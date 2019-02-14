Как «сториз» школьника в Инстаграме оскорбила полицейского

Истории

Максиму Неверову — шестнадцать. Он проживает в Бийске, хочет поступать на юридический, организует митинги и периодически судится с администрацией. В декабре он ехал в автобусе, заметил, что полицейский в форме сидит, а бабушки рядом с ним стоят. Снял и выложил это в «сториз». Теперь ему грозит штраф за оскорбление сотрудника правопорядка.

«Я ехал в школу, выступить с лекцией по Конституции. Меня пригласили рассказать о Конституции: что это такое и для чего она нужна. Автобус был полный, я стоял, стояли многие люди, в том числе и этот полицейский. Когда место освободилось, то он сел на него, хотя рядом было несколько бабушек. Меня это возмутило. Я спросил у него, не хочет ли он уступить место бабушке. Он сказал, что не хочет. Я еще раз поинтересовался, не хочет ли он уступить место. Он ответил, что лучше уступит мне. И начал довольно агрессивно со мной разговаривать. Я сказал, что тогда выложу это в интернет. Он ответил «Хорошо» и предупредил меня об ответственности», — рассказывает Максим.

Максим опубликовал «сториз» из нескольких фотографий и видео. Одна из фотографий была сделана, когда основная толпа людей вышла, а потому на ней видны свободные места. Последнюю Максим снял на выходе из маршрутки, сопроводив припиской «Так и не уступил... [далее слово, созвучное со словом «чудак»].

Публикация в Инстаграме исчезла спустя сутки. А еще через несколько дней Максиму позвонил сотрудник Следственного комитета, который рассказал, что полицейский, ставший героем публикации, подал заявление с требованием возбудить уголовное дело по статье 319 УК (оскорбление представителя власти). Подросток отказался прийти на допрос без повестки и связался с Правозащитой Открытки.

Мы уже привыкли к уголовным делам за публикации во «ВКонтакте», однако такая реакция следственных органов на публикацию в Инстаграме была зафиксирована впервые, — комментирует координатор Правозащиты Открытки Алексей Прянишников. — Вызывая Максима для дачи объяснений, следователь не удержался от угроз даже в разговоре с адвокатом, обещая «загнать в угол», приехать с обыском домой в новогоднюю ночь. Однако после визита в СК с адвокатом Андреем Миллером энтузиазм следователя угас и почти два месяца о каком-либо развитии дела не было слышно.

Однако поздно вечером 9 февраля Максим нашел в своем почтовом ящике повестку, подписанную старшим помощником прокурора Бийска Качурой.

«В беседе с адвокатом Андреем Миллером она сообщила, что СК, отказавшись возбуждать уголовное дело в отношении Неверова по ст. 319 УК РФ, передал материалы проверки в прокуратуру и в настоящий момент нас с Максимом ждут там для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Данная статья предусматривает в качестве наказания наложение административного штрафа от 1000 до 3000 рублей», — отмечает Алексей Прянишников.

Максим рассказывает, что это не первый раз, когда его хотят сделать фигурантом дела. В августе прошлого года его обвинили в «гей-пропаганде». Поводом для обвинений стали четыре сохраненные картинки «ВКонтакте», которые «в рамках мониторинга» обнаружили сотрудники правопорядка. Максиму назначили штраф в 50 тысяч рублей, но Бийский городской суд отменил решение.

Такой ажиотаж вокруг себя Максим связывает с той политической деятельностью, которую ведет в городе. В Бийске он входил в штаб Навального, откуда после прошедших президентских выборов ушел (Максим говорит, что увидел, как часто Алексей Навальный меняет свою точку зрения, и не захотел следовать по такому же пути).

В мае 2018 года он стал координатором движения «Протестный Бийск». Одним из масштабных мероприятий движения стала акция «Геи или Путин», когда Максим подал в мэрию 12 уведомлений о проведении различных акций: «Против Путина», «За признание Путина святым», «За Навального», «За признание Навального агентом США», «За права геев по имени Виталий», «Против легализации однополых браков» и т.д.

«Хотели понять реакцию на подачу этих уведомлений. Тогда мы увидели суть администрации Бийска, которая слила мои данные, телефон и адрес в сеть. Но сейчас мы хотим уйти в сторону конструктивных акций, которые решают какие-то проблемы, — отмечает Максим. — В ближайших планах — открыть всероссийское объединение школьников. У нас уже есть несколько жалоб из бийских школ, которые мы сейчас отрабатываем, будем созваниваться с директорами и управлением образования, решать вопросы. Второй проект — мы уже начали его реализацию в форме блога на Яндекс.Дзене — это создать СМИ, в котором будем писать на различные темы. Скоро в блоге появятся и другие авторы, а писать мы планируем не только на бийские темы, но и, конечно, затрагивать российские».

Меня многое не устраивает в стране. Например, уровень медицины и образования. Мы одно из самых богатых государств в мире, с нашими запасами нефти и газа можно многое сделать для развития общества, для улучшения качества жизни. А у нас 20 млн, по официальной статистике, живут за чертой бедности. Как так?