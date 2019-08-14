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Интересуясь положением народного образования вне города, я всегда с большим интересом просматривал годовые отчеты дирекции народных училищ томской губернии. Из этих отчетов я видел, что число школ ежегодно увеличивалось. К 1900 году в губернии их насчитывалось до 600. Более половины из них существовали уже десятки лет, и, по моим расчетам, они должны были создать на местах значительный контингент грамотных. Меня заинтересовал вопрос, что же читают грамотные крестьяне?.. Я решил навязаться в спутники смотрителю народных училищ П. А. Буткееву, делавшему служебную поездку для ревизии училищ Томского уезда... По приезде в то или иное селение Буткеев, произведя ревизию школы, вызывал через старосту окончивших школу назад тому лет 9–12. При расспросе явившихся «грамотеев» оказывалось, что по выходе из школы громадное большинство из них никакой книги не читало, так как во всем селении имелись только школьные учебники для ребятишек, которыми они – взрослые – уже не интересовались. На предложение прочесть что-либо весьма многие отзывались, что они читать разучились... (из воспоминаний П. И. Макушина, Томский областной краеведческий музей).

