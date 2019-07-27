Книжки с картинками: как диплом бакалавра стал комиксом

Истории

Представьте страну, где у каждого на лице маска, которая способна показывать лишь три эмоции: радость, грусть, безразличие. Все маски одинаковы, лиц друг друга люди не видят. В таком мире разворачивается действие комикса томской художницы Елены Маликовой. Главный герой — сын владельца корпорации по производству подобных масок. Собственная маска мужчины ломается и до покупки новой он наблюдает за миром без дополнительных устройств. Это заставляет задуматься над тем, а нужно ли человечеству скрывать свои чувства и эмоции?

Эту историю на восемь страниц Елена придумала к фестивалю «Бигфест». Автор не заняла призовое место, но эта работа стала первым шагом к профессии художника-комиксиста. Чуть позже поступило предложение от издательства создать комикс. Но идею «зарубили», заказчику не понравился стиль рисунка. Тогда Лена, уже четко решившая заниматься этой темой, позвонила преподавателю: «А сможет ли комикс стать моим дипломным проектом?». В ответ услышала: «Может».

— Я решила взять комикс на диплом, потому что, во-первых это покажет, могу ли я работать с длинными проектами, а во-вторых, я пойму, насколько мне вообще интересна такая деятельность.

Сначала была лишь общая тема — школьная травля. Но без конкретной, интересной идеи, решила Лена, история бы не сложилась. И идея пришла — показать «антисоциальный клуб», в котором главные герои бы объединились и дали отпор местной травле. Следующая цель —создание персонажей. Здесь художнице пришлось хорошо подумать, потому что отличаться они должны были не только внешне. У каждого — свои мечты и страхи.

В итоге получилось пять героев. Их объединяет одно — каждый из них изгой в своем классе. Травят их по разным причинам: Женю не любят за то, что он гик, Асю — за полную фигуру, Никиту — за бедность. Но главной героиней, от лица которой ведется повествование, стала Ева, которая в детстве потеряла руку, что и стало причиной для насмешек. Пятый герой — аноним, который решает помочь ребятам избежать травли и приглашает их в чат «антисоциального клуба».

Фото: Елена Маликова

Поначалу Лена боялась, что не справится с историей. Даже подумывала о том, чтобы обратиться за помощью к сценаристу. Но после чтения книг по психологии, лекций и полного погружения в тему, пазл сложился и все получилось.

— Раскадровку я рисовала еще окрыленная, первые разворотов десять, — признается Лена. — Потом стало немного утомлять. Рисование стало превращаться в работу. Любимую, но все же сложную работу.

Когда комикс был закончен, Лена Маликова выложила его на платную площадку Patreon. А чуть позже отправила заявки на публикацию в несколько издательств. Откликнулась «Комфедерация». Через месяц комикс был напечатан и отправлен в книжные магазины по всей стране.

— В России комиксы, как и иллюстрацию в целом, большинство воспринимают несерьезно, — думает Лена. — Считается, что комиксы— это для детей. И то, что за картинки нужно платить становится для людей неприятным открытием. Сейчас, когда моя учеба подошла к концу, я не представляю как и где мне работать в этой области.

Возможно, Лена станет фрилансером, будет рисовать на заказ. Но здесь другая сложность — одни готовы заплатить за иллюстрацию 1000, другие не дадут и 100 рублей. Что касается фестивалей, как одного из основных пунктов дохода для фрилансера, то в Томске их основная аудитория — подростки 14-17 лет. Взрослые есть, но их гораздо меньше. И оригиналы работ, на которые уходит больше сил и времени, здесь тоже не покупают. В памяти Лены есть только одна девушка, которая покупала иллюстрации, не жалея 700 рублей за каждую.

В планах у художницы — переезд в Санкт-Петербург. Там, по ее мнению, у комиксиста больше возможностей: чаще проходят тематические фестивали и аудитория на них совершенно другая. В крупных городах комиксами увлекаются не только подростки, но и взрослые, состоявшиеся люди. Многие из них ходят на фестивали всей семьей.

За границей ситуация обстоит гораздо лучше. Там совсем другое восприятие комиксов. Это Лена уже успела оценить. Еще когда художница училась в школе, ей написала пара из США. Они увидели в интернете одну из иллюстраций Лены и захотели купить права на нее, чтобы распечатать и повесить у себя в квартире. За тот рисунок Лена получила 50 долларов.

— Они считали, что за такую огромную картину можно заплатить и больше, но мне совесть не позволила. Хотя в тот момент я поняла, что работать абсолютно точно надо с зарубежной аудиторией. В России люди не хотят платить за рисунки. Многие считают, что тебе это нравится, ты получаешь от процесса удовольствие, значит, нарисуешь за маленькие деньги. Но если сделать это профессией, то на что тогда жить?

Сейчас Лена Маликова продолжает искать себя. Она еще и не определилась со стилем и техникой работы. Единственное, в чем уверена— она хочет рисовать.

— Художник — это не только талант и умение. Это бренд. У успешного мастера есть своя тема, свое видение, материалы, которые могут его показать. Нет такого, что человек рисует все подряд и всем подряд. Я недавно это осознала и пока еще в поиске. Теперь моя главная задача — понять, какой я бренд.