орел, увенчанный тремя коронами, а под хвостом у него инициалы минцмейстера — П и Б. Петр Березовский возглавлял Сузунский монетный двор с 1810 по 1811 год».

Фото: предоставлено ТОКМ

Впрочем, деформировать монеты в царские времена было принято и нарочно. Так, в коллекции музея есть полушка 1745 года со сквозной дыркой. Скорее всего, монетка использовалась в качестве украшения.

«Дырочки в монетах делали для того, чтобы делать из них монисто, нашивать на одежду или носить как бусы, — говорит Елена Малофиенко. — Государство всегда было против того, чтобы граждане портили монеты. Поэтому для национальных окраин выпускались монетовидные бляшки — либо с ушком, либо с уже просверленным отверстием — чаще из латуни. Но сибирские народы знали всему цену, и, как правило, на торжества вроде свадьбы украшения делали из серебряных монет — чаще из рублевиков царских. Такое ожерелье могло стоить дороже, чем целый дом».

Фото: Сергей Коновалов

Кроме дырок, на монетах можно встретить запилы — специально сделанные насечки. Объяснений, для чего их делали, существует множество. К примеру, для наматывания ниток. Или — из экзотического — для борьбы с педикулезом. Мол, взрослую живность из волос выгоняли при помощи гребней, а вот для избавления от гнид спасали только «запиленные» деньги. Вот как описывают процесс пользователи интернет-форумов с пометкой «бабка рассказывала»:

Убирают их так — захватывают мелким гребешком маленькую прядь волос, накидывают на монету с пропилами и, прижимая большим пальцем, прядку в монете протягивают. Гниды остаются на острой кромке зазубрины. Постепенно, по мере налипания тварей на грани, монету проворачивают в пальцах, пока не «используют» все ребро...

Фото: Сергей Коновалов

Однако наиболее вероятно, что насечки делали для игры в орлянку, считает Елена Малофиенко. Но не для того, чтобы монета нужной стороной падала — во-первых, все равно не угадаешь, а во-вторых, это слишком заметно. А, скорее, для того, чтобы свои деньги помечать.

Образец «запиленной» монеты имеется и в личном архиве Елены Малофиенко — екатерининские 10 копеек 1780 года выпуска, приспособленные под резец для теста. Медный гривенник размером в пол-ладони представлял собой разновидность «сибирской монеты», которая, по указу Екатерины II, имела хождение в Сибири с 1763 по 1781 год. Монеты печатались из колыванской меди на Сузунском монетном дворе и признавались платежным средством на территории от города Тары на западе и до Камчатки на востоке. На лицевой стороне денег значился вензель Екатерины в лавровом венке под короной, на оборотной — номинал монеты и дата в картуше, который поддерживался с обеих сторон соболями.

«В начале XX века, когда моя бабушка была еще девочкой, у них в доме, в Прибайкалье, на постое стоял солдат, — говорит Елена Малофиенко. — И за то, что ему дали приют и возможность столоваться, он на память из старой екатерининской монеты сделал хозяйке резец для теста. Выпилил аккуратные зубчики с обеих сторон, закрепил на оси к кованой вилке. Получился идеальный инструмент для нарезания теста на печенье «хворост». Вещь из детства. Которой мы перестали пользоваться лишь в дефицитные 90-е — слишком уж много на «хворост» требовалось растительного масла... (смеется)».