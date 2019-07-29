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29 июля,
2019
«Казак — это не просто шашкой махать!»
Как прошел фестиваль «Сибирская братина»
Пляски с шашкой, задорные казачьи песни, конные скачки. Фестиваль казачьей культуры «Братина» прошел в Томской области. Чем занимались казаки из 11 регионов России и как это было, читайте в нашем репортаже.
Девятый по счету фестиваль «Братина» одновременно стал первым межрегиональным. На «Сибирскую братину» съехались творческие казачьи коллективы 11 регионов Сибири. Делегации возглавили атаманы. Часто — поющие. Один из них — Владимир Романов — атаман Усть-Коксинского хуторского казачьего общества. Чин атамана житель Горного Алтая носит всего полгода, но уже хорошо знаком с казачьими ценностями. Одна из главных — всегда быть рядом со своими людьми: и в радости, и в горе. Поэтому, несмотря на то что пару дней назад он сыграл свадьбу, вместо медового месяца отправился на слет казаков в Томскую область.
— Легко ли быть атаманом? Нет. Но со всем можно справиться, — говорит атаман Усть-Коксинского хуторского казачьего общества Владимир Романов. — Самое главное — это человеческое отношение. Ты должен не командовать, а найти подход к каждому казаку: с кем-то шутя, с кем-то серьезно. Атаман должен быть заводилой, чтоб все его уважали и к нему тянулись. Атаман — пример для казака и в песне, и в бою.

В рамках трехдневного фестиваля впервые прошел конкурс творческих коллективов казачьей песни. Артисты из разных регионов Сибири соревновались в сольном и ансамблевом исполнении.
— Казачья песня — это не просто ля-ля. Это тема выстраданная. Причем не одним человеком, а десятками или даже сотнями, — говорит член жюри конкурса, лауреат премии «Душа России» из Ростова-на-Дону Александр Венглевский. — Раньше пели о том, что действительно людей волновало. Это и есть настоящая песня, народная. Такая пройдет через века. Некоторые не понимают, почему, когда слушаешь такие песни, мурашки идут по коже и внутри все сжимается. А секрет в чем заключается: настоящая народная песня выстрадана. И понимание ее происходит не мозгом, а душой. Это заложено в нас с рождения. Генетическая память.
Сергей Горбунов — художественный руководитель новосибирского ансамбля традиционной казачьей культуры «Майдан». Этот коллектив не исполняет эстрадных песен на казачий манер. В их репертуаре только то, что действительно пели предки. В поисках уникального фольклорного материала участники коллектива ездят в этнографические экспедиции по Сибири и не только.
— Материала о казачьем быте и их фольклоре очень много, только успевай записывать, — рассказывает художественный руководитель ансамбля «Майдан» Сергей Горбунов. — Мы часто ездим по деревням. Испытываешь непередаваемое удовольствие при общении с этими бабушками и дедушками. Среди них есть «народные философы», я их так называю. В двух словах они могут сказать то, что ты годами вынашивал в себе и не мог выразить.

Казаки — мастера не только петь и плясать. В Горном Алтае, например, есть свой казачий театр. Там играют спектакли о жизни и быте казаков прошлых веков. Ставили даже «Гамлета». Сюжет в спектакле шекспировский, а речь, манеры и отношение к событиям исключительно казацкое.

На празднике в Томской области можно увидеть более традиционные представления. Элемент, без которого не обходится ни один праздник «Братины» в музее казачьего быта Кривошеина, – реконструкция обряда. В этом году гостям показали, как проходила казачья свадьба и как мальчишек принимали в казаки.
«Казачья стряпуха», «Хмельная медовуха» и другие веселые конкурсы развлекали гостей фестиваля в Кривошеине. Но самой зрелищной его частью из года в год остаются скачки.
Гости о празднике «Братина»:

— Я живу в Кривошеино, на этот праздник хожу каждый год. Столько радостных людей, столько песен. Такое чувство, что солнышко в душе греет.

— Хороший праздник, весело всем. Но меня радуют не столько гулянья, сколько возможности, которые появились у местных жителей благодаря празднику. Во-первых, здесь можно лишнюю копейку заработать, выставляя свои товары на ярмарке. А во-вторых, развитие села. В этом году к празднику сделали дорогу до Томска. Новый асфальт! Мы счастливы.
Фото и видео: Татьяна Бемлер.

29 июля 2019
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