Клуб талантливых аутсайдеров

– Так, вот вы говорили про нестабильность. Вы вовлечены как-то в политику?Настя:
Мне кажется, все вовлечены в политику.– А протестные движения в Томске?
Андрей:
А вы их знаете?Настя:
Их нет, кажется.– В Москве ведь они есть. Почему нет в Томске?
Андрей:
В регионах студенчество дохлое.– Почему?Андрей:
Вчера Лена Кузнецова, которая в Позорах
играет, сказала, что нет какого-то идеологического заряда и сопричастности. Это еще сопрягается с тем, что Томск – это перевалочный пункт. Поэтому у нас и в областной, и в городской Думе нет молодежи. Там есть какие-то фиктивные представители. Я выдвигался на первом курсе как праймериз ЕР (8-й, кажется, округ), беспартийный, занял второе место. Там даже бабушкам кажется, что мало молодых. А студентам не кажется. Я, например, поддерживаю все эти московские митинги. Вот, например, Жукову дали условное. Другое дело, как я к Жукову отношусь. Но как факт, что его отстояли – круто, но недостаточно, как мне кажется. При том при всем по содержанию это может быть и ошибка.Настя:
А может и не быть.– В каком смысле?Андрей:
У нас сейчас на хайпе среди молодежи вот эти все либертарные идеи. Россия вообще славится либертарными идеями. Если посмотреть на историю, вот это все анархистское – это же наше русское, родное. Я не поддерживаю эту тусовку их.– Кого их?
Андрей:
Либертарианство, Навальный, православные активисты даже какие-то.Настя:
Анархисты…Андрей:
А кого поддерживать – непонятно. То есть я за любую инициативу, но содержательно я не очень их поддерживаю. Как я считаю, нужно сначала народу дать сделать гражданское общество, которого нет, а потом уже разбираться, кто же прав.Настя:
Я хотела добавить. Мы говорили про оппозиционные движения. И я как-то писала работу про оппозиционные молодежные движения, и не только, и пыталась связаться с представителями томских навальнят. Я писала им ВКонтакте, пыталась выйти через каких-то знакомых. Они читали мои сообщения, но никто так и не ответил. Потому что они либо не хотят, либо боятся высказываться. Не понимают, за что они сражаются.Андрей:
С позиции издания скажу, что мы поддерживаем любой движ, кроме голодовки. Неважно, кто поддерживает сестер Хачатурян, например. Кстати, мы тоже в пикетах участвовали.Полина:
Я рисовала плакаты.Андрей:
Я лозунги придумывал. Мы поддерживаем, будь то Навальный, ЛПР, анархисты. Нам важно, чтобы был правильный месседж, а все остальное: борьба политиканов от Навального до Светова. То есть содержательно надо подумать, а форму митинга мы поддерживаем.