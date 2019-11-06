Как выгодно жениться и заработать миллион на процентах и градусах

Из письма в «Сибирскую газету»:
«Против дома г-жи Цибульской купец Евграф Королев на паре вороных лошадей, запряженных в дышло, наехал на меня сзади, — хотя улица была свободна от проезжающих, и я ехал почти у самого тротуара с правой стороны. Налетевшие лошади разбили мою тележку, а я с кучером вылетел на мостовую, почти под самые ноги лошадей. С трудом поднявшись, я дотащился до тротуарного столбика и сел на него. В левом боку я чувствовал сильную боль, левую руку, с пальцев которой текла кровь, я не мог поднять! Правая рука тоже была в крови, в голове шумело. Проходящие останавливались, некоторые с участием спрашивали, целы ли мои кости, не переломал ли их г.Королев. Один из них даже указал мне на него, проходившего по тротуару: «А вон и сам костолом идет». Прошел Королев мимо, не посмотрел даже. Когда же мы будем защищены от этих людей?»