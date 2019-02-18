Как заставить УК вернуть переплату за ОДН? Объясняем

Истории

Жители многоквартирника на Ивана Черных, 125 два года платят управляющей компании ОДН не по факту, а по нормативу — практически в двойном объеме. Деньги разницы копятся на счету УК, которая, по словам жильцов, отказывается их реализовать. Разбираемся, как собственники могут отказаться от оплаты по нормативу и обязать свою УК реализовать средства разницы.

Жительница дома Надежда Белозерова рассказывает, что первый раз квитанции с завышенным ОДН собственники получили в январе 2017 года.





«В 2017 году поменялось законодательство. В январе 2017 года УК выставила квитанции за декабрь 2016 года с повышенным

ОДН. Я не поняла, в чем дело. Начала выяснять. Сказали, мол, законодательство изменилось. Когда мы платили напрямую в «Томскэнергосбыт» по факту, у меня с 72 квадратных метров выходило около 40-80 рублей в месяц, по-разному. А тут сумма такая — больше двухсот рублей каждый месяц. Потом у нас было общее собрание собственников в мае 2017 года. На нем председатель сказал, что обращался к УК, ему ответили, что законодательство поменялось и сейчас ничего поделать нельзя. Но если что-то изменится, они обещают нам пересчитать», — говорит Надежда Белозерова.

На личном приеме директор УК «ЖилФонд» также сослалась на Жилищный кодекс и сказала, что в июле в закон внесут поправки. Тогда компания сама свяжется с собственниками, чтобы решить, как им будет удобнее оплачивать счета — по факту или нормативу. К конце 2017 года ничего не изменилось, и на очередном собрании владельцы квартир решили вынести на повестку вопрос об оплате по факту.

«Собрание мы провели, решение приняли, протокол отдали в УК. И все. Опять весь 2018 годы мы платим по нормативу. В январе этого года я решила сделать запрос, чтобы выяснить, неужели разница идет в карман «ЖилФонду». Оказывается, если образуется разница между суммами, которую им оплатили собственники, и которую они потом выплатили «Томскэнергосбыту», они делают перерасчет и могут возвращать собственникам деньги. Либо есть второй вариант — потратить сумму на энергоэффективность дома. Я обращаюсь в нашу компанию за данными по разнице. В итоге узнаю, что наш норматив завышен в два раза», — рассказывает Надежда.

За два года сборов завышенного ОДН на счету дома в УК накопилось около 150 тысяч рублей. Но реализовать эти деньги, по словам Надежды, «ЖилФонд» отказывается, вновь ссылаясь на законодательство.

«Мы же понимаем, что каждый год деньги обесцениваются, они могут лежать в банке под каким-то процентом, но у нас они никак не работают, не увеличиваются. Это только на нашем одном доме 155 тысяч, а сколько таких домов у них в управлении? (УК «ЖилФонд» управляет 73 многоквартирными домами — прим. ред.)», — сетует Надежда.

При этом УК никак не информирует собственников о том, что переплата за ОДН накапливается на счету дома, не говорится ничего и о возможности использовать средств на энергоэффективность дома.

«По сути закон писался, чтобы мотивировать УК искать энергопотери и бороться с ними. Но сами УК его пролоббировали так, чтобы норматив был настолько огромным, что они не были заинтересованы искать какие-то энергопотери, — объясняет Надежда. — Я написала письмо депутату Сергею Панову, он председатель думы, который принимал этот закон. Панов деликатно заинтересовался историей, обещал разобраться и помочь. Пока жду ответа».

Чтобы понять, как решают вопрос со сборами ОДН в других жилых домах Томска, мы обратились в другие УК Томска.



«В прошлом году деньги просто вернули собственникам, прям поголовно всему фонду многоквартирных домов. То есть мы вернули разницу везде, где она была, потому что были случаи, когда фактическая сумма была больше, чем собранная по нормативу. Вообще деньги можно тратить либо на энергоэффективность, либо возвращать», — рассказала нам директор УК «Академическое» Мария Мартынова.

А что «ЖилФонд»?

В самом «ЖилФонде» отрицают проблему и говорят, что не отказываются задействовать деньги разницы оплаты ОДН. Проблема, мол, в самих жильцах, которые на общедомовом собрании не составляют должное решение с необходимым количеством подписей. А без этого решения действовать УК не может.

«Она (Надежда Белозерова — прим. ред) нам написала запрос, мы дали ей официальный ответ за подписью директора, какие излишки сложились на доме. На это она написала ответ, что у нас есть два варианта, куда потратить. А про эти излишки, которые сложились за два года, они (собственники — прим.ред.) нам дополнительно напишут, на что они их потратят. Сейчас им нужно начислять ОДН по факту. Но у нас все решается общедомовым собранием, а не то, что один председатель решил», — прокомментировала сотрудница «ЖилФонда» Надежда Ивановна, которая отказалась назвать ТВ2 свою фамилию и должность.

По ее словам, в заявлении от собственников, которая принесла Надежда Белозерова, не указана дата, с которой жильцы требуют начислять ОДН по факту, а сам протокол не был оформлен по форме, не содержал бюллютеней голосования и исходил от лица лишь одного собственника.

«Я ей говорю, вы написали, что следом дадите заявление с информацией, с какого числа вы решили собранием оплачивать по факту. Ничего этого предоставлено не было. Один протокол подписан тремя собственниками. Ни бюллютеней, ни уведомления, что у них проходило собрание. Потом собрание решило по поводу оплаты за ОДН направить заявление в УК, как они будут оплачивать за электроэнергию. Ставят вопрос вроде корректно, а решают что? Ни даты, ни с какого числа, — объясняет сотрудница «ЖилФонда». — Хотя они прекрасно видят, что у нас если собственники не определились, как они оплатят, то начисляется норматив по 47 приказу Департамента ЖКХ. Начисляем по факту, если собственники 2/3 голосов установили на собрании, что они оплачивают по факту. Этого ничего сделано не было».



В УК заверяют, что они в соответствии с постановлением правительства работают по заказу собственника и не имеют права задействовать ни копейки без ведома совета дома. Алгоритм такой: УК — предлагает перечень услуг, которые можно выполнить, собственники утверждают свой список собранием. При этом в «ЖилФонде» считают, что имеют полномочия с согласия собственников потратить деньги на энергоэффективность, но не имеют законного основания вернуть остаток на счета жильцов, несмотря на то, что так поступают в других управляющих компаниях и жилищных кооперативах Томска.

А как по закону?

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились за комментарием к юристу Владимиру Фурсину, эксперту в сфере вопросов ЖКХ. Он подтвердил, что собственники в праве как отказаться от оплаты счетов ОДН по нормативу, так и решить, куда направить деньги, накопившиеся на счете УК. Для этого совету собственников нужно принять соответствующие решения и правильно оформить их на бумаге.

«На самом деле, собственники на общем собрании могут принять решение об оплате по факту. Второе — о том, что деньги, которые они оплатили по нормативу, могут быть использованы на энергосберегающие мероприятия, нужно указать какие именно, в каком объеме, компания будет обязана это сделать. Потому что у нас в Томске некоторые УК по сути решили, что это для них дополнительный доход. Собирают по нормативу, платят по факту, разницу забирают себе и пользуются этими деньгами», — сказал юрист.