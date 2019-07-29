— Казачья песня — это не просто ля-ля. Это тема выстраданная. Причем не одним человеком, а десятками или даже сотнями, — говорит член жюри конкурса, лауреат премии «Душа России» из Ростова-на-Дону Александр Венглевский. — Раньше пели о том, что действительно людей волновало. Это и есть настоящая песня, народная. Такая пройдет через века. Некоторые не понимают, почему, когда слушаешь такие песни, мурашки идут по коже и внутри все сжимается. А секрет в чем заключается: настоящая народная песня выстрадана. И понимание ее происходит не мозгом, а душой. Это заложено в нас с рождения. Генетическая память.