Клуб талантливых аутсайдеров

Полина: Я была глупой первокурсницей, по наитию пошла в профсоюз, поскольку кураторы в университете рекламировали это как что-то крутое. Обычно еще говорят, что если не вступишь, то не сможешь сессию продлить, повышенную стипендию не получишь, матпомощь не сможешь выписывать. И, конечно, я думаю, надо в профсоюз, все там, а я нет. Я вступила, поначалу мне даже хотелось там что-то делать, тусовка классная, ребята что-то делают, я тоже хочу.



Работала в профкоме 3 месяца, спустя это время я ушла оттуда, абсолютно разочаровавшись в профсоюзе. Эта организация, люди, которые там состоят, я думала, что они должны знать, за что борются, или хоть поддерживают студентов, а оказалось все совсем не так, и председатель комиссии, в которой я состояла, однажды сказал, что он хочет лишь сколотить себе имя в профсоюзе. Типа здесь заработаю себе имя, и меня все в городе будут знать, в Инстаграме все подпишутся. Когда я сказала, что ухожу из комиссии, чувак, который возглавлял комиссию, ему выгодно было, чтобы я там оставалась, он сказал: ты что, еще немного, и ты продвинешься по карьерной лестнице и будешь получать деньги! Какие деньги, в профсоюзе нет никаких денег никогда!



Андрей: Они, может, и есть, но не у нас.



Полина: У председателя. Как бы да, мне пообещали какие-то деньги, там есть система стимулирующих выплат, премий. И вот знаете, я отпахала там три месяца. Мне выписали премию. Она была равна 1000 рублей. Работать в месяц за 333 рубля – это абсурд. Поэтому лучше работать бесплатно в "Аксиоме". Тут хоть не обманывают, Андрей сразу сказал, что мы никому не платим. В профсоюзе почему-то каждый сам за себя, нет никакого единения даже внутри самого профкома. Не то чтобы единение профкома и студентов, даже внутри профкома единства нет. Там все разобщенные, каждый за что-то свое держится, за себя. Лично меня это тогда оттолкнуло.



Андрей: По разговору сложится мнение, что мы сборище неудачников, обиженных всеми. Как бы это наши шишки, мы их набили себе, наш опыт. У нас сборище талантливых неудачников.



– Ну, неплохо, сборище талантливых неудачников, неплохо звучит.



Полина: Забавно, что ребята, с которыми я работала в профсоюзе, некоторые из них читают "Аксиому", видят, что мы делаем, и иногда спрашивают: "Ну, как у вас там, в "Аксиоме", как к вам попасть?" Люди, которые сейчас работают в профсоюзе, понимают, что это абсурд, но продолжают там работать, поскольку каждый преследует свои личные цели. Только прикол в том, что и без профсоюза их можно достичь, но люди этого не понимают, им внушили, вбили в голову, что только в профсоюзе можно всего добиться. Нет, вы просто берете и делаете.



Андрей: Весь месседж в том, чувак, если хочешь, бери и делай, не обязательно быть кем-то. Что хочешь, то и делай. Мне как-то писала одна девочка, мол, я в восторге от вас, а где вы грант выиграли? Я говорю, ага, блин…



