«Томские губернские ведомости» сообщают: «Типография В. В. Михайлова и П. И. Макушина со скоропечатной машиной и большим выбором новых шрифтов принимает заказы на печатание книг, счетов, расчетных листов, бланков, этикеток, чайных сорочек, ярлыков, визитных карточек и исполняет вообще все типографские работы. В типографии имеется для заказов большой выбор разной бумаги, а потому заказы принимаются с бумагой и без оной, цены умеренные, исполнение скорое» (из раздела «Сибирский американец...» О. Никиенко в книге «Петр Иванович Макушин: новый взгляд на легенду», на фото образец печати типографии Макушина).