Как выгодно жениться и заработать миллион на процентах и градусах

Злые языки поговаривали, что первоначальный капитал братья Королевы сколотили, промышляя «чаерезанием». Через Томск проходил «великий чайный путь» — чай, который везли из Китая на ярмарки по сибирскому тракту, составлял до 80% всех перевозимых грузов. При том, что груз этот был дорогой (в розницу мог доходить до 5 и больше рублей за фунт — то есть за 450 граммов), и публикой — чаще всего купеческой — востребованный:



«Сибиряки любят до пристрастия пить чай, который они употребляют по несколько раз в сутки и весьма часто без сахару; — писал в середине 19 века путешественник Иосиф Белов, — гораздо сносней иному из них оставаться день целый без пищи, но только бы не быть без чаю».



Так что желающих поразбойничать на пути чайных обозов было немало. Правда, чаще не угоняли сани целиком, а срезали с них цибики (тюки), заполненные чаем. Отсюда и название — «чаерезы». Впрочем, документальных подтверждений, что Королевы были причастны к подобным безобразиям, нет. А вот в том, что позже им самим пришлось бороться и с чаерезами, и с совошниками, можно не сомневаться — извоз стал одним из многочисленных видов бизнеса томских купцов.



(Рассмотреть цибики и их содержимое можно при помощи интерактивной картинки, оранжевые точки кликабельны)