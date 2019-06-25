«Мы, нижеподписавшиеся, разных волостей, округов, губерний, мещан, крестьян, поселенцев дали сей договор в том, что договорились в работах на промыслах в означенной компании, состоящей в Нижнеудинском округе, по системе вод рек Бирюсы на лето 1844 года. На таких условиях. Работать на приисках Преображенском и Великоникольском, куда будем отправлены. Явиться на промыслы к 15 марта и находиться в работе до 1 числа сентября 1844 года. Выходить на работу ежедневно. Раскомандировка в 5 часов утра. И находиться до 8 часов пополудни. Имея из этого времени на обеденный отдых 1,5 часа. Исключая воскресенье и табельные дни. Все находимое, как во время обыкновенной, так и во время старательской работы золото, самородки и другие драгоценности или редкости непременно без малейшей утайки под опасением наказанием по военному суду предоставлять тому лицу, кому от господ управляющих приказано будет...»