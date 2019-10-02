Как уничтожить исторический Томск в рамках закона

Истории

Проблема границ исторического поселения федерального значения город Томск – это не фотография. То есть это не застывший процесс. Это трагическое кино, сюжет которого развивается на наших глазах. Пока проект со скрипом принимается на уровне уже Министерства культуры, в городе происходит спешное уничтожение исторического наследия. И пока границы не приняты, все законно.

Фото: Виктория Мучник

1 января 2017 года, как и подразумевал договор подряда, ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ) сдало заказанный мэрией Томска проект границ, предмета охраны и строительных регламентов на территории исторического поселения федерального значения «Город Томск». Но из-за саботажа городских властей стало затягиваться утверждение этих документов в Минкульте. В течение двух лет мэрия проиграла два суда ЦНРПМ. Обладминистрация взяла вопрос на свой контроль. Тем не менее проблема дошла до такого градуса, что поднималась на заседании Совета по культуре при президенте, и Владимир Путин дал поручение томским властям решить вопрос до 31 мая текущего года. В связи с этим губернатор позже сделал заявление о том, что все бюрократические препоны, мешающие принятию проекта границ, сняты и поручение президента будет выполнено в срок.

Но поручение президента до сих пор так и выполнено. Более того, ситуация вокруг ИП еще сильнее обострилась из-за предпринятой в стенах уже областной администрации попытки «втихушку» исключить из предмета охраны пятьсот ценных градоформирующих объектов (в том числе около сорока деревянных зданий из «списка-701»). Эта попытка вызвала скандал, и Минкульт не стал утверждать «обрезанный» предмет охраны.

Недавно нам сообщили, что проект границ исторического поселения будет принят в 2020 году. То есть по прошествии трех лет. При этом власти делают вид, что ничего страшного за это время не произошло. Разберемся, так ли это?

Надо заметить, что разрешения на строительство в границах исторического поселения активно выдавались весь период. В том числе и на строительство объектов, габариты и архитектурный облик которых, как минимум, пришлось бы серьезно корректировать, если бы проект границ был к тому времени утвержден. Некоторые объекты, которые разработчики границ исторического поселения планировали включить в предмет охраны и сохранить, к сегодняшнему дню уже снесены или приговорены к сносу.

Но все по порядку.

Фонари на проспекте Ленина

Фото: Максим Бойков

Возведенный исполинский частокол фонарей, а также ограждения тротуара на проспекте Ленина противоречит регламентам, которые, если все будет сделано по поручению президента, рассматривают центральную часть проспекта как единый градостроительный ансамбль. А это значит, что под охрану попадает и выстроенная в конце XIX – начале XX вв. архитектором Константином Лыгиным система градостроительных доминант, которые просматриваются на поворотах и подъемах центрального городского проспекта… Точнее, просматривались, пока виды на эти доминанты не были перекрыты фонарным частоколом.

Фото: Максим Бойков

24-этажный жилой комплекс на Московском тракте

Этот проект пока не реализован, но разрешение на строительство за номером 271-274-2018 от 29.06.2018 уже выдано и строить его будут. При этом руководитель архитектурного бюро «Стиль», разработчика этого жилого комплекса, Сергей Худяков, как и Олег Лещинер, являлся одним из противников утверждения границ исторического поселения как якобы препятствующих развитию города. В частности, в октябре 2017 года появился следующий его комментарий в журнале «Русский репортер»: «Покажите мне город со статусом исторического поселения с 600 тысячами жителей! Этот статус имеет смысл только для городов с 5-10 тысячами человек». В той же статье Сергей Юрьевич, по совместительству председатель томского отделения Союза архитекторов РФ, высказался и о территории, отданной его архитектурному бюро под проектирование высотного жилого комплекса: «Нравятся мне или не нравятся «Томские набережные» как архитектору, это не так важно. Программа «ИНО Томск» принята, идет финансирование, и мы просто не имеем права сейчас говорить: «Ой, а давайте границы пересмотрим и расширим их до Томи».

Фото: Архитектурное бюро «Стиль» Сергея Худякова

В действительности эта территория имела официальный статус исторической, как минимум, с 1982 года. Еще старым проектом зон охраны здесь были установлены ограничения по этажности – 2-3 этажа. Проект зон охраны 2012 года конкретизировал эти ограничения, установив максимальную высоту застройки в 12 метров до конька. Однако в 2015 году эти ограничения были отменены постановлением администрации Томской области № 215а.

Этим же постановлением из зоны действия регламентов вырезана территория в 82 гектара. Эти изменения производились в рамках подготовки к проекту «Томские набережные». Для строительства дамбы и музея науки и техники. До строительства дамбы и музея, правда, дело пока не дошло. А вот разрешение на строительство 24-этажного жилого комплекса было выдано в июле 2018 года – через месяц после областного градостроительного совета, на котором главный архитектор Томской области Евгений Паршуто объявил скорейшее утверждение границ исторического поселения вопросом решенным. По нашим данным, счастливый обладатель участка на Московском тракте, 109-б «Авиаспецсервис» ведет переговоры с турецкой фирмой, которая будет вести строительные работы.

Данный проект в случае его осуществления закроет один из немногих сохранившихся видов на реку Томь с проспекта Ленина, в створе улицы Учебной. Проект границ исторического поселения вновь устанавливает здесь ограничения по высоте зданий до 18 метров, в которые никак не укладывается 24-этажный жилой комплекс.

Строительство по ул. Розы Люксембург, 65

Действующим проектом зон охраны для данной территории установлен регламент с требованием сомасштабности новых построек окружающей исторической застройки – а это одноэтажные и двухэтажные деревянные дома. Но отсутствие утвержденных границ ИП и регламентов позволило активному томскому архитектору, регулярно выступающему против установления границ ИП, предложенных ЦНРПМ, Олегу Лещинеру спроектировать на этом месте четырехэтажный дом.

В октябре 2017 года было выдано разрешение на строительство четырехэтажного здания на месте одноэтажного деревянного дома, в ряду таких же одноэтажных и двухэтажных деревянных домов, рекомендованных к включению в предмет охраны исторического поселения. Эта четырехэтажка уничтожила вид на водоразборную будку ул. Розы Люксембург, 67а, да и все восприятие этого участка улицы как примера исторической среды.

Строительство по пр. Ленина, 144

Здесь строительство еще не закончено, и трудно представить, что может его остановить. Как и в случае со зданием на Розы Люксембург, 65, современное здание грубо вторгается в линию исторической одноэтажной и двухэтажной деревянной и каменной застройки, включаемой в предмет охраны исторического поселения. Согласно проекту границ и предмета охраны, на этом участке планировалось установить зону Р-2 с ограничениями по высоте 9 метров до карниза, 12 м до конька. Сегодня по проекту зон охраны максимально допустимая высота на данном участке – до 18 метров, чем и воспользовался застройщик.

Строительство семиэтажного здания по пер. Ванцетти, 11

Строительство этого здания еще не началось, но разрешение на строительство № 154-2017 от 01.06.2017 получено. А значит, проект будет реализован.

Та же самая история. Не утвержденные, надеюсь, пока проекты границ ИП и регламенты строительства ограничивают высоту новых зданий не выше 15 метров. Сегодняшние документы позволяют строить до 18 метров. Вот и возводят здесь семиэтажный дом, который нависнет над памятником федерального значения по ул. К. Маркса, 31. И участок исторической среды будет безвозвратно потерян.

Строительство по ул. Усова-Советская, 78

Это территория электролампового завода. На ней уже появилось одно странное сооружение с бетонным этажом без окон. Теперь началась стройка нового административного здания со встроенной парковкой.

И хоть это и территория Лампочки, тем не менее проектом ИП здесь предусмотрено строительство объектов не более 15 метров до конька, в один уровень с корпусами электролампового завода. Сегодня по проекту зон охраны максимально допустимая высота на данном участке – 20 метров. Что приведет к изменению градостроительного ландшафта, возводимое здание станет архитектурной доминантой и будет оттягивать внимание от расположенного на его фоне памятника федерального значения «Горный корпус политехнического института» на Советской, 73 – Кирова, 3.

Планируемое строительство десятиэтажного здания по ул. Герцена, 14

Разрешение на условно-разрешенный вид использования данного земельного участка выдано еще в прошлом году, разрешение на строительство выдано 24.05.2019 года (вскоре после проведения в областной администрации совета, на котором в очередной раз было обещано утверждение границ исторического поселения в ближайшие сроки).

Десятиэтажное здание планируется построить вблизи достопримечательного места «Елань», в пятидесяти метрах от одного из брендовых деревянных зданий города, памятника федерального значения по ул. Белинского, 19. Как и в случае с Московским трактом, здесь не обошлось без манипуляций с проектом зон охраны. Первоначально здесь были установлены ограничения по высоте в 20 метров. Однако в том же 2015 году эти ограничения были отменены постановлением администрации Томской области.

В свое время планы возведения на этом участке десятиэтажного здания вызвали негативную реакцию жителей окрестных домов. Они активно сопротивлялись строительству многоэтажки рядом с их домами и даже один раз «прокатили» застройщика на общественных слушаниях. Но со второй попытки ему удалось получить разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка «многоквартирные жилые дома в 5-10 этажей». Проектировщиком здесь выступил соратник Сергея Худякова и Олега Лещинера по борьбе с границами исторического поселения – Александр Скрипник. Один его «шедевр», здание Томского института бизнеса по ул. Заливная, 6, уже вызвал «неоднозначную реакцию» горожан.

Что касается проекта границ и предмета охраны исторического поселения, то он вновь устанавливает на участке ограничения по высоте – правда, уже не в 20, как в первоначальном варианте проекта зон охраны, а в 21 метр. Но и это не позволило бы возвести здесь десятиэтажный дом. И если собственнику участка удастся получить разрешение на строительство до утверждения границ ИП, то строительство станет неизбежным.

Планируемое строительство на ул. Белинского, 22-26

Еще совсем недавно четыре деревянных дома на линии ул. Белинского, один из которых является памятником, было последним, что придавало этому кварталу человеческий вид. Памятник никто не тронул, но его окружение уже полностью выкошено, а на его месте будут возведены пятиэтажные здания. Согласно проекту границ, на этом участке устанавливается ограничение по высоте 12 метров до конька. Разработчики проекта границ не стали включать в предмет охраны три деревянных ветхих дома, но ограничили высоту застройки. Для того чтобы памятник регионального значения не утонул в море многоэтажек. С документами здесь ситуация схожа с Герцена, 14. Разрешения на строительство еще нет, но заключен договор о развитии застроенной территории. И проект планировки разработан и одобрен комиссией департамента градостроительства и архитектуры Томска. Если же разрешение будет получено до утверждения, то прекрасный деревянный памятник потеряется в череде пятиэтажек.

Планируемое строительство по адресу пр. Фрунзе, 19а- 19/1 - Спортивный, 8

Регламенты, ждущие утверждения в Минкульте, здесь также устанавливают ограничение по высоте возводимых зданий 12 метров. Сегодняшняя ситуация позволяет строить на этом участке до 20 метров. Договор о развитии застроенной территории, заключенный мэрией и застройщиком, предусматривает снос домов по Фрунзе, 19б и 19а, которые включены в предмет охраны, но до утверждения проекта границ ИП их ничто не защищает.

СНОС

За прошедшие два с лишним года снесены следующие здания, предложенные разработчиками ИП к сохранению. Шишкова, 11, это здание также входило в список-701 и было рекомендовано к постановке на госохрану.

Вокзальная, 80 – памятник деревянного модерна, входивший в комплекс железнодорожного вокзала Томск-2, снесенный в период благоустроительной вакханалии, охватившей Томск в 2018 году. Сейчас на его месте установлен паровоз.

Розы Люксембург, 80 – одноэтажное деревянное здание в сохранившейся линии застройки.



А еще Заливная, 1 и Московский тракт, 105.

Чтобы было понятно. Эти дома на 1 января 2017 года существовали. И проектом границ ИП предполагалось их сохранять. Теперь сохранять нечего.

Уже в 2019 году снесены предложенные к включению в предмет охраны здания по ул. Красноармейская, 84; Водяная, 19 (последний дом входил в «список-701»)



Также приняты решения о сносе: проспект Фрунзе, 19б, Красноармейская, 37; Красноармейская, 41 – в рамках договора развития застроенной территории.

Угроза сноса нависла над домами по ул. Ачинской, 20 и пр. Кирова, 36/2. Вокруг них ведется многоэтажное строительство, а проект границ ИП предполагает их сохранение. Реконструкция угрожает зданию по Кузнечному взвозу, 7, входящему в комплекс облсуда и также рекомендованному к сохранению в прежнем виде разработчиками границ ИП – а вместе с ним и последнему незастроенному куску старого города, примыкающего к склону Воскресенской горы.



Отдельная история с пока еще стоящим военным госпиталем Св. Пантелеймона с домовой церковью, адрес: ул. Советская, 106. Он был исключен из программы «Сохранение деревянного зодчества» в 2014 году, чтобы не мешать застройке квартала высотными зданиями, тогда же было внесено изменение в постановление о признании его аварийным: формулировка «аварийный и подлежащий реконструкции» заменена на «аварийный и подлежащий сносу». И это тот случай, когда реституция, то есть возврат имущества церкви, была бы общепризнанным благом. Но уникальный дом, видимо, не нужен ни государству, ни церкви, и опасность его потери с каждым днем все реальней!



Но! Самый, наверное, вопиющий случай – это история дома Федоровского на Карташова, 16. В 2009 году дом знаменитого архитектора Петра Федоровича Федоровского сгорел. И сейчас собственник планирует на этом месте возвести четырехэтажный жилой дом вместо того, чтобы восстановить историческое здание, как этого требовали бы регламенты исторического поселения.

