Чаще всего вспоминают 31 тысячу рублей, которые пожертвовал Асташев на постройку Троицкого собора и попечительство над Мариинским детским приютом. Открыл приют золотопромышленник Андрей Попов, а с 1844 по 1875 им занимались Асташевы, тратя на заботу о сотне детей до 4 тысяч рублей в год. Неудивительно, что вместо Мариинского томичи называли приют «Асташевским». Заботился Иван Асташев о Томской губернской гимназии — давал деньги на ремонт, выделял стипендии гимназистам и поступающим в университеты. Брал на себя расходы по преподаванию нового предмета — гимнастики. Помогал Иван Асташев Иркутску — жертвовал на основание детского приюта и казачьего училища. А в деревне Петровой Каинского округа освободил 80 крестьянских семей от крепостной зависимости, причем, подарил им землю, не взяв за это выкуп — и все это до 1861 года! Правда, были те, кто считал, что Асташев жертвовал на благотворительность не по зову сердца, а из честолюбия.