Как судят застройщиков в Томске

Истории

На прошлой неделе стало известно о завершении длительного судебного процесса в отношении руководителя компании «Демос», Алексея Мальцева, сына экс-спикера областной думы Бориса Мальцева. От действий «Демоса» пострадали сотни дольщиков. Проблемы многих не разрешились до сих пор. Решением суда уголовное дело в отношении руководителя компании было прекращено в связи с истечением срока давности по «нереабилитирующим основаниям». По этому случаю вспоминаем, чем закончились в Томске судебные процессы против других застройщиков и смотрим, что происходит с теми, кто сейчас под следствием или под судом.

За истечением срока давности

В 2007 году «Демос» начал строительство домов 47 и 49 в переулке Нижнем. Спустя пять лет стройка остановилась, застройщик объявил себя банкротом, а 498 квартир остались недостроенными. В марте 2015 года участники строительства проблемных объектов решили создать жилищно-строительные кооперативы. В том же году губернатор Сергей Жвачкин решил профинансировать из бюджета подведение к этим домам инженерных сетей, дабы «сконцентрировать средства дольщиков на достройке дома».

В 2012 году в отношении компании «Демос», от действий которой пострадали около 600 дольщиков, возбудили уголовное дело. Расследование длилось 3,5 года и было передано в суд в апреле 2016-го. В качестве потерпевших по этому делу проходят свыше 500 человек. Объем дела составляет 150 томов.

Руководителя компании Алексея Мальцева обвиняли в совершении преступлений по статьям «причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб» и «мошенничество в особо крупном размере».

Однако 18 июня было вынесено решение о прекращение дела. Оказалось, что на одном из судебных заседаний прокуратура ходатайствовала о переквалификации обвинения на более мягкую статью: со статьи «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» на статью «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере».

Алексей Мальцев также обвинялся по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», однако и эта статья относится к категории средней тяжести.

Переквалификация позволила защите Мальцева заявить ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением шестилетнего срока давности. В итоге уголовное дело было прекращено «по нереабилитирующим обстоятельствам».

Дольщики о таком решении узнали из СМИ, а поэтому обжаловать решение суда не смогли.

«Я расцениваю такое решение, такую позицию, как очередную пощечину обманутым дольщикам «Демоса», которые до сих пор еще находятся только на стадии поиска решения проблем по завершению строительства. Я очень переживаю за ЖСК, за всех добросовестных его членов, которые взвалили на себя этот непосильный груз. Учитывая , сколько нарушений было создано Мальцевым при содействии власти — я говорю про мэрию, выданные ими разрешения на строительство и его продление. Власть должна помнить и не забывать историю нашего объекта», — рассказывает одна из дольщиц Ирина Крайсман.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию блок Д дома по адресу Нижний, 47. Работы на соседнем доме — Нижний, 49 — сейчас ведет СУ ТДСК.

«Долгострой «Демоса» — это позор для Томска. И если власти, дороги честь и достоинство нашего города, они приложат максимум усилий для скорейшего завершения строительства. Сейчас замгубернатора Евгений Паршуто курирует вопрос достройки, и в этой связи я не могу объяснить позицию прокуратуры. По идее в суде они выполнили функцию адвоката, а не обвинителя. И оглашение состоялось именно в тот период, когда в нашу область с проверкой приезжали из генеральной прокуратуры», — резюмирует Крайсман.

Освобожден от наказания за истечением срока давности и бывший директор стройфирмы СУ-13 Владимир Замощин.

Владимир Замощин был фигурантом нескольких уголовных дел. В 2014 году ему предъявили обвинение в обмане дольщиков, невыплате зарплаты, налогов, незаконном получении кредитов, неправомерных действиях при банкротстве. В апреле 2015 года суд признал его виновным по всем эпизодам, но по трем из них применил сроки давности. Замощин получил три года условно, подал апелляцию и был амнистирован.

В августе 2017-го в суд ушло уголовное дело, связанное со строительством дома на Киевской, 92.

По версии следствия Владимир Замощин, действуя из корыстных побуждений с 11 мая по 27 октября 2004 года под предлогом строительства жилого дома по улице Киевской, 92, путем обмана совершил хищение денежных средств потерпевших на общую сумму 1 680 850 рублей.

Замощин свою вину не признал. Судебное разбирательство длилось около года, и в итоге суд изменил квалификацию статьи на менее тяжкую. Действия Владимира Замощина были квалифицированы не как «мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере», а как «коммерческое мошенничество, то есть неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности».

Суд признал Замощина виновным, но освободил от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Избежал наказания и директор строительной компании «Рекон» Владимир Петровский, подозреваемый в обмане дольщиков дома №3 по улице Нефтяной.

По версии следствия, Петровский в период с 2006 по 2010 годы получил для строительства многоквартирных домов от граждан и юридических лиц более 400 млн рублей, из которых свыше четверти израсходовал на иные цели.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, однако в 2017 году оно было переквалифицировано на менее тяжкую статью — мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

В итоге разбирательство опять было прекращено за истечением срока давности.

Однако дом так и остался не достроенным. В 2014 году между «Реконом», ТДСК, областной и городской администрациями заключалось соглашение. ТДСК выкупила у «Рекона» участок земли на Нефтяной за 164 миллиона рублей. Эти деньги должны были частями поступать на счета «Рекона» и пойти на достройку дома. Но этого не произошло: компания официально обанкротилась в 2018 году.

После обещаний властей дольщики создали Жилищно-строительный кооператив. В этом году так и не вселившиеся за 13 лет в свои квартиры дольщики с Нефтяной, 3 разбили палаточный лагерь. Таким образом, они хотели привлечь внимание к тому, что суд не выдал им разрешение на строительство.

После этого на месте побывали замгубернатора Евгений Паршуто, представители прокуратуры, УМВД, Следственного комитета и даже потенциальный инвестор. Разрешение на продолжение стройки дольщики получили на следующий день.

По последнему утвержденному плану-графику, долгострой на Нефтяной, 3, должен быть сдан до 2021 года.

Осудили

Экс-директор ОАО «Региональное ипотечное агентство Томской области» (РИАТО) Александр Буянов в сентябре 2017 года был осужден за злоупотребление полномочиями. Его приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно материалам дела, Александр Буянов 2001 по 2012 годы решил строить элитный поселок «Снегири», который позиционировался как поселок с доступным жильем для работников бюджетной сферы, заведомо зная об экономической несостоятельности проекта. На строительство из федерального бюджета в 2009 году поступило 120 миллионов рублей. Область должна была добавить 48 миллионов, еще восемь миллионов должен был добавить Томской район.



Первая проблема, с которой столкнулись застройщики — археологические раскопки. Археологи ТГУ на строительной площадке нашли ценные артефакты бронзового века. Тогда конфликт удалось уладить: подрядчик договорился с ученым об изменении границ поселка и частичном финансировании археологических работ. Затем от должности отстранили главного заказчика — Александра Буянова, так как цена квадратного метра в «Снегирях» резко возросла и для бюджетников дома в поселке стали недоступны.

В 2012 году в отношении Александра Буянова было возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Позднее прокуратура постановила взыскать с бывшего директора РИАТО почти 400 миллионов рублей в счет возмещения ущерба.

В настоящий момент Александр Буянов отбывает срок в ИК №3.

Под судом

В июне в Кировском районном суде началось рассмотрение дела в отношении руководителей «Региональной строительной компании», которых обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Наталья и Михаил Барковы обманули 370 человек на 250 миллионов рублей при строительстве трех многоквартирников.

«В период с октября 2012 года по декабрь 2018 года обвиняемые заключали договоры долевого строительства, не имея намерений надлежащим образом исполнять договорные обязательства в сфере строительства многоквартирных жилых домов. С целью привлечения и обмана новых участников долевого строительства обвиняемые размещали рекламные объявления в СМИ о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах и активно создавали видимость строительства жилых домов должного качества в соответствии с проектной документацией», — говорится в сообщении прокуратуры.

В действительности один многоквартирный дом остался недостроенным, а два дома построили с существенными нарушениями законодательства, препятствующими их безопасной эксплуатации.

Свою вину Барковы не признали. В настоящее время они находятся под подпиской о не выезде. По словам дольщицы Надежды Орлихиной, на заседание, на котором рассматривалась мера пресечения, одних дольщиков не пригласили, другим говорили, что их «присутствие не обязательно», а оставшиеся не были осведомлены о постановке этого вопроса.

«В итоге большинство присутствовавших — это аффилированные с Барковыми лица — рабочие. Нас, дольщиков, на заседание не позвали. В итоге, суд принял решение освободить Барковых из-под домашнего ареста. Нам кажется, что это сделали, чтобы мы — покупатели квартир от РСК в Зональном — снова не попали в официальный реестр долгостроев. Так как в конце июня Барковы пришли на строительную площадку, создали иллюзию работы — накидали на неподготовленную площадку, на которой видно мусор, траву, ленточный фундамент. Получается, прирост есть, работы ведутся, и непонятно, сможем мы попасть в реестр или нет».

Под следствием

В феврале этого года экс-спикеру городской думы, депутату от «Единой России» Александру Чуприну предъявили обвинение по статье «причинение имущественного ущерба в особо крупном размере». По версии следствия Александр Чуприн причинил ущерб дольщикам в особо крупном размере во время строительства дома на улице Большая Подгорная, 46. Строительство десятиэтажного дома на 66 квартир началось весной 2012 года и до сих пор не завершилось. В последний раз застройщик ООО «Риэлтстрой-НЭБ» говорил о сдаче дома в 2017 году.

«В ходе предварительного расследования установлено, что Александр Чуприн отдавал распоряжение номинальному директору компании включать в договоры долевого участия с организациями, поставляющими строительные материалы, материальные ценности в пользу ООО «Риэлтстрой-НЭБ». Он осознавал при этом, что организации будут впоследствии перепродавать уступки права на квартиры гражданам, и не планировал завершить строительство дома», — сказал следователь.

Александр Чуприн вину не признает. Он говорит, что из компании «Риэлтстрой-НЭБ» уволился в 2007 году, то есть за пять лет до начала строительства данного дома. Чуприн подчеркивает, что и сам является пострадавшей стороной, так как компания «Риэлтстрой-НЭБ» должна ему и его семье больше 10 млн рублей.



В настоящий момент он находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

Продолжается расследование уголовного дела и в отношении сына спикера Думы Томской области Оксаны Козловской — Михаила Волохова, которого подозревают в хищении 38 млн руб. при строительстве многоквартирного дома для бойцов Росгвардии.



Следователи управления МВД по ЗАТО предъявили Волохову обвинение в мошенничестве, «совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальный срок наказания по этой статье — до десяти лет лишения свободы.



В настоящее время Михаил Волохов находится на свободе. Суд запретил ему покидать пределы региона и общаться со свидетелями, за исключением членов семьи и «свидетеля Мякишева С.Ю. по вопросу достройки дома на ул. Ленинградская».